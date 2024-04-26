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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Монпелье
1:1
Конец матча
Нант
0'
1:0
2' Гол
Адамс Акор
1:1
7' Гол
Аблин Маттис
24' Желтая карточка
Саванье Тежи
45' Желтая карточка
Тшато Энзо
45' Желтая карточка
Сиссоко Мусса
90' Красная карточка
Минкарелли Дэвин Лукас
90' Красная карточка
Норден Арно
90'+9

Ход матча

2'
Адамс Акор
(Аль-Тамари Мусса)
1:0
7'
1:1
Аблин Маттис
(Мохамед Мостафа)
24'
Саванье Тежи
 
45'
Тшато Энзо
 
45'
 
Сиссоко Мусса
62'
 
Мутуссами Самуэль
Чиривелья Педро
69'
Ферри Жордан
Шотар Жорис
 
69'
Карамо Янн
Адамс Акор
 
69'
Фаяд Халил
Аль-Тамари Мусса
 
75'
 
Бамба Абдул-Кадер
Коко Маркус
75'
 
Кёмерт Эрай
Мохамед Мостафа
87'
 
Траоре Бени
Аблин Маттис
87'
 
Кадевере Тино
Молле Флоран
90'
Минкарелли Дэвин Лукас
 
90'
Силла Иссиага
Саванье Тежи
 
90'
Норден Арно
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 2 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 495 Количество передач 428
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Монпелье 63.1% (77)
X 27% (33)
Нант 9.8% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
29
Тшато
Энзо
6
Жюльен
Кристофер
5
Модибо
Саньян
35
Минкарелли
Дэвин
Лукас
27
Омерагич
Бечир
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
9
Аль-Тамари
Мусса
8
Адамс
Акор
1
Лафон
Альбан
98
Амьен-Аду
Кельвен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
3
Коцца
Николя
17
Сиссоко
Мусса
5
Чиривелья
Педро
11
Коко
Маркус
25
Молле
Флоран
39
Аблин
Маттис
31
Мохамед
Мостафа
Монпелье
4-2-3-1
Нант
4-2-3-1

История личных встреч

Монпелье
Нант

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

24 матча

29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
20.8%
45.9%
8 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
0:3
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
КЛ
0:3
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:0
КЛ
3:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л2
1:1
Л2
0:0

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.18
0.92

Среднее время на гол

76
97

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.23
1.27

Среднее время на гол

73
70

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.21
1.08

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

74
83

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 10 (9) 0.32
Адамс Акор 8 0.26
Аль-Тамари Мусса 7 0.23
Норден Арно 6 0.19
Фаяд Халил 2 0.06
Модибо Саньян 2 0.06
Ферри Жордан 1 0.03
Силла Иссиага 1 0.03
Эстев Максим 1 0.03
Хазри Вахби 1 0.03
Жюльен Кристофер 1 0.03
Карамо Янн 1 0.03
Кулибали Танги 1 0.03
Шотар Жорис 0 0
Куяте Кики 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0
Минкарелли Дэвин Лукас 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 8 (3) 0.26
Молле Флоран 4 0.13
Аблин Маттис 4 0.13
Саймон Мозес 3 (1) 0.1
Бамба Абдул-Кадер 2 0.06
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0.06
Кёмерт Эрай 2 0.06
Чиривелья Педро 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Мутуссами Самуэль 1 0.03
Паллуа Николя 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Траоре Бени 0 0
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 7 0
Куяте Кики 5 1
Хазри Вахби 5 0
Ферри Жордан 5 0
Жюльен Кристофер 5 0
Модибо Саньян 5 0
Шотар Жорис 5 0
Омерагич Бечир 4 0
Эстев Максим 2 1
Силла Иссиага 3 0
Леруа Лео 3 0
Норден Арно 1 1
Мишель Тер-Закарян 1 1
Минкарелли Дэвин Лукас 1 1
Адамс Акор 2 0
Кулибали Танги 2 0
Тшато Энзо 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Хефти Сильван 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Делайе Саша 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 7 0
Сиссоко Мусса 5 0
Кастеллетто Жан-Шарль 5 0
Кёмерт Эрай 5 0
Паллуа Николя 4 0
Молле Флоран 4 0
Чиривелья Педро 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Мохамед Мостафа 2 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Коко Маркус 2 0
Коцца Николя 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Бамба Абдул-Кадер 2 0
Jocelyn Gourvennec 2 0
Траоре Бени 0 1
Мёпийу Бастьен 0 1
Сентонз Фабьен 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дескамп Реми 1 0
Аблин Маттис 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Зезе Натан 1 0
Пьер Аристуи 1 0

