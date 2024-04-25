Тур: 31. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Делажо Вилли
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Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
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- Дисквалифицирован
История личных встреч
ПСЖ
Гавр
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
14
Голов в среднем за матч
2.5
4.67
Среднее время на гол
36
19
Всего голов
6
14
Голов в среднем за матч
1.2
2.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
32
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|26 (6)
|0.87
|Рамуш Гонсалу
|10 (1)
|0.33
|Витинья II
|7
|0.23
|Коло-Муани Рандаль
|6
|0.2
|Асенсио Марко
|4
|0.13
|Дембеле Усман
|3
|0.1
|Хакими Ашраф
|3
|0.1
|Баркола Бредли
|2
|0.07
|Кан-Ин Ли
|2
|0.07
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.07
|Фабиан Руис
|1
|0.03
|Солер Карлос
|1
|0.03
|Мендеш Нуну
|1
|0.03
|Эрнандес Люка
|1
|0.03
|Бералдо Лукас
|1
|0.03
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Маркиньос Маркос
|0
|0
|Маюлу Сенни
|0
|0
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сабби Эммануэль
|5 (2)
|0.17
|Алиуи Набиль
|4
|0.13
|Байо Мохамед
|4 (1)
|0.13
|Айю Андре
|3
|0.1
|Опери Кристофер
|2
|0.07
|Кузяев Далер
|2
|0.07
|Льорис Готье
|2
|0.07
|Сальмье Йоанн
|1
|0.03
|Мбемба Нолан
|1
|0.03
|Грандсир Самуэль
|1
|0.03
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.03
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Кечта Яссин
|0
|0
|Нгура Стив
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|6
|0
|Угарте Мануэль
|5
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|1
|Бералдо Лукас
|3
|1
|Баркола Бредли
|2
|1
|Фабиан Руис
|3
|0
|Хакими Ашраф
|3
|0
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|3
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Данилу Перейра
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Кан-Ин Ли
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|0
|Солер Карлос
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санганте Аруна
|7
|0
|Грандсир Самуэль
|3
|2
|Н'диайе Рассул
|3
|2
|Опери Кристофер
|6
|0
|Касимир Хосуэ
|6
|0
|Таргаллин Уссама
|4
|1
|Туре Абдулайе
|4
|0
|Сабби Эммануэль
|4
|0
|Байо Мохамед
|4
|0
|Айю Андре
|2
|1
|Кечта Яссин
|3
|0
|Него Лоик
|2
|0
|Льорис Готье
|2
|0
|Сальмье Йоанн
|2
|0
|Горжелен Матьё
|1
|0
|Кузяев Далер
|1
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Алиуи Набиль
|1
|0
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|1
|0
|Джуджу Антуан
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Гавр
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
7
11
ПСЖ
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Гавр
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
0
12
Упущенные победы
35
12
ПСЖ
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Гавр
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
53% (16)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
42
23
Голы по времени матча
Забито
35
13
17 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 22
5
14%
2
15%
1-15
3
9%
1
8%
16-30
9
26%
2
15%
31-45
5
14%
1
8%
46-60
3
9%
1
8%
61-75
10
29%
6
46%
76-90
Пропущено
19
22
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
16%
3
14%
1-15
4
21%
4
18%
16-30
4
21%
4
18%
31-45
3
16%
6
27%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
2
11%
3
14%
76-90
Забито
35
15
16 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 5
17 Не забивали 22
3
9%
3
20%
1-15
8
23%
1
7%
16-30
5
14%
1
7%
31-45
8
23%
6
40%
46-60
3
9%
3
20%
61-75
8
23%
1
7%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
2
20%
5
33%
76-90
Забито
70
28
33 В 1-м тайме 10
37 Во 2-м тайме 18
21 Забивали первыми 8
3 Не забивали 14
8
11%
5
18%
1-15
11
16%
2
7%
16-30
14
20%
3
11%
31-45
13
19%
7
25%
46-60
6
9%
4
14%
61-75
18
26%
7
25%
76-90
Пропущено
29
37
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 23
3
10%
3
8%
1-15
5
17%
6
16%
16-30
6
21%
6
16%
31-45
5
17%
10
27%
46-60
6
21%
4
11%
61-75
4
14%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3
ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4
Гавр
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Гавр - Мец 0:1 Гавр - Нант 0:1 Ланс - Гавр 1:1 Гавр - Монпелье 0:2
Клермон - Гавр 2:1 Гавр - Тулуза 1:0 Брест - Гавр 1:0 Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2
Результаты матчей
ПСЖ
Гавр
Точный счет
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 30%
3
8 раз 27%
1
4 раза 13%
4
4 раза 13%
0
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
15 раз 50%
1
7 раз 23%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Гавр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
78
123
411
87
312
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
87
114
411
69
114
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
273
Больше Меньше
1515
237
822
1416
426
624
228
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|20
|9
|1
|73 - 26
|69
|2.
|Заявка
|30
|17
|7
|6
|56 - 38
|58
|3.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|44 - 29
|53
|4.
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|43 - 26
|52
|5.
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|33 - 24
|48
|6.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|39 - 32
|46
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|44 - 36
|42
|8.
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|39 - 49
|41
|9.
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|45 - 37
|41
|10.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|37 - 41
|40
|11.
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|36 - 39
|37
|12.
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|42 - 44
|36
|13.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|33 - 41
|36
|14.
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|28 - 48
|31
|15.
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|31 - 49
|29
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|27 - 38
|28
|17.
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|36 - 59
|26
|18.
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|23 - 53
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|29 - 8
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|38 - 16
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 11
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|24 - 13
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 9
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 13
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 20
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|10.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 26
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 16
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|23 - 22
|17
|14.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 20
|16
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 28
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|17.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|35 - 10
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|34 - 25
|31
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|4.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|19 - 23
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 19
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 15
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 20
|19
|8.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|12.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 18
|16
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 26
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|18.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|17 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|15
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|12 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 10
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 9
|Ланс
|Медина Факундо
|10
Прогнозы на матч ПСЖ - Гавр
Исход игры
ПСЖ
96.2% (51)
Ничья
3.8% (2)
Гавр
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.9% (28)
Меньше
45.1% (23)
Обе команды забьют
Да
25.49% (13)
Нет
74.51% (38)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
35.8% (19)
3:0 ПСЖ
28.3% (15)
2:1 ПСЖ
9.4% (5)
3:1 ПСЖ
9.4% (5)
1:0 ПСЖ
3.8% (2)
1:1 Ничья
3.8% (2)
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