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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Полесье
0:0
Перерыв
Ворскла
0'
31' Желтая карточка
Мякушко Сергей

Ход матча

31'
 
Мякушко Сергей
46'
 
Нестеренко Иван
Мякушко Сергей
Лучшие коэффициенты
Полесье
Ничья
Ворскла
3.20
3.25
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3.51
Все Коэффициенты
1
Кудрик
Олег
29
Artem
Smolyakov
44
Чоботенко
Сергей
30
Шабанов
Артём
15
Михайличенко
Богдан
37
Таллиш
Энрике
77
Кушниренко
Богдан
59
Козак
Артём
95
Мустафаев
Эмиль
7
Назаренко
Александр
14
Фортюн
Яссин
7
Исенко
Павел
27
Крупский
Илья
4
Пердута
Игорь
44
Хрипчук
Даниил
29
Бацула
Андрей
18
Павлюк
Евгений
92
Сиссоко
Самбу
50
Кане
Ибрахим
38
Челядин
Артём
33
Мякушко
Сергей
11
Степанюк
Руслан
Полесье
Ворскла

История личных встреч

Полесье
Ворскла

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козак Артём 4 (1) 0.15
Макуана Бени 4 0.15
Будковский Филипп 4 0.15
Кушниренко Богдан 3 (1) 0.12
Крушиньский Борис 2 0.08
Мустафаев Эмиль 2 0.08
Грицук Василий 2 (2) 0.08
Шастал Дмитрий 2 0.08
Эрнандес Луйфер 2 0.08
Танковский Вячеслав 1 0.04
Arielson 1 0.04
Назаренко Александр 1 0.04
Лукас Тэйлор 1 0.04
Artem Smolyakov 1 0.04
Янаков Денис 1 (1) 0.04
Таллиш Энрике 0 0
Чоботенко Сергей 0 0
Кравченко Никита 0 0
Фортюн Яссин 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Степанюк Руслан 6 (2) 0.23
Юрченко Владлен 3 0.12
Мякушко Сергей 2 0.08
Скляр Александр 2 (2) 0.08
Родригес Фелипе II 2 0.08
Челядин Артём 2 0.08
Нестеренко Иван 2 0.08
Бацула Андрей 1 0.04
Корниенко Виктор 1 0.04
Ковталюк Николай 1 0.04
Кане Ибрахим 0 0
Пердута Игорь 0 0
Крупский Илья 0 0
Павлюк Евгений 0 0

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 8 1
Кушниренко Богдан 4 2
Лукас Тэйлор 5 1
Artem Smolyakov 5 0
Будковский Филипп 4 0
Шаповал Владислав 2 1
Михайличенко Богдан 3 0
Кравченко Никита 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Кравец Василий 1 1
Морозко Евгений 1 1
Бойко Денис 2 0
Шабанов Артём 2 0
Грицук Василий 2 0
Козак Артём 2 0
Фортюн Яссин 2 0
Назаренко Александр 2 0
Макуана Бени 2 0
Arielson 2 0
Denys Ndukve 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Чоботенко Сергей 0 1
Огиря Владислав 1 0
Петряк Иван 1 0
Таллиш Энрике 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 9 1
Челядин Артём 9 0
Крупский Илья 5 1
Tiago Santana 6 0
Хрипчук Даниил 1 2
Пердута Игорь 4 0
Кане Ибрахим 4 0
Степанюк Руслан 2 1
Мякушко Сергей 3 0
Исенко Павел 3 0
Павлюк Евгений 3 0
Ковталюк Николай 2 0
Сиссоко Самбу 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Корниенко Виктор 2 0
Нестеренко Иван 2 0
Thiago Cunha 1 0
Бацула Андрей 1 0
Родригес Фелипе II 1 0
Taras Galas 1 0

Результаты матчей

Полесье
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Ворскла
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
3
Полесье
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Ворскла
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
20

Упущенные победы

15
9
Полесье
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
12% (3)
56% (14)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Ворскла
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (12)
36% (9)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

