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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
ПСЖ
 
Позже
Гавр
Прогнозы 53
ПСЖ 96.2% (51)
X 3.8% (2)
Гавр 0% (0)
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ПСЖ
Гавр

История личных встреч

ПСЖ
Гавр

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Л1
0:2
ТМК
2:0
ТМС
0:9
Л1
3:0
Л1
1:3

Голы

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

2.5
4.67

Среднее время на гол

36
19

Всего голов

6
14

Голов в среднем за матч

1.2
2.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
32

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 26 (6) 0.87
Рамуш Гонсалу 10 (1) 0.33
Витинья II 7 0.23
Коло-Муани Рандаль 6 0.2
Асенсио Марко 4 0.13
Дембеле Усман 3 0.1
Хакими Ашраф 3 0.1
Баркола Бредли 2 0.07
Кан-Ин Ли 2 0.07
Заир-Эмери Уоррен 2 0.07
Фабиан Руис 1 0.03
Солер Карлос 1 0.03
Мендеш Нуну 1 0.03
Эрнандес Люка 1 0.03
Бералдо Лукас 1 0.03
Угарте Мануэль 0 0
Маркиньос Маркос 0 0
Маюлу Сенни 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабби Эммануэль 5 (2) 0.17
Алиуи Набиль 4 0.13
Байо Мохамед 4 (1) 0.13
Айю Андре 3 0.1
Опери Кристофер 2 0.07
Кузяев Далер 2 0.07
Льорис Готье 2 0.07
Сальмье Йоанн 1 0.03
Мбемба Нолан 1 0.03
Грандсир Самуэль 1 0.03
Туре Абдулайе 1 (1) 0.03
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Кечта Яссин 0 0
Нгура Стив 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 6 0
Угарте Мануэль 5 0
Доннарумма Джанлуиджи 3 1
Бералдо Лукас 3 1
Баркола Бредли 2 1
Фабиан Руис 3 0
Хакими Ашраф 3 0
Мбаппе Килиан 3 0
Заир-Эмери Уоррен 3 0
Мендеш Нуну 2 0
Данилу Перейра 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санганте Аруна 7 0
Грандсир Самуэль 3 2
Н'диайе Рассул 3 2
Опери Кристофер 6 0
Касимир Хосуэ 6 0
Таргаллин Уссама 4 1
Туре Абдулайе 4 0
Сабби Эммануэль 4 0
Байо Мохамед 4 0
Айю Андре 2 1
Кечта Яссин 3 0
Него Лоик 2 0
Льорис Готье 2 0
Сальмье Йоанн 2 0
Горжелен Матьё 1 0
Кузяев Далер 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Десма Артур 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Джуджу Антуан 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Гавр
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

7
11
ПСЖ
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Гавр
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

0
12

Упущенные победы

35
12
ПСЖ
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Гавр
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
53% (16)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

42
23

Голы по времени матча

Забито

35
13
17 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 22
5
14%
2
15%
1-15
3
9%
1
8%
16-30
9
26%
2
15%
31-45
5
14%
1
8%
46-60
3
9%
1
8%
61-75
10
29%
6
46%
76-90

Пропущено

19
22
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
16%
3
14%
1-15
4
21%
4
18%
16-30
4
21%
4
18%
31-45
3
16%
6
27%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
2
11%
3
14%
76-90

Забито

35
15
16 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 5
17 Не забивали 22
3
9%
3
20%
1-15
8
23%
1
7%
16-30
5
14%
1
7%
31-45
8
23%
6
40%
46-60
3
9%
3
20%
61-75
8
23%
1
7%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
2
20%
5
33%
76-90

Забито

70
28
33 В 1-м тайме 10
37 Во 2-м тайме 18
21 Забивали первыми 8
3 Не забивали 14
8
11%
5
18%
1-15
11
16%
2
7%
16-30
14
20%
3
11%
31-45
13
19%
7
25%
46-60
6
9%
4
14%
61-75
18
26%
7
25%
76-90

Пропущено

29
37
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 23
3
10%
3
8%
1-15
5
17%
6
16%
16-30
6
21%
6
16%
31-45
5
17%
10
27%
46-60
6
21%
4
11%
61-75
4
14%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3
ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4
Гавр
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Гавр - Мец 0:1 Гавр - Нант 0:1 Ланс - Гавр 1:1 Гавр - Монпелье 0:2
Клермон - Гавр 2:1 Гавр - Тулуза 1:0 Брест - Гавр 1:0 Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2

