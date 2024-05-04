Тур: 8. Стадион: На Сихоти.
0'
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
10
Гонг
Хилари
18
Джуд
Сандей
77
Фрелих
Жига
12
Franck
Bahi
29
Enzo
Arevalo
17
Вашко
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
-
10 Гонг ХилариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Акила ЖессеНападающий
-
85 Emma Uchegbu
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
- Основной состав
-
77 Фрелих ЖигаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Enzo ArevaloПолузащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Яношик ЛукашНападающий
-
-
-
-
28 Ivan Tyurin
-
Главный тренер: Франтишек Страка
История личных встреч
Тренчин
Михаловце
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
26 матчей
46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.3%
42.3%
15.4%
11 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
38
17
Голов в среднем за матч
3.17
1.21
Среднее время на гол
28
74
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.21
1.5
Среднее время на гол
74
60
Всего голов
55
35
Голов в среднем за матч
2.12
1.35
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
42
66
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|7
|0.23
|Rahim Ibrahim
|6 (1)
|0.2
|Гонг Хилари
|5
|0.17
|Гайдош Артур
|5
|0.17
|Eynel Soares
|5
|0.17
|Samuel Kozlovsky
|3
|0.1
|Эмека Чинонсо
|2
|0.07
|Кмет Матуш
|1
|0.03
|Сковайса Лукаш
|1
|0.03
|Холли Доминик
|1
|0.03
|Bright Donkor
|1
|0.03
|Джуд Сандей
|0
|0
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Джерлек Армин
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
|Emma Uchegbu
|0
|0
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|9 (3)
|0.3
|Ван Кессел Гино
|5
|0.17
|Ниархос Иоаннис
|2
|0.07
|Issa Adekunle
|2
|0.07
|Stanislav Danko
|1
|0.03
|Жофчак Игор
|1
|0.03
|Марьянович Саша
|1
|0.03
|Магда Даниэль
|1
|0.03
|Lukas Simko
|1
|0.03
|Daniel Pavuk
|1
|0.03
|Franck Bahi
|1
|0.03
|Ержабек Михал
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
|Enzo Arevalo
|0
|0
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|9
|1
|Бариш Дамьян
|8
|0
|Илья Столица
|4
|0
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0
|Гайдош Артур
|4
|0
|Eynel Soares
|4
|0
|Бондаренко Тарас
|3
|0
|Кмет Матуш
|3
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Возинья Жозимар
|2
|0
|Гонг Хилари
|2
|0
|Акила Жессе
|2
|0
|Samuel Kozlovsky
|2
|0
|Эмека Чинонсо
|2
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
|Bright Donkor
|1
|0
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Polydefkis Volanakis
|7
|1
|Ниархос Иоаннис
|6
|0
|Franck Bahi
|6
|0
|Issa Adekunle
|5
|0
|Жофчак Игор
|4
|0
|Lukas Simko
|4
|0
|Карасюк Роман
|3
|0
|Matus Marcin
|3
|0
|Ван Кессел Гино
|3
|0
|Stanislav Danko
|3
|0
|Магда Даниэль
|3
|0
|Вашко Филип
|3
|0
|Беднар Мартин
|2
|0
|Марьянович Саша
|2
|0
|Ержабек Михал
|2
|0
|Enzo Arevalo
|2
|0
|Tornike Dzotsenidze
|2
|0
|Peter Struhar
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Яношик Лукаш
|1
|0
|Фрелих Жига
|1
|0
|Веремеев Владислав
|1
|0
|Yushi Shimamura
|1
|0
|Samuel Ramos
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Михаловце
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
9
Тренчин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Михаловце
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
19
Упущенные победы
10
9
Тренчин
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Михаловце
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
19
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
24
12
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
2
8%
1
8%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
8
33%
2
17%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
5
21%
2
17%
61-75
3
13%
5
42%
76-90
Пропущено
16
22
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
13%
3
14%
1-15
1
6%
7
32%
16-30
4
25%
2
9%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
4
25%
5
23%
76-90
Забито
14
15
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
21 Не забивали 20
1
7%
1
7%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
4
29%
4
27%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
