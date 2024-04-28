Тур: 26. Стадион: Левый Берег.
0'
55
Джордан
47
Вантух
Роман
21
Jakov
Basic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
-
21 Jakov BasicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
-
34 Maksym Nabyt
-
32 Artem Slesar
-
-
Главный тренер: Коваль Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Вратарь
-
34 Вовкун АртемЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
90 Taras Liakh
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
История личных встреч
Заря
Оболонь
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
1.2
Среднее время на гол
67
75
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.67
Среднее время на гол
64
135
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.38
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|7
|0.28
|Антюх Денис
|4 (2)
|0.16
|Батагов Арсений
|2
|0.08
|Кирюханцев Игорь
|2
|0.08
|Горбач Игорь
|2
|0.08
|Нагнойный Денис
|1
|0.04
|Волошин Викентий
|1
|0.04
|Яцык Александр
|1
|0.04
|Джордан
|1
|0.04
|Бугай Владислав
|1
|0.04
|Русин Назарий
|1
|0.04
|Алефиренко Даниил
|1
|0.04
|Jakov Basic
|1
|0.04
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Бутко Богдан
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Igor Krasnopir
|5
|0.19
|Черненко Руслан
|3
|0.12
|Тарануха Ростислав
|3 (1)
|0.12
|Суханов Сергей
|3 (1)
|0.12
|Приймак Владислав
|1
|0.04
|Карась Даниил
|1
|0.04
|Дубко Валерий
|0
|0
|Грисьо Максим
|0
|0
|Слободян Олег
|0
|0
|Косовский Сергей
|0
|0
|Vitaliy Grusha
|0
|0
|Вишневский Олег
|0
|0
|Oleksandr Chernov
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|7
|3
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Снурницын Игорь
|4
|0
|Батагов Арсений
|4
|0
|Герреро Эдуардо
|4
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Вантух Роман
|3
|0
|Азиангбе Коджо
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Сапутин Александр
|1
|1
|Бутко Богдан
|2
|0
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|Кирюханцев Игорь
|2
|0
|Нагнойный Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Горбач Игорь
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Леовижилду
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Jakov Basic
|1
|0
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|10
|2
|Вовкун Артем
|4
|2
|Приймак Владислав
|7
|0
|Yegor Prokopenko
|7
|0
|Дубко Валерий
|6
|0
|Карась Даниил
|3
|1
|Vitaliy Grusha
|3
|1
|Грисьо Максим
|4
|0
|Тарануха Ростислав
|4
|0
|Суханов Сергей
|2
|1
|Черненко Руслан
|3
|0
|Лукьянчук Павел
|3
|0
|Рыбка Александр
|1
|1
|Igor Medynsky
|2
|0
|Осман Александр
|1
|0
|Фатеев Дмитрий
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Igor Krasnopir
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
Результаты матчей
Заря
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Оболонь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
5
Заря
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Оболонь
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
13
4
Заря
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
63% (15)
21% (5)
Оболонь
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (4)
60% (15)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
9
14
Упущенные победы
16
9
Голы по времени матча
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
4
50%
76-90
Пропущено
14
20
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
14%
3
15%
1-15
4
29%
3
15%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
2
14%
3
15%
61-75
4
29%
9
45%
76-90
Забито
16
8
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
2
13%
1
13%
1-15
3
19%
2
25%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
18
15
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
11%
1
7%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
2
11%
5
33%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
4
22%
4
27%
76-90
Забито
25
16
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
8 Не забивали 14
4
16%
2
13%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
5
20%
3
19%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
5
20%
2
13%
61-75
5
20%
4
25%
76-90
Пропущено
32
35
16 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 18
4
13%
4
11%
1-15
9
28%
5
14%
16-30
3
9%
5
14%
31-45
3
9%
3
9%
46-60
5
16%
5
14%
61-75
8
25%
13
37%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Заря - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Заря 2:2
Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2 Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0 Кривбасс - Заря 2:2
Оболонь
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Александрия - Оболонь 2:2 Оболонь - Минай 1:1 Верес - Оболонь 3:0
Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Заря 1:2 Оболонь - Полесье 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Оболонь - Днепр-1 0:1 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1 Оболонь - Малишева 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0
Результаты матчей
Заря
Оболонь
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
0:0
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
6 раз 25%
4
1 раз 4%
0
14 раз 56%
1
6 раз 24%
2
5 раз 20%
Тоталы голов в матче
Заря
Оболонь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
66
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
58
57
310
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
1114
717
520
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|5
|2
|51 - 20
|59
|2.
|25
|18
|3
|4
|59 - 25
|57
|3.
|25
|15
|6
|4
|44 - 25
|51
|4.
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5.
|26
|11
|11
|4
|39 - 27
|44
|6.
|25
|11
|6
|8
|31 - 26
|39
|7.
|26
|8
|8
|10
|25 - 31
|32
|8.
|25
|8
|6
|11
|23 - 37
|30
|9.
|25
|9
|2
|14
|34 - 36
|29
|10.
|24
|6
|10
|8
|18 - 19
|28
|11.
|0:0
|25
|6
|9
|10
|25 - 32
|27
|12.
|25
|6
|8
|11
|22 - 31
|26
|13.
|0:0
|26
|4
|10
|12
|16 - 35
|22
|14.
|25
|4
|8
|13
|23 - 38
|20
|15.
|25
|4
|7
|14
|25 - 44
|19
|16.
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|27 - 12
|31
|2.
|12
|9
|1
|2
|25 - 8
|28
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|13
|4
|8
|1
|17 - 12
|20
|5.
|12
|6
|1
|5
|17 - 14
|19
|6.
|13
|5
|4
|4
|18 - 14
|19
|7.
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|13
|4
|4
|5
|9 - 15
|16
|9.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|9 - 14
|15
|10.
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|13 - 21
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|14.
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|15.
|14
|2
|6
|6
|13 - 20
|12
|16.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|8 - 15
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|34 - 17
|29
|2.
|12
|8
|4
|0
|24 - 8
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|25 - 12
|27
|4.
|13
|7
|5
|1
|18 - 11
|26
|5.
|13
|7
|3
|3
|22 - 15
|24
|6.
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|7.
|13
|5
|5
|3
|13 - 11
|20
|8.
|12
|5
|3
|4
|10 - 12
|18
|9.
|12
|3
|5
|4
|10 - 9
|14
|10.
|0:0
|12
|2
|6
|4
|16 - 18
|12
|11.
|0:0
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|12.
|12
|2
|4
|6
|13 - 16
|10
|13.
|13
|3
|1
|9
|17 - 22
|10
|14.
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|15.
|12
|1
|3
|8
|5 - 16
|6
|16.
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (5)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|9 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 8