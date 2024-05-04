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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Спартак Трнава
1:0
Конец матча
Ружомберок
0'
5' Желтая карточка
Тучны Адам
1:0
27' Гол
Желькович Адриан
38' Красная карточка
Дюриш Михал
44' Желтая карточка
Мойжиш Александр
90' Желтая карточка
Лавринчик Самуэль
90'+6
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
13
Уйлаки
Марек
29
Микович
Мартин
6
Прохазка
Роман
80
Желькович
Адриан
97
Офори
Келвин
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
1
Dominik
Tapaj
22
Симон
Габриэл
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
8
Домонкос
Кристоф
24
Жигмунд
Марек
6
Мудры
Тимотей
17
Тучны
Адам
15
Герец
Штефан
13
David
Jackuliak
20
Хобот
Марьян
Спартак Трнава
4-3-3
Ружомберок
3-4-3

История личных встреч

Спартак Трнава
Ружомберок

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.9%
56.5%
14 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
26.1%
8.7%
15 побед 6 ничьих 0 побед

30 матчей

30%
70%
0 побед 9 ничьих 21 победа

Первый тайм

43.3%
56.7%
0 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 16 ничьих 16 побед

53 матча

34%
26.4%
39.6%
18 побед 14 ничьих 21 победа

Первый тайм

26.4%
49.1%
24.5%
14 побед 26 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.3%
41.5%
30.2%
15 побед 22 ничьи 16 побед

История матчей

К
1:0
С
2:1
С
1:0
С
2:2
С
0:2
С
3:2
С
0:0
С
0:0
С
0:3
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
2:0
С
2:0
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
0:2
КС
1:2
С
1:4
КС
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:1
С
2:2
С
3:0
CL
0:0
CL
0:2
CL
0:0
CL
0:0
К
3:0
К
0:3
CL
2:0
CL
2:1
CL
3:1
CL
2:1
CL
0:4
CL
1:0
CL
2:0
CL
4:0

Голы

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.28
0.82

Среднее время на гол

70
109

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.11
1.08

Среднее время на гол

81
83

Всего голов

63
50

Голов в среднем за матч

1.19
0.94

Тотал матчей

2.5
43
Больше 81%
Меньше 19%
10
33
Больше 62%
Меньше 38%
20
22
Больше 42%
Меньше 58%
31
12
Больше 23%
Меньше 77%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
50

Среднее время на гол

75
95

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюриш Михал 10 0.33
Азанго Филип 8 0.27
Желькович Адриан 4 0.13
Баинович Филип 4 0.13
Джуричин Марко 3 (1) 0.1
Офори Келвин 2 0.07
Стефаник Самуэль 2 0.07
Даниэл Эрик 1 0.03
Микович Мартин 1 0.03
Уйлаки Марек 1 0.03
Ристовски Милан 1 0.03
Бернат Ян 1 0.03
Компан-Брезник Миха 1 0.03
Коштрна Кристиан 0 0
Прохазка Роман 0 0
Буката Мартин 0 0
Шулек Мартин 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодя Мартин 5 (2) 0.17
Хриен Мартин 4 0.13
Лавринчик Самуэль 4 0.13
Герец Штефан 4 0.13
Шефчик Самуэль 3 0.1
Домонкос Кристоф 3 0.1
Гладик Ян 2 0.07
Тучны Адам 2 0.07
Селески Александер 2 0.07
Малы Матуш 2 0.07
Хобот Марьян 1 0.03
Симон Габриэл 1 0.03
Мудры Тимотей 1 0.03
Бобчек Томаш 1 0.03
Лютеран Оливер 0 0
Котула Юрай 0 0
Жигмунд Марек 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желькович Адриан 6 1
Дюриш Михал 4 1
Коша Себастьян 5 0
Прохазка Роман 4 0
Микович Мартин 4 0
Шулек Мартин 4 0
Баинович Филип 3 0
Коштрна Кристиан 3 0
Азанго Филип 3 0
Офори Келвин 3 0
Уйлаки Марек 2 0
Буката Мартин 2 0
Даниэл Эрик 2 0
Осени Азиз 2 0
Компан-Брезник Миха 2 0
Познар Томаш 1 0
Michal Gasparik 1 0
Штетина Лукаш 1 0
Горосито Николас 1 0
Джуричин Марко 1 0
Паур Якуб 1 0
Бернат Ян 1 0
Дурик Андрей 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жигмунд Марек 8 0
Лавринчик Самуэль 7 0
Хриен Мартин 6 0
Мойжиш Александр 4 0
Лютеран Оливер 4 0
Фрюхвальд Томаш 4 0
Тучны Адам 2 1
Герец Штефан 3 0
Гладик Ян 3 0
Мудры Тимотей 3 0
Малы Матуш 3 0
Симон Габриэл 1 1
Масло Ян 2 0
Ondrej Smetana 2 0
Домонкос Кристоф 2 0
Шефчик Самуэль 2 0
Селески Александер 2 0
Peter Tomko 1 0
Котула Юрай 1 0
Хобот Марьян 1 0
Бодя Мартин 1 0
Viktor Uradnik 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Ружомберок
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
11
Спартак Трнава
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Ружомберок
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

18
18
Спартак Трнава
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
50% (15)
30% (9)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Ружомберок
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
27% (8)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)

Сухие победы

13
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

25
29

Голы по времени матча

Забито

21
17
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
2
10%
1
6%
1-15
4
19%
3
18%
16-30
4
19%
2
12%
31-45
4
19%
5
29%
29%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
5
24%
3
18%
76-90

Пропущено

13
24
3 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
3
23%
9
38%
31-45
3
23%
2
8%
46-60
4
31%
4
17%
61-75
3
23%
2
8%
76-90

Забито

19
19
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
3
16%
2
11%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
7
37%
5
26%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
2
11%
3
16%
76-90

Пропущено

17
13
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
0
0%
1
8%
1-15
5
29%
29%
2
15%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
4
24%
4
31%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
24%
1
8%
76-90

Забито

40
36
17 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 14
6 Не забивали 7
5
13%
3
8%
1-15
5
13%
7
19%
16-30
7
18%
4
11%
31-45
11
28%
10
28%
46-60
5
13%
6
17%
61-75
7
18%
6
17%
76-90

Пропущено

30
37
11 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 20
0
0%
3
8%
1-15
5
17%
7
19%
16-30
6
20%
12
32%
31-45
7
23%
6
16%
46-60
5
17%
6
16%
61-75
7
23%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0
Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - ДАК 3:0 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0
Ружомберок
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1
Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Липани - Ружомберок 0:5 Ружомберок - ДАК 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:4 Михаловце - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4 Приштина - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Заглембе Сосновец 2:1 Ружомберок - Погронье 2:1

Результаты матчей

Спартак Трнава
Ружомберок

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:2
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 20%
1:2
6 раз 20%
2:0
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
11 раз 37%
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
6
9
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
7
8
1.5
5
10
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
22
8
13
17
1.5
11
19
4
26
2.5
2
28
1
29
3.5
1
29

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 29 22 4 3 68 - 25 70
2.
Спартак Трнава
 30 17 3 10 42 - 28 54
3.
Жилина
 29 15 6 8 48 - 39 51
4.
ДАК
 29 13 10 6 42 - 30 49
5.
Ружомберок
 30 12 10 8 36 - 37 46
6.
Железярне Подбрезова
 29 10 4 15 47 - 51 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 30 14 8 8 48 - 37 50
2.
Тренчин
 0:0 30 11 10 9 43 - 32 43
3.
Скалица
 0:0 30 10 7 13 32 - 35 37
4.
Михаловце
 0:0 30 5 10 15 26 - 45 25
5.
Кошице
 30 6 6 18 25 - 55 24
6.
Злате Моравце
 0:0 30 1 6 23 18 - 61 9

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 14 10 3 1 31 - 12 33
2.
Жилина
 15 10 2 3 32 - 24 32
3.
ДАК
 15 9 4 2 30 - 16 31
4.
Ружомберок
 15 9 3 3 19 - 13 30
5.
Спартак Трнава
 15 9 1 5 22 - 12 28
6.
Железярне Подбрезова
 14 6 3 5 22 - 22 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 0:0 15 7 3 5 25 - 15 24
2.
Скалица
 0:0 15 6 4 5 16 - 15 22
3.
Дукла Банска-Бистрица
 15 5 6 4 21 - 21 21
4.
Михаловце
 0:0 15 3 5 7 14 - 23 14
5.
Кошице
 15 3 4 8 10 - 24 13
6.
Злате Моравце
 0:0 15 0 4 11 9 - 27 4

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 15 12 1 2 37 - 13 37
2.
Спартак Трнава
 15 8 2 5 20 - 16 26
3.
Жилина
 14 5 4 5 16 - 15 19
4.
ДАК
 14 4 6 4 12 - 14 18
5.
Ружомберок
 15 3 7 5 17 - 24 16
6.
Железярне Подбрезова
 15 4 1 10 25 - 29 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 15 9 2 4 27 - 16 29
2.
Тренчин
 0:0 15 4 7 4 18 - 17 19
3.
Скалица
 0:0 15 4 3 8 16 - 20 15
4.
Кошице
 15 3 2 10 15 - 31 11
5.
Михаловце
 0:0 15 2 5 8 12 - 22 11
6.
Злате Моравце
 0:0 15 1 2 12 9 - 34 5

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 12 (11)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 12 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (4)
Слован Братислава Стрелец Давид 10 (9)
Спартак Трнава Дюриш Михал 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 9
Кошице Голиков Александр 2 6
Железярне Подбрезова Бартош Марек Кристиан 9
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Мойжиш Александр получил желтую карточку от судьи
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