  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Кривбасс
3:0
Второй тайм: 51'
Металлист-1925
0'
1:0
5' Гол
Задерака Максим
27' Желтая карточка
Жичиков Максим
2:0
38' Гол
Микитишин Артур
3:0
43' Гол
Лунёв Максим

Ход матча

5'
Задерака Максим
(Bandeira)
1:0
27'
 
Жичиков Максим
38'
Микитишин Артур
(Кузык Денис)
2:0
39'
 
Безуглый Никита
Жичиков Максим
43'
Лунёв Максим
(Дибанго Иван)
3:0
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Металлист-1925
1.65
Реклама, pari.ru
6.15
Реклама, olimp.bet
63.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
30
Маханьков
Владимир
25
Bandeira
39
Саинтини
Натаниэль
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
8
Бизимана
Джихад
10
Хомченовский
Дмитрий
21
Кузык
Денис
14
Лунёв
Максим
20
Микитишин
Артур
94
Задерака
Максим
37
Мозиль
Олег
29
Жичиков
Максим
32
Имереков
Максим
74
Фарина
Марьян
2
Капинус
Дмитрий
40
Samuel
Obinaiia
14
Юсов
Дмитрий
19
Гармаш
Денис
80
Юрченко
Владлен
24
Овусу
Раймонд
97
Oleksiy
Sydorov
Кривбасс
Металлист-1925

История личных встреч

Кривбасс
Металлист-1925

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.33
2.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
38

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожушко Олег 8 0.31
Задерака Максим 7 0.27
Кузык Денис 4 0.15
Лунёв Максим 4 (1) 0.15
Hrvoje Ilic 3 (2) 0.12
Бескоровайный Данил 3 0.12
Бизимана Джихад 2 0.08
Klim Prykhodko 2 (1) 0.08
Понедельник Андрей 2 0.08
Аду Принс 2 0.08
Стецков Тимур 1 0.04
Дибанго Иван 1 0.04
Хомченовский Дмитрий 1 0.04
Bandeira 1 0.04
Дебелко Роман 1 0.04
Микитишин Артур 1 0.04
Созах Даниэль 1 (1) 0.04
По Жан-Морель 1 0.04
Viktor Bliznichenko 1 0.04
Татарков Никита 0 0
Вакулко Юрий 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борячук Андрей 4 (1) 0.15
Юсов Дмитрий 4 0.15
Дмитренко Владислав 3 0.12
Oleksiy Sydorov 2 0.08
Имереков Максим 2 0.08
Русин Ростислав 2 0.08
Юрченко Владлен 1 (1) 0.04
Овусу Раймонд 1 0.04
Гармаш Денис 1 0.04
Ткачук Евгений 1 0.04
Вачиберадзе Бека 1 0.04
Ременюк Андрей 1 0.04
Ari Moura 1 0.04
Фарина Марьян 1 0.04
Жичиков Максим 0 0
Габелок Артём 0 0
Курило Игорь 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0
Безуглый Никита 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 7 0
Бескоровайный Данил 4 1
Кожушко Олег 5 0
Вакулко Юрий 3 1
Хомченовский Дмитрий 2 1
Hrvoje Ilic 2 1
Лунёв Максим 3 0
Понедельник Андрей 3 0
Стецков Тимур 3 0
Семотюк Владислав 0 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
По Жан-Морель 1 0
Кузык Денис 1 0
Созах Даниэль 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0
Bandeira 1 0
Klim Prykhodko 1 0
Аду Принс 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жичиков Максим 6 1
Курило Игорь 3 2
Ткачук Андрей 4 0
Борячук Андрей 4 0
Мозиль Олег 2 1
Русин Ростислав 2 1
Мартынюк Ярослав 2 1
Юрченко Владлен 3 0
Юсов Дмитрий 3 0
Габелок Артём 3 0
Червак Вадим 3 0
Безуглый Никита 3 0
Бичек Константин 1 1
Ткачук Евгений 2 0
Дмитренко Владислав 2 0
Фарина Марьян 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Oleksiy Sydorov 2 0
Имереков Максим 1 0
Гармаш Денис 1 0
Вачиберадзе Бека 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Ari Moura 1 0
Овусу Раймонд 1 0
Капинус Дмитрий 1 0
Samuel Obinaiia 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Металлист-1925
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
12
Кривбасс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Металлист-1925
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

