Тур: 26. Стадион: Hirnyk Stadium.
3:0
Второй тайм: 51'
0'
1:0
5' ГолЗадерака Максим
27' Желтая карточкаЖичиков Максим
2:0
38' ГолМикитишин Артур
3:0
43' ГолЛунёв Максим
Ход матча
5'
1:0
27'
38'
2:0
43'
3:0
25
Bandeira
55
Дибанго
Иван
21
Кузык
Денис
14
Лунёв
Максим
37
Мозиль
Олег
14
Юсов
Дмитрий
19
Гармаш
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
-
14 Лунёв МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Юсов ДмитрийПолузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Кривбасс
Металлист-1925
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Среднее время на гол
0
36
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
0.33
2.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
38
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожушко Олег
|8
|0.31
|Задерака Максим
|7
|0.27
|Кузык Денис
|4
|0.15
|Лунёв Максим
|4 (1)
|0.15
|Hrvoje Ilic
|3 (2)
|0.12
|Бескоровайный Данил
|3
|0.12
|Бизимана Джихад
|2
|0.08
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.08
|Понедельник Андрей
|2
|0.08
|Аду Принс
|2
|0.08
|Стецков Тимур
|1
|0.04
|Дибанго Иван
|1
|0.04
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.04
|Bandeira
|1
|0.04
|Дебелко Роман
|1
|0.04
|Микитишин Артур
|1
|0.04
|Созах Даниэль
|1 (1)
|0.04
|По Жан-Морель
|1
|0.04
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.04
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|4 (1)
|0.15
|Юсов Дмитрий
|4
|0.15
|Дмитренко Владислав
|3
|0.12
|Oleksiy Sydorov
|2
|0.08
|Имереков Максим
|2
|0.08
|Русин Ростислав
|2
|0.08
|Юрченко Владлен
|1 (1)
|0.04
|Овусу Раймонд
|1
|0.04
|Гармаш Денис
|1
|0.04
|Ткачук Евгений
|1
|0.04
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.04
|Ременюк Андрей
|1
|0.04
|Ari Moura
|1
|0.04
|Фарина Марьян
|1
|0.04
|Жичиков Максим
|0
|0
|Габелок Артём
|0
|0
|Курило Игорь
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Безуглый Никита
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|7
|0
|Бескоровайный Данил
|4
|1
|Кожушко Олег
|5
|0
|Вакулко Юрий
|3
|1
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Hrvoje Ilic
|2
|1
|Лунёв Максим
|3
|0
|Понедельник Андрей
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|По Жан-Морель
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Созах Даниэль
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
|Bandeira
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
|Аду Принс
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жичиков Максим
|6
|1
|Курило Игорь
|3
|2
|Ткачук Андрей
|4
|0
|Борячук Андрей
|4
|0
|Мозиль Олег
|2
|1
|Русин Ростислав
|2
|1
|Мартынюк Ярослав
|2
|1
|Юрченко Владлен
|3
|0
|Юсов Дмитрий
|3
|0
|Габелок Артём
|3
|0
|Червак Вадим
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Бичек Константин
|1
|1
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Фарина Марьян
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Oleksiy Sydorov
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Ari Moura
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
|Капинус Дмитрий
|1
|0
|Samuel Obinaiia
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Металлист-1925
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
12
Кривбасс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Металлист-1925
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
16
Упущенные победы
22
8
Кривбасс
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
16% (4)
40% (10)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
8
16
Упущенные победы
29
20
Голы по времени матча
Забито
19
13
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
3
16%
2
15%
1-15
2
11%
4
31%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
3
16%
3
23%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
5
26%
1
8%
76-90
Пропущено
13
22
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
15%
2
9%
1-15
4
31%
2
9%
16-30
3
23%
6
27%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
3
23%
2
9%
61-75
1
8%
7
32%
76-90
Забито
24
13
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
8%
2
15%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
7
29%
29%
1
8%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
5
21%
3
23%
61-75
5
21%
4
31%
76-90
Пропущено
13
21
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
23%
2
10%
1-15
2
15%
6
29%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
2
15%
6
29%
61-75
2
15%
2
10%
76-90
Забито
43
26
20 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
5
12%
4
15%
1-15
3
7%
5
19%
16-30
12
28%
2
8%
31-45
7
16%
5
19%
46-60
6
14%
5
19%
61-75
10
23%
5
19%
76-90
Пропущено
26
43
16 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 21
5
19%
4
9%
1-15
6
23%
8
19%
16-30
5
19%
10
23%
31-45
2
8%
4
9%
46-60
5
19%
8
19%
61-75
3
12%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2
Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4
Металлист-1925
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Металлист-1925 - Днепр-1 1:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Заря - Металлист-1925 2:1
Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Минай - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2
Результаты матчей
Кривбасс
Металлист-1925
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
3
6 раз 24%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
66
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
85
310
58
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
187
1411
619
718
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|5
|2
|51 - 20
|59
|2.
|25
|18
|3
|4
|59 - 25
|57
|3.
|3:0
|26
|16
|6
|4
|47 - 25
|54
|4.
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5.
|26
|11
|11
|4
|39 - 27
|44
|6.
|25
|11
|6
|8
|31 - 26
|39
|7.
|26
|8
|8
|10
|25 - 31
|32
|8.
|25
|8
|6
|11
|23 - 37
|30
|9.
|25
|9
|2
|14
|34 - 36
|29
|10.
|25
|6
|11
|8
|18 - 19
|29
|11.
|25
|6
|9
|10
|25 - 32
|27
|12.
|26
|6
|9
|11
|22 - 31
|27
|13.
|26
|4
|10
|12
|16 - 35
|22
|14.
|25
|4
|8
|13
|23 - 38
|20
|15.
|0:3
|26
|4
|7
|15
|25 - 47
|19
|16.
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|27 - 12
|31
|2.
|12
|9
|1
|2
|25 - 8
|28
|3.
|3:0
|13
|8
|3
|2
|22 - 13
|27
|4.
|13
|4
|8
|1
|17 - 12
|20
|5.
|12
|6
|1
|5
|17 - 14
|19
|6.
|13
|5
|4
|4
|18 - 14
|19
|7.
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|8.
|13
|4
|4
|5
|9 - 15
|16
|9.
|13
|4
|3
|6
|9 - 14
|15
|10.
|13
|3
|6
|4
|8 - 10
|15
|11.
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|12.
|0:3
|12
|3
|4
|5
|13 - 21
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|14.
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|15.
|14
|2
|6
|6
|13 - 20
|12
|16.
|12
|2
|5
|5
|8 - 15
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|34 - 17
|29
|2.
|12
|8
|4
|0
|24 - 8
|28
|3.
|3:0
|13
|8
|3
|2
|25 - 12
|27
|4.
|13
|7
|5
|1
|18 - 11
|26
|5.
|13
|7
|3
|3
|22 - 15
|24
|6.
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|7.
|13
|5
|5
|3
|13 - 11
|20
|8.
|12
|5
|3
|4
|10 - 12
|18
|9.
|12
|3
|5
|4
|10 - 9
|14
|10.
|12
|2
|6
|4
|16 - 18
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|13 - 16
|11
|12.
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|13.
|13
|3
|1
|9
|17 - 22
|10
|14.
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|15.
|12
|1
|3
|8
|5 - 16
|6
|16.
|0:3
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (5)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|9 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 8