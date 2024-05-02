Тур: 30. Стадион: Аль-Аввал Парк.
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Мекка
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
17 матчей
64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
25
Голов в среднем за матч
1.25
2.78
Среднее время на гол
72
32
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.67
0.88
Среднее время на гол
135
102
Всего голов
16
32
Голов в среднем за матч
0.94
1.88
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
95
47
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|29 (8)
|1
|Талиска Андерсон
|16 (1)
|0.55
|Мане Садио
|12 (1)
|0.41
|Отавио Эдмилсон
|7
|0.24
|Лапорт Эмерик
|4
|0.14
|Гариб Абдуррахман
|3
|0.1
|Брозович Марсело
|2
|0.07
|Теллес Алекс
|2
|0.07
|Аль-Амри Абдулела
|2
|0.07
|Аль-Алива Абдулазиз
|2
|0.07
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.03
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|1
|0.03
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.03
|Яхья Айман
|1
|0.03
|Аль-Наджи Сами
|1
|0.03
|Фофана Секо
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Аль-Вахда Мекка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игало Одион
|12 (4)
|0.41
|Гудвин Крейг
|6
|0.21
|Ансельмо
|5
|0.17
|Фажр Файчаль
|4 (2)
|0.14
|Нур Абдулазиз
|4
|0.14
|Эль-Ямик Джавад
|3
|0.1
|Дуарте Оскар
|2
|0.07
|Аль-Мовалад Саид
|1
|0.03
|Аль-Исса Хуссейн
|1
|0.03
|Аль-Хафит Абдулла
|1
|0.03
|Наджи Яхья
|1
|0.03
|Бакшвин Валид
|0
|0
|Аль-Хаджи Алаа
|0
|0
|Макки Али
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Хайбари Абдулла
|5
|0
|Мане Садио
|4
|0
|Аль-Амри Абдулела
|4
|0
|Брозович Марсело
|3
|0
|Лапорт Эмерик
|3
|0
|Теллес Алекс
|3
|0
|Алавжами Али
|3
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|3
|0
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Аль-Фатил Мохаммед II
|2
|0
|Яхья Айман
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Кассем Мохаммед
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Гариб Абдуррахман
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
Аль-Вахда Мекка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакшвин Валид
|6
|1
|Аль-Хаджи Алаа
|5
|1
|Ансельмо
|5
|0
|Нур Абдулазиз
|5
|0
|Эль-Ямик Джавад
|3
|1
|Игало Одион
|3
|0
|Аль-Хафит Абдулла
|3
|0
|Букхари Абдулла
|3
|0
|Аль-Хавсави Абдулла
|1
|1
|Дуарте Оскар
|2
|0
|Гудвин Крейг
|2
|0
|Ван Крой Вито
|2
|0
|Макки Али
|2
|0
|Фажр Файчаль
|1
|0
|Аль-Мовалад Саид
|1
|0
|Аль-Карни Мохаммед
|1
|0
|Аль-Кахтани Абдулкарим
|1
|0
|Аль-Исса Хуссейн
|1
|0
|Аль-Акуз Султан
|1
|0
|Аль-Биши Аззам
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
0% (0)
36% (5)
Аль-Вахда Мекка
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
7
4
Аль-Наср Эр-Рияд
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Аль-Вахда Мекка
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
5
14
Упущенные победы
44
26
Аль-Наср Эр-Рияд
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
7% (2)
55% (16)
Аль-Вахда Мекка
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
14
16
Упущенные победы
51
30
Голы по времени матча
Забито
39
11
18 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 22
4
10%
0
0%
1-15
6
15%
2
18%
16-30
8
21%
2
18%
31-45
5
13%
2
18%
46-60
8
21%
2
18%
61-75
8
21%
3
27%
76-90
Пропущено
20
24
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
5%
1
4%
1-15
5
25%
4
17%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
7
35%
9
38%
76-90
Забито
45
31
19 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 9
15 Не забивали 16
3
7%
2
6%
1-15
5
11%
4
13%
16-30
11
24%
7
23%
31-45
8
18%
5
16%
46-60
7
16%
4
13%
61-75
11
24%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
15
24
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
13%
1
4%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
4
27%
1
4%
46-60
3
20%
7
29%
29%
61-75
5
33%
7
29%
29%
76-90
Забито
84
42
37 В 1-м тайме 17
47 Во 2-м тайме 25
22 Забивали первыми 14
2 Не забивали 9
7
8%
2
5%
1-15
11
13%
6
14%
16-30
19
23%
9
21%
31-45
13
15%
7
17%
46-60
15
18%
6
14%
61-75
19
23%
12
29%
76-90
Пропущено
35
48
11 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 30
7 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
3
9%
2
4%
1-15
5
14%
9
19%
16-30
3
9%
7
15%
31-45
7
20%
3
6%
46-60
5
14%
11
23%
61-75
12
34%
16
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1
Аль-Вахда Мекка
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аль-Вахда Мекка - Аль-Хазм 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Вахда Мекка 0:0 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Ахли Джидда 1:1
Аль-Фейха - Аль-Вахда Мекка 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фатех 2:3 Абха - Аль-Вахда Мекка 1:0 Дамак - Аль-Вахда Мекка 1:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Таавун Бурайда 3:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Таи 1:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Иттифак 1:1 Аль-Вахда Мекка - Замалек 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 1:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Рияд 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Ахдуд 2:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Халидж 3:1
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Мекка
Точный счет
3:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
4
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
0:5
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
5
3 раза 20%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
8
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:3
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:5
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
3
7 раз 24%
1
5 раз 17%
2
5 раз 17%
4
5 раз 17%
5
4 раза 14%
0
2 раза 7%
8
1 раз 3%
0
9 раз 31%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Мекка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
132
122
96
86
69
59
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
77
105
311
96
113
510
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
272
Больше Меньше
209
227
1217
1712
722
1019
227
524
128
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|29 (10)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|22 (5)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|19 (3)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|16 (4)
|Дамак
|Н'Куду Жорж-Кевин
|15 (4)
|Аль-Ахли Джидда
|Ибаньес Рожер
|2 11
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 11
|Аль-Халидж
|Мартинш Фабиу
|1 10
|Аль-Халидж
|У-Ён Чон
|1 8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|1 8
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
100% (44)
Ничья
0% (0)
Аль-Вахда Мекка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.49% (23)
Меньше
46.51% (20)
Обе команды забьют
Да
46.51% (20)
Нет
53.49% (23)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
34.1% (15)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
27.3% (12)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
18.2% (8)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
11.4% (5)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
4.5% (2)
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