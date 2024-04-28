Тур: 26. Стадион: Hirnyk Stadium.
3:0
Конец матча
0'
1:0
5' ГолЗадерака Максим
27' Желтая карточкаЖичиков Максим
2:0
38' ГолМикитишин Артур
3:0
43' ГолЛунёв Максим
55' Желтая карточкаИмереков Максим
87' Желтая карточкаКапинус Дмитрий
90'+4
Ход матча
5'
1:0
27'
38'
2:0
43'
3:0
55'
87'
25
Bandeira
55
Дибанго
Иван
21
Кузык
Денис
14
Лунёв
Максим
37
Мозиль
Олег
14
Юсов
Дмитрий
19
Гармаш
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
-
14 Лунёв МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Юсов ДмитрийПолузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Кривбасс
Металлист-1925
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Среднее время на гол
0
36
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
0.33
2.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
38
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожушко Олег
|8
|0.31
|Задерака Максим
|7
|0.27
|Кузык Денис
|4
|0.15
|Лунёв Максим
|4 (1)
|0.15
|Hrvoje Ilic
|3 (2)
|0.12
|Бескоровайный Данил
|3
|0.12
|Бизимана Джихад
|2
|0.08
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.08
|Понедельник Андрей
|2
|0.08
|Аду Принс
|2
|0.08
|Стецков Тимур
|1
|0.04
|Дибанго Иван
|1
|0.04
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.04
|Bandeira
|1
|0.04
|Дебелко Роман
|1
|0.04
|Микитишин Артур
|1
|0.04
|Созах Даниэль
|1 (1)
|0.04
|По Жан-Морель
|1
|0.04
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.04
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|4 (1)
|0.15
|Юсов Дмитрий
|4
|0.15
|Дмитренко Владислав
|3
|0.12
|Oleksiy Sydorov
|2
|0.08
|Имереков Максим
|2
|0.08
|Русин Ростислав
|2
|0.08
|Юрченко Владлен
|1 (1)
|0.04
|Овусу Раймонд
|1
|0.04
|Гармаш Денис
|1
|0.04
|Ткачук Евгений
|1
|0.04
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.04
|Ременюк Андрей
|1
|0.04
|Ari Moura
|1
|0.04
|Фарина Марьян
|1
|0.04
|Жичиков Максим
|0
|0
|Габелок Артём
|0
|0
|Курило Игорь
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Безуглый Никита
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|7
|0
|Бескоровайный Данил
|4
|1
|Кожушко Олег
|5
|0
|Вакулко Юрий
|3
|1
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Hrvoje Ilic
|2
|1
|Лунёв Максим
|3
|0
|Понедельник Андрей
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|По Жан-Морель
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Созах Даниэль
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
|Bandeira
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
|Аду Принс
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жичиков Максим
|6
|1
|Курило Игорь
|3
|2
|Ткачук Андрей
|4
|0
|Борячук Андрей
|4
|0
|Мозиль Олег
|2
|1
|Русин Ростислав
|2
|1
|Мартынюк Ярослав
|2
|1
|Юрченко Владлен
|3
|0
|Юсов Дмитрий
|3
|0
|Габелок Артём
|3
|0
|Червак Вадим
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Бичек Константин
|1
|1
|Имереков Максим
|2
|0
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Капинус Дмитрий
|2
|0
|Фарина Марьян
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Oleksiy Sydorov
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Ari Moura
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
|Samuel Obinaiia
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Металлист-1925
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
12
Кривбасс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Металлист-1925
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
6
16
Упущенные победы
22
8
Кривбасс
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
19% (5)
38% (10)
Металлист-1925
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
8
16
Упущенные победы
29
20
Голы по времени матча
Забито
22
13
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
4
18%
2
15%
1-15
2
9%
4
31%
16-30
7
32%
1
8%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
5
23%
1
8%
76-90
Пропущено
13
25
9 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
2
15%
3
12%
1-15
4
31%
2
8%
16-30
3
23%
8
32%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
3
23%
2
8%
61-75
1
8%
7
28%
76-90
Забито
24
13
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
2
8%
2
15%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
7
29%
29%
1
8%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
5
21%
3
23%
61-75
5
21%
4
31%
76-90
Пропущено
13
21
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
23%
2
10%
1-15
2
15%
6
29%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
2
15%
6
29%
61-75
2
15%
2
10%
76-90
Забито
46
26
23 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 8
3 Не забивали 8
6
13%
4
15%
1-15
3
7%
5
19%
16-30
14
30%
2
8%
31-45
7
15%
5
19%
46-60
6
13%
5
19%
61-75
10
22%
5
19%
76-90
Пропущено
26
46
16 В 1-м тайме 25
10 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 22
5
19%
5
11%
1-15
6
23%
8
17%
16-30
5
19%
12
26%
31-45
2
8%
4
9%
46-60
5
19%
8
17%
61-75
3
12%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2
Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4
Металлист-1925
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Металлист-1925 - Днепр-1 1:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Заря - Металлист-1925 2:1
Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Минай - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2
Результаты матчей
Кривбасс
Металлист-1925
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
7 раз 27%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
102
76
39
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
86
85
311
58
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
188
1511
620
818
125
125
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (5)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|9 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 8