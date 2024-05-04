Тур: 8. Стадион: Антон Малатинский.
1:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаТучны Адам
1:0
27' ГолЖелькович Адриан
38' Красная карточкаДюриш Михал
44' Желтая карточкаМойжиш Александр
90' Желтая карточкаЛавринчик Самуэль
90'+6
Ход матча
5'
27'
38'
44'
82'
13
Уйлаки
Марек
97
Офори
Келвин
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
32
Малы
Матуш
17
Тучны
Адам
15
Герец
Штефан
20
Хобот
Марьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинПолузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бернат ЯнПолузащитник
-
88 Познар ТомашНападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Нападающий
-
20 Хобот МарьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Котула ЮрайЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
30 Хриен МартинНападающий
-
Главный тренер: Ondrej Smetana
История личных встреч
Спартак Трнава
Ружомберок
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.9%
56.5%
14 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
26.1%
8.7%
15 побед 6 ничьих 0 побед
30 матчей
30%
70%
0 побед 9 ничьих 21 победа
Первый тайм
43.3%
56.7%
0 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 16 ничьих 16 побед
53 матча
34%
26.4%
39.6%
18 побед 14 ничьих 21 победа
Первый тайм
26.4%
49.1%
24.5%
14 побед 26 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.3%
41.5%
30.2%
15 побед 22 ничьи 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.28
0.82
Среднее время на гол
70
109
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.11
1.08
Среднее время на гол
81
83
Всего голов
63
50
Голов в среднем за матч
1.19
0.94
Тотал матчей
2.5
43
Больше 81%
Меньше 19%
10
33
Больше 62%
Меньше 38%
20
22
Больше 42%
Меньше 58%
31
12
Больше 23%
Меньше 77%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
50
Среднее время на гол
75
95
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюриш Михал
|10
|0.33
|Азанго Филип
|8
|0.27
|Желькович Адриан
|4
|0.13
|Баинович Филип
|4
|0.13
|Джуричин Марко
|3 (1)
|0.1
|Офори Келвин
|2
|0.07
|Стефаник Самуэль
|2
|0.07
|Даниэл Эрик
|1
|0.03
|Микович Мартин
|1
|0.03
|Уйлаки Марек
|1
|0.03
|Ристовски Милан
|1
|0.03
|Бернат Ян
|1
|0.03
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.03
|Коштрна Кристиан
|0
|0
|Прохазка Роман
|0
|0
|Буката Мартин
|0
|0
|Шулек Мартин
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодя Мартин
|5 (2)
|0.17
|Хриен Мартин
|4
|0.13
|Лавринчик Самуэль
|4
|0.13
|Герец Штефан
|4
|0.13
|Шефчик Самуэль
|3
|0.1
|Домонкос Кристоф
|3
|0.1
|Гладик Ян
|2
|0.07
|Тучны Адам
|2
|0.07
|Селески Александер
|2
|0.07
|Малы Матуш
|2
|0.07
|Хобот Марьян
|1
|0.03
|Симон Габриэл
|1
|0.03
|Мудры Тимотей
|1
|0.03
|Бобчек Томаш
|1
|0.03
|Лютеран Оливер
|0
|0
|Котула Юрай
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желькович Адриан
|6
|1
|Дюриш Михал
|4
|1
|Коша Себастьян
|5
|0
|Прохазка Роман
|4
|0
|Микович Мартин
|4
|0
|Шулек Мартин
|4
|0
|Баинович Филип
|3
|0
|Коштрна Кристиан
|3
|0
|Азанго Филип
|3
|0
|Офори Келвин
|3
|0
|Уйлаки Марек
|2
|0
|Буката Мартин
|2
|0
|Даниэл Эрик
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Компан-Брезник Миха
|2
|0
|Познар Томаш
|1
|0
|Michal Gasparik
|1
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Паур Якуб
|1
|0
|Бернат Ян
|1
|0
|Дурик Андрей
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|8
|0
|Лавринчик Самуэль
|7
|0
|Хриен Мартин
|6
|0
|Мойжиш Александр
|4
|0
|Лютеран Оливер
|4
|0
|Фрюхвальд Томаш
|4
|0
|Тучны Адам
|2
|1
|Герец Штефан
|3
|0
|Гладик Ян
|3
|0
|Мудры Тимотей
|3
|0
|Малы Матуш
|3
|0
|Симон Габриэл
|1
|1
|Масло Ян
|2
|0
|Ondrej Smetana
|2
|0
|Домонкос Кристоф
|2
|0
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|Селески Александер
|2
|0
|Peter Tomko
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Хобот Марьян
|1
|0
|Бодя Мартин
|1
|0
|Viktor Uradnik
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Ружомберок
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
11
Спартак Трнава
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Ружомберок
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
18
18
Спартак Трнава
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
50% (15)
30% (9)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Ружомберок
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
27% (8)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Сухие победы
