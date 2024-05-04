Тур: 35. Стадион: Edmond Machtens Stadion.
1:3
Конец матча
0'
0:1
7' ГолДари Ашраф
0:2
35' ГолДрагснес Ветле
0:3
39' ГолГуагон Парфэйт
1:3
64' ГолГейе Махтар
87' Желтая карточкаАндреу Стелиос
90'+6
Ход матча
7'
0:1
35'
0:2
39'
0:3
64'
1:3
71'
87'
28
Юбер
Гийом
43
David
Sousa
8
Абе
Суто
89
Вела
Карлос
16
Коффи
Херве
37
Дари
Ашраф
18
Хейманс
Дан
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 David SousaЗащитник
- Защитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Вела КарлосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
26 Abner IIЗащитник
-
4 KlausЗащитник
- Полузащитник
-
-
15 Sada Diallo
-
17 Ilay Camara
-
23 Romildo
-
-
Главный тренер: Феррера Янник
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
37 Дари АшрафЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
История личных встреч
РВДМ 47
Спортинг Шарлеруа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
270
Бомбардиры внутри турнира
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|11
|0.31
|Бирон Микаэль
|7 (1)
|0.2
|Ilay Camara
|3
|0.09
|Вела Карлос
|3 (1)
|0.09
|Абе Суто
|3
|0.09
|Мерсье Ксавье
|2
|0.06
|Рен-Аделед Жефф
|2
|0.06
|Мбуп Пате
|2
|0.06
|Да Сильва Флоран
|2
|0.06
|Двомо Пьер
|1
|0.03
|David Sousa
|1
|0.03
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.03
|Romildo
|1
|0.03
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Klaus
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Эбиовей Малколм
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуагон Парфэйт
|6
|0.17
|Даббаг Одай
|5
|0.14
|Бернье Антуан
|4
|0.11
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.11
|Драгснес Ветле
|3
|0.09
|Дари Ашраф
|3
|0.09
|Зоргане Адем
|2
|0.06
|Хейманс Дан
|2
|0.06
|Youssuf Sylla
|2
|0.06
|Мбенза Исаак
|1
|0.03
|Андреу Стелиос
|1
|0.03
|Nikola Stulic
|1
|0.03
|Багер Йонас
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Карточки
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|8
|2
|Двомо Пьер
|7
|0
|Ilay Camara
|5
|1
|Сампайо Филипе
|4
|1
|Abner II
|5
|0
|Абе Суто
|5
|0
|Мбуп Пате
|4
|0
|Рен-Аделед Жефф
|2
|1
|David Sousa
|3
|0
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Сиссако Мусса
|3
|0
|Дефурни Тео
|1
|1
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Бирон Микаэль
|2
|0
|Самбу Марсони
|2
|0
|Rikelmi
|2
|0
|Касапа Клаудио
|1
|0
|Сарр Мамаду-Наби
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Эбиовей Малколм
|1
|0
|Адарамола Тайо
|1
|0
|Макоссо Крайст
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|8
|1
|Багер Йонас
|7
|0
|Хейманс Дан
|7
|0
|Андреу Стелиос
|6
|0
|Марк Дамьен
|4
|1
|Рогель Жан
|5
|0
|Камара Этьен
|3
|1
|Мбенза Исаак
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Петрис Жереми
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Зоргане Адем
|2
|0
|Баджи Юссуф
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Гуагон Парфэйт
|1
|0
|Youssuf Sylla
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Результаты матчей
РВДМ 47
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Спортинг Шарлеруа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
10
5
РВДМ 47
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Спортинг Шарлеруа
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
34
13
Упущенные победы
10
17
РВДМ 47
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (7)
57% (20)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
34% (12)
23% (8)
Спортинг Шарлеруа
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
36
16
Упущенные победы
20
22
Голы по времени матча
Забито
19
13
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
23 Не забивали 27
0
0%
3
23%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
5
26%
4
31%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
5
26%
2
15%
61-75
2
11%
2
15%
76-90
Пропущено
33
28
24 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
8
24%
1
4%
1-15
6
18%
3
11%
16-30
10
30%
11
39%
31-45
2
6%
4
14%
46-60
4
12%
3
11%
61-75
3
9%
6
21%
76-90
Забито
22
22
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
3
14%
4
18%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
2
9%
2
9%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
8
36%
10
45%
76-90
Пропущено
39
22
16 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
4
10%
2
9%
1-15
7
18%
5
23%
16-30
5
13%
1
5%
31-45
3
8%
4
18%
46-60
8
21%
3
14%
61-75
12
31%
7
32%
76-90
Забито
41
35
19 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
10 Не забивали 13
3
7%
7
20%
1-15
9
22%
2
6%
16-30
7
17%
6
17%
31-45
4
10%
3
9%
46-60
8
20%
5
14%
61-75
10
24%
12
34%
76-90
Пропущено
72
50
40 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 27
23 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 25
12
17%
3
6%
1-15
13
18%
8
16%
16-30
15
21%
12
24%
31-45
5
7%
8
16%
46-60
12
17%
6
12%
61-75
15
21%
13
26%
76-90
Результаты последних матчей
РВДМ 47
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 РВДМ 47 - Эйпен 3:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0
Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 Генк - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0
Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2
Результаты матчей
РВДМ 47
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
10 раз 56%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 9%
0:0
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
1:3
4 раза 11%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 40%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
14 раз 40%
0
13 раз 37%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
РВДМ 47
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
143
513
413
216
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
810
512
414
215
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
2213
1025
827
431
431
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|42
|2.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|30
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|28
|4.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|33
|2.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|25
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|28
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|27
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (3)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9