Результаты матчей

ПСЖ
Гавр

Точный счет

3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 30%
3
8 раз 27%
1
4 раза 13%
4
4 раза 13%
0
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
15 раз 50%
1
7 раз 23%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
7
8
12
3
1.5
4
11
8
7
2.5
3
12
3
12
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
8
7
11
4
1.5
4
11
6
9
2.5
1
14
3
12
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
3
0.5
Больше Меньше
15
15
23
7
1.5
8
22
14
16
2.5
4
26
6
24
3.5
2
28
4.5
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 30 20 9 1 73 - 26 69
2.
Монако
 Заявка 30 17 7 6 56 - 38 58
3.
Брест
 Заявка 30 15 8 7 44 - 29 53
4.
Лилль
 Заявка 30 14 10 6 43 - 26 52
5.
Ницца
 Заявка 30 13 9 8 33 - 24 48
6.
Ланс
 Заявка 30 13 7 10 39 - 32 46
7.
Ренн
 Заявка 30 11 9 10 44 - 36 42
8.
Лион
 Заявка 30 12 5 13 39 - 49 41
9.
Марсель
 Заявка 30 10 11 9 45 - 37 41
10.
Реймс
 Заявка 30 11 7 12 37 - 41 40
11.
Тулуза
 Заявка 30 9 10 11 36 - 39 37
12.
Монпелье
 Заявка 30 9 10 11 42 - 44 36
13.
Страсбург
 Заявка 30 9 9 12 33 - 41 36
14.
Нант
 Заявка 30 9 4 17 28 - 48 31
15.
Мец
 Заявка 30 8 5 17 31 - 49 29
16.
Гавр
 Заявка 30 6 10 14 27 - 38 28
17.
Лорьян
 Заявка 30 6 8 16 36 - 59 26
18.
Клермон
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 15 11 3 1 29 - 8 36
2.
ПСЖ
 Заявка 15 9 5 1 38 - 16 32
3.
Марсель
 Заявка 15 8 6 1 26 - 11 30
4.
Брест
 Заявка 15 8 5 2 24 - 13 29
5.
Ницца
 Заявка 15 8 4 3 19 - 9 28
6.
Монако
 Заявка 15 8 3 4 22 - 13 27
7.
Ланс
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
8.
Ренн
 Заявка 15 7 3 5 29 - 20 24
9.
Страсбург
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
10.
Реймс
 Заявка 15 6 3 6 16 - 17 21
11.
Лион
 Заявка 15 5 4 6 20 - 26 19
12.
Гавр
 Заявка 15 5 2 8 14 - 16 17
13.
Монпелье
 Заявка 15 3 8 4 23 - 22 17
14.
Тулуза
 Заявка 15 3 7 5 20 - 20 16
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 20 - 28 13
16.
Мец
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
17.
Нант
 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 4 0 35 - 10 37
2.
Монако
 Заявка 15 9 4 2 34 - 25 31
3.
Брест
 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
4.
Лион
 Заявка 15 7 1 7 19 - 23 22
5.
Тулуза
 Заявка 15 6 3 6 16 - 19 21
6.
Ницца
 Заявка 15 5 5 5 14 - 15 20
7.
Нант
 Заявка 14 6 1 7 12 - 20 19
8.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 19 - 22 19
9.
Ланс
 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
10.
Реймс
 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
11.
Ренн
 Заявка 15 4 6 5 15 - 16 18
12.
Мец
 Заявка 16 5 2 9 17 - 29 17
13.
Лилль
 Заявка 15 3 7 5 14 - 18 16
14.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 14 - 22 15
15.
Лорьян
 Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16.
Марсель
 Заявка 15 2 5 8 19 - 26 11
17.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 13 - 28 11
18.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 17 (2)
Лион Ляказетт Александр 15
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 12 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 10
Ланс Гради Жонатан 1 9
Брест Брассье Лилиан 1 9
Ланс Медина Факундо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Гавр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 апреля 2024, осталось 1 день 20 часов 16 минут.

    Главный судья: Делажо Вилли

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 35.8% пользователей.
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    • Прогнозы 53
    ПСЖ 96.2% (51)
    X 3.8% (2)
    Гавр 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Гавр
    1.35
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    9.35
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    9.40
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Гавр

    Исход игры
    ПСЖ
    96.2% (51)
    Ничья
    3.8% (2)
    Гавр
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.9% (28)
    Меньше
    45.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    25.49% (13)
    Нет
    74.51% (38)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    35.8% (19)
    3:0 ПСЖ
    28.3% (15)
    2:1 ПСЖ
    9.4% (5)
    3:1 ПСЖ
    9.4% (5)
    1:0 ПСЖ
    3.8% (2)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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