13
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
25
29
Голы по времени матча
Забито
21
17
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
2
10%
1
6%
1-15
4
19%
3
18%
16-30
4
19%
2
12%
31-45
4
19%
5
29%
29%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
5
24%
3
18%
76-90
Пропущено
13
24
3 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
3
23%
9
38%
31-45
3
23%
2
8%
46-60
4
31%
4
17%
61-75
3
23%
2
8%
76-90
Забито
19
19
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
3
16%
2
11%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
7
37%
5
26%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
2
11%
3
16%
76-90
Пропущено
17
13
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
0
0%
1
8%
1-15
5
29%
29%
2
15%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
4
24%
4
31%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
24%
1
8%
76-90
Забито
40
36
17 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 14
6 Не забивали 7
5
13%
3
8%
1-15
5
13%
7
19%
16-30
7
18%
4
11%
31-45
11
28%
10
28%
46-60
5
13%
6
17%
61-75
7
18%
6
17%
76-90
Пропущено
30
37
11 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 20
0
0%
3
8%
1-15
5
17%
7
19%
16-30
6
20%
12
32%
31-45
7
23%
6
16%
46-60
5
17%
6
16%
61-75
7
23%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0
Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - ДАК 3:0 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0
Ружомберок
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1
Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Липани - Ружомберок 0:5 Ружомберок - ДАК 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:4 Михаловце - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4 Приштина - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Заглембе Сосновец 2:1 Ружомберок - Погронье 2:1
Результаты матчей
Спартак Трнава
Ружомберок
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:2
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 20%
1:2
6 раз 20%
2:0
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
11 раз 37%
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
69
69
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
78
510
213
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
228
1317
1119
426
228
129
129
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|22
|4
|3
|68 - 25
|70
|2.
|30
|17
|3
|10
|42 - 28
|54
|3.
|29
|15
|6
|8
|48 - 39
|51
|4.
|29
|13
|10
|6
|42 - 30
|49
|5.
|30
|12
|10
|8
|36 - 37
|46
|6.
|29
|10
|4
|15
|47 - 51
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|14
|8
|8
|48 - 37
|50
|2.
|0:0
|30
|11
|10
|9
|43 - 32
|43
|3.
|0:0
|30
|10
|7
|13
|32 - 35
|37
|4.
|0:0
|30
|5
|10
|15
|26 - 45
|25
|5.
|30
|6
|6
|18
|25 - 55
|24
|6.
|0:0
|30
|1
|6
|23
|18 - 61
|9
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|31 - 12
|33
|2.
|15
|10
|2
|3
|32 - 24
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|4.
|15
|9
|3
|3
|19 - 13
|30
|5.
|15
|9
|1
|5
|22 - 12
|28
|6.
|14
|6
|3
|5
|22 - 22
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|7
|3
|5
|25 - 15
|24
|2.
|0:0
|15
|6
|4
|5
|16 - 15
|22
|3.
|15
|5
|6
|4
|21 - 21
|21
|4.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|14 - 23
|14
|5.
|15
|3
|4
|8
|10 - 24
|13
|6.
|0:0
|15
|0
|4
|11
|9 - 27
|4
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|37 - 13
|37
|2.
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|3.
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|4.
|14
|4
|6
|4
|12 - 14
|18
|5.
|15
|3
|7
|5
|17 - 24
|16
|6.
|15
|4
|1
|10
|25 - 29
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|2
|4
|27 - 16
|29
|2.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|18 - 17
|19
|3.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|16 - 20
|15
|4.
|15
|3
|2
|10
|15 - 31
|11
|5.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|12 - 22
|11
|6.
|0:0
|15
|1
|2
|12
|9 - 34
|5
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|12 (11)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|12 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (4)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|10 (9)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|10 (5)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 9
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Железярне Подбрезова
|Бартош Марек Кристиан
|9
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 7