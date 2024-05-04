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  3. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Мехелен
2:4
Конец матча
Гент
0'
1:0
18' Гол
Хайреманс Джеффри
1:1
24' Гол
Фернандес-Пардо Матиас
30' Желтая карточка
Уолш Сэнди
2:1
31' Гол
Слимани Ислам
40' Желтая карточка
Фулон Дам
2:2
41' Гол
Митрович Стефан
2:3
45' Гол
Тиссудали Тарик
2:4
85' Гол
Юльсагер Эндрю
90'+3
15
Тулен
Янник
5
Уолш
Сэнди
42
Гарананга
Мунаше
27
Бейтс
Дэвид
23
Фулон
Дам
34
Мукау
Нгалаэль
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
70
Бассетте
Норман
33
Руф
Дави
20
Митрович
Стефан
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
6
Гандельман
Омри
13
Де
Сар
Жюльен
3
Браун
Арчи
7
Хон
Хён-Сок
28
Фернандес-Пардо
Матиас
10
Тиссудали
Тарик
Мехелен
4-2-3-1
Гент
3-4-3

История личных встреч

Мехелен
Гент

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
72.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

27 матчей

25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
6 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

ПДА
3:1
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
3:0
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПОЗПВЛЕ
1:0
ПДА
4:3
ПДА
2:0
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПОЗПВЛЕ
2:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
0:3
ПДА
3:0
К
1:2
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ЛП
3:0
ЛП
2:0
ЛП
2:0
К
1:0
ЛП
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.17
0.93

Среднее время на гол

77
96

Всего голов

28
14

Голов в среднем за матч

1.87
1.17

Среднее время на гол

48
77

Всего голов

42
28

Голов в среднем за матч

1.56
1.04

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

57
86

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мрабти Керим 8 (1) 0.22
Схоофс Роб 7 0.19
Хайреманс Джеффри 6 (3) 0.16
Бассетте Норман 5 0.14
Флюке Патрик 4 0.11
Слимани Ислам 3 0.08
Фулон Дам 3 0.08
Антонио Билл 3 0.08
Бейтс Дэвид 2 0.05
Коббо Элиас 2 0.05
Лаубербах Лион 2 0.05
Бафдили Билал 2 0.05
Сторм Никола 1 0.03
Rafik Belghali 1 0.03
Конате Мори 1 0.03
Маледе Йонас 0 0
Уолш Сэнди 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 14 0.38
Гандельман Омри 11 0.3
Кейперс Уго 6 (1) 0.16
Хон Хён-Сок 5 0.14
Де Сар Жюльен 5 (3) 0.14
Самуаз Матисс 5 0.14
Фернандес-Пардо Матиас 5 0.14
Геркенс Питер 4 0.11
Орбан Гифт 3 0.08
Ватанабэ Цуёси 2 0.05
Фофана Малик 2 0.05
Митрович Стефан 2 0.05
Кандусс Исмаэль 2 0.05
Кумс Свен 1 0.03
Торунарига Джордан 1 0.03
Депуатр Лоран 1 0.03
Юльсагер Эндрю 1 0.03
Браун Арчи 0 0
Сурдез Франк 0 0
Фадига Ноа 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 8 0
Уолш Сэнди 5 0
Бейтс Дэвид 5 0
Конате Мори 5 0
Слимани Ислам 3 1
Мрабти Керим 4 0
Коббо Элиас 4 0
Гарананга Мунаше 3 0
Бафдили Билал 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Схоофс Роб 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Куке Гетан 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Мукау Нгалаэль 2 0
Бесник Хаши 1 0
Болинголи-Мбомбо Боли 1 0
Флюке Патрик 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Rafik Belghali 1 0
Бассетте Норман 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торунарига Джордан 8 0
Де Сар Жюльен 6 0
Кандусс Исмаэль 4 1
Браун Арчи 3 1
Кумс Свен 4 0
Самуаз Матисс 4 0
Фортуна Нуриу 2 1
Тиссудали Тарик 3 0
Фадига Ноа 1 1
Гандельман Омри 1 1
Митрович Стефан 2 0
Юльсагер Эндрю 2 0
Кейперс Уго 2 0
Орбан Гифт 0 1
Геркенс Питер 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Фофана Малик 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Хейн Ванхаезебрук 1 0

