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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 6.
Сандвикен
0:0
Второй тайм: 69'
Браге
0'
30' Желтая карточка
James Kirby
51' Желтая карточка
Вейлид Сесар

Ход матча

30'
James Kirby
 
51'
 
Вейлид Сесар
61'
 
Pontus Jonsson1
Oemuer Pektas
Лучшие коэффициенты
Сандвикен
Ничья
Браге
3.36
3.25
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3.70
Все Коэффициенты
1
Якобссон
Феликс
17
Mamadou
Koyate
23
Энгквист
Эмиль
45
Kasper
Harletun
4
Jonathan
Karlsson
8
Сёдерберг
Даниэль
10
Ludwig
Thorell
29
Calvin
Kabuye
42
Юсеф
Мохаммед
I
15
Джуниор
Джон
18
James
Kirby
1
Фродиг
Виктор
2
Зеттерстрём
Александр
5
Oskar
Aagren
22
Вейлид
Сесар
23
Christopher
Redenstrand
6
Тити
Адиль
7
Викстрём
Эмиль
10
Берггрен
Густав
11
Johan
Arvidsson
12
Ieltsin
Camoes
19
Oemuer
Pektas
Сандвикен
3-5-2
Браге
4-4-2

История личных встреч

Сандвикен
Браге

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
0:2
ТМК
3:1
ПД
0:0
К
0:1
ПД
1:4
К
3:0
К
1:3

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.14
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
57

Бомбардиры внутри турнира

Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Calvin Kabuye 2 0.33
James Kirby 2 0.33
Энгквист Эмиль 1 (1) 0.17
Adam Kiani 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johan Arvidsson 2 0.33
Henry Sletsjoee 1 0.17
Kevin Appiah Nyarko 1 0.17
Ieltsin Camoes 1 0.17
Викстрём Эмиль 1 0.17
Pontus Jonsson1 0 0
Christopher Redenstrand 0 0
Oemuer Pektas 0 0

Карточки

Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Springfeldt 1 1
Calvin Kabuye 2 0
Adam Kiani 2 0
James Kirby 2 0
Jonathan Karlsson 1 0
Сёдерберг Даниэль 1 0
Liam Vaboe 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 3 0
Берггрен Густав 1 0
Фродиг Виктор 1 0
Jacob Stensson 1 0
Вейлид Сесар 1 0
Зеттерстрём Александр 1 0
Викстрём Эмиль 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Kevin Appiah Nyarko 1 0
Ieltsin Camoes 1 0

Результаты матчей

Сандвикен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Браге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Сандвикен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Браге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
2
Сандвикен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Браге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сандвикен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1
Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0 Эребру - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Умео 3:2 Интер Стокгольм - Сандвикен 1:1 Сандвикен - Мутала 6:0 Эребру Сюрианска - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Хаммарбю ТФФ 2:1
Браге
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1
Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0 Браге - Йёнчёпинг 4:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Эстер - Браге 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сундсвалль - Браге 1:2 Браге - Сковде АИК 3:2 Эстерсунд - Браге 2:0

Результаты матчей

Сандвикен
Браге

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сандвикен
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Оддевольд
 1:0 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Дегерфорс
 5 2 3 0 8 - 5 9
4.
Браге
 0:0 6 2 3 1 6 - 5 9
5.
Эстер
 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Утсиктенс
 5 2 2 1 4 - 3 8
7.
Сковде АИК
 5 2 2 1 3 - 3 8
8.
Сандвикен
 0:0 6 2 2 2 5 - 8 8
9.
Сундсвалль
 0:1 6 2 1 3 5 - 6 7
10.
Эребру
 5 2 0 3 6 - 7 6
11.
Хельсинборг
 5 1 3 1 6 - 6 6
12.
Эстерсунд
 5 1 2 2 2 - 4 5
13.
Треллеборг
 5 1 1 3 3 - 5 4
14.
Варберг БоИС
 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Эргрюте
 5 0 3 2 5 - 7 3
16.
Гефле
 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сундсвалль
 0:1 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Сандвикен
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Оддевольд
 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Дегерфорс
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Эребру
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Сковде АИК
 3 1 2 0 1 - 0 5
8.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Эстерсунд
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Утсиктенс
 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Браге
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Треллеборг
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Хельсинборг
 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Гефле
 3 0 2 1 6 - 7 2
16.
Эргрюте
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
2.
Утсиктенс
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Эстер
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Оддевольд
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Хельсинборг
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Сковде АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Дегерфорс
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Ландскруна
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Гефле
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Эстерсунд
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Сандвикен
 0:0 3 0 1 2 2 - 7 1
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Сундсвалль
 0:1 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Эребру Хольмберг Карл 3 (2)
Эстер Алиев Алибек 3
Ландскруна Frederik Ihler 3
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Крона Себастьян 1 2
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Ландскруна Эдвардссон Давид 3
Эребру Lucas Shlimon 3
Браге Henry Sletsjoee 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Oemuer Pektas уходит с поля. Pontus Jonsson выходит вместо него
  • 51'
    Вейлид Сесар получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    James Kirby получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сандвикен
Ничья
Браге
3.36
3.25
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Где смотреть матч Сандвикен 0:0 Браге онлайн

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