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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Колос Ковалёвка
0:0
Конец матча
Александрия
0'
19' Желтая карточка
Miguel II
43' Желтая карточка
Безбородько Денис
90'+5
23
Фесюн
Кирилл
6
Бурда
Никита
5
Бондаренко
Валерий
15
Черноморец
Александр
29
Емец
Владислав
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
7
Демченко
Александр
10
Ореховский
Павел
70
Топалов
Дмитрий
22
Безбородько
Денис
77
Шевченко
Никита
30
Копына
Юрий
18
Логинов
Сергей
26
Miguel
II
24
Мартынюк
Александр
25
Калюжный
Иван
91
Михайленко
Николай
6
Ковалец
Кирилл
9
Калитвинцев
Владислав
10
Кулаков
Андрей
70
Костишин
Денис
Колос Ковалёвка
Александрия

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Александрия

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ТМК
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.8
1.5

Среднее время на гол

112
60

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.27
1.36

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
66

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 3 0.12
Милько Вадим 2 (1) 0.08
Лучкевич Валерий 2 0.08
Безбородько Денис 2 0.08
Vladyslav Veleten 2 0.08
Ореховский Павел 1 (1) 0.04
Бурда Никита 1 0.04
Ильин Олег 1 0.04
Салабай Антон 1 0.04
Рангел 1 0.04
Паулаускас Гитис 1 0.04
Тотовицкий Андрей 0 0
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Черноморец Александр 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 5 0.19
Скорко Данил 4 (1) 0.15
Плакса Родион 2 0.08
Калитвинцев Владислав 1 0.04
Копына Юрий 1 0.04
Беляев Александр 1 0.04
Juan Alvina 1 0.04
Кравченко Антон 1 0.04
Джеовани 1 0.04
Ковалец Кирилл 1 0.04
Кулаков Андрей 1 0.04
Михайленко Николай 1 0.04
Погорелый Владислав 1 0.04
Кулаковский Артем 1 (1) 0.04
Miguel II 0 0
Kyrylo Sigeev 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Богданов Андрей 7 0
Бурда Никита 7 0
Черноморец Александр 5 0
Золотов Николай 3 1
Бондаренко Валерий 4 0
Демченко Александр 4 0
Рангел 3 0
Мякушко Сергей 3 0
Безбородько Денис 3 0
Емец Владислав 3 0
Салабай Антон 3 0
Vladyslav Veleten 3 0
Цуриков Андрей 2 0
Лучкевич Валерий 2 0
Ореховский Павел 2 0
Ильин Олег 2 0
Попов Кирилл I 0 1
Милько Вадим 1 0
Болбат Сергей 1 0
Гончаренко Роман 1 0
Паулаускас Гитис 1 0
Catalin Cucos 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Логинов Сергей 6 0
Ковалец Кирилл 4 1
Miguel II 4 1
Kyrylo Sigeev 5 0
Скорко Данил 4 0
Мартынюк Александр 3 0
Калитвинцев Владислав 3 0
Калюжный Иван 3 0
Шостак Денис 3 0
Roman Savchenko 3 0
Смирный Евгений 2 0
Беляев Александр 2 0
Кулаков Андрей 2 0
Кулаковский Артем 2 0
Плакса Родион 2 0
Ермаков Георгий 2 0
Ротань Руслан 1 0
Кравченко Антон 1 0
Джеовани 1 0
Шевченко Никита 1 0
Эрнандес Хосе I 1 0
Копына Юрий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Микитишин Артур 1 0
Juan Alvina 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Александрия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
8
Колос Ковалёвка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Александрия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

8
7
Колос Ковалёвка
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Александрия
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
58% (15)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
62% (16)
15% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
1
13%
5
38%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
2
15%
76-90

Пропущено

10
16
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
30%
3
19%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
1
10%
4
25%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
4
44%
3
33%
76-90

Пропущено

10
15
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
5
50%
7
47%
76-90

Забито

17
22
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
1
6%
2
9%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
2
12%
5
23%
46-60
2
12%
5
23%
61-75
6
35%
5
23%
76-90

Пропущено

20
31
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
3
15%
4
13%
1-15
3
15%
4
13%
16-30
1
5%
7
23%
31-45
3
15%
1
3%
46-60
4
20%
4
13%
61-75
6
30%
11
35%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2
Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1
Александрия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2 Александрия - Оболонь 2:2 Александрия - Динамо Киев 0:1 Черноморец Од - Александрия 3:2
Минай - Александрия 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Александрия - Заря 0:0 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2 Сабуртало - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0 Б-93 - Александрия 1:2 Слатина - Александрия 2:1 Александрия - Дукаджини 1:0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Александрия

Точный счет

0:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
6 раз 24%
1:1
5 раз 20%
0:2
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
6 раз 23%
1:0
6 раз 23%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 52%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
0
11 раз 42%
1
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
8
5
3
10
1.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
6
3
9
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
13
0.5
Больше Меньше
15
11
6
19
1.5
6
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 25 18 5 2 51 - 20 59
2.
Динамо Киев
 25 18 3 4 59 - 25 57
3.
Кривбасс
 25 15 6 4 44 - 25 51
4.
Днепр-1
 26 12 9 5 36 - 25 45
5.
Рух Львов
 26 11 11 4 39 - 27 44
6.
Полесье
 25 11 6 8 31 - 26 39
7.
ЛНЗ Черкассы
 26 8 8 10 25 - 31 32
8.
Ворскла
 25 8 6 11 23 - 37 30
9.
Черноморец Од
 25 9 2 14 34 - 36 29
10.
Колос Ковалёвка
 25 6 11 8 18 - 19 29
11.
Заря
 25 6 9 10 25 - 32 27
12.
Александрия
 26 6 9 11 22 - 31 27
13.
Оболонь
 26 4 10 12 16 - 35 22
14.
Верес
 25 4 8 13 23 - 38 20
15.
Металлист-1925
 25 4 7 14 25 - 44 19
16.
Минай
 26 3 10 13 20 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 1 2 27 - 12 31
2.
Динамо Киев
 12 9 1 2 25 - 8 28
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
5.
Черноморец Од
 12 6 1 5 17 - 14 19
6.
Днепр-1
 13 5 4 4 18 - 14 19
7.
Полесье
 12 5 3 4 15 - 15 18
8.
Александрия
 13 4 4 5 9 - 15 16
9.
Заря
 13 4 3 6 9 - 14 15
10.
Колос Ковалёвка
 13 3 6 4 8 - 10 15
11.
Верес
 13 3 5 5 18 - 22 14
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 13 - 21 13
13.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
14.
Ворскла
 13 3 3 7 13 - 25 12
15.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
16.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 13 9 2 2 34 - 17 29
2.
Шахтёр Донецк
 12 8 4 0 24 - 8 28
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 25 - 12 27
4.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
5.
Рух Львов
 13 7 3 3 22 - 15 24
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 13 5 5 3 13 - 11 20
8.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 10 - 9 14
10.
Заря
 12 2 6 4 16 - 18 12
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 13 3 1 9 17 - 22 10
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 12 1 3 8 5 - 16 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (5)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 9 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
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Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 10
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 8
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  • 46'
    Безбородько Денис уходит с поля. Рангел выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Где смотреть матч Колос Ковалёвка 0:0 Александрия онлайн

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