2
14%
3
20%
76-90
Пропущено
21
22
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
1
5%
5
23%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
5
24%
6
27%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
6
29%
5
23%
76-90
Забито
38
27
20 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
3
8%
2
7%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
12
32%
6
22%
31-45
6
16%
3
11%
46-60
7
18%
5
19%
61-75
5
13%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
37
44
16 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 20
3
8%
8
18%
1-15
4
11%
11
25%
16-30
9
24%
8
18%
31-45
5
14%
3
7%
46-60
6
16%
4
9%
61-75
10
27%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Скалица - Тренчин 0:4 Тренчин - Кошице 1:2 Тренчин - Злате Моравце 4:0 Михаловце - Тренчин 0:0
Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Тренчин - Скалица 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2
Михаловце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Михаловце - Скалица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Михаловце - Тренчин 0:0
Скалица - Михаловце 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Михаловце - Злате Моравце 4:1 Жилина - Михаловце 1:1 Михаловце - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Оболонь - Михаловце 4:1 Кызылжар - Михаловце 1:3 Михаловце - ФК Гуменне 4:0 Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Михаловце - Скалица 1:1 Кошице - Михаловце 2:1
Результаты матчей
Тренчин
Михаловце
Точный счет
4:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
4
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 33%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:0
7 раз 24%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 34%
2
7 раз 24%
1
6 раз 21%
4
5 раз 17%
3
1 раз 3%
1
13 раз 45%
0
11 раз 38%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Михаловце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
87
68
312
410
213
410
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
104
78
212
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
1811
1316
524
623
227
524
128
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|30
|22
|4
|4
|68 - 26
|70
|2.
|30
|17
|3
|10
|42 - 28
|54
|3.
|1:0
|30
|16
|6
|8
|49 - 39
|54
|4.
|29
|13
|10
|6
|42 - 30
|49
|5.
|30
|12
|10
|8
|36 - 37
|46
|6.
|29
|10
|4
|15
|47 - 51
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|14
|8
|8
|48 - 37
|50
|2.
|0:0
|30
|11
|10
|9
|43 - 32
|43
|3.
|0:1
|30
|10
|6
|14
|32 - 36
|36
|4.
|0:0
|30
|5
|10
|15
|26 - 45
|25
|5.
|30
|6
|6
|18
|25 - 55
|24
|6.
|1:0
|30
|2
|5
|23
|19 - 61
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|10
|3
|2
|31 - 13
|33
|2.
|1:0
|15
|10
|2
|3
|32 - 24
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|4.
|15
|9
|3
|3
|19 - 13
|30
|5.
|15
|9
|1
|5
|22 - 12
|28
|6.
|14
|6
|3
|5
|22 - 22
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|7
|3
|5
|25 - 15
|24
|2.
|0:1
|15
|6
|4
|5
|16 - 15
|22
|3.
|15
|5
|6
|4
|21 - 21
|21
|4.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|14 - 23
|14
|5.
|15
|3
|4
|8
|10 - 24
|13
|6.
|1:0
|15
|1
|3
|11
|10 - 27
|6
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|12
|1
|2
|37 - 13
|37
|2.
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|3.
|1:0
|15
|6
|4
|5
|17 - 15
|22
|4.
|14
|4
|6
|4
|12 - 14
|18
|5.
|15
|3
|7
|5
|17 - 24
|16
|6.
|15
|4
|1
|10
|25 - 29
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|2
|4
|27 - 16
|29
|2.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|18 - 17
|19
|3.
|0:1
|15
|4
|2
|9
|16 - 21
|14
|4.
|15
|3
|2
|10
|15 - 31
|11
|5.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|12 - 22
|11
|6.
|1:0
|15
|1
|2
|12
|9 - 34
|5
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|12 (11)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|12 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (4)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|10 (9)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|10 (5)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 9
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Железярне Подбрезова
|Бартош Марек Кристиан
|9
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 7