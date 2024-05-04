Тур: 30. Стадион: Аль-Аввал Парк.
4:0
Второй тайм: 46'
0'
1:0
5' ГолРоналду Криштиану
2:0
12' ГолРоналду Криштиану
3:0
18' ГолОтавио Эдмилсон
38' Желтая карточкаАнсельмо
4:0
45' ГолМане Садио
Ход матча
5'
12'
18'
3:0
38'
45'
4:0
Прогноз на матч от Liveresult
26
Оспина
Давид
78
Алавжами
Али
15
Теллес
Алекс
23
Яхья
Айман
10
Мане
Садио
22
Макки
Али
76
Фажр
Файчаль
87
Ансельмо
- Основной состав
-
26 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Защитник
-
15 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Яхья АйманНападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
49 Аман АвадЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Макки АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
76 Фажр ФайчальПолузащитник
- Полузащитник
-
87 АнсельмоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Кирейри НаифЗащитник
- Защитник
-
80 Наджи ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Донис Гиоргос
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Мекка
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
17 матчей
64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
25
Голов в среднем за матч
1.25
2.78
Среднее время на гол
72
32
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.67
0.88
Среднее время на гол
135
102
Всего голов
16
32
Голов в среднем за матч
0.94
1.88
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
95
47
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|31 (8)
|1.03
|Талиска Андерсон
|16 (1)
|0.53
|Мане Садио
|13 (1)
|0.43
|Отавио Эдмилсон
|8
|0.27
|Лапорт Эмерик
|4
|0.13
|Гариб Абдуррахман
|3
|0.1
|Брозович Марсело
|2
|0.07
|Теллес Алекс
|2
|0.07
|Аль-Амри Абдулела
|2
|0.07
|Аль-Алива Абдулазиз
|2
|0.07
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.03
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|1
|0.03
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.03
|Яхья Айман
|1
|0.03
|Аль-Наджи Сами
|1
|0.03
|Фофана Секо
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Аль-Вахда Мекка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игало Одион
|12 (4)
|0.4
|Гудвин Крейг
|6
|0.2
|Ансельмо
|5
|0.17
|Фажр Файчаль
|4 (2)
|0.13
|Нур Абдулазиз
|4
|0.13
|Эль-Ямик Джавад
|3
|0.1
|Дуарте Оскар
|2
|0.07
|Аль-Мовалад Саид
|1
|0.03
|Аль-Исса Хуссейн
|1
|0.03
|Аль-Хафит Абдулла
|1
|0.03
|Наджи Яхья
|1
|0.03
|Бакшвин Валид
|0
|0
|Аль-Хаджи Алаа
|0
|0
|Макки Али
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Хайбари Абдулла
|5
|0
|Мане Садио
|4
|0
|Аль-Амри Абдулела
|4
|0
|Брозович Марсело
|3
|0
|Лапорт Эмерик
|3
|0
|Теллес Алекс
|3
|0
|Алавжами Али
|3
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|3
|0
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Аль-Фатил Мохаммед II
|2
|0
|Яхья Айман
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Кассем Мохаммед
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Гариб Абдуррахман
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
Аль-Вахда Мекка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакшвин Валид
|6
|1
|Аль-Хаджи Алаа
|5
|1
|Ансельмо
|6
|0
|Нур Абдулазиз
|5
|0
|Эль-Ямик Джавад
|3
|1
|Игало Одион
|3
|0
|Аль-Хафит Абдулла
|3
|0
|Букхари Абдулла
|3
|0
|Аль-Хавсави Абдулла
|1
|1
|Дуарте Оскар
|2
|0
|Гудвин Крейг
|2
|0
|Ван Крой Вито
|2
|0
|Макки Али
|2
|0
|Фажр Файчаль
|1
|0
|Аль-Мовалад Саид
|1
|0
|Аль-Карни Мохаммед
|1
|0
|Аль-Кахтани Абдулкарим
|1
|0
|Аль-Исса Хуссейн
|1
|0
|Аль-Акуз Султан
|1
|0
|Аль-Биши Аззам
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
0% (0)
36% (5)
Аль-Вахда Мекка
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
7
4
Аль-Наср Эр-Рияд
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Аль-Вахда Мекка
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
5
14
Упущенные победы
44
26
Аль-Наср Эр-Рияд
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
7% (2)
55% (16)
Аль-Вахда Мекка
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
14
16
Упущенные победы
51
30
Голы по времени матча
Забито
39
11
18 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 22
4
10%
0
0%
1-15
6
15%
2
18%
16-30
8
21%
2
18%
31-45
5
13%
2
18%
46-60
8
21%
2
18%
61-75
8
21%
3
27%
76-90
Пропущено
20
24
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
5%
1
4%
1-15
5
25%
4
17%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
7
35%
9
38%
76-90
Забито
45
31
19 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
3
7%
2
6%
1-15
5
11%
4
13%
16-30
11
24%
7
23%
31-45
8
18%
5
16%
46-60
7
16%
4
13%
61-75
11
24%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
15
24
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
13%
1
4%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
4
27%
1
4%
46-60
3
20%
7
29%
29%
61-75
5
33%
7
29%
29%
76-90
Забито
84
42
37 В 1-м тайме 17
47 Во 2-м тайме 25
22 Забивали первыми 14
2 Не забивали 9
7
8%
2
5%
1-15
11
13%
6
14%
16-30
19
23%
9
21%
31-45
13
15%
7
17%
46-60
15
18%
6
14%
61-75
19
23%
12
29%
76-90
Пропущено
35
48
11 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 30
7 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
3
9%
2
4%
1-15
5
14%
9
19%
16-30
3
9%
7
15%
31-45
7
20%
3
6%
46-60
5
14%
11
23%
61-75
12
34%
16
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1
Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5
Аль-Вахда Мекка
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аль-Вахда Мекка - Аль-Хазм 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Вахда Мекка 0:0 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Ахли Джидда 1:1
Аль-Фейха - Аль-Вахда Мекка 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фатех 2:3 Абха - Аль-Вахда Мекка 1:0 Дамак - Аль-Вахда Мекка 1:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Таавун Бурайда 3:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Таи 1:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Вахда Мекка - Замалек 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 1:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Рияд 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Ахдуд 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Халидж 3:1
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Мекка
Точный счет
3:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
4
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
0:5
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
5
3 раза 20%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
8
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:3
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:5
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
3
7 раз 24%
1
5 раз 17%
2
5 раз 17%
4
5 раз 17%
5
4 раза 14%
0
2 раза 7%
8
1 раз 3%
0
9 раз 31%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Мекка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
132
122
96
86
69
59
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
77
105
311
96
113
510
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
272
Больше Меньше
209
227
1217
1712
722
1019
227
524
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|27
|2
|0
|89 - 18
|83
|2.
