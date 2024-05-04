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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Тренчин
0:0
Первый тайм: 16'
Михаловце
0'
Лучшие коэффициенты
Тренчин
Ничья
Михаловце
1.53
4.70
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5.80
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Все Коэффициенты
1
Возинья
Жозимар
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
25
Сковайса
Лукаш
4
Samuel
Kozlovsky
27
Бариш
Дамьян
10
Гонг
Хилари
8
Гайдош
Артур
20
Rahim
Ibrahim
18
Джуд
Сандей
9
Эмека
Чинонсо
77
Фрелих
Жига
21
Магда
Даниэль
26
Tornike
Dzotsenidze
5
Polydefkis
Volanakis
12
Franck
Bahi
91
Карасюк
Роман
93
Ван
Кессел
Гино
29
Enzo
Arevalo
17
Вашко
Филип
9
Matus
Marcin
7
Ниархос
Иоаннис
Тренчин
4-1-4-1
Михаловце
4-1-4-1

История личных встреч

Тренчин
Михаловце

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

26 матчей

46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.3%
42.3%
15.4%
11 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:0
С
0:0
С
2:0
С
0:2
С
3:3
С
2:0
С
3:1
С
2:2
С
1:0
С
4:2
С
1:2
С
2:2
С
1:1
С
8:1
С
2:1
С
4:2
С
1:2
С
1:1
С
1:2
С
4:1
С
2:1
С
1:3
С
2:0
С
0:1
2ЙД
6:2
2ЙД
2:3

Голы

Всего голов

38
17

Голов в среднем за матч

3.17
1.21

Среднее время на гол

28
74

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.21
1.5

Среднее время на гол

74
60

Всего голов

55
35

Голов в среднем за матч

2.12
1.35

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

42
66

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 7 0.23
Rahim Ibrahim 6 (1) 0.2
Гонг Хилари 5 0.17
Гайдош Артур 5 0.17
Eynel Soares 5 0.17
Samuel Kozlovsky 3 0.1
Эмека Чинонсо 2 0.07
Кмет Матуш 1 0.03
Сковайса Лукаш 1 0.03
Холли Доминик 1 0.03
Bright Donkor 1 0.03
Джуд Сандей 0 0
Бариш Дамьян 0 0
Джерлек Армин 0 0
Lazar Stojsavljevic 0 0
Emma Uchegbu 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 9 (3) 0.3
Ван Кессел Гино 5 0.17
Ниархос Иоаннис 2 0.07
Issa Adekunle 2 0.07
Stanislav Danko 1 0.03
Жофчак Игор 1 0.03
Марьянович Саша 1 0.03
Магда Даниэль 1 0.03
Lukas Simko 1 0.03
Daniel Pavuk 1 0.03
Franck Bahi 1 0.03
Ержабек Михал 0 0
Вашко Филип 0 0
Enzo Arevalo 0 0
Tornike Dzotsenidze 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 9 1
Бариш Дамьян 8 0
Илья Столица 4 0
Lazar Stojsavljevic 4 0
Гайдош Артур 4 0
Eynel Soares 4 0
Бондаренко Тарас 3 0
Кмет Матуш 3 0
Холли Доминик 3 0
Возинья Жозимар 2 0
Гонг Хилари 2 0
Акила Жессе 2 0
Samuel Kozlovsky 2 0
Эмека Чинонсо 2 0
Купусович Негош 1 0
Багин Сауэль 1 0
Bright Donkor 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Polydefkis Volanakis 7 1
Ниархос Иоаннис 6 0
Franck Bahi 6 0
Issa Adekunle 5 0
Жофчак Игор 4 0
Lukas Simko 4 0
Карасюк Роман 3 0
Matus Marcin 3 0
Ван Кессел Гино 3 0
Stanislav Danko 3 0
Магда Даниэль 3 0
Вашко Филип 3 0
Беднар Мартин 2 0
Марьянович Саша 2 0
Ержабек Михал 2 0
Enzo Arevalo 2 0
Tornike Dzotsenidze 2 0
Peter Struhar 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Яношик Лукаш 1 0
Фрелих Жига 1 0
Веремеев Владислав 1 0
Yushi Shimamura 1 0
Samuel Ramos 1 0

Результаты матчей

Тренчин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Михаловце
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
9
Тренчин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Михаловце
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
19

Упущенные победы

10
9
Тренчин
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Михаловце
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
19

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

24
12
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
2
8%
1
8%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
8
33%
2
17%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
5
21%
2
17%
61-75
3
13%
5
42%
76-90

Пропущено

16
22
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
13%
3
14%
1-15
1
6%
7
32%
16-30
4
25%
2
9%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
4
25%
5
23%
76-90

