Тур: 26. Стадион: Колос.
0:0
Конец матча
Ход матча
19'
23
Фесюн
Кирилл
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
30
Копына
Юрий
26
Miguel
II
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
11 РангелНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
-
26 Miguel IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
-
23 ДжеованиНападающий
- Нападающий
-
-
33 Juan Alvina
-
Главный тренер: Ротань Руслан
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Александрия
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.8
1.5
Среднее время на гол
112
60
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.27
1.36
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
70
66
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|3
|0.12
|Милько Вадим
|2 (1)
|0.08
|Лучкевич Валерий
|2
|0.08
|Безбородько Денис
|2
|0.08
|Vladyslav Veleten
|2
|0.08
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.04
|Бурда Никита
|1
|0.04
|Ильин Олег
|1
|0.04
|Салабай Антон
|1
|0.04
|Рангел
|1
|0.04
|Паулаускас Гитис
|1
|0.04
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Черноморец Александр
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|5
|0.19
|Скорко Данил
|4 (1)
|0.15
|Плакса Родион
|2
|0.08
|Калитвинцев Владислав
|1
|0.04
|Копына Юрий
|1
|0.04
|Беляев Александр
|1
|0.04
|Juan Alvina
|1
|0.04
|Кравченко Антон
|1
|0.04
|Джеовани
|1
|0.04
|Ковалец Кирилл
|1
|0.04
|Кулаков Андрей
|1
|0.04
|Михайленко Николай
|1
|0.04
|Погорелый Владислав
|1
|0.04
|Кулаковский Артем
|1 (1)
|0.04
|Miguel II
|0
|0
|Kyrylo Sigeev
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богданов Андрей
|7
|0
|Бурда Никита
|7
|0
|Черноморец Александр
|5
|0
|Золотов Николай
|3
|1
|Бондаренко Валерий
|4
|0
|Демченко Александр
|4
|0
|Рангел
|3
|0
|Мякушко Сергей
|3
|0
|Безбородько Денис
|3
|0
|Емец Владислав
|3
|0
|Салабай Антон
|3
|0
|Vladyslav Veleten
|3
|0
|Цуриков Андрей
|2
|0
|Лучкевич Валерий
|2
|0
|Ореховский Павел
|2
|0
|Ильин Олег
|2
|0
|Попов Кирилл I
|0
|1
|Милько Вадим
|1
|0
|Болбат Сергей
|1
|0
|Гончаренко Роман
|1
|0
|Паулаускас Гитис
|1
|0
|Catalin Cucos
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Логинов Сергей
|6
|0
|Ковалец Кирилл
|4
|1
|Miguel II
|4
|1
|Kyrylo Sigeev
|5
|0
|Скорко Данил
|4
|0
|Мартынюк Александр
|3
|0
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Шостак Денис
|3
|0
|Roman Savchenko
|3
|0
|Смирный Евгений
|2
|0
|Беляев Александр
|2
|0
|Кулаков Андрей
|2
|0
|Кулаковский Артем
|2
|0
|Плакса Родион
|2
|0
|Ермаков Георгий
|2
|0
|Ротань Руслан
|1
|0
|Кравченко Антон
|1
|0
|Джеовани
|1
|0
|Шевченко Никита
|1
|0
|Эрнандес Хосе I
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Александрия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
8
Колос Ковалёвка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Александрия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
8
7
Колос Ковалёвка
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Александрия
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
58% (15)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
62% (16)
15% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
1
13%
5
38%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
2
15%
76-90
Пропущено
10
16
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
30%
3
19%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
1
10%
4
25%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
4
44%
3
33%
76-90
Пропущено
10
15
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
5
50%
7
47%
76-90
Забито
17
22
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
1
6%
2
9%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
2
12%
5
23%
46-60
2
12%
5
23%
61-75
6
35%
5
23%
76-90
Пропущено
20
31
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
3
15%
4
13%
1-15
3
15%
4
13%
16-30
1
5%
7
23%
31-45
3
15%
1
3%
46-60
4
20%
4
13%
61-75
6
30%
11
35%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2
Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1
Александрия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2 Александрия - Оболонь 2:2 Александрия - Динамо Киев 0:1 Черноморец Од - Александрия 3:2
Минай - Александрия 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Александрия - Заря 0:0 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2 Сабуртало - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0 Б-93 - Александрия 1:2 Слатина - Александрия 2:1 Александрия - Дукаджини 1:0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Александрия
Точный счет
0:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
6 раз 24%
1:1
5 раз 20%
0:2
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
6 раз 23%
1:0
6 раз 23%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 52%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
0
11 раз 42%
1
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
85
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
76
39
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1213
Больше Меньше
1511
619
620
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (5)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|9 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 8