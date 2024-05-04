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  2. Матчи
  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
4:0
Второй тайм: 46'
Аль-Вахда Мекка
0'
1:0
5' Гол
Роналду Криштиану
2:0
12' Гол
Роналду Криштиану
3:0
18' Гол
Отавио Эдмилсон
38' Желтая карточка
Ансельмо
4:0
45' Гол
Мане Садио

Ход матча

5'
Роналду Криштиану
1:0
12'
Роналду Криштиану
(Брозович Марсело)
2:0
18'
Отавио Эдмилсон
(Мане Садио)
3:0
38'
 
Ансельмо
45'
Мане Садио
(Отавио Эдмилсон)
4:0
Прогнозы 126
Аль-Наср Эр-Рияд 97.6% (123)
X 0.8% (1)
Аль-Вахда Мекка 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Оспина
Давид
2
Аль-Ганам
Султан
78
Алавжами
Али
27
Лапорт
Эмерик
15
Теллес
Алекс
25
Отавио
Эдмилсон
17
Аль-Хайбари
Абдулла
77
Брозович
Марсело
23
Яхья
Айман
7
Роналду
Криштиану
10
Мане
Садио
1
Мунир
Моханд
28
Аль-Исса
Хуссейн
22
Макки
Али
17
Аль-Хафит
Абдулла
27
Аль-Хавсави
Абдулла
4
Бакшвин
Валид
76
Фажр
Файчаль
24
Нур
Абдулазиз
87
Ансельмо
7
Ван
Крой
Вито
9
Игало
Одион
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Мекка

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Мекка

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

17 матчей

64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:3
К
0:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:0
ЛЧА
1:5
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ЛЧА
2:3
ЛЧА
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

10
25

Голов в среднем за матч

1.25
2.78

Среднее время на гол

72
32

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.67
0.88

Среднее время на гол

135
102

Всего голов

16
32

Голов в среднем за матч

0.94
1.88

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

95
47

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 31 (8) 1.03
Талиска Андерсон 16 (1) 0.53
Мане Садио 13 (1) 0.43
Отавио Эдмилсон 8 0.27
Лапорт Эмерик 4 0.13
Гариб Абдуррахман 3 0.1
Брозович Марсело 2 0.07
Теллес Алекс 2 0.07
Аль-Амри Абдулела 2 0.07
Аль-Алива Абдулазиз 2 0.07
Аль-Ганам Султан 1 0.03
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 1 0.03
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.03
Яхья Айман 1 0.03
Аль-Наджи Сами 1 0.03
Фофана Секо 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0
Аль-Вахда Мекка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игало Одион 12 (4) 0.4
Гудвин Крейг 6 0.2
Ансельмо 5 0.17
Фажр Файчаль 4 (2) 0.13
Нур Абдулазиз 4 0.13
Эль-Ямик Джавад 3 0.1
Дуарте Оскар 2 0.07
Аль-Мовалад Саид 1 0.03
Аль-Исса Хуссейн 1 0.03
Аль-Хафит Абдулла 1 0.03
Наджи Яхья 1 0.03
Бакшвин Валид 0 0
Аль-Хаджи Алаа 0 0
Макки Али 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Хайбари Абдулла 5 0
Мане Садио 4 0
Аль-Амри Абдулела 4 0
Брозович Марсело 3 0
Лапорт Эмерик 3 0
Теллес Алекс 3 0
Алавжами Али 3 0
Аль-Бушайль Наваф 3 0
Отавио Эдмилсон 2 0
Талиска Андерсон 2 0
Аль-Фатил Мохаммед II 2 0
Яхья Айман 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Фофана Секо 1 0
Кассем Мохаммед 1 0
Мухтар Али 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Аль-Вахда Мекка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакшвин Валид 6 1
Аль-Хаджи Алаа 5 1
Ансельмо 6 0
Нур Абдулазиз 5 0
Эль-Ямик Джавад 3 1
Игало Одион 3 0
Аль-Хафит Абдулла 3 0
Букхари Абдулла 3 0
Аль-Хавсави Абдулла 1 1
Дуарте Оскар 2 0
Гудвин Крейг 2 0
Ван Крой Вито 2 0
Макки Али 2 0
Фажр Файчаль 1 0
Аль-Мовалад Саид 1 0
Аль-Карни Мохаммед 1 0
Аль-Кахтани Абдулкарим 1 0
Аль-Исса Хуссейн 1 0
Аль-Акуз Султан 1 0
Аль-Биши Аззам 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
0% (0)
36% (5)
Аль-Вахда Мекка
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

7
4
Аль-Наср Эр-Рияд
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Аль-Вахда Мекка
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

5
14

Упущенные победы

44
26
Аль-Наср Эр-Рияд
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
7% (2)
55% (16)
Аль-Вахда Мекка
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

14
16

Упущенные победы

51
30

Голы по времени матча

Забито

39
11
18 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 22
4
10%
0
0%
1-15
6
15%
2
18%
16-30
8
21%
2
18%
31-45
5
13%
2
18%
46-60
8
21%
2
18%
61-75
8
21%
3
27%
76-90

Пропущено

20
24
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
5%
1
4%
1-15
5
25%
4
17%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
7
35%
9
38%
76-90

Забито

45
31
19 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
3
7%
2
6%
1-15
5
11%
4
13%
16-30
11
24%
7
23%
31-45
8
18%
5
16%
46-60
7
16%
4
13%
61-75
11
24%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

15
24
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
13%
1
4%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
4
27%
1
4%
46-60
3
20%
7
29%
29%
61-75
5
33%
7
29%
29%
76-90

Забито

84
42
37 В 1-м тайме 17
47 Во 2-м тайме 25
22 Забивали первыми 14
2 Не забивали 9
7
8%
2
5%
1-15
11
13%
6
14%
16-30
19
23%
9
21%
31-45
13
15%
7
17%
46-60
15
18%
6
14%
61-75
19
23%
12
29%
76-90

Пропущено

35
48
11 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 30
7 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
3
9%
2
4%
1-15
5
14%
9
19%
16-30
3
9%
7
15%
31-45
7
20%
3
6%
46-60
5
14%
11
23%
61-75
12
34%
16
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1
Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5
Аль-Вахда Мекка
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аль-Вахда Мекка - Аль-Хазм 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Вахда Мекка 0:0 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Ахли Джидда 1:1
Аль-Фейха - Аль-Вахда Мекка 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фатех 2:3 Абха - Аль-Вахда Мекка 1:0 Дамак - Аль-Вахда Мекка 1:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Таавун Бурайда 3:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Таи 1:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Вахда Мекка - Замалек 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 1:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Рияд 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Ахдуд 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Халидж 3:1

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Мекка

Точный счет

3:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
4
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
0:5
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
5
3 раза 20%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
8
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:3
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:5
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
7 раз 24%
1
5 раз 17%
2
5 раз 17%
4
5 раз 17%
5
4 раза 14%
0
2 раза 7%
8
1 раз 3%
0
9 раз 31%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Мекка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
2
12
2
1.5
9
6
8
6
2.5
6
9
5
9
3.5
2
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
7
7
10
5
1.5
3
11
9
6
2.5
1
13
5
10
3.5
4
11
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
2
0.5
Больше Меньше
20
9
22
7
1.5
12
17
17
12
2.5
7
22
10
19
3.5
2
27
5
24
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 29 27 2 0 89 - 18 83
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 4:0 30 24 2 4 88 - 35 74
3.
Аль-Ахли Джидда
 29 16 7 6 58 - 31 55
4.
Аль-Таавун Бурайда
 30 14 9 7 48 - 34 51
5.
Аль-Иттихад Джидда
 30 15 5 10 56 - 43 50
6.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 30 11 8 11 41 - 36 41
7.
Аль-Фатех
 30 11 8 11 50 - 46 41
8.
Аль-Фейха
 30 11 8 11 40 - 47 41
9.
Аль-Иттифак
 30 10 11 9 36 - 32 41
10.
Дамак
 30 10 8 12 41 - 39 38
11.
Аль-Халидж
 30 9 9 12 32 - 40 36
12.
Аль-Вахда Мекка
 0:4 30 9 5 16 41 - 53 32
13.
Аль-Раед Бурайда
 30 8 7 15 38 - 47 31
14.
Аль-Рияд
 30 7 8 15 28 - 53 29
15.
Аль-Ахдуд
 30 8 4 18 27 - 47 28
16.
Абха
 30 8 4 18 34 - 79 28
17.
Аль-Таи
 30 7 6 17 29 - 57 27
18.
Аль-Хазм
 30 3 11 16 29 - 68 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 15 14 1 0 43 - 7 43
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 4:0 15 11 2 2 43 - 20 35
3.
Аль-Ахли Джидда
 14 9 4 1 22 - 7 31
4.
Аль-Иттихад Джидда
 15 8 2 5 30 - 26 26
5.
Абха
 15 8 2 5 20 - 29 26
6.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 15 7 3 5 27 - 18 24
7.
Аль-Таавун Бурайда
 15 7 3 5 26 - 19 24
8.
Дамак
 15 6 4 5 24 - 17 22
9.
Аль-Вахда Мекка
 0:4 15 6 4 5 30 - 25 22
10.
Аль-Иттифак
 15 5 6 4 20 - 18 21
11.
Аль-Фатех
 16 5 5 6 26 - 24 20
12.
Аль-Таи
 15 5 4 6 19 - 26 19
13.
Аль-Ахдуд
 15 6 0 9 17 - 21 18
14.
Аль-Раед Бурайда
 15 5 2 8 19 - 24 17
15.
Аль-Фейха
 15 4 5 6 15 - 20 17
16.
Аль-Рияд
 15 4 5 6 13 - 20 17
17.
Аль-Халидж
 14 3 5 6 16 - 21 14
18.
Аль-Хазм
 15 2 4 9 14 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 14 13 1 0 46 - 11 40
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 4:0 15 13 0 2 45 - 15 39
3.
Аль-Таавун Бурайда
 15 7 6 2 22 - 15 27
4.
Аль-Ахли Джидда
 15 7 3 5 36 - 24 24
5.
Аль-Иттихад Джидда
 15 7 3 5 26 - 17 24
6.
Аль-Фейха
 15 7 3 5 25 - 27 24
7.
Аль-Халидж
 16 6 4 6 16 - 19 22
8.
Аль-Фатех
 14 6 3 5 24 - 22 21
9.
Аль-Иттифак
 15 5 5 5 16 - 14 20
10.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 15 4 5 6 14 - 18 17
11.
Дамак
 15 4 4 7 17 - 22 16
12.
Аль-Раед Бурайда
 15 3 5 7 19 - 23 14
13.
Аль-Рияд
 15 3 3 9 15 - 33 12
14.
Аль-Вахда Мекка
 0:4 15 3 1 11 11 - 28 10
15.
Аль-Ахдуд
 15 2 4 9 10 - 26 10
16.
Аль-Хазм
 15 1 7 7 15 - 29 10
17.
Аль-Таи
 15 2 2 11 10 - 31 8
18.
Абха
 15 0 2 13 14 - 50 2
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 31 (10)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 23 (5)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 19 (3)
Аль-Фейха Сакала Фэшн 16 (5)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 16 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Джидда Ибаньес Рожер 2 11
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 12
Аль-Халидж Мартинш Фабиу 1 10
Аль-Халидж У-Ён Чон 1 9
