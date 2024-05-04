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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Альтах
0:1
Второй тайм: 57'
Вольфсбергер
0'
17' Желтая карточка
Гугганиг Лукас
0:1
18' Гол
Балло Тьерно

Ход матча

17'
Гугганиг Лукас
 
18'
0:1
Балло Тьерно
46'
Райтер Доминик
Гебауэр Кристиан
 
46'
Райнер Константин
Гугганиг Лукас
 
55'
Sofian Bahloul
Демаку Весель
 
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Ничья
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1
Стоянович
Деян
22
Эстрада
Паскаль
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
27
Гебауэр
Кристиан
14
Демаку
Весель
23
Йегер
Лукас
29
Mohamed
Ouedraogo
30
Фадингер
Лукас
20
Gustavo
VI
8
Mike-Steven
Baehre
32
Гютльбауэр
Лукас
22
Баумгартнер
Доминик
44
Омич
Эрвин
4
Кеннеди
Скотт
97
Яшич
Адис
6
Тиджани
Самсон
19
Алтунашвили
Сандро
3
Шерцер
Йонатан
77
Maximilian
Scharfetter
12
Karamoko
Sankara
11
Балло
Тьерно
Альтах
3-4-3
Вольфсбергер
3-4-3

История личных встреч

Альтах
Вольфсбергер

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 9 побед

31 матч

35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.6%
58.1%
19.3%
7 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.1%
54.8%
29.1%
5 побед 17 ничьих 9 побед

История матчей

Б
0:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
2:3
Б
2:2
Б
3:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
5:2
Б
0:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:2

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.2
0.69

Среднее время на гол

75
130

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.1
0.94

Тотал матчей

2.5
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

82
96

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mike-Steven Baehre 5 (3) 0.17
Gustavo VI 3 0.1
Фадингер Лукас 3 0.1
Гебауэр Кристиан 2 0.07
Sofian Bahloul 2 0.07
Гугганиг Лукас 2 0.07
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.07
Mohamed Ouedraogo 1 0.03
Нухиу Атдхи 1 0.03
Йегер Лукас 1 0.03
Демаку Весель 1 0.03
Лукачевич Леонардо 0 0
Райтер Доминик 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балло Тьерно 10 (2) 0.33
Augustine Boakye 7 0.23
Бамба Мохаммед 6 (1) 0.2
Циммерманн Бернхард 3 (2) 0.1
Яшич Адис 2 0.07
Забитцер Томас 1 0.03
Ридер Флориан 1 0.03
Кеннеди Скотт 1 0.03
Омич Эрвин 1 0.03
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Верачниг Николас 0 0
Алтунашвили Сандро 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йегер Лукас 11 0
Mike-Steven Baehre 11 0
Нухиу Атдхи 7 1
Фадингер Лукас 7 0
Гугганиг Лукас 6 0
Felix Strauss 4 1
Райнер Константин 5 0
Лукачевич Леонардо 4 0
Демаку Весель 4 0
Коллер Пауль-Фридрих 4 0
Gustavo VI 2 1
Штандфест Йоахим 3 0
Гебауэр Кристиан 3 0
Инголич Сандро 3 0
Стоянович Деян 2 0
Райтер Доминик 2 0
Sofian Bahloul 2 0
Бишоф Ной 2 0
Шютценауэр Тобиас 1 0
Ousmane Diawara 1 0
Jan Jurcec 1 0
Mohamed Ouedraogo 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алтунашвили Сандро 9 0
Верачниг Николас 6 1
Augustine Boakye 5 1
Баумгартнер Доминик 6 0
Шерцер Йонатан 5 0
Бамба Мохаммед 5 0
Балло Тьерно 3 1
Циммерманн Бернхард 4 0
Ибертсбергер Лукас 4 0
Манфред Шмид 2 1
Ляйтгеб Марио 3 0
Тиджани Самсон 3 0
Яшич Адис 3 0
Диабате Шейк 2 0
Бонманн Хендрик 2 0
Ридер Флориан 2 0
Кеннеди Скотт 2 0
Омич Эрвин 2 0
Pascal Muller 2 0
Писингер Симон 1 0
Гютльбауэр Лукас 1 0

Результаты матчей

Альтах
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Вольфсбергер
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

7
6
Альтах
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Вольфсбергер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

8
15
Альтах
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Вольфсбергер
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

18
18

Упущенные победы

15
21

Голы по времени матча

Забито

13
15
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
3
23%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
5
38%
6
40%
76-90

Пропущено

13
20
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
15%
1
5%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
23%
3
15%
31-45
2
15%
4
20%
46-60
3
23%
3
15%
61-75
2
15%
7
35%
76-90

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
3
25%
3
19%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
4
33%
2
13%
76-90

Пропущено

23
20
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
3
13%
5
25%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
26%
2
10%
31-45
4
17%
4
20%
46-60
3
13%
7
35%
61-75
4
17%
2
10%
76-90

Забито

25
31
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
11 Не забивали 13
6
24%
6
19%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
4
16%
4
13%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
2
8%
5
16%
61-75
9
36%
8
26%
76-90

Пропущено

36
40
18 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 23
5
14%
6
15%
1-15
4
11%
2
5%
16-30
9
25%
5
13%
31-45
6
17%
8
20%
46-60
6
17%
10
25%
61-75
6
17%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:1
Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Виль 1:3 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 1:2 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1
Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0

Результаты матчей

Альтах
Вольфсбергер

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
12 раз 41%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%
0
12 раз 41%
1
8 раз 28%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Альтах
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
5
3
11
1.5
4
11
1
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
7
7
2
13
1.5
5
9
1
14
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
17
12
5
24
1.5
9
20
2
27
2.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 1:0 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 3:1 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 0:1 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 1:3 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 1:0 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 3:1 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 0:1 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 1:3 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 1:0 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 1:3 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 3:1 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 0:1 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 16 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 12 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (4)
Хартберг Энтруп Максимилиан 11 (3)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 9
Альтах Йегер Лукас 11
Альтах Mike-Steven Baehre 11
Хартберг Хайль Юрген 1 9
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 18'
    Г О О О О Л - Тьерно Балло бьет в цель!
  • 17'
    Гугганиг Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Вольфсбергер
5.30
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3.10
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3.95
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