Забито

14
15
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
21 Не забивали 20
1
7%
1
7%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
4
29%
4
27%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
2
14%
3
20%
76-90

Пропущено

21
22
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
1
5%
5
23%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
5
24%
6
27%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
6
29%
5
23%
76-90

Забито

38
27
20 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
3
8%
2
7%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
12
32%
6
22%
31-45
6
16%
3
11%
46-60
7
18%
5
19%
61-75
5
13%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

37
44
16 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 20
3
8%
8
18%
1-15
4
11%
11
25%
16-30
9
24%
8
18%
31-45
5
14%
3
7%
46-60
6
16%
4
9%
61-75
10
27%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Скалица - Тренчин 0:4 Тренчин - Кошице 1:2 Тренчин - Злате Моравце 4:0 Михаловце - Тренчин 0:0
Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Тренчин - Скалица 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2
Михаловце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Михаловце - Скалица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Михаловце - Тренчин 0:0
Скалица - Михаловце 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Михаловце - Злате Моравце 4:1 Жилина - Михаловце 1:1 Михаловце - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Оболонь - Михаловце 4:1 Кызылжар - Михаловце 1:3 Михаловце - ФК Гуменне 4:0 Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Михаловце - Скалица 1:1 Кошице - Михаловце 2:1

Результаты матчей

Тренчин
Михаловце

Точный счет

4:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
4
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 33%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
7 раз 24%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 34%
2
7 раз 24%
1
6 раз 21%
4
5 раз 17%
3
1 раз 3%
1
13 раз 45%
0
11 раз 38%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
7
6
8
1.5
3
12
4
10
2.5
2
13
4
10
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
10
4
7
8
1.5
2
12
2
13
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
18
11
13
16
1.5
5
24
6
23
2.5
2
27
5
24
3.5
1
28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:1 30 22 4 4 68 - 26 70
2.
Спартак Трнава
 30 17 3 10 42 - 28 54
3.
Жилина
 1:0 30 16 6 8 49 - 39 54
4.
ДАК
 29 13 10 6 42 - 30 49
5.
Ружомберок
 30 12 10 8 36 - 37 46
6.
Железярне Подбрезова
 29 10 4 15 47 - 51 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 30 14 8 8 48 - 37 50
2.
Тренчин
 0:0 30 11 10 9 43 - 32 43
3.
Скалица
 0:1 30 10 6 14 32 - 36 36
4.
Михаловце
 0:0 30 5 10 15 26 - 45 25
5.
Кошице
 30 6 6 18 25 - 55 24
6.
Злате Моравце
 1:0 30 2 5 23 19 - 61 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:1 15 10 3 2 31 - 13 33
2.
Жилина
 1:0 15 10 2 3 32 - 24 32
3.
ДАК
 15 9 4 2 30 - 16 31
4.
Ружомберок
 15 9 3 3 19 - 13 30
5.
Спартак Трнава
 15 9 1 5 22 - 12 28
6.
Железярне Подбрезова
 14 6 3 5 22 - 22 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 0:0 15 7 3 5 25 - 15 24
2.
Скалица
 0:1 15 6 4 5 16 - 15 22
3.
Дукла Банска-Бистрица
 15 5 6 4 21 - 21 21
4.
Михаловце
 0:0 15 3 5 7 14 - 23 14
5.
Кошице
 15 3 4 8 10 - 24 13
6.
Злате Моравце
 1:0 15 1 3 11 10 - 27 6

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:1 15 12 1 2 37 - 13 37
2.
Спартак Трнава
 15 8 2 5 20 - 16 26
3.
Жилина
 1:0 15 6 4 5 17 - 15 22
4.
ДАК
 14 4 6 4 12 - 14 18
5.
Ружомберок
 15 3 7 5 17 - 24 16
6.
Железярне Подбрезова
 15 4 1 10 25 - 29 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 15 9 2 4 27 - 16 29
2.
Тренчин
 0:0 15 4 7 4 18 - 17 19
3.
Скалица
 0:1 15 4 2 9 16 - 21 14
4.
Кошице
 15 3 2 10 15 - 31 11
5.
Михаловце
 0:0 15 2 5 8 12 - 22 11
6.
Злате Моравце
 1:0 15 1 2 12 9 - 34 5

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 12 (11)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 12 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (4)
Слован Братислава Стрелец Давид 10 (9)
Спартак Трнава Дюриш Михал 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 9
Кошице Голиков Александр 2 6
Железярне Подбрезова Бартош Марек Кристиан 9
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тренчин
Ничья
Михаловце
1.53
4.70
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5.80
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Тренчин
Михаловце
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