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    Огромное количество замен было в перерыве. Сейчас будем разбираться, кто на поле появился. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Эр-Рияде на поле появились в составе коллектива хозяев. Удачи командам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. После 45 минут матча счет на табло - 4:0. Впереди "Аль-Наср". Пока без шансов для гостевого коллектива.
  • 45'
    Слишком уверенно играет "Аль-Наср" сегодня. Ничем не может ответить соперника, как ни старается и что ни делает. Хотя этих самых стараний маловато. 
  • Травма, повреждение
    45'
    Роналду ущипнул соперника за шею, после чего последний рухнул на газон так, будто его сбили с ног. 
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАНЕ! 4:0!
    Четвертый мяч хозяев Садио забивает! Получил он мяч в центре, ушел от двух защитников и сумел переправить снаряд в сетку ворот соперника. 
  • Опасный момент
    43'
    ОПАСНО! Фажр выполнил подачу с правого края на дальнюю штангу, откуда Нур нанес удар по воротам соперника. Мяч пролетает рядом с левой стойкой. 
  • Угловой
    42'
    А тут угловой заработали гости у ворот соперника. На правом фланге устанавливается мяч. Судя по всему, будет подача в штрафную.
  • 40'
    Игало в борьбе с двумя соперниками все-таки нанес удар по воротам соперника. Мяч полетел чуть выше цели. Не было тут рикошета. От ворот. 
  • 39'
    Да, как-то ослабили хватку игроки "Аль-Насра" сейчас. Перестали как-то активно подключаться к атакам хозяева. Неужели мотивацию потеряли?
  • 38'
    Нет, красной карточки не будет. Что-то очень долго рефери в наушник слушал, но в итоге не стал удалять игрока "Аль-Вахды" с поля. Повезло, так повезло.
  • Желтая карточка
    36'
    Ансельмо карточку получает за фол в предыдущей ситуации. Интересно, что 87-й номер сыграл шипами по ноге Теллесу. Будут смотреть на предмет красной?
  • Травма, повреждение
    35'
    Теллес пошел на резкий перехват, но откатил неудачный пас на Отавио. Того сбили с ног соперники. В итоге чуть травму игрок не получил. 
  • 34'
    Роналду снова с левого края посылал мяч в штрафную соперника. Слишком высоко полетел мяч в этой ситуации. Сфера ушла за пределы поля. 
  • 32'
    Подача с левого края от Роналду пошла в центр штрафной - Отавио прыгал за мячом, но до снаряда в этой ситуации добраться не сумел. Вынос. 
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    • 31'
      Перерыв на водопой у нас. Оппоненты собрались у кромки поля. Сейчас они получают от своих наставников определенные рекомендации.
    • Штанга
      29'
      УФ! Кто-то из игроков "Аль-Вахды" с левого края подавал мяч в штрафную. Сфера срезалась с ноги и угодила в перекладину! Опаснейшим был этот момент!
    • 28'
      Скоро будет перерыв на водопой. В Эр Рияде было больше 30 градусов по шкале Цельсия, так что нужно оппонентам  будет пополнить свой водный баланс.
    • Опасный момент
      26'
      МОМЕНТ! Брозович отдает передачу на Роналду, который с левого края отправляет мяч в сторону ворот соперника. Снаряд удалось отбить вратарю на угловой!
    • Опасный момент
      25'
      ОПАСНО! Мане сейчас перепрыгнул всех при розыгрыше стандарта, но попал снаряд в голову сопернику, улетев за лицевую линию. Будет еще один угловой. 
    • Угловой
      24'
      А теперь Роналду на левом фланге заработал угловой удар. Пытался он пройти к рамке соперника, но оппонент удачно сработал в этой ситуации в подкате. 
    • 23'
      Брозович с левого края снова на Роналду делал пас. Там защитник до снаряда добрался, переправив мяч за пределы поля. Не торопятся гости вводить мяч в игру.
    • 21'
      Фанаты воодушевились. Ждут они еще голы в исполнении "Аль-Насра". И принимающий клуб продолжает активно давить, надеясь забить еще. 
    • 20'
      Боюсь я подумать о том, что с командой гостей будет дальше. Уже три она за половину тайма получила, и это далеко не предел. 
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОТАВИО! 3:0!
      Третий мяч от "Аль-Насра"! Идет передача к воротам гостей. Отавио ловит мяч на ногу и осторожно перебрасывает мяч через вратаря, отправив сферу в цель!
