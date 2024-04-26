Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Бамба Абдул-Кадер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Матч возобновлен

87' Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Кёмерт Эрай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Удар от ворот произведет Монпелье

85' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

83' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

82' Коцца Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Монпелье

81' Мутуссами Самуэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Омерагич Бечир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Матч возобновлен

74' Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Модибо Саньян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Молле Флоран оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Коцца Николя из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Нант

64' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч возобновлен

62' Чиривелья Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Аблин Маттис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Норден Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Кастеллетто Жан-Шарль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Аль-Тамари Мусса получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Аль-Тамари Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Аль-Тамари Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Коцца Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Монпелье

48' Аблин Маттис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника