Тур: 37. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
0'
1:0
18' ГолХайреманс Джеффри
1:1
24' ГолФернандес-Пардо Матиас
30' Желтая карточкаУолш Сэнди
2:1
31' ГолСлимани Ислам
40' Желтая карточкаФулон Дам
2:2
41' ГолМитрович Стефан
2:3
45' ГолТиссудали Тарик
2:4
85' ГолЮльсагер Эндрю
90'+3
Ход матча
18'
24'
30'
31'
2:1
40'
41'
2:2
45'
2:3
85'
2:4
15
Тулен
Янник
27
Бейтс
Дэвид
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
33
Руф
Дави
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Флюке ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Шмидт ДэниелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Jorthy Mokio
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Мехелен
Гент
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
72.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
27 матчей
25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
6 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.17
0.93
Среднее время на гол
77
96
Всего голов
28
14
Голов в среднем за матч
1.87
1.17
Среднее время на гол
48
77
Всего голов
42
28
Голов в среднем за матч
1.56
1.04
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
57
86
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мрабти Керим
|8 (1)
|0.22
|Схоофс Роб
|7
|0.19
|Хайреманс Джеффри
|6 (3)
|0.16
|Бассетте Норман
|5
|0.14
|Флюке Патрик
|4
|0.11
|Слимани Ислам
|3
|0.08
|Фулон Дам
|3
|0.08
|Антонио Билл
|3
|0.08
|Бейтс Дэвид
|2
|0.05
|Коббо Элиас
|2
|0.05
|Лаубербах Лион
|2
|0.05
|Бафдили Билал
|2
|0.05
|Сторм Никола
|1
|0.03
|Rafik Belghali
|1
|0.03
|Конате Мори
|1
|0.03
|Маледе Йонас
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|14
|0.38
|Гандельман Омри
|11
|0.3
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.16
|Хон Хён-Сок
|5
|0.14
|Де Сар Жюльен
|5 (3)
|0.14
|Самуаз Матисс
|5
|0.14
|Фернандес-Пардо Матиас
|5
|0.14
|Геркенс Питер
|4
|0.11
|Орбан Гифт
|3
|0.08
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0.05
|Фофана Малик
|2
|0.05
|Митрович Стефан
|2
|0.05
|Кандусс Исмаэль
|2
|0.05
|Кумс Свен
|1
|0.03
|Торунарига Джордан
|1
|0.03
|Депуатр Лоран
|1
|0.03
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.03
|Браун Арчи
|0
|0
|Сурдез Франк
|0
|0
|Фадига Ноа
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|8
|0
|Уолш Сэнди
|5
|0
|Бейтс Дэвид
|5
|0
|Конате Мори
|5
|0
|Слимани Ислам
|3
|1
|Мрабти Керим
|4
|0
|Коббо Элиас
|4
|0
|Гарананга Мунаше
|3
|0
|Бафдили Билал
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Мукау Нгалаэль
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Болинголи-Мбомбо Боли
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Бассетте Норман
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торунарига Джордан
|8
|0
|Де Сар Жюльен
|6
|0
|Кандусс Исмаэль
|4
|1
|Браун Арчи
|3
|1
|Кумс Свен
|4
|0
|Самуаз Матисс
|4
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|1
|Тиссудали Тарик
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Митрович Стефан
|2
|0
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Геркенс Питер
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Хейн Ванхаезебрук
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Гент
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
9
9
Мехелен
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Гент
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
17
41
Мехелен
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (12)
43% (16)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
24% (9)
27% (10)
Гент
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
38% (14)
32% (12)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
24
9
Упущенные победы
26
50
Голы по времени матча
Забито
31
28
9 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 10
22 Не забивали 23
1
3%
4
14%
1-15
1
3%
6
21%
16-30
7
23%
6
21%
31-45
8
26%
5
18%
46-60
4
13%
1
4%
61-75
10
32%
6
21%
76-90
Пропущено
22
25
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
3
14%
1
4%
1-15
3
14%
5
20%
16-30
5
23%
6
24%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
2
9%
4
16%
61-75
8
36%
4
16%
76-90
Забито
20
43
7 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 8
25 Не забивали 19
2
10%
1
2%
1-15
2
10%
7
16%
16-30
3
15%
11
26%
31-45
2
10%
10
23%
46-60
5
25%
8
19%
61-75
5
25%
6
14%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
28
24
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
7%
6
25%
1-15
6
21%
5
21%
16-30
4
14%
4
17%
31-45
3
11%
1
4%
46-60
7
25%
4
17%
61-75
6
21%
4
17%
76-90
Забито
51
71
16 В 1-м тайме 35
35 Во 2-м тайме 36
17 Забивали первыми 18
10 Не забивали 5
3
6%
5
7%
1-15
3
6%
13
18%
16-30
10
20%
17
24%
31-45
10
20%
15
21%
46-60
9
18%
9
13%
61-75
15
29%
29%
12
17%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
50
49
23 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 28
5
10%
7
14%
1-15
9
18%
10
20%
16-30
9
18%
10
20%
31-45
4
8%
6
12%
46-60
9
18%
8
16%
61-75
14
28%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Стандард - Мехелен 0:0 Гент - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 3:2
Мехелен - Сент-Трейден 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Мехелен - Вестерло 3:1 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0
Гент
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гент - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:2 Гент - Мехелен 3:1 АХ Лёвен - Гент 2:1
Вестерло - Гент 0:3 Гент - Стандард 5:1 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Стандард - Гент 4:2 Гент - Антверпен 2:2 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2
Результаты матчей
Мехелен
Гент
Точный счет
3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
4
2 раза 11%
5
2 раза 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
2:3
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
4 раза 22%
2
1 раз 6%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Точный счет
3:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
2:3
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
2:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 30%
1
11 раз 30%
3
10 раз 27%
2
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
11 раз 30%
2
10 раз 27%
3
7 раз 19%
0
4 раза 11%
4
3 раза 8%
5
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
109
135
712
810
118
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
154
513
910
414
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2611
Больше Меньше
334
1522
2215
1126
1225
136
532
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (3)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9