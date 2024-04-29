Тур: 26. Стадион: Центральный городской стадион.
Ход матча
59
Козак
Артём
14
Фортюн
Яссин
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фортюн ЯссинНападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Петряк ИванПолузащитник
-
-
-
31 Denys Ndukve
-
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Якубу НаджибЗащитник
- Защитник
-
77 Толи АрдитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Доланский Сергей
История личных встреч
Полесье
Ворскла
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козак Артём
|4 (1)
|0.15
|Макуана Бени
|4
|0.15
|Будковский Филипп
|4
|0.15
|Кушниренко Богдан
|3 (1)
|0.12
|Крушиньский Борис
|2
|0.08
|Мустафаев Эмиль
|2
|0.08
|Грицук Василий
|2 (2)
|0.08
|Шастал Дмитрий
|2
|0.08
|Эрнандес Луйфер
|2
|0.08
|Танковский Вячеслав
|1
|0.04
|Arielson
|1
|0.04
|Назаренко Александр
|1
|0.04
|Лукас Тэйлор
|1
|0.04
|Artem Smolyakov
|1
|0.04
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.04
|Таллиш Энрике
|0
|0
|Чоботенко Сергей
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
|Фортюн Яссин
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Степанюк Руслан
|6 (2)
|0.23
|Юрченко Владлен
|3
|0.12
|Мякушко Сергей
|2
|0.08
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.08
|Родригес Фелипе II
|2
|0.08
|Челядин Артём
|2
|0.08
|Нестеренко Иван
|2
|0.08
|Бацула Андрей
|1
|0.04
|Корниенко Виктор
|1
|0.04
|Ковталюк Николай
|1
|0.04
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Крупский Илья
|0
|0
|Павлюк Евгений
|0
|0
Карточки
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|8
|1
|Кушниренко Богдан
|4
|2
|Лукас Тэйлор
|5
|1
|Artem Smolyakov
|5
|0
|Будковский Филипп
|4
|0
|Шаповал Владислав
|2
|1
|Михайличенко Богдан
|3
|0
|Кравченко Никита
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Кравец Василий
|1
|1
|Морозко Евгений
|1
|1
|Бойко Денис
|2
|0
|Шабанов Артём
|2
|0
|Грицук Василий
|2
|0
|Козак Артём
|2
|0
|Фортюн Яссин
|2
|0
|Назаренко Александр
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Arielson
|2
|0
|Denys Ndukve
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Чоботенко Сергей
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Таллиш Энрике
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|9
|1
|Челядин Артём
|9
|0
|Крупский Илья
|5
|1
|Tiago Santana
|6
|0
|Хрипчук Даниил
|1
|2
|Пердута Игорь
|4
|0
|Кане Ибрахим
|4
|0
|Степанюк Руслан
|2
|1
|Мякушко Сергей
|3
|0
|Исенко Павел
|3
|0
|Павлюк Евгений
|3
|0
|Ковталюк Николай
|2
|0
|Сиссоко Самбу
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Корниенко Виктор
|2
|0
|Нестеренко Иван
|2
|0
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Taras Galas
|1
|0
Результаты матчей
Полесье
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Ворскла
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
3
Полесье
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Ворскла
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
20
Упущенные победы
15
9
Полесье
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
12% (3)
56% (14)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Ворскла
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (12)
36% (9)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
11
24
Упущенные победы
20
12
Голы по времени матча
Забито
15
10
1 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
1
7%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
8
53%
2
20%
61-75
5
33%
2
20%
76-90
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
20%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
4
27%
2
17%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
5
33%
1
8%
76-90
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
3
19%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
38%
5
36%
76-90
Пропущено
11
24
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
2
18%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
18%
6
25%
31-45
1
9%
5
21%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
7
29%
29%
76-90
Забито
31
24
8 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
4
13%
2
8%
1-15
2
6%
5
21%
16-30
2
6%
4
17%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
8
26%
3
13%
61-75
11
35%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
26
36
9 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 18
5
19%
5
14%
1-15
0
0%
6
17%
16-30
4
15%
8
22%
31-45
5
19%
7
19%
46-60
3
12%
2
6%
61-75
9
35%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Полесье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1
Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0
Ворскла
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Полесье - Ворскла 0:1
Ворскла - Динамо Киев 1:5 Александрия - Ворскла 1:0 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Верес 2:1 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2 Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0
Результаты матчей
Полесье
Ворскла
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
7 раз 28%
Тоталы голов в матче
Полесье
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
94
48
49
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
75
58
39
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
169
916
718
421
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|5
|2
|51 - 20
|59
|2.
|25
|18
|3
|4
|59 - 25
|57
|3.
|26
|16
|6
|4
|47 - 25
|54
|4.
|26
|12
|9
|5
|36 - 25
|45
|5.
|26
|11
|11
|4
|39 - 27
|44
|6.
|0:0
|26
|11
|7
|8
|31 - 26
|40
|7.
|26
|8
|8
|10
|25 - 31
|32
|8.
|0:0
|26
|8
|7
|11
|23 - 37
|31
|9.
|25
|9
|2
|14
|34 - 36
|29
|10.
|25
|6
|11
|8
|18 - 19
|29
|11.
|25
|6
|9
|10
|25 - 32
|27
|12.
|26
|6
|9
|11
|22 - 31
|27
|13.
|26
|4
|10
|12
|16 - 35
|22
|14.
|25
|4
|8
|13
|23 - 38
|20
|15.
|26
|4
|7
|15
|25 - 47
|19
|16.
|26
|3
|10
|13
|20 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|27 - 12
|31
|2.
|12
|9
|1
|2
|25 - 8
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|22 - 13
|27
|4.
|13
|4
|8
|1
|17 - 12
|20
|5.
|12
|6
|1
|5
|17 - 14
|19
|6.
|13
|5
|4
|4
|18 - 14
|19
|7.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|15 - 15
|19
|8.
|13
|4
|4
|5
|9 - 15
|16
|9.
|13
|4
|3
|6
|9 - 14
|15
|10.
|13
|3
|6
|4
|8 - 10
|15
|11.
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|13 - 21
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|14.
|0:0
|13
|3
|3
|7
|13 - 25
|12
|15.
|14
|2
|6
|6
|13 - 20
|12
|16.
|12
|2
|5
|5
|8 - 15
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|34 - 17
|29
|2.
|12
|8
|4
|0
|24 - 8
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|25 - 12
|27
|4.
|13
|7
|5
|1
|18 - 11
|26
|5.
|13
|7
|3
|3
|22 - 15
|24
|6.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|7.
|13
|5
|5
|3
|13 - 11
|20
|8.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|10 - 12
|19
|9.
|12
|3
|5
|4
|10 - 9
|14
|10.
|12
|2
|6
|4
|16 - 18
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|13 - 16
|11
|12.
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|13.
|13
|3
|1
|9
|17 - 22
|10
|14.
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|15.
|12
|1
|3
|8
|5 - 16
|6
|16.
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (5)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|9 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 8