Второй тайм в Эр-Рияде на поле появились в составе коллектива хозяев. Удачи командам, поехали!

Огромное количество замен было в перерыве. Сейчас будем разбираться, кто на поле появился.

ОПАСНО! Фажр выполнил подачу с правого края на дальнюю штангу, откуда Нур нанес удар по воротам соперника. Мяч пролетает рядом с левой стойкой.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАНЕ! 4:0! Четвертый мяч хозяев Садио забивает! Получил он мяч в центре, ушел от двух защитников и сумел переправить снаряд в сетку ворот соперника.

Роналду ущипнул соперника за шею, после чего последний рухнул на газон так, будто его сбили с ног.

Слишком уверенно играет "Аль-Наср" сегодня. Ничем не может ответить соперника, как ни старается и что ни делает. Хотя этих самых стараний маловато.

Звучит свисток на перерыв. После 45 минут матча счет на табло - 4:0. Впереди "Аль-Наср". Пока без шансов для гостевого коллектива.

Подача с левого края от Роналду пошла в центр штрафной - Отавио прыгал за мячом, но до снаряда в этой ситуации добраться не сумел. Вынос.

Роналду снова с левого края посылал мяч в штрафную соперника. Слишком высоко полетел мяч в этой ситуации. Сфера ушла за пределы поля.

Теллес пошел на резкий перехват, но откатил неудачный пас на Отавио. Того сбили с ног соперники. В итоге чуть травму игрок не получил.

Ансельмо карточку получает за фол в предыдущей ситуации. Интересно, что 87-й номер сыграл шипами по ноге Теллесу. Будут смотреть на предмет красной?

Нет, красной карточки не будет. Что-то очень долго рефери в наушник слушал, но в итоге не стал удалять игрока "Аль-Вахды" с поля. Повезло, так повезло.

Да, как-то ослабили хватку игроки "Аль-Насра" сейчас. Перестали как-то активно подключаться к атакам хозяева. Неужели мотивацию потеряли?

Игало в борьбе с двумя соперниками все-таки нанес удар по воротам соперника. Мяч полетел чуть выше цели. Не было тут рикошета. От ворот.

А тут угловой заработали гости у ворот соперника. На правом фланге устанавливается мяч. Судя по всему, будет подача в штрафную.

31' Перерыв на водопой у нас. Оппоненты собрались у кромки поля. Сейчас они получают от своих наставников определенные рекомендации.

29' УФ! Кто-то из игроков "Аль-Вахды" с левого края подавал мяч в штрафную. Сфера срезалась с ноги и угодила в перекладину! Опаснейшим был этот момент!

28' Скоро будет перерыв на водопой. В Эр Рияде было больше 30 градусов по шкале Цельсия, так что нужно оппонентам будет пополнить свой водный баланс.

26' МОМЕНТ! Брозович отдает передачу на Роналду, который с левого края отправляет мяч в сторону ворот соперника. Снаряд удалось отбить вратарю на угловой!

25' ОПАСНО! Мане сейчас перепрыгнул всех при розыгрыше стандарта, но попал снаряд в голову сопернику, улетев за лицевую линию. Будет еще один угловой.

24' А теперь Роналду на левом фланге заработал угловой удар. Пытался он пройти к рамке соперника, но оппонент удачно сработал в этой ситуации в подкате.

23' Брозович с левого края снова на Роналду делал пас. Там защитник до снаряда добрался, переправив мяч за пределы поля. Не торопятся гости вводить мяч в игру.

21' Фанаты воодушевились. Ждут они еще голы в исполнении "Аль-Насра". И принимающий клуб продолжает активно давить, надеясь забить еще.

20' Боюсь я подумать о том, что с командой гостей будет дальше. Уже три она за половину тайма получила, и это далеко не предел.