    • Фол, нарушение
      18'
      Брозович в атаке нарушает правила. Рефери карточку желтого правила не стал показывать футболисту из Хорватии. Но в следующий раз это сделает. 
    • 17'
      Теллес рисковал потерять сейчас снаряд, но сумел он в последний момент отдать передачу на партнера, который сыграл далеко на вынос.
    • Офсайд
      15'
      Игало отправляет мяч в сетку ворот соперника сейчас. Но рефери поднимает флажок. Было положение "вне игры", так что мяч не засчитан. 
    • 14'
      Пока толком ничего не удается придумать игрокам "Аль-Вахды" в атаке. А время, меж тем, идет. Роналду и на хет-трик наиграет. И на покер.
    • 2 гола - дубль!
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РОНАЛДУ! 2:0!
      Уже дубль португалец оформляет. Прекрасная передача от Брозовича идет на правый угол вратарской, где португалец в окружении двух защитников переправляет сферу в сетку!
    • Опасный момент
      12'
      ОПАСНО! Ансельмо с правого края прострелил мяч в центр штрафной. Замыкал снаряд Игало уже в подкате, но совсем немного не добрался до снаряда. 
    • Травма, повреждение
      10'
      Яхья оказался сейчас на газоне. Даже врачи сейчас появились на газоне. Футболисту будет оказана медицинская помощь. Будем надеяться, что он сможет игру продолжить.
    • 9'
      "Аль-Вахда" зарабатывает аут сейчас на правом краю. Едва ли не первый выход команды из обороны в атаку мы увидели. Результата это наступление не принесло.
    • 8'
      Брозович из глубины поля попытался вырезать мяч на Роналду, но защитники на сей раз снаряд перехватили. До сферы Криштиану добраться не удалось.
    • 6'
      Удался быстрый гол "Аль-Насру". Роналду добился своего. Португалец действовал очень решительно и сумел добиться желаемого результата.
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РОНАЛДУ! 1:0!
      30-й гол португальца в чемпионате Саудовской Аравии. Снова гости ошиблись у своих ворот. Кипер выкатил мяч на Криштиану, и тот спокойно переправил мяч в сетку.
    • 4'
      Теллес теперь с левого края выполнял навес на дальнюю штангу, где Роналду не добрался до снаряда. По воротам он пробить не сумел, само собой. 
    • Опасный момент
      2'
      ОПАСНО! Ошибаются сразу же защитники гостей в своей штрафной. В итоге Мане классно катит мяч на Роналду, и тот в касание не попадает в левую "девятку".
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Эр-Рияде! Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к чемпионату Саудовской Аравии. В матче 30-го тура турнира сойдутся лицом к лицу игроки «Аль-Насра» и «Аль-Вахды». Встреча состоится в Эр-Рияде, на стадионе «Аль-Авваль Парк».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
    • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 126
    Аль-Наср Эр-Рияд 97.6% (123)
    X 0.8% (1)
    Аль-Вахда Мекка 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Вахда Мекка
    1.20
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    7.70
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    9.93
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Вахда Мекка

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    97.6% (124)
    Ничья
    0.8% (1)
    Аль-Вахда Мекка
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.91% (62)
    Меньше
    46.09% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    50.43% (58)
    Нет
    49.57% (57)
    Популярный счёт
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    34.6% (44)
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    26.8% (34)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    15.7% (20)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.3% (8)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    3.1% (4)
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    Аль-Наср Эр-Рияд
    Аль-Вахда Мекка
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