Тур: 31. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Стина Жереми
0'
1:0
2' ГолАдамс Акор
1:1
7' ГолАблин Маттис
24' Желтая карточкаСаванье Тежи
45' Желтая карточкаТшато Энзо
45' Желтая карточкаСиссоко Мусса
90' Красная карточкаМинкарелли Дэвин Лукас
90' Красная карточкаНорден Арно
90'+9
Ход матча
2'
1:0
7'
1:1
24'
45'
45'
69'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
2 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
495 Количество передач 428
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Тшато
Энзо
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
11
Коко
Маркус
25
Молле
Флоран
39
Аблин
Маттис
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Карамо ЯннПолузащитник
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
39 Аблин МаттисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Траоре БениНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монпелье
Нант
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед
24 матча
29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
20.8%
45.9%
8 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.18
0.92
Среднее время на гол
76
97
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.23
1.27
Среднее время на гол
73
70
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.21
1.08
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
74
83
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саванье Тежи
|10 (9)
|0.32
|Адамс Акор
|8
|0.26
|Аль-Тамари Мусса
|7
|0.23
|Норден Арно
|6
|0.19
|Фаяд Халил
|2
|0.06
|Модибо Саньян
|2
|0.06
|Ферри Жордан
|1
|0.03
|Силла Иссиага
|1
|0.03
|Эстев Максим
|1
|0.03
|Хазри Вахби
|1
|0.03
|Жюльен Кристофер
|1
|0.03
|Карамо Янн
|1
|0.03
|Кулибали Танги
|1
|0.03
|Шотар Жорис
|0
|0
|Куяте Кики
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
|Минкарелли Дэвин Лукас
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|8 (3)
|0.26
|Молле Флоран
|4
|0.13
|Аблин Маттис
|4
|0.13
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.1
|Бамба Абдул-Кадер
|2
|0.06
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0.06
|Кёмерт Эрай
|2
|0.06
|Чиривелья Педро
|1
|0.03
|Коко Маркус
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.03
|Паллуа Николя
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Траоре Бени
|0
|0
|Мерлен Кентен
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|7
|0
|Куяте Кики
|5
|1
|Хазри Вахби
|5
|0
|Ферри Жордан
|5
|0
|Жюльен Кристофер
|5
|0
|Модибо Саньян
|5
|0
|Шотар Жорис
|5
|0
|Омерагич Бечир
|4
|0
|Эстев Максим
|2
|1
|Силла Иссиага
|3
|0
|Леруа Лео
|3
|0
|Норден Арно
|1
|1
|Мишель Тер-Закарян
|1
|1
|Минкарелли Дэвин Лукас
|1
|1
|Адамс Акор
|2
|0
|Кулибали Танги
|2
|0
|Тшато Энзо
|2
|0
|Фаяд Халил
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Хефти Сильван
|1
|0
|Сент-Люс Тео
|1
|0
|Делайе Саша
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|7
|0
|Сиссоко Мусса
|5
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|5
|0
|Кёмерт Эрай
|5
|0
|Паллуа Николя
|4
|0
|Молле Флоран
|4
|0
|Чиривелья Педро
|4
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|Мохамед Мостафа
|2
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Коко Маркус
|2
|0
|Коцца Николя
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|2
|0
|Jocelyn Gourvennec
|2
|0
|Траоре Бени
|0
|1
|Мёпийу Бастьен
|0
|1
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Аблин Маттис
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
|Зезе Натан
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Нант
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
13
4
Монпелье
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Нант
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
15
21
Упущенные победы
17
12
Монпелье
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Нант
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (3)
61% (19)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
15
24
Упущенные победы
30
16
Голы по времени матча
Забито
21
13
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
4
19%
3
23%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
5
24%
6
46%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
19%
2
15%
76-90
Пропущено
20
21
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
5
25%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
5
25%
2
10%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
5
25%
8
38%
76-90
Забито
20
16
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
2
10%
3
19%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
4
20%
4
25%
31-45
1
5%
4
25%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
5
25%
2
13%
76-90
Пропущено
21
28
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
6
29%
3
11%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
7
25%
46-60
6
29%
6
21%
61-75
2
10%
10
36%
76-90
Забито
41
29
18 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
9 Не забивали 12
6
15%
6
21%
1-15
6
15%
3
10%
16-30
6
15%
5
17%
31-45
6
15%
10
34%
46-60
8
20%
1
3%
61-75
9
22%
4
14%
76-90
Пропущено
41
49
17 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 37
13 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 24
11
27%
6
12%
1-15
1
2%
5
10%
16-30
5
12%
1
2%
31-45
8
20%
9
18%
46-60
9
22%
10
20%
61-75
7
17%
18
37%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2
Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0
Нант
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2
Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0
Результаты матчей
Монпелье
Нант
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 32%
0
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
13 раз 42%
0
12 раз 39%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
97
610
313
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
69
312
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
1912
1219
625
427
229
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|20
|9
|1
|73 - 26
|69
|2.
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|56 - 38
|58
|3.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|44 - 29
|53
|4.
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|43 - 26
|52
|5.
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|33 - 24
|48
|6.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 32
|46
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|44 - 36
|42
|8.
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|39 - 49
|41
|9.
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|45 - 37
|41
|10.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|37 - 41
|40
|11.
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|36 - 39
|37
|12.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|43 - 45
|37
|13.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|33 - 41
|36
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|29 - 49
|32
|15.
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|31 - 49
|29
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|27 - 38
|28
|17.
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|36 - 59
|26
|18.
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|23 - 53
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|29 - 8
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|38 - 16
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 11
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 13
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 20
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|3
|9
|4
|24 - 23
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 16
|17
|14.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 20
|16
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 28
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|34 - 25
|31
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|4.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|19 - 23
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 19
|21
|6.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|13 - 21
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 15
|20
|8.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|12.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 18
|16
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|15
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|12 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 1:1 Нант
Исход игры
Монпелье
63.1% (77)
Ничья
27% (33)
Нант
9.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
49.12% (56)
Меньше
50.88% (58)
Обе команды забьют
Да
73.68% (84)
Нет
26.32% (30)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
36.1% (44)
1:1 Ничья
23% (28)
1:0 Монпелье
18% (22)
1:2 Нант
6.6% (8)
2:0 Монпелье
4.9% (6)
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