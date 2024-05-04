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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 5.
Ред Булл Брагантино
1:0
Перерыв
Фламенго
0'
10' Желтая карточка
Nathan Mendes
17' Желтая карточка
Хесус Игорь
1:0
30' Гол
Энрике Педру
33' Желтая карточка
Аллан Соуза

Ход матча

10'
Nathan Mendes
 
17'
 
Хесус Игорь
30'
Энрике Педру
(Густавиньо)
1:0
33'
 
Аллан Соуза
37'
 
Араужо Луис
Хесус Игорь
Прогноз на матч от Liveresult
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Ред Булл Брагантино
Ничья
Фламенго
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1
Швенгбер
Клейтон
14
Энрике
Педру
II
3
Сантос
Эдуардо
36
Кандидо
Луан
45
Nathan
Mendes
7
Рамирес
Эрик
II
22
Густавиньо
29
Капишаба
Жуниньо
28
Витиньо
Витор
V
19
Саша
Эдуардо
30
Henry
Mosquera
1
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
3
Ортис
Лео
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
21
Аллан
Соуза
48
Хесус
Игорь
18
Де
ла
Крус
Николас
8
Жерсон
Сантос
9
Педро
Гильерме
27
Энрике
Бруно
Ред Булл Брагантино
3-4-3
Фламенго
4-4-2

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Фламенго

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:0
СA
4:0
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:3
СA
1:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.88
0.88

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

48
102

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Витиньо Витор V 2 0.4
Саша Эдуардо 2 0.4
Энрике Педру II 1 0.2
Ignacio Laquintana 1 0.2
Борбас Тиаго 1 0.2
Рамирес Эрик II 0 0
Брунинью Филипе 0 0
Густавиньо 0 0
Nathan Mendes 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де ла Крус Николас 2 0.4
Араужо Луис 1 0.2
Педро Гильерме 1 (1) 0.2

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 2 0
Кандидо Луан 2 0
Витиньо Витор V 2 0
Рамирес Эрик II 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Да Силва Джадсом 1 0
Nathan Mendes 1 0
Мендес Дуглас 1 0
Henry Mosquera 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лео Перейра 2 0
Бруно Фабрисио 2 0
Аллан Соуза 2 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Энрике Бруно 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Хесус Игорь 1 0
Тите 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Фламенго
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Ред Булл Брагантино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Фламенго
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0
Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Агилас Дорадас 0:0 Итуано - Ред Булл Брагантино 0:1 Агилас Дорадас - Ред Булл Брагантино 0:0 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Понте-Прета 1:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Бернарду 1:1
Фламенго
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0
Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Боавишта РЖ 4:0 Бангу - Фламенго 0:3 Фламенго - Волта-Редонда 3:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Сампайо Корреа РЖ - Фламенго 0:2

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Фламенго

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 1:0 5 3 2 0 7 - 4 11
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 3 0 1 10 - 4 9
3.
Атлетико Минейро
 5 2 3 0 9 - 3 9
4.
Атлетико Паранаэнсе
 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Байя
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Крузейро
 4 2 1 1 7 - 7 7
8.
Фламенго
 0:1 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 3 6
10.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
11.
Форталеза Сеара
 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 2 1 1 - 1 5
13.
Жувентуде
 4 1 2 1 5 - 7 5
14.
Флуминенсе
 5 1 2 2 7 - 10 5
15.
Сан-Паулу
 4 1 1 2 5 - 4 4
16.
Коринтианс
 4 1 1 2 3 - 3 4
17.
Васко да Гама
 4 1 0 3 4 - 9 3
18.
Витория
 3 0 1 2 3 - 6 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 2 - 7 1
20.
Куяба
 3 0 0 3 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 1:0 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
5.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Байя
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Флуминенсе
 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
Коринтианс
 2 1 1 0 3 - 0 4
10.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Фламенго
 0:1 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Васко да Гама
 2 1 0 1 2 - 5 3
14.
Форталеза Сеара
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
2.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Фламенго
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Сан-Паулу
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Ред Булл Брагантино
 1:0 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Байя
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Крузейро
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Жувентуде
 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Витория
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Васко да Гама
 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Флуминенсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Атлетико Минейро Скарпа Густаво 2 (2)
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2 (2)
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ред Булл Брагантино Кандидо Луан 1 2
Жувентуде Caique 3
Флуминенсе Гансо Пауло 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 3
Атлетико Гойаненсе Rhaldney Norberto 3
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Хесус Игорь уходит с поля. Араужо Луис выходит вместо него
  • 33'
    Аллан Соуза получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Густавиньо сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Энрике Педру II бьет в цель!
  • 23'
    УДАЛЕНИЕ! - Кандидо Луан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 22'
    УДАЛЕНИЕ! - Кандидо Луан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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