Тур: 6.
0'
30' Желтая карточкаJames Kirby
51' Желтая карточкаВейлид Сесар
69' Желтая карточкаДжуниор Джон
89' Желтая карточкаYannick Mukunzi
90' Желтая карточкаSamouil Izountouemoi
0:1
90' ГолIeltsin Camoes
90'+6
Ход матча
30'
51'
69'
89'
90'
18
James
Kirby
15
Джуниор
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 James KirbyНападающий
-
15 Джуниор ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
18 Ferhan Abic
-
-
-
-
-
Главный тренер: Janne Mian
История личных встреч
Сандвикен
Браге
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.14
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
57
Бомбардиры внутри турнира
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Calvin Kabuye
|2
|0.33
|James Kirby
|2
|0.33
|Энгквист Эмиль
|1 (1)
|0.17
|Adam Kiani
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|2
|0.33
|Johan Arvidsson
|2
|0.33
|Henry Sletsjoee
|1
|0.17
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.17
|Викстрём Эмиль
|1
|0.17
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Christopher Redenstrand
|0
|0
|Oemuer Pektas
|0
|0
Карточки
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Springfeldt
|1
|1
|Calvin Kabuye
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Jonathan Karlsson
|1
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Джуниор Джон
|1
|0
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|3
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Вейлид Сесар
|1
|0
|Зеттерстрём Александр
|1
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Samouil Izountouemoi
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0
|Ieltsin Camoes
|1
|0
Результаты матчей
Сандвикен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Браге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Сандвикен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Браге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
2
Сандвикен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Браге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
67%
2
40%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Пропущено
9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сандвикен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1
Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0 Эребру - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Умео 3:2 Интер Стокгольм - Сандвикен 1:1 Сандвикен - Мутала 6:0 Эребру Сюрианска - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Хаммарбю ТФФ 2:1
Браге
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1
Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0 Браге - Йёнчёпинг 4:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Эстер - Браге 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сундсвалль - Браге 1:2 Браге - Сковде АИК 3:2 Эстерсунд - Браге 2:0
Результаты матчей
Сандвикен
Браге
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сандвикен
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
15
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|4 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|3 (2)
|Утсиктенс
|Бук Робин
|3 (2)
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3 (1)
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|3
|Эстер
|Алиев Алибек
|3
|Ландскруна
|Эдвардссон Давид
|3
|Эребру
|Lucas Shlimon
|3