6
16

Упущенные победы

22
8
Кривбасс
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
16% (4)
40% (10)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

8
16

Упущенные победы

29
20

Голы по времени матча

Забито

19
13
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
3
16%
2
15%
1-15
2
11%
4
31%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
3
16%
3
23%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
5
26%
1
8%
76-90

Пропущено

13
22
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
15%
2
9%
1-15
4
31%
2
9%
16-30
3
23%
6
27%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
3
23%
2
9%
61-75
1
8%
7
32%
76-90

Забито

24
13
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
8%
2
15%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
7
29%
29%
1
8%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
5
21%
3
23%
61-75
5
21%
4
31%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
23%
2
10%
1-15
2
15%
6
29%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
2
15%
6
29%
61-75
2
15%
2
10%
76-90

Забито

43
26
20 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
5
12%
4
15%
1-15
3
7%
5
19%
16-30
12
28%
2
8%
31-45
7
16%
5
19%
46-60
6
14%
5
19%
61-75
10
23%
5
19%
76-90

Пропущено

26
43
16 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 21
5
19%
4
9%
1-15
6
23%
8
19%
16-30
5
19%
10
23%
31-45
2
8%
4
9%
46-60
5
19%
8
19%
61-75
3
12%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2
Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4
Металлист-1925
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Металлист-1925 - Днепр-1 1:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Заря - Металлист-1925 2:1
Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Минай - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2

Результаты матчей

Кривбасс
Металлист-1925

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
3
6 раз 24%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
3
9
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
8
5
1.5
3
10
5
8
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
18
7
14
11
1.5
6
19
7
18
2.5
1
24
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 25 18 5 2 51 - 20 59
2.
Динамо Киев
 25 18 3 4 59 - 25 57
3.
Кривбасс
 3:0 26 16 6 4 47 - 25 54
4.
Днепр-1
 26 12 9 5 36 - 25 45
5.
Рух Львов
 26 11 11 4 39 - 27 44
6.
Полесье
 25 11 6 8 31 - 26 39
7.
ЛНЗ Черкассы
 26 8 8 10 25 - 31 32
8.
Ворскла
 25 8 6 11 23 - 37 30
9.
Черноморец Од
 25 9 2 14 34 - 36 29
10.
Колос Ковалёвка
 25 6 11 8 18 - 19 29
11.
Заря
 25 6 9 10 25 - 32 27
12.
Александрия
 26 6 9 11 22 - 31 27
13.
Оболонь
 26 4 10 12 16 - 35 22
14.
Верес
 25 4 8 13 23 - 38 20
15.
Металлист-1925
 0:3 26 4 7 15 25 - 47 19
16.
Минай
 26 3 10 13 20 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 1 2 27 - 12 31
2.
Динамо Киев
 12 9 1 2 25 - 8 28
3.
Кривбасс
 3:0 13 8 3 2 22 - 13 27
4.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
5.
Черноморец Од
 12 6 1 5 17 - 14 19
6.
Днепр-1
 13 5 4 4 18 - 14 19
7.
Полесье
 12 5 3 4 15 - 15 18
8.
Александрия
 13 4 4 5 9 - 15 16
9.
Заря
 13 4 3 6 9 - 14 15
10.
Колос Ковалёвка
 13 3 6 4 8 - 10 15
11.
Верес
 13 3 5 5 18 - 22 14
12.
Металлист-1925
 0:3 12 3 4 5 13 - 21 13
13.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
14.
Ворскла
 13 3 3 7 13 - 25 12
15.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
16.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 13 9 2 2 34 - 17 29
2.
Шахтёр Донецк
 12 8 4 0 24 - 8 28
3.
Кривбасс
 3:0 13 8 3 2 25 - 12 27
4.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
5.
Рух Львов
 13 7 3 3 22 - 15 24
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 13 5 5 3 13 - 11 20
8.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 10 - 9 14
10.
Заря
 12 2 6 4 16 - 18 12
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 13 3 1 9 17 - 22 10
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 12 1 3 8 5 - 16 6
16.
Металлист-1925
 0:3 14 1 3 10 12 - 26 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (5)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 9 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 10
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Металлист-1925
1.65
Реклама, pari.ru
6.15
Реклама, olimp.bet
63.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кривбасс 3:0 Металлист-1925 онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кривбасс
Металлист-1925
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный