Тур: 30. Стадион: Кэшпойнт Арена.
0:1
Второй тайм: 57'
Ход матча
17'
18'
0:1
23
Йегер
Лукас
20
Gustavo
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Gustavo VIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Омич ЭрвинЗащитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Балло ТьерноНападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Альтах
Вольфсбергер
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 9 побед
31 матч
35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.6%
58.1%
19.3%
7 побед 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.1%
54.8%
29.1%
5 побед 17 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.2
0.69
Среднее время на гол
75
130
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.1
0.94
Тотал матчей
2.5
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
82
96
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mike-Steven Baehre
|5 (3)
|0.17
|Gustavo VI
|3
|0.1
|Фадингер Лукас
|3
|0.1
|Гебауэр Кристиан
|2
|0.07
|Sofian Bahloul
|2
|0.07
|Гугганиг Лукас
|2
|0.07
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.07
|Mohamed Ouedraogo
|1
|0.03
|Нухиу Атдхи
|1
|0.03
|Йегер Лукас
|1
|0.03
|Демаку Весель
|1
|0.03
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балло Тьерно
|10 (2)
|0.33
|Augustine Boakye
|7
|0.23
|Бамба Мохаммед
|6 (1)
|0.2
|Циммерманн Бернхард
|3 (2)
|0.1
|Яшич Адис
|2
|0.07
|Забитцер Томас
|1
|0.03
|Ридер Флориан
|1
|0.03
|Кеннеди Скотт
|1
|0.03
|Омич Эрвин
|1
|0.03
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
|Алтунашвили Сандро
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йегер Лукас
|11
|0
|Mike-Steven Baehre
|11
|0
|Нухиу Атдхи
|7
|1
|Фадингер Лукас
|7
|0
|Гугганиг Лукас
|6
|0
|Felix Strauss
|4
|1
|Райнер Константин
|5
|0
|Лукачевич Леонардо
|4
|0
|Демаку Весель
|4
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|4
|0
|Gustavo VI
|2
|1
|Штандфест Йоахим
|3
|0
|Гебауэр Кристиан
|3
|0
|Инголич Сандро
|3
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Райтер Доминик
|2
|0
|Sofian Bahloul
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|Ousmane Diawara
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
|Mohamed Ouedraogo
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алтунашвили Сандро
|9
|0
|Верачниг Николас
|6
|1
|Augustine Boakye
|5
|1
|Баумгартнер Доминик
|6
|0
|Шерцер Йонатан
|5
|0
|Бамба Мохаммед
|5
|0
|Балло Тьерно
|3
|1
|Циммерманн Бернхард
|4
|0
|Ибертсбергер Лукас
|4
|0
|Манфред Шмид
|2
|1
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Тиджани Самсон
|3
|0
|Яшич Адис
|3
|0
|Диабате Шейк
|2
|0
|Бонманн Хендрик
|2
|0
|Ридер Флориан
|2
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|0
|Омич Эрвин
|2
|0
|Pascal Muller
|2
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Гютльбауэр Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Вольфсбергер
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
7
6
Альтах
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Вольфсбергер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
8
15
Альтах
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Вольфсбергер
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
18
18
Упущенные победы
15
21
Голы по времени матча
Забито
13
15
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
3
23%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
5
38%
6
40%
76-90
Пропущено
13
20
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
15%
1
5%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
23%
3
15%
31-45
2
15%
4
20%
46-60
3
23%
3
15%
61-75
2
15%
7
35%
76-90
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
3
25%
3
19%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
4
33%
2
13%
76-90
Пропущено
23
20
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
3
13%
5
25%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
26%
2
10%
31-45
4
17%
4
20%
46-60
3
13%
7
35%
61-75
4
17%
2
10%
76-90
Забито
25
31
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
11 Не забивали 13
6
24%
6
19%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
4
16%
4
13%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
2
8%
5
16%
61-75
9
36%
8
26%
76-90
Пропущено
36
40
18 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 23
5
14%
6
15%
1-15
4
11%
2
5%
16-30
9
25%
5
13%
31-45
6
17%
8
20%
46-60
6
17%
10
25%
61-75
6
17%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:1
Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Виль 1:3 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 1:2 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1
Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0
Результаты матчей
Альтах
Вольфсбергер
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
12 раз 41%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%
0
12 раз 41%
1
8 раз 28%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Альтах
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
105
311
411
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
77
213
59
114
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
1712
524
920
227
524
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|1:0
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|3:1
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|0:1
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|1:3
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|3:1
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|1:3
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|1:3
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|3:1
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|0:1
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|16 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|12 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|11 (3)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 9
|Альтах
|Йегер Лукас
|11
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|11
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 9
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 9