11
24

Упущенные победы

20
12

Голы по времени матча

Забито

15
10
1 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
1
7%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
8
53%
2
20%
61-75
5
33%
2
20%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
20%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
4
27%
2
17%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
5
33%
1
8%
76-90

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
3
19%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
38%
5
36%
76-90

Пропущено

11
24
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
2
18%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
18%
6
25%
31-45
1
9%
5
21%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
7
29%
29%
76-90

Забито

31
24
8 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
4
13%
2
8%
1-15
2
6%
5
21%
16-30
2
6%
4
17%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
8
26%
3
13%
61-75
11
35%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

26
36
9 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 18
5
19%
5
14%
1-15
0
0%
6
17%
16-30
4
15%
8
22%
31-45
5
19%
7
19%
46-60
3
12%
2
6%
61-75
9
35%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1
Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0
Ворскла
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Полесье - Ворскла 0:1
Ворскла - Динамо Киев 1:5 Александрия - Ворскла 1:0 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Верес 2:1 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2 Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0

Результаты матчей

Полесье
Ворскла

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
7 раз 28%

Тоталы голов в матче

Полесье
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
4
4
8
1.5
4
9
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
5
5
8
1.5
3
9
3
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
16
9
9
16
1.5
7
18
4
21
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 25 18 5 2 51 - 20 59
2.
Динамо Киев
 25 18 3 4 59 - 25 57
3.
Кривбасс
 26 16 6 4 47 - 25 54
4.
Днепр-1
 26 12 9 5 36 - 25 45
5.
Рух Львов
 26 11 11 4 39 - 27 44
6.
Полесье
 0:0 26 11 7 8 31 - 26 40
7.
ЛНЗ Черкассы
 26 8 8 10 25 - 31 32
8.
Ворскла
 0:0 26 8 7 11 23 - 37 31
9.
Черноморец Од
 25 9 2 14 34 - 36 29
10.
Колос Ковалёвка
 25 6 11 8 18 - 19 29
11.
Заря
 25 6 9 10 25 - 32 27
12.
Александрия
 26 6 9 11 22 - 31 27
13.
Оболонь
 26 4 10 12 16 - 35 22
14.
Верес
 25 4 8 13 23 - 38 20
15.
Металлист-1925
 26 4 7 15 25 - 47 19
16.
Минай
 26 3 10 13 20 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 1 2 27 - 12 31
2.
Динамо Киев
 12 9 1 2 25 - 8 28
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 22 - 13 27
4.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
5.
Черноморец Од
 12 6 1 5 17 - 14 19
6.
Днепр-1
 13 5 4 4 18 - 14 19
7.
Полесье
 0:0 13 5 4 4 15 - 15 19
8.
Александрия
 13 4 4 5 9 - 15 16
9.
Заря
 13 4 3 6 9 - 14 15
10.
Колос Ковалёвка
 13 3 6 4 8 - 10 15
11.
Верес
 13 3 5 5 18 - 22 14
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 13 - 21 13
13.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
14.
Ворскла
 0:0 13 3 3 7 13 - 25 12
15.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
16.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 13 9 2 2 34 - 17 29
2.
Шахтёр Донецк
 12 8 4 0 24 - 8 28
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 25 - 12 27
4.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
5.
Рух Львов
 13 7 3 3 22 - 15 24
6.
Полесье
 0:0 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 13 5 5 3 13 - 11 20
8.
Ворскла
 0:0 13 5 4 4 10 - 12 19
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 10 - 9 14
10.
Заря
 12 2 6 4 16 - 18 12
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 13 3 1 9 17 - 22 10
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 12 1 3 8 5 - 16 6
16.
Металлист-1925
 14 1 3 10 12 - 26 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (5)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 9 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 10
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Мякушко Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Полесье
Ничья
Ворскла
3.20
3.25
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3.51
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Полесье 0:0 Ворскла онлайн

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Ворскла
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