Тур: 37. Стадион: Ян Брейдель.
4:1
Конец матча
0'
0:1
9' ГолАль-Эйт-Хадж Ануар
1:1
12' ГолЛемарешаль Феликс
16' Желтая карточкаСике Уго
2:1
24' ГолЭфекеле Маламин
30' Желтая карточкаКуэста Карлос
3:1
45' ГолСомерс Тибо
55' Желтая карточкаЭль-Уади Закария
4:1
61' ГолДенкей Кевин
65' Желтая карточкаСадик Муджаид
90'+9
Ход матча
9'
12'
1:1
16'
24'
2:1
30'
45'
3:1
55'
61'
65'
1
Варлесон
41
Сике
Уго
17
Фрэнсис
Абу
34
Сомерс
Тибо
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мьянге СеннаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Серкль Брюгге
Генк
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
125%
50%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
29 матчей
20.7%
24.1%
55.2%
6 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
10.3%
48.3%
41.4%
3 победы 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
26
26
Голов в среднем за матч
1.86
1.73
Среднее время на гол
48
51
Всего голов
47
40
Голов в среднем за матч
1.62
1.38
Тотал матчей
2.5
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
55
65
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|25 (2)
|0.68
|Минда Алан
|8
|0.22
|Сомерс Тибо
|8
|0.22
|Олайгбе Казим
|4
|0.11
|Лопес Леонардо
|2
|0.05
|Лемарешаль Феликс
|1
|0.03
|Уткус Эдгарас
|1
|0.03
|Даланн Йеспер
|1
|0.03
|Виейра Фелипе
|1
|0.03
|Назиньо Флавио
|1
|0.03
|Эфекеле Маламин
|1
|0.03
|Варлесон
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|11
|0.3
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.16
|Хейнен Бриан
|6 (2)
|0.16
|Сор Коллинс
|6
|0.16
|Зекири Анди
|6 (1)
|0.16
|Муньос Даниэль
|5
|0.14
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|4
|0.11
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.08
|Фадера Алию
|3
|0.08
|Кайембе Йорис
|1
|0.03
|Ойен Люка
|1
|0.03
|Баа Кристофер
|1
|0.03
|Куэста Карлос
|1
|0.03
|Галарса Матиас
|1
|0.03
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Эль-Уади Закария
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|0
|Уткус Эдгарас
|8
|0
|Денкей Кевин
|8
|0
|Попович Борис
|4
|2
|Лопес Леонардо
|6
|0
|Назиньо Флавио
|4
|1
|Даланн Йеспер
|5
|0
|Сомерс Тибо
|5
|0
|Лемарешаль Феликс
|5
|0
|Фрэнсис Абу
|4
|0
|Мьянге Сенна
|2
|1
|Сике Уго
|3
|0
|Минда Алан
|3
|0
|Christiaan Ravych
|3
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Эфекеле Маламин
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Виейра Фелипе
|1
|0
|Варлесон
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Деланге Максим
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|4
|3
|Куэста Карлос
|9
|0
|Пейнтсил Джозеф
|6
|1
|Галарса Матиас
|6
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|6
|0
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Грошовски Патрик
|4
|0
|Эль-Уади Закария
|4
|0
|Артеага Херардо
|2
|1
|Зекири Анди
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Маккензи Марк
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Вутер Вранкен
|1
|1
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Арокодаре Толуваласе
|2
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Генк
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
8
9
Серкль Брюгге
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Генк
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
16
32
Серкль Брюгге
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (14)
43% (16)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
27% (10)
38% (14)
Генк
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (11)
38% (14)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
27% (10)
41% (15)
Сухие победы
8
10
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
24
41
Голы по времени матча
Забито
34
23
16 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 12
21 Не забивали 23
5
15%
2
9%
1-15
3
9%
2
9%
16-30
8
24%
7
30%
31-45
8
24%
2
9%
46-60
5
15%
5
22%
61-75
5
15%
5
22%
76-90
Пропущено
21
24
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
4
19%
4
17%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
5
24%
3
13%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
1
5%
7
29%
29%
61-75
7
33%
6
25%
76-90
Забито
21
32
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
23 Не забивали 23
5
24%
3
9%
1-15
0
0%
7
22%
16-30
2
10%
3
9%
31-45
2
10%
7
22%
46-60
8
38%
4
13%
61-75
4
19%
8
25%
76-90
Пропущено
22
22
14 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
14%
4
18%
1-15
6
27%
2
9%
16-30
5
23%
4
18%
31-45
5
23%
1
5%
46-60
1
5%
6
27%
61-75
2
9%
5
23%
76-90
Забито
55
55
23 В 1-м тайме 24
32 Во 2-м тайме 31
21 Забивали первыми 21
7 Не забивали 9
10
18%
5
9%
1-15
3
5%
9
16%
16-30
10
18%
10
18%
31-45
10
18%
9
16%
46-60
13
24%
9
16%
61-75
9
16%
13
24%
76-90
Пропущено
43
46
24 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 26
7
16%
8
17%
1-15
7
16%
3
7%
16-30
10
23%
7
15%
31-45
8
19%
4
9%
46-60
2
5%
13
28%
61-75
9
21%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0
Генк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Генк - Андерлехт 2:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1
Антверпен - Генк 0:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Генк 1:1 Генк - Стандард 1:0 Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Генк
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
0:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
11 раз 61%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 16%
0:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
0:1
5 раз 14%
0:3
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 30%
1
11 раз 30%
0
9 раз 24%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
1
16 раз 43%
0
7 раз 19%
3
7 раз 19%
2
4 раза 11%
4
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
145
109
910
514
712
316
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
162
711
513
117
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
289
Больше Меньше
307
1720
1423
631
1027
334
334
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|16 - 3
|42
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|42
|3.
|6
|2
|0
|4
|11 - 9
|41
|4.
|7
|3
|1
|3
|6 - 13
|34
|5.
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|33
|6.
|6
|1
|0
|5
|2 - 12
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|41
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|31
|3.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|29
|4.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|6.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|38
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|33
|3.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|29
|4.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|6.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|25 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (3)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9