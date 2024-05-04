Тур: 5.
1:0
Перерыв
0'
10' Желтая карточкаNathan Mendes
17' Желтая карточкаХесус Игорь
1:0
30' ГолЭнрике Педру
33' Желтая карточкаАллан Соуза
Ход матча
10'
17'
30'
1:0
33'
Прогноз на матч от Liveresult
36
Кандидо
Луан
22
Густавиньо
19
Саша
Эдуардо
43
Уэсли
Лопес
21
Аллан
Соуза
48
Хесус
Игорь
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ЛинкольнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Борбас ТиагоНападающий
-
-
-
21 _Talisson
-
11 Helio Junio
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
-
48 Хесус ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
-
17 Винья МатиасЗащитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
19 LorranНападающий
-
-
29 Viktor Hugo
-
-
Главный тренер: Тите
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Фламенго
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Среднее время на гол
51
72
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.88
0.88
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
48
102
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Витиньо Витор V
|2
|0.4
|Саша Эдуардо
|2
|0.4
|Энрике Педру II
|1
|0.2
|Ignacio Laquintana
|1
|0.2
|Борбас Тиаго
|1
|0.2
|Рамирес Эрик II
|0
|0
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Густавиньо
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де ла Крус Николас
|2
|0