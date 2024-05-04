Тур: 6.
Ход матча
30'
51'
15
Джуниор
Джон
18
James
Kirby
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонНападающий
-
18 James KirbyНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
18 Ferhan Abic
-
-
-
-
-
Главный тренер: Janne Mian
История личных встреч
Сандвикен
Браге
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.14
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
57
Бомбардиры внутри турнира
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Calvin Kabuye
|2
|0.33
|James Kirby
|2
|0.33
|Энгквист Эмиль
|1 (1)
|0.17
|Adam Kiani
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johan Arvidsson
|2
|0.33
|Henry Sletsjoee
|1
|0.17
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.17
|Ieltsin Camoes
|1
|0.17
|Викстрём Эмиль
|1
|0.17
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Christopher Redenstrand
|0
|0
|Oemuer Pektas
|0
|0
Карточки
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Springfeldt
|1
|1
|Calvin Kabuye
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Jonathan Karlsson
|1
|0
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|3
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Вейлид Сесар
|1
|0
|Зеттерстрём Александр
|1
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0
|Ieltsin Camoes
|1
|0
Результаты матчей
Сандвикен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Браге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Сандвикен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Браге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
2
Сандвикен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Браге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сандвикен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1
Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0 Эребру - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Умео 3:2 Интер Стокгольм - Сандвикен 1:1 Сандвикен - Мутала 6:0 Эребру Сюрианска - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Хаммарбю ТФФ 2:1
Браге
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1
Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0 Браге - Йёнчёпинг 4:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Эстер - Браге 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сундсвалль - Браге 1:2 Браге - Сковде АИК 3:2 Эстерсунд - Браге 2:0
Результаты матчей
Сандвикен
Браге
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сандвикен
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|2.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|4.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|8.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|9.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|16.
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|0:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Эребру
|Хольмберг Карл
|3 (2)
|Эстер
|Алиев Алибек
|3
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|3
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|3
|Ландскруна
|Эдвардссон Давид
|3
|Эребру
|Lucas Shlimon
|3
|Браге
|Henry Sletsjoee
|3