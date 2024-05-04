Тур: 30. Стадион: Hofmann Personal Stadion. Зрители: 5000
3:2
Конец матча
0'
1:0
31' ГолRonivaldo II
1:1
40' ГолПрелец Ник
2:1
42' ГолМаранда Мануэль
50' Желтая карточкаШтраусс Фабио
3:1
52' ГолДобрас Кристиан
58' Желтая карточкаБлуме Брор
62' Желтая карточкаOsarenren Okungbowa
63' Желтая карточкаДобрас Кристиан
3:2
77' ГолТомич Денис
83' Желтая карточкаЗульцбахер Лукас
90' Желтая карточкаSimon Seidl
90' Желтая карточкаFelix Bacher
90' Желтая карточкаMarco Krainz
90'+6
Ход матча
31'
1:0
40'
1:1
42'
2:1
50'
52'
3:1
58'
63'
77'
3:2
83'
90'
90'
90'
17
Пашич
Алем
20
Simon
Seidl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пашич АлемПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Simon SeidlНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Lukas TurschЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
10 Paul Mensah
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Thomas GerisЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
История личных встреч
Блау-Вайсс Линц
Сваровски Тироль
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
14 матчей
7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
12
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.88
1.67
Среднее время на гол
48
54
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.36
1.57
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
66
57
Бомбардиры внутри турнира
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|10 (3)
|0.33
|Simon Seidl
|4
|0.13
|Simon Pirkl
|3
|0.1
|Маранда Мануэль
|3
|0.1
|Paul Mensah
|2
|0.07
|Голлес Джулиан
|2
|0.07
|Носс Конор
|2
|0.07
|Добрас Кристиан
|2
|0.07
|Фейертаг Штефан
|1
|0.03
|Alexander Briedl
|1
|0.03
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.03
|Штраусс Фабио
|0
|0
|Marco Krainz
|0
|0
|Marcel Schantl
|0
|0
|Митрович Данило
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|8
|0.27
|Диарра Мамаду
|4
|0.13
|Кронбергер Лука
|3
|0.1
|Эртльталер Юлиус
|2
|0.07
|Томич Денис
|2 (1)
|0.07
|Тафернер Маттойс
|1
|0.03
|Шульц Кофи
|1
|0.03
|Скрбо Стефан
|1
|0.03
|Букса Александр
|1 (1)
|0.03
|Osarenren Okungbowa
|1
|0.03
|Огринец Санди
|1
|0.03
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.03
|Блуме Брор
|0
|0
|Гугганиг Давид
|0
|0
|Felix Bacher
|0
|0
Карточки
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|7
|0
|Marco Krainz
|7
|0
|Paul Mensah
|6
|0
|Штраусс Фабио
|5
|0
|Кох Тобиас
|5
|0
|Хаудум Штефан
|4
|0
|Ronivaldo II
|4
|0
|Носс Конор
|4
|0
|Добрас Кристиан
|2
|1
|Маранда Мануэль
|3
|0
|Митрович Данило
|3
|0
|Alexander Briedl
|3
|0
|Lukas Tursch
|2
|0
|Michael Brandner
|2
|0
|Пашич Алем
|2
|0
|Simon Seidl
|2
|0
|Фейертаг Штефан
|1
|0
|Голлес Джулиан
|1
|0
|Хофер Рафаэль
|1
|0
|Ибрахими Мехмет
|1
|0
|Gerald Scheiblehner
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кронбергер Лука
|8
|0
|Гугганиг Давид
|6
|1
|Felix Bacher
|6
|1
|Тафернер Маттойс
|7
|0
|Зульцбахер Лукас
|5
|1
|Диарра Мамаду
|5
|0
|Эртльталер Юлиус
|5
|0
|Osarenren Okungbowa
|4
|0
|Устюндаг Джем
|4
|0
|Шульц Кофи
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Стейскал Адам
|2
|0
|Нашбергер Йоханнес
|2
|0
|Блуме Брор
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Прелец Ник
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
|Thomas Geris
|1
|0
|Томас Зильбербергер
|1
|0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сваровски Тироль
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
8
4
Блау-Вайсс Линц
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сваровски Тироль
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
22
21
Упущенные победы
10
10
Блау-Вайсс Линц
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Сваровски Тироль
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
25
25
Упущенные победы
18
14
Голы по времени матча
Забито
17
11
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
20 Не забивали 24
4
24%
1
9%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
5
45%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
5
29%
29%
1
9%
76-90
Пропущено
18
27
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
5
28%
4
15%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
4
22%
6
22%
31-45
2
11%
7
26%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
3
17%
8
30%
30%
76-90
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
5
33%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
1
7%
3
20%
76-90
Пропущено
27
26
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
15%
6
23%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
5
19%
2
8%
31-45
9
33%
4
15%
46-60
3
11%
6
23%
61-75
5
19%
7
27%
76-90
Забито
32
26
18 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
11 Не забивали 15
9
28%
2
8%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
5
16%
8
31%
31-45
4
13%
6
23%
46-60
4
13%
4
15%
61-75
6
19%
4
15%
76-90
Пропущено
45
53
21 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 26
9
20%
10
19%
1-15
3
7%
2
4%
16-30
9
20%
8
15%
31-45
11
24%
11
21%
46-60
5
11%
7
13%
61-75
8
18%
15
28%
76-90
Результаты последних матчей
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1
Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2
Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1
Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
Сваровски Тироль
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
3:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
9 раз 60%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
0:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 37%
1
10 раз 33%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
14 раз 47%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Блау-Вайсс Линц
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
510
411
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
69
411
411
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
1614
921
822
327
228
129
129
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|16 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|12 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|11 (3)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 9
|Альтах
|Йегер Лукас
|11
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|11
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 9
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 9