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  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
РВДМ 47
1:3
Конец матча
Спортинг Шарлеруа
0'
0:1
7' Гол
Дари Ашраф
0:2
35' Гол
Драгснес Ветле
0:3
39' Гол
Гуагон Парфэйт
1:3
64' Гол
Гейе Махтар
87' Желтая карточка
Андреу Стелиос
90'+6
28
Юбер
Гийом
21
Самбу
Марсони
34
Макоссо
Крайст
43
David
Sousa
11
Адарамола
Тайо
8
Абе
Суто
77
Рен-Аделед
Жефф
80
Matias
Segovia
7
Бирон
Микаэль
89
Вела
Карлос
9
Гейе
Махтар
16
Коффи
Херве
98
Петрис
Жереми
37
Дари
Ашраф
21
Андреу
Стелиос
15
Драгснес
Ветле
8
Гуагон
Парфэйт
5
Камара
Этьен
17
Бернье
Антуан
18
Хейманс
Дан
44
Мориока
Риота
9
Даббаг
Одай
РВДМ 47
4-2-3-1
Спортинг Шарлеруа
4-2-3-1

История личных встреч

РВДМ 47
Спортинг Шарлеруа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
0:0
ПДА
2:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
270

Бомбардиры внутри турнира

РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 11 0.31
Бирон Микаэль 7 (1) 0.2
Ilay Camara 3 0.09
Вела Карлос 3 (1) 0.09
Абе Суто 3 0.09
Мерсье Ксавье 2 0.06
Рен-Аделед Жефф 2 0.06
Мбуп Пате 2 0.06
Да Сильва Флоран 2 0.06
Двомо Пьер 1 0.03
David Sousa 1 0.03
Сеговия Луис Джеованни 1 0.03
Romildo 1 0.03
Эрис Жонатан 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Klaus 0 0
Matias Segovia 0 0
Эбиовей Малколм 0 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуагон Парфэйт 6 0.17
Даббаг Одай 5 0.14
Бернье Антуан 4 0.11
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.11
Драгснес Ветле 3 0.09
Дари Ашраф 3 0.09
Зоргане Адем 2 0.06
Хейманс Дан 2 0.06
Youssuf Sylla 2 0.06
Мбенза Исаак 1 0.03
Андреу Стелиос 1 0.03
Nikola Stulic 1 0.03
Багер Йонас 0 0
Петрис Жереми 0 0
Рогель Жан 0 0

Карточки

РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 8 2
Двомо Пьер 7 0
Ilay Camara 5 1
Сампайо Филипе 4 1
Abner II 5 0
Абе Суто 5 0
Мбуп Пате 4 0
Рен-Аделед Жефф 2 1
David Sousa 3 0
Эрис Жонатан 3 0
Коне Юссуф 3 0
Сиссако Мусса 3 0
Дефурни Тео 1 1
Мерсье Ксавье 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Бирон Микаэль 2 0
Самбу Марсони 2 0
Rikelmi 2 0
Касапа Клаудио 1 0
Сарр Мамаду-Наби 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Эбиовей Малколм 1 0
Адарамола Тайо 1 0
Макоссо Крайст 1 0
Sada Diallo 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 8 1
Багер Йонас 7 0
Хейманс Дан 7 0
Андреу Стелиос 6 0
Марк Дамьен 4 1
Рогель Жан 5 0
Камара Этьен 3 1
Мбенза Исаак 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Петрис Жереми 3 0
Nikola Stulic 1 1
Зоргане Адем 2 0
Баджи Юссуф 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Коффи Херве 1 0
Даббаг Одай 1 0
Гуагон Парфэйт 1 0
Youssuf Sylla 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0

Результаты матчей

РВДМ 47
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Спортинг Шарлеруа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

10
5
РВДМ 47
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Спортинг Шарлеруа
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

34
13

Упущенные победы

10
17
РВДМ 47
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (7)
57% (20)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
34% (12)
23% (8)
Спортинг Шарлеруа
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

36
16

Упущенные победы

20
22

Голы по времени матча

Забито

19
13
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
23 Не забивали 27
0
0%
3
23%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
5
26%
4
31%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
5
26%
2
15%
61-75
2
11%
2
15%
76-90

Пропущено

33
28
24 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
8
24%
1
4%
1-15
6
18%
3
11%
16-30
10
30%
11
39%
31-45
2
6%
4
14%
46-60
4
12%
3
11%
61-75
3
9%
6
21%
76-90

Забито

22
22
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
3
14%
4
18%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
2
9%
2
9%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
8
36%
10
45%
76-90

Пропущено

39
22
16 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
4
10%
2
9%
1-15
7
18%
5
23%
16-30
5
13%
1
5%
31-45
3
8%
4
18%
46-60
8
21%
3
14%
61-75
12
31%
7
32%
76-90

Забито

41
35
19 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
10 Не забивали 13
3
7%
7
20%
1-15
9
22%
2
6%
16-30
7
17%
6
17%
31-45
4
10%
3
9%
46-60
8
20%
5
14%
61-75
10
24%
12
34%
76-90

Пропущено

72
50
40 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 27
23 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 25
12
17%
3
6%
1-15
13
18%
8
16%
16-30
15
21%
12
24%
31-45
5
7%
8
16%
46-60
12
17%
6
12%
61-75
15
21%
13
26%
76-90

Результаты последних матчей

РВДМ 47
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 РВДМ 47 - Эйпен 3:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0
Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 Генк - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0
Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2

Результаты матчей

РВДМ 47
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
10 раз 56%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 9%
0:0
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
1:3
4 раза 11%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 40%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
14 раз 40%
0
13 раз 37%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

РВДМ 47
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
14
3
5
13
1.5
4
13
2
16
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
8
10
5
12
1.5
4
14
2
15
2.5
1
17
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
22
13
10
25
1.5
8
27
4
31
2.5
4
31
1
34
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 5 4 1 0 8 - 3 42
2.
РВДМ 47
 5 2 1 2 8 - 7 30
3.
Кортрейк
 4 1 1 2 5 - 7 28
4.
Эйпен
 4 0 1 3 3 - 7 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 1 0 1 - 0 33
2.
Эйпен
 2 0 1 1 2 - 3 25
3.
РВДМ 47
 3 1 0 2 4 - 5 3
4.
Кортрейк
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кортрейк
 2 1 1 0 2 - 1 28
2.
РВДМ 47
 2 1 1 0 4 - 2 27
3.
Спортинг Шарлеруа
 3 3 0 0 7 - 3 9
4.
Эйпен
 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (3)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
  • 64'
    Илай Камара сделал результативную передачу.
  • 64'
    Г О О О О Л - Гейе Махтар бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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