Результаты матчей

Монпелье
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Нант
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

13
4
Монпелье
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Нант
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
21

Упущенные победы

17
12
Монпелье
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Нант
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (3)
61% (19)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

15
24

Упущенные победы

30
16

Голы по времени матча

Забито

21
13
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
4
19%
3
23%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
5
24%
6
46%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
19%
2
15%
76-90

Пропущено

20
21
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
5
25%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
5
25%
2
10%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
5
25%
8
38%
76-90

Забито

20
16
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
2
10%
3
19%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
4
20%
4
25%
31-45
1
5%
4
25%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
5
25%
2
13%
76-90

Пропущено

21
28
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
6
29%
3
11%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
7
25%
46-60
6
29%
6
21%
61-75
2
10%
10
36%
76-90

Забито

41
29
18 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
9 Не забивали 12
6
15%
6
21%
1-15
6
15%
3
10%
16-30
6
15%
5
17%
31-45
6
15%
10
34%
46-60
8
20%
1
3%
61-75
9
22%
4
14%
76-90

Пропущено

41
49
17 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 37
13 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 24
11
27%
6
12%
1-15
1
2%
5
10%
16-30
5
12%
1
2%
31-45
8
20%
9
18%
46-60
9
22%
10
20%
61-75
7
17%
18
37%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2
Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1 Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0
Нант
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2
Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0

Результаты матчей

Монпелье
Нант

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 32%
0
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
13 раз 42%
0
12 раз 39%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
7
6
10
1.5
3
13
2
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
19
12
12
19
1.5
6
25
4
27
2.5
2
29
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 30 20 9 1 73 - 26 69
2.
Монако
 Заявка 30 17 7 6 56 - 38 58
3.
Брест
 Заявка 30 15 8 7 44 - 29 53
4.
Лилль
 Заявка 30 14 10 6 43 - 26 52
5.
Ницца
 Заявка 30 13 9 8 33 - 24 48
6.
Ланс
 Заявка 30 13 7 10 39 - 32 46
7.
Ренн
 Заявка 30 11 9 10 44 - 36 42
8.
Лион
 Заявка 30 12 5 13 39 - 49 41
9.
Марсель
 Заявка 30 10 11 9 45 - 37 41
10.
Реймс
 Заявка 30 11 7 12 37 - 41 40
11.
Тулуза
 Заявка 30 9 10 11 36 - 39 37
12.
Монпелье
 Заявка 31 9 11 11 43 - 45 37
13.
Страсбург
 Заявка 30 9 9 12 33 - 41 36
14.
Нант
 Заявка 31 9 5 17 29 - 49 32
15.
Мец
 Заявка 30 8 5 17 31 - 49 29
16.
Гавр
 Заявка 30 6 10 14 27 - 38 28
17.
Лорьян
 Заявка 30 6 8 16 36 - 59 26
18.
Клермон
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
ПСЖ
 Заявка 15 9 5 1 38 - 16 32
3.
Марсель
 Заявка 15 8 6 1 26 - 11 30
4.
Брест
 Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Монако
 Заявка 15 8 3 4 22 - 13 27
7.
Ланс
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Монпелье
 Заявка 16 3 9 4 24 - 23 18
13.
Гавр
 Заявка 15 5 2 8 14 - 16 17
14.
Тулуза
 Заявка 15 3 7 5 20 - 20 16
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 20 - 28 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 15 9 4 2 34 - 25 31
3.
Брест
 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
4.
Лион
 Заявка 15 7 1 7 19 - 23 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Нант
 Заявка 15 6 2 7 13 - 21 20
7.
Ницца
 Заявка 15 5 5 5 14 - 15 20
8.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 19
9.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
10.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
11.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
12.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
13.
Лилль
 Заявка 15 3 7 5 14 - 18 16
14.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
17.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
18.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (2)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 12 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Монпелье: 54%, Нант: 46%.
  • 99'
    Кёмерт Эрай пробил со штрафного прямо в стенку
  • 99'
    Матч возобновлен
  • 97'
    Контроль мяча: Монпелье: 54%, Нант: 46%.
  • 97'
    Коцца Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 97'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Монпелье 63.1% (77)
    X 27% (33)
    Нант 9.8% (12)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 1:1 Нант

    Исход игры
    Монпелье
    63.1% (77)
    Ничья
    27% (33)
    Нант
    9.8% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.12% (56)
    Меньше
    50.88% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (84)
    Нет
    26.32% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Монпелье
    36.1% (44)
    1:1 Ничья
    23% (28)
    1:0 Монпелье
    18% (22)
    1:2 Нант
    6.6% (8)
    2:0 Монпелье
    4.9% (6)
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