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  2. Матчи
  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Вахда Мекка
Прогнозы 44
Аль-Наср Эр-Рияд 100% (44)
X 0% (0)
Аль-Вахда Мекка 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Вахда Мекка
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История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Мекка

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

17 матчей

64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:3
К
0:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:0
ЛЧА
1:5
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ЛЧА
2:3
ЛЧА
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

10
25

Голов в среднем за матч

1.25
2.78

Среднее время на гол

72
32

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.67
0.88

Среднее время на гол

135
102

Всего голов

16
32

Голов в среднем за матч

0.94
1.88

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

95
47

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 29 (8) 1
Талиска Андерсон 16 (1) 0.55
Мане Садио 12 (1) 0.41
Отавио Эдмилсон 7 0.24
Лапорт Эмерик 4 0.14
Гариб Абдуррахман 3 0.1
Брозович Марсело 2 0.07
Теллес Алекс 2 0.07
Аль-Амри Абдулела 2 0.07
Аль-Алива Абдулазиз 2 0.07
Аль-Ганам Султан 1 0.03
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 1 0.03
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.03
Яхья Айман 1 0.03
Аль-Наджи Сами 1 0.03
Фофана Секо 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0
Аль-Вахда Мекка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игало Одион 12 (4) 0.41
Гудвин Крейг 6 0.21
Ансельмо 5 0.17
Фажр Файчаль 4 (2) 0.14
Нур Абдулазиз 4 0.14
Эль-Ямик Джавад 3 0.1
Дуарте Оскар 2 0.07
Аль-Мовалад Саид 1 0.03
Аль-Исса Хуссейн 1 0.03
Аль-Хафит Абдулла 1 0.03
Наджи Яхья 1 0.03
Бакшвин Валид 0 0
Аль-Хаджи Алаа 0 0
Макки Али 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Хайбари Абдулла 5 0
Мане Садио 4 0
Аль-Амри Абдулела 4 0
Брозович Марсело 3 0
Лапорт Эмерик 3 0
Теллес Алекс 3 0
Алавжами Али 3 0
Аль-Бушайль Наваф 3 0
Отавио Эдмилсон 2 0
Талиска Андерсон 2 0
Аль-Фатил Мохаммед II 2 0
Яхья Айман 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Фофана Секо 1 0
Кассем Мохаммед 1 0
Мухтар Али 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Аль-Вахда Мекка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакшвин Валид 6 1
Аль-Хаджи Алаа 5 1
Ансельмо 5 0
Нур Абдулазиз 5 0
Эль-Ямик Джавад 3 1
Игало Одион 3 0
Аль-Хафит Абдулла 3 0
Букхари Абдулла 3 0
Аль-Хавсави Абдулла 1 1
Дуарте Оскар 2 0
Гудвин Крейг 2 0
Ван Крой Вито 2 0
Макки Али 2 0
Фажр Файчаль 1 0
Аль-Мовалад Саид 1 0
Аль-Карни Мохаммед 1 0
Аль-Кахтани Абдулкарим 1 0
Аль-Исса Хуссейн 1 0
Аль-Акуз Султан 1 0
Аль-Биши Аззам 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
0% (0)
36% (5)
Аль-Вахда Мекка
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

7
4
Аль-Наср Эр-Рияд
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Аль-Вахда Мекка
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

5
14

Упущенные победы

44
26
Аль-Наср Эр-Рияд
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
7% (2)
55% (16)
Аль-Вахда Мекка
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

14
16

Упущенные победы

51
30

Голы по времени матча

Забито

39
11
18 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 22
4
10%
0
0%
1-15
6
15%
2
18%
16-30
8
21%
2
18%
31-45
5
13%
2
18%
46-60
8
21%
2
18%
61-75
8
21%
3
27%
76-90

Пропущено

20
24
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
5%
1
4%
1-15
5
25%
4
17%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
7
35%
9
38%
76-90

Забито

45
31
19 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
3
7%
2
6%
1-15
5
11%
4
13%
16-30
11
24%
7
23%
31-45
8
18%
5
16%
46-60
7
16%
4
13%
61-75
11
24%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

15
24
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
13%
1
4%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
4
27%
1
4%
46-60
3
20%
7
29%
29%
61-75
5
33%
7
29%
29%
76-90

Забито

84
42
37 В 1-м тайме 17
47 Во 2-м тайме 25
22 Забивали первыми 14
2 Не забивали 9
7
8%
2
5%
1-15
11
13%
6
14%
16-30
19
23%
9
21%
31-45
13
15%
7
17%
46-60
15
18%
6
14%
61-75
19
23%
12
29%
76-90

Пропущено

35
48
11 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 30
7 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
3
9%
2
4%
1-15
5
14%
9
19%
16-30
3
9%
7
15%
31-45
7
20%
3
6%
46-60
5
14%
11
23%
61-75
12
34%
16
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1
Аль-Вахда Мекка
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аль-Вахда Мекка - Аль-Хазм 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Вахда Мекка 0:0 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Ахли Джидда 1:1
Аль-Фейха - Аль-Вахда Мекка 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фатех 2:3 Абха - Аль-Вахда Мекка 1:0 Дамак - Аль-Вахда Мекка 1:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Таавун Бурайда 3:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Таи 1:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Вахда Мекка - Замалек 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 1:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Рияд 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Ахдуд 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Халидж 3:1