Результаты матчей

Мехелен
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Гент
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

9
9
Мехелен
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Гент
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

17
41
Мехелен
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (12)
43% (16)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
24% (9)
27% (10)
Гент
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
38% (14)
32% (12)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

24
9

Упущенные победы

26
50

Голы по времени матча

Забито

31
28
9 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 10
22 Не забивали 23
1
3%
4
14%
1-15
1
3%
6
21%
16-30
7
23%
6
21%
31-45
8
26%
5
18%
46-60
4
13%
1
4%
61-75
10
32%
6
21%
76-90

Пропущено

22
25
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
3
14%
1
4%
1-15
3
14%
5
20%
16-30
5
23%
6
24%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
2
9%
4
16%
61-75
8
36%
4
16%
76-90

Забито

20
43
7 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 8
25 Не забивали 19
2
10%
1
2%
1-15
2
10%
7
16%
16-30
3
15%
11
26%
31-45
2
10%
10
23%
46-60
5
25%
8
19%
61-75
5
25%
6
14%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

28
24
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
7%
6
25%
1-15
6
21%
5
21%
16-30
4
14%
4
17%
31-45
3
11%
1
4%
46-60
7
25%
4
17%
61-75
6
21%
4
17%
76-90

Забито

51
71
16 В 1-м тайме 35
35 Во 2-м тайме 36
17 Забивали первыми 18
10 Не забивали 5
3
6%
5
7%
1-15
3
6%
13
18%
16-30
10
20%
17
24%
31-45
10
20%
15
21%
46-60
9
18%
9
13%
61-75
15
29%
29%
12
17%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

50
49
23 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 28
5
10%
7
14%
1-15
9
18%
10
20%
16-30
9
18%
10
20%
31-45
4
8%
6
12%
46-60
9
18%
8
16%
61-75
14
28%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Стандард - Мехелен 0:0 Гент - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 3:2
Мехелен - Сент-Трейден 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Мехелен - Вестерло 3:1 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0
Гент
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гент - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:2 Гент - Мехелен 3:1 АХ Лёвен - Гент 2:1
Вестерло - Гент 0:3 Гент - Стандард 5:1 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Стандард - Гент 4:2 Гент - Антверпен 2:2 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2

Результаты матчей

Мехелен
Гент

Точный счет

3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
4
2 раза 11%
5
2 раза 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
2:3
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
4 раза 22%
2
1 раз 6%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Точный счет

3:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
2:3
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
2:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 30%
1
11 раз 30%
3
10 раз 27%
2
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
11 раз 30%
2
10 раз 27%
3
7 раз 19%
0
4 раза 11%
4
3 раза 8%
5
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
10
9
1.5
13
5
7
12
2.5
8
10
1
18
3.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
15
4
5
13
1.5
9
10
4
14
2.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
11
0.5
Больше Меньше
33
4
15
22
1.5
22
15
11
26
2.5
12
25
1
36
3.5
5
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 7 6 0 1 21 - 8 42
2.
Мехелен
 7 3 1 3 14 - 14 33
3.
Сент-Трейден
 7 2 3 2 11 - 11 29
4.
АХ Лёвен
 6 2 2 2 6 - 8 23
5.
Стандард
 6 0 5 1 8 - 12 22
6.
Вестерло
 7 0 3 4 10 - 17 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3 3 0 0 11 - 4 33
2.
Сент-Трейден
 3 1 1 1 5 - 5 24
3.
АХ Лёвен
 3 2 0 1 5 - 4 21
4.
Мехелен
 4 2 0 2 10 - 9 6
5.
Стандард
 3 0 3 0 1 - 1 3
6.
Вестерло
 4 0 3 1 6 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 5 27
2.
Стандард
 3 0 2 1 7 - 11 19
3.
Вестерло
 3 0 0 3 4 - 8 15
4.
Гент
 4 3 0 1 10 - 4 9
5.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 6 5
6.
АХ Лёвен
 3 0 2 1 1 - 4 2

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (3)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Де Сар Жюльен сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Тиссудали Тарик бьет в цель!
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