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  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Заря
0:0
Первый тайм: 33'
Оболонь
0'
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Оболонь
3.70
3.82
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5.30
Все Коэффициенты
30
Турбаевский
Никита
2
Бутко
Богдан
55
Джордан
44
Батагов
Арсений
47
Вантух
Роман
21
Jakov
Basic
8
Хахлев
Алексей
70
Кирюханцев
Игорь
5
Яцык
Александр
7
Антюх
Денис
39
Герреро
Эдуардо
1
Федоривский
Назарий
16
Лукьянчук
Павел
2
Карась
Даниил
37
Дубко
Валерий
5
Осман
Александр
14
Oleksandr
Chernov
17
Черненко
Руслан
4
Taras
Moroz
11
Грисьо
Максим
95
Igor
Krasnopir
8
Тарануха
Ростислав
Заря
Оболонь

История личных встреч

Заря
Оболонь

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
1.2

Среднее время на гол

67
75

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Среднее время на гол

64
135

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 7 0.28
Антюх Денис 4 (2) 0.16
Батагов Арсений 2 0.08
Кирюханцев Игорь 2 0.08
Горбач Игорь 2 0.08
Нагнойный Денис 1 0.04
Волошин Викентий 1 0.04
Яцык Александр 1 0.04
Джордан 1 0.04
Бугай Владислав 1 0.04
Русин Назарий 1 0.04
Алефиренко Даниил 1 0.04
Jakov Basic 1 0.04
Чурко Вячеслав 0 0
Бутко Богдан 0 0
Данченко Олег 0 0
Мишнёв Дмитрий 0 0
Вантух Роман 0 0
Мичин Петар 0 0
Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Igor Krasnopir 5 0.19
Черненко Руслан 3 0.12
Тарануха Ростислав 3 (1) 0.12
Суханов Сергей 3 (1) 0.12
Приймак Владислав 1 0.04
Карась Даниил 1 0.04
Дубко Валерий 0 0
Грисьо Максим 0 0
Слободян Олег 0 0
Косовский Сергей 0 0
Vitaliy Grusha 0 0
Вишневский Олег 0 0
Oleksandr Chernov 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 7 3
Мишнёв Дмитрий 4 0
Снурницын Игорь 4 0
Батагов Арсений 4 0
Герреро Эдуардо 4 0
Антюх Денис 3 0
Вантух Роман 3 0
Азиангбе Коджо 3 0
Гулько Илья 1 1
Сапутин Александр 1 1
Бутко Богдан 2 0
Чурко Вячеслав 2 0
Кирюханцев Игорь 2 0
Нагнойный Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Горбач Игорь 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Ндур Алиун 1 0
Дришлюк Кирилл 1 0
Леовижилду 1 0
Яцык Александр 1 0
Jakov Basic 1 0
Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 10 2
Вовкун Артем 4 2
Приймак Владислав 7 0
Yegor Prokopenko 7 0
Дубко Валерий 6 0
Карась Даниил 3 1
Vitaliy Grusha 3 1
Грисьо Максим 4 0
Тарануха Ростислав 4 0
Суханов Сергей 2 1
Черненко Руслан 3 0
Лукьянчук Павел 3 0
Рыбка Александр 1 1
Igor Medynsky 2 0
Осман Александр 1 0
Фатеев Дмитрий 1 0
Слободян Олег 1 0
Косовский Сергей 1 0
Igor Krasnopir 1 0
Oleksandr Chernov 1 0

Результаты матчей

Заря
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Оболонь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
5
Заря
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Оболонь
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

8
13

Упущенные победы

13
4
Заря
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
63% (15)
21% (5)
Оболонь
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (4)
60% (15)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

9
14

Упущенные победы

16
9

Голы по времени матча

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
4
50%
76-90

Пропущено

14
20
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
14%
3
15%
1-15
4
29%
3
15%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
2
14%
3
15%
61-75
4
29%
9
45%
76-90

Забито

16
8
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
2
13%
1
13%
1-15
3
19%
2
25%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

18
15
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
11%
1
7%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
2
11%
5
33%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
4
22%
4
27%
76-90

Забито

25
16
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
8 Не забивали 14
4
16%
2
13%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
5
20%
3
19%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
5
20%
2
13%
61-75
5
20%
4
25%
76-90

Пропущено

32
35
16 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 18
4
13%
4
11%
1-15
9
28%
5
14%
16-30
3
9%
5
14%
31-45
3
9%
3
9%
46-60
5
16%
5
14%
61-75
8
25%
13
37%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Заря - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Заря 2:2
Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2 Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0 Кривбасс - Заря 2:2
Оболонь
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Александрия - Оболонь 2:2 Оболонь - Минай 1:1 Верес - Оболонь 3:0
Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Заря 1:2 Оболонь - Полесье 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Оболонь - Днепр-1 0:1 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1 Оболонь - Малишева 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0

Результаты матчей

Заря
Оболонь

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
0:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
6 раз 25%
4
1 раз 4%
0
14 раз 56%
1
6 раз 24%
2
5 раз 20%

Тоталы голов в матче

Заря
Оболонь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
6
2
10
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
8
5
7
1.5
3
10
1
11
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
11
14
7
17
1.5
5
20
1
23
2.5
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 25 18 5 2 51 - 20 59
2.
Динамо Киев
 25 18 3 4 59 - 25 57
3.
Кривбасс
 25 15 6 4 44 - 25 51
4.
Днепр-1
 26 12 9 5 36 - 25 45
5.
Рух Львов
 26 11 11 4 39 - 27 44
6.
Полесье
 25 11 6 8 31 - 26 39
7.
ЛНЗ Черкассы
 26 8 8 10 25 - 31 32
8.
Ворскла
 25 8 6 11 23 - 37 30
9.
Черноморец Од
 25 9 2 14 34 - 36 29
10.
Колос Ковалёвка
 24 6 10 8 18 - 19 28
11.
Заря
 0:0 25 6 9 10 25 - 32 27
12.
Александрия
 25 6 8 11 22 - 31 26
13.
Оболонь
 0:0 26 4 10 12 16 - 35 22
14.
Верес
 25 4 8 13 23 - 38 20
15.
Металлист-1925
 25 4 7 14 25 - 44 19
16.
Минай
 26 3 10 13 20 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 1 2 27 - 12 31
2.
Динамо Киев
 12 9 1 2 25 - 8 28
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
5.
Черноморец Од
 12 6 1 5 17 - 14 19
6.
Днепр-1
 13 5 4 4 18 - 14 19
7.
Полесье
 12 5 3 4 15 - 15 18
8.
Александрия
 13 4 4 5 9 - 15 16
9.
Заря
 0:0 13 4 3 6 9 - 14 15
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
11.
Верес
 13 3 5 5 18 - 22 14
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 13 - 21 13
13.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
14.
Ворскла
 13 3 3 7 13 - 25 12
15.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
16.
Оболонь
 0:0 12 2 5 5 8 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 13 9 2 2 34 - 17 29
2.
Шахтёр Донецк
 12 8 4 0 24 - 8 28
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 25 - 12 27
4.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
5.
Рух Львов
 13 7 3 3 22 - 15 24
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 13 5 5 3 13 - 11 20
8.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 10 - 9 14
10.
Заря
 0:0 12 2 6 4 16 - 18 12
11.
Оболонь
 0:0 14 2 5 7 8 - 20 11
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Черноморец Од
 13 3 1 9 17 - 22 10
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 12 1 3 8 5 - 16 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
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Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (5)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 9 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 10
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Оболонь
3.70
3.82
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5.30
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Заря
Оболонь
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