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Мекка

Точный счет

3:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
4
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
0:5
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
5
3 раза 20%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
8
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:3
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:5
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
7 раз 24%
1
5 раз 17%
2
5 раз 17%
4
5 раз 17%
5
4 раза 14%
0
2 раза 7%
8
1 раз 3%
0
9 раз 31%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Мекка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
2
12
2
1.5
9
6
8
6
2.5
6
9
5
9
3.5
2
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
7
7
10
5
1.5
3
11
9
6
2.5
1
13
5
10
3.5
4
11
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
2
0.5
Больше Меньше
20
9
22
7
1.5
12
17
17
12
2.5
7
22
10
19
3.5
2
27
5
24
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 28 26 2 0 86 - 18 80
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 29 23 2 4 84 - 35 71
3.
Аль-Ахли Джидда
 28 15 7 6 54 - 30 52
4.
Аль-Таавун Бурайда
 29 14 9 6 48 - 31 51
5.
Аль-Иттихад Джидда
 29 15 5 9 55 - 40 50
6.
Аль-Иттифак
 29 10 11 8 35 - 30 41
7.
Аль-Фатех
 29 11 7 11 48 - 44 40
8.
Дамак
 29 10 8 11 40 - 35 38
9.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 29 10 8 11 39 - 36 38
10.
Аль-Фейха
 29 10 8 11 38 - 46 38
11.
Аль-Халидж
 29 9 8 12 32 - 40 35
12.
Аль-Вахда Мекка
 29 9 5 15 41 - 49 32
13.
Аль-Раед Бурайда
 29 8 7 14 38 - 45 31
14.
Аль-Рияд
 29 7 7 15 26 - 51 28
15.
Аль-Ахдуд
 29 8 3 18 27 - 47 27
16.
Аль-Таи
 29 7 5 17 29 - 57 26
17.
Абха
 29 7 4 18 31 - 78 25
18.
Аль-Хазм
 29 3 10 16 29 - 68 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 15 14 1 0 43 - 7 43
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 14 10 2 2 39 - 20 32
3.
Аль-Ахли Джидда
 13 8 4 1 18 - 6 28
4.
Аль-Иттихад Джидда
 15 8 2 5 30 - 26 26
5.
Аль-Таавун Бурайда
 14 7 3 4 26 - 16 24
6.
Абха
 14 7 2 5 17 - 28 23
7.
Дамак
 15 6 4 5 24 - 17 22
8.
Аль-Вахда Мекка
 15 6 4 5 30 - 25 22
9.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 14 6 3 5 25 - 18 21
10.
Аль-Иттифак
 14 5 6 3 19 - 16 21
11.
Аль-Фатех
 15 5 4 6 24 - 22 19
12.
Аль-Таи
 14 5 3 6 19 - 26 18
13.
Аль-Ахдуд
 15 6 0 9 17 - 21 18
14.
Аль-Раед Бурайда
 15 5 2 8 19 - 24 17
15.
Аль-Фейха
 15 4 5 6 15 - 20 17
16.
Аль-Рияд
 15 4 5 6 13 - 20 17
17.
Аль-Халидж
 14 3 5 6 16 - 21 14
18.
Аль-Хазм
 14 2 3 9 14 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 15 13 0 2 45 - 15 39
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 13 12 1 0 43 - 11 37
3.
Аль-Таавун Бурайда
 15 7 6 2 22 - 15 27
4.
Аль-Иттихад Джидда
 14 7 3 4 25 - 14 24
5.
Аль-Ахли Джидда
 15 7 3 5 36 - 24 24
6.
Аль-Фатех
 14 6 3 5 24 - 22 21
7.
Аль-Фейха
 14 6 3 5 23 - 26 21
8.
Аль-Халидж
 15 6 3 6 16 - 19 21
9.
Аль-Иттифак
 15 5 5 5 16 - 14 20
10.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 15 4 5 6 14 - 18 17
11.
Дамак
 14 4 4 6 16 - 18 16
12.
Аль-Раед Бурайда
 14 3 5 6 19 - 21 14
13.
Аль-Рияд
 14 3 2 9 13 - 31 11
14.
Аль-Вахда Мекка
 14 3 1 10 11 - 24 10
15.
Аль-Хазм
 15 1 7 7 15 - 29 10
16.
Аль-Ахдуд
 14 2 3 9 10 - 26 9
17.
Аль-Таи
 15 2 2 11 10 - 31 8
18.
Абха
 15 0 2 13 14 - 50 2
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 29 (10)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 22 (5)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 19 (3)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 16 (4)
Дамак Н'Куду Жорж-Кевин 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Джидда Ибаньес Рожер 2 11
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 11
Аль-Халидж Мартинш Фабиу 1 10
Аль-Халидж У-Ён Чон 1 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 мая 2024, осталось 2 дня 12 часов 58 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 44
    Аль-Наср Эр-Рияд 100% (44)
    X 0% (0)
    Аль-Вахда Мекка 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Вахда Мекка
    1.26
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    6.24
    9.00
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    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    100% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Аль-Вахда Мекка
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.49% (23)
    Меньше
    46.51% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    46.51% (20)
    Нет
    53.49% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    34.1% (15)
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    27.3% (12)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    18.2% (8)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    11.4% (5)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    4.5% (2)
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    Аль-Наср Эр-Рияд
    Аль-Вахда Мекка
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