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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 5000
Блау-Вайсс Линц
3:2
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
1:0
31' Гол
Ronivaldo II
1:1
40' Гол
Прелец Ник
2:1
42' Гол
Маранда Мануэль
50' Желтая карточка
Штраусс Фабио
3:1
52' Гол
Добрас Кристиан
58' Желтая карточка
Блуме Брор
62' Желтая карточка
Osarenren Okungbowa
63' Желтая карточка
Добрас Кристиан
3:2
77' Гол
Томич Денис
83' Желтая карточка
Зульцбахер Лукас
90' Желтая карточка
Simon Seidl
90' Желтая карточка
Felix Bacher
90' Желтая карточка
Marco Krainz
90'+6
1
Nicolas
Schmid
5
Митрович
Данило
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
8
Simon
Pirkl
30
Добрас
Кристиан
17
Пашич
Алем
19
Alexander
Briedl
20
Simon
Seidl
9
Ronivaldo
II
7
Носс
Конор
40
Стейскал
Адам
5
Felix
Bacher
22
Osarenren
Okungbowa
3
Гугганиг
Давид
6
Зульцбахер
Лукас
28
Thomas
Geris
30
Тафернер
Маттойс
17
Нашбергер
Йоханнес
10
Блуме
Брор
9
Прелец
Ник
8
Диарра
Мамаду
Блау-Вайсс Линц
4-3-3
Сваровски Тироль
5-3-2

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
Сваровски Тироль

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

14 матчей

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:1
Б
1:2
Б
2:4
ТМК
4:2
ВЛ
1:1
ВЛ
1:0
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:0
ЭЛ
0:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
3:3
ЭЛ
0:0
ЭЛ
0:0
ЭЛ
0:3

Голы

Всего голов

4
12

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.88
1.67

Среднее время на гол

48
54

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.36
1.57

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

66
57

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 10 (3) 0.33
Simon Seidl 4 0.13
Simon Pirkl 3 0.1
Маранда Мануэль 3 0.1
Paul Mensah 2 0.07
Голлес Джулиан 2 0.07
Носс Конор 2 0.07
Добрас Кристиан 2 0.07
Фейертаг Штефан 1 0.03
Alexander Briedl 1 0.03
Кох Тобиас 1 (1) 0.03
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0
Marcel Schantl 0 0
Митрович Данило 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 8 0.27
Диарра Мамаду 4 0.13
Кронбергер Лука 3 0.1
Эртльталер Юлиус 2 0.07
Томич Денис 2 (1) 0.07
Тафернер Маттойс 1 0.03
Шульц Кофи 1 0.03
Скрбо Стефан 1 0.03
Букса Александр 1 (1) 0.03
Osarenren Okungbowa 1 0.03
Огринец Санди 1 0.03
Зульцбахер Лукас 1 0.03
Блуме Брор 0 0
Гугганиг Давид 0 0
Felix Bacher 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 7 0
Marco Krainz 7 0
Paul Mensah 6 0
Штраусс Фабио 5 0
Кох Тобиас 5 0
Хаудум Штефан 4 0
Ronivaldo II 4 0
Носс Конор 4 0
Добрас Кристиан 2 1
Маранда Мануэль 3 0
Митрович Данило 3 0
Alexander Briedl 3 0
Lukas Tursch 2 0
Michael Brandner 2 0
Пашич Алем 2 0
Simon Seidl 2 0
Фейертаг Штефан 1 0
Голлес Джулиан 1 0
Хофер Рафаэль 1 0
Ибрахими Мехмет 1 0
Gerald Scheiblehner 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кронбергер Лука 8 0
Гугганиг Давид 6 1
Felix Bacher 6 1
Тафернер Маттойс 7 0
Зульцбахер Лукас 5 1
Диарра Мамаду 5 0
Эртльталер Юлиус 5 0
Osarenren Okungbowa 4 0
Устюндаг Джем 4 0
Шульц Кофи 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Стейскал Адам 2 0
Нашбергер Йоханнес 2 0
Блуме Брор 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Огринец Санди 1 0
Alexander Ranacher 1 0
Прелец Ник 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Томич Денис 1 0
Thomas Geris 1 0
Томас Зильбербергер 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сваровски Тироль
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

8
4
Блау-Вайсс Линц
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сваровски Тироль
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

22
21

Упущенные победы

10
10
Блау-Вайсс Линц
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Сваровски Тироль
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

25
25

Упущенные победы

18
14

Голы по времени матча

Забито

17
11
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
20 Не забивали 24
4
24%
1
9%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
5
45%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
5
29%
29%
1
9%
76-90

Пропущено

18
27
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
5
28%
4
15%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
4
22%
6
22%
31-45
2
11%
7
26%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
3
17%
8
30%
30%
76-90

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
5
33%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
1
7%
3
20%
76-90

Пропущено

27
26
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
15%
6
23%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
5
19%
2
8%
31-45
9
33%
4
15%
46-60
3
11%
6
23%
61-75
5
19%
7
27%
76-90

Забито

32
26
18 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
11 Не забивали 15
9
28%
2
8%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
5
16%
8
31%
31-45
4
13%
6
23%
46-60
4
13%
4
15%
61-75
6
19%
4
15%
76-90

Пропущено

45
53
21 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 26
9
20%
10
19%
1-15
3
7%
2
4%
16-30
9
20%
8
15%
31-45
11
24%
11
21%
46-60
5
11%
7
13%
61-75
8
18%
15
28%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1
Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2
Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1
Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
Сваровски Тироль

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
3:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
9 раз 60%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
0:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 37%
1
10 раз 33%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
14 раз 47%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
4
11
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
6
9
4
11
1.5
4
11
1
14
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
16
14
9
21
1.5
8
22
3
27
2.5
2
28
1
29
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 16 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 12 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (4)
Хартберг Энтруп Максимилиан 11 (3)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
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Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 9
Альтах Йегер Лукас 11
Альтах Mike-Steven Baehre 11
Хартберг Хайль Юрген 1 9
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 9
Весь список
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    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    Где смотреть матч Блау-Вайсс Линц 3:2 Сваровски Тироль онлайн

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