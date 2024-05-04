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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 6.
Сандвикен
0:1
Конец матча
Браге
0'
30' Желтая карточка
James Kirby
51' Желтая карточка
Вейлид Сесар
69' Желтая карточка
Джуниор Джон
89' Желтая карточка
Yannick Mukunzi
90' Желтая карточка
Samouil Izountouemoi
0:1
90' Гол
Ieltsin Camoes
90'+6
1
Якобссон
Феликс
45
Kasper
Harletun
23
Энгквист
Эмиль
17
Mamadou
Koyate
4
Jonathan
Karlsson
8
Сёдерберг
Даниэль
10
Ludwig
Thorell
42
Юсеф
Мохаммед
I
29
Calvin
Kabuye
18
James
Kirby
15
Джуниор
Джон
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
5
Oskar
Aagren
2
Зеттерстрём
Александр
23
Christopher
Redenstrand
11
Johan
Arvidsson
10
Берггрен
Густав
6
Тити
Адиль
7
Викстрём
Эмиль
19
Oemuer
Pektas
12
Ieltsin
Camoes
Сандвикен
3-5-2
Браге
4-4-2

История личных встреч

Сандвикен
Браге

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
0:2
ТМК
3:1
ПД
0:0
К
0:1
ПД
1:4
К
3:0
К
1:3

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.14
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
57

Бомбардиры внутри турнира

Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Calvin Kabuye 2 0.33
James Kirby 2 0.33
Энгквист Эмиль 1 (1) 0.17
Adam Kiani 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 2 0.33
Johan Arvidsson 2 0.33
Henry Sletsjoee 1 0.17
Kevin Appiah Nyarko 1 0.17
Викстрём Эмиль 1 0.17
Samouil Izountouemoi 0 0
Pontus Jonsson1 0 0
Christopher Redenstrand 0 0
Oemuer Pektas 0 0

Карточки

Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Springfeldt 1 1
Calvin Kabuye 2 0
Adam Kiani 2 0
James Kirby 2 0
Jonathan Karlsson 1 0
Yannick Mukunzi 1 0
Джуниор Джон 1 0
Сёдерберг Даниэль 1 0
Liam Vaboe 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 3 0
Берггрен Густав 1 0
Фродиг Виктор 1 0
Jacob Stensson 1 0
Вейлид Сесар 1 0
Зеттерстрём Александр 1 0
Викстрём Эмиль 1 0
Samouil Izountouemoi 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Kevin Appiah Nyarko 1 0
Ieltsin Camoes 1 0

Результаты матчей

Сандвикен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Браге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Сандвикен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Браге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
2
Сандвикен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Браге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сандвикен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1
Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0 Эребру - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Умео 3:2 Интер Стокгольм - Сандвикен 1:1 Сандвикен - Мутала 6:0 Эребру Сюрианска - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Хаммарбю ТФФ 2:1
Браге
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1
Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0 Браге - Йёнчёпинг 4:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Эстер - Браге 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сундсвалль - Браге 1:2 Браге - Сковде АИК 3:2 Эстерсунд - Браге 2:0

Результаты матчей

Сандвикен
Браге

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сандвикен
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 4 2 0 11 - 3 14
2.
Утсиктенс
 6 3 2 1 8 - 4 11
3.
Оддевольд
 6 3 2 1 6 - 4 11
4.
Браге
 6 3 2 1 7 - 5 11
5.
Эстер
 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Дегерфорс
 6 2 3 1 9 - 8 9
7.
Сковде АИК
 6 2 2 2 4 - 7 8
8.
Сундсвалль
 6 2 1 3 5 - 6 7
9.
Сандвикен
 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
Эребру
 5 2 0 3 6 - 7 6
11.
Хельсинборг
 5 1 3 1 6 - 6 6
12.
Эстерсунд
 5 1 2 2 2 - 4 5
13.
Треллеборг
 5 1 1 3 3 - 5 4
14.
Варберг БоИС
 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Гефле
 6 0 4 2 7 - 9 4
16.
Эргрюте
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Утсиктенс
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Сундсвалль
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Оддевольд
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Эребру
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Сандвикен
 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Дегерфорс
 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Эстер
 3 1 2 0 3 - 1 5
9.
Сковде АИК
 3 1 2 0 1 - 0 5
10.
Эстерсунд
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Браге
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Треллеборг
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Хельсинборг
 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Гефле
 3 0 2 1 6 - 7 2
16.
Эргрюте
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 4 2 1 1 5 - 4 7
2.
Ландскруна
 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Эстер
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Оддевольд
 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Утсиктенс
 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Хельсинборг
 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Сковде АИК
 3 1 0 2 3 - 7 3
8.
Дегерфорс
 3 0 3 0 4 - 4 3
9.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Гефле
 3 0 2 1 1 - 2 2
11.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Эстерсунд
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Сандвикен
 3 0 1 2 2 - 7 1
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Сундсвалль
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Ландскруна Frederik Ihler 4 (1)
Эребру Хольмберг Карл 3 (2)
Утсиктенс Бук Робин 3 (2)
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Крона Себастьян 1 2
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Эстер Алиев Алибек 3
Ландскруна Эдвардссон Давид 3
Эребру Lucas Shlimon 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 30'
      James Kirby получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сандвикен 0:1 Браге онлайн

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