|4:0
|30
|24
|2
|4
|88 - 35
|74
|3.
|29
|16
|7
|6
|58 - 31
|55
|4.
|30
|14
|9
|7
|48 - 34
|51
|5.
|30
|15
|5
|10
|56 - 43
|50
|6.
|30
|11
|8
|11
|41 - 36
|41
|7.
|30
|11
|8
|11
|50 - 46
|41
|8.
|30
|11
|8
|11
|40 - 47
|41
|9.
|30
|10
|11
|9
|36 - 32
|41
|10.
|30
|10
|8
|12
|41 - 39
|38
|11.
|30
|9
|9
|12
|32 - 40
|36
|12.
|0:4
|30
|9
|5
|16
|41 - 53
|32
|13.
|30
|8
|7
|15
|38 - 47
|31
|14.
|30
|7
|8
|15
|28 - 53
|29
|15.
|30
|8
|4
|18
|27 - 47
|28
|16.
|30
|8
|4
|18
|34 - 79
|28
|17.
|30
|7
|6
|17
|29 - 57
|27
|18.
|30
|3
|11
|16
|29 - 68
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|1
|0
|43 - 7
|43
|2.
|4:0
|15
|11
|2
|2
|43 - 20
|35
|3.
|14
|9
|4
|1
|22 - 7
|31
|4.
|15
|8
|2
|5
|30 - 26
|26
|5.
|15
|8
|2
|5
|20 - 29
|26
|6.
|15
|7
|3
|5
|27 - 18
|24
|7.
|15
|7
|3
|5
|26 - 19
|24
|8.
|15
|6
|4
|5
|24 - 17
|22
|9.
|0:4
|15
|6
|4
|5
|30 - 25
|22
|10.
|15
|5
|6
|4
|20 - 18
|21
|11.
|16
|5
|5
|6
|26 - 24
|20
|12.
|15
|5
|4
|6
|19 - 26
|19
|13.
|15
|6
|0
|9
|17 - 21
|18
|14.
|15
|5
|2
|8
|19 - 24
|17
|15.
|15
|4
|5
|6
|15 - 20
|17
|16.
|15
|4
|5
|6
|13 - 20
|17
|17.
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|18.
|15
|2
|4
|9
|14 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|13
|1
|0
|46 - 11
|40
|2.
|4:0
|15
|13
|0
|2
|45 - 15
|39
|3.
|15
|7
|6
|2
|22 - 15
|27
|4.
|15
|7
|3
|5
|36 - 24
|24
|5.
|15
|7
|3
|5
|26 - 17
|24
|6.
|15
|7
|3
|5
|25 - 27
|24
|7.
|16
|6
|4
|6
|16 - 19
|22
|8.
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|9.
|15
|5
|5
|5
|16 - 14
|20
|10.
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|11.
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|15
|3
|5
|7
|19 - 23
|14
|13.
|15
|3
|3
|9
|15 - 33
|12
|14.
|0:4
|15
|3
|1
|11
|11 - 28
|10
|15.
|15
|2
|4
|9
|10 - 26
|10
|16.
|15
|1
|7
|7
|15 - 29
|10
|17.
|15
|2
|2
|11
|10 - 31
|8
|18.
|15
|0
|2
|13
|14 - 50
|2
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|31 (10)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|23 (5)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|19 (3)
|Аль-Фейха
|Сакала Фэшн
|16 (5)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|16 (4)
|Аль-Ахли Джидда
|Ибаньес Рожер
|2 11
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 12
|Аль-Халидж
|Мартинш Фабиу
|1 10
|Аль-Халидж
|У-Ён Чон
|1 9
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Вахда Мекка
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
97.6% (124)
Ничья
0.8% (1)
Аль-Вахда Мекка
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.91% (62)
Меньше
46.09% (53)
Обе команды забьют
Да
50.43% (58)
Нет
49.57% (57)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
34.6% (44)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
26.8% (34)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
15.7% (20)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
6.3% (8)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
3.1% (4)
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