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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Серкль Брюгге
4:1
Конец матча
Генк
0'
0:1
9' Гол
Аль-Эйт-Хадж Ануар
1:1
12' Гол
Лемарешаль Феликс
16' Желтая карточка
Сике Уго
2:1
24' Гол
Эфекеле Маламин
30' Желтая карточка
Куэста Карлос
3:1
45' Гол
Сомерс Тибо
55' Желтая карточка
Эль-Уади Закария
4:1
61' Гол
Денкей Кевин
65' Желтая карточка
Садик Муджаид
90'+9
1
Варлесон
41
Сике
Уго
66
Christiaan
Ravych
4
Даланн
Йеспер
22
Лопес
Леонардо
17
Фрэнсис
Абу
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
7
Эфекеле
Маламин
6
Лемарешаль
Феликс
34
Сомерс
Тибо
9
Денкей
Кевин
26
Вандервоордт
Маартен
3
Садик
Муджаид
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
77
Эль-Уади
Закария
5
Галарса
Матиас
17
Грошовски
Патрик
18
Кайембе
Йорис
10
Эль-Ханнус
Билаль
99
Арокодаре
Толуваласе
19
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Генк
3-4-3

История личных встреч

Серкль Брюгге
Генк

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

125%
50%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

29 матчей

20.7%
24.1%
55.2%
6 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

10.3%
48.3%
41.4%
3 победы 14 ничьих 12 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:5
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
2:5
К
0:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
КБ
0:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
3:3
ПЛ
4:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.86
1.73

Среднее время на гол

48
51

Всего голов

47
40

Голов в среднем за матч

1.62
1.38

Тотал матчей

2.5
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 25 (2) 0.68
Минда Алан 8 0.22
Сомерс Тибо 8 0.22
Олайгбе Казим 4 0.11
Лопес Леонардо 2 0.05
Лемарешаль Феликс 1 0.03
Уткус Эдгарас 1 0.03
Даланн Йеспер 1 0.03
Виейра Фелипе 1 0.03
Назиньо Флавио 1 0.03
Эфекеле Маламин 1 0.03
Варлесон 0 0
Гбоо Янн 0 0
Сике Уго 0 0
Попович Борис 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Nils De Wilde 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 11 0.3
Пейнтсил Джозеф 6 0.16
Хейнен Бриан 6 (2) 0.16
Сор Коллинс 6 0.16
Зекири Анди 6 (1) 0.16
Муньос Даниэль 5 0.14
Аль-Эйт-Хадж Ануар 4 0.11
Эль-Ханнус Билаль 3 0.08
Фадера Алию 3 0.08
Кайембе Йорис 1 0.03
Ойен Люка 1 0.03
Баа Кристофер 1 0.03
Куэста Карлос 1 0.03
Галарса Матиас 1 0.03
Грошовски Патрик 0 0
Эль-Уади Закария 0 0
Маккензи Марк 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 12 0
Уткус Эдгарас 8 0
Денкей Кевин 8 0
Попович Борис 4 2
Лопес Леонардо 6 0
Назиньо Флавио 4 1
Даланн Йеспер 5 0
Сомерс Тибо 5 0
Лемарешаль Феликс 5 0
Фрэнсис Абу 4 0
Мьянге Сенна 2 1
Сике Уго 3 0
Минда Алан 3 0
Christiaan Ravych 3 0
Варела Джордан 2 0
Эфекеле Маламин 2 0
Nils De Wilde 2 0
Виейра Фелипе 1 0
Варлесон 1 0
Деман Оливье 1 0
Деланге Максим 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Мирон Муслич 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 4 3
Куэста Карлос 9 0
Пейнтсил Джозеф 6 1
Галарса Матиас 6 0
Эль-Ханнус Билаль 6 0
Муньос Даниэль 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Эль-Уади Закария 4 0
Артеага Херардо 2 1
Зекири Анди 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Маккензи Марк 3 0
Фадера Алию 3 0
Вутер Вранкен 1 1
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Арокодаре Толуваласе 2 0
Садик Муджаид 1 0
Сор Коллинс 1 0
Ойен Люка 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Генк
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

8
9
Серкль Брюгге
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Генк
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

16
32
Серкль Брюгге
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (14)
43% (16)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
27% (10)
38% (14)
Генк
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (11)
38% (14)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
27% (10)
41% (15)

Сухие победы

8
10

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

24
41

Голы по времени матча

Забито

34
23
16 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 12
21 Не забивали 23
5
15%
2
9%
1-15
3
9%
2
9%
16-30
8
24%
7
30%
31-45
8
24%
2
9%
46-60
5
15%
5
22%
61-75
5
15%
5
22%
76-90

Пропущено

21
24
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
4
19%
4
17%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
5
24%
3
13%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
1
5%
7
29%
29%
61-75
7
33%
6
25%
76-90

Забито

21
32
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
23 Не забивали 23
5
24%
3
9%
1-15
0
0%
7
22%
16-30
2
10%
3
9%
31-45
2
10%
7
22%
46-60
8
38%
4
13%
61-75
4
19%
8
25%
76-90

Пропущено

22
22
14 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
14%
4
18%
1-15
6
27%
2
9%
16-30
5
23%
4
18%
31-45
5
23%
1
5%
46-60
1
5%
6
27%
61-75
2
9%
5
23%
76-90

Забито

55
55
23 В 1-м тайме 24
32 Во 2-м тайме 31
21 Забивали первыми 21
7 Не забивали 9
10
18%
5
9%
1-15
3
5%
9
16%
16-30
10
18%
10
18%
31-45
10
18%
9
16%
46-60
13
24%
9
16%
61-75
9
16%
13
24%
76-90

Пропущено

43
46
24 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 26
7
16%
8
17%
1-15
7
16%
3
7%
16-30
10
23%
7
15%
31-45
8
19%
4
9%
46-60
2
5%
13
28%
61-75
9
21%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0
Генк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Генк - Андерлехт 2:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1
Антверпен - Генк 0:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Генк 1:1 Генк - Стандард 1:0 Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Генк

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

0:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
11 раз 61%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 16%
0:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
0:1
5 раз 14%
0:3
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 30%
1
11 раз 30%
0
9 раз 24%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
1
16 раз 43%
0
7 раз 19%
3
7 раз 19%
2
4 раза 11%
4
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
14
5
10
9
1.5
9
10
5
14
2.5
7
12
3
16
3.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
16
2
7
11
1.5
5
13
1
17
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
9
0.5
Больше Меньше
30
7
17
20
1.5
14
23
6
31
2.5
10
27
3
34
3.5
3
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 6 5 1 0 16 - 3 42
2.
Андерлехт
 6 3 1 2 9 - 7 42
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 2 0 4 11 - 9 41
4.
Генк
 7 3 1 3 6 - 13 34
5.
Серкль Брюгге
 7 2 3 2 10 - 10 33
6.
Антверпен
 6 1 0 5 2 - 12 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 6 - 1 41
2.
Генк
 4 2 1 1 4 - 5 31
3.
Серкль Брюгге
 4 1 2 1 6 - 4 29
4.
Брюгге
 3 3 0 0 10 - 1 9
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 0 2 7 - 6 3
6.
Антверпен
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 0 2 4 - 3 38
2.
Брюгге
 3 2 1 0 6 - 2 33
3.
Антверпен
 4 1 0 3 2 - 8 29
4.
Серкль Брюгге
 3 1 1 1 4 - 6 4
5.
Генк
 3 1 0 2 2 - 8 3
6.
Андерлехт
 3 0 1 2 3 - 6 1

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 25 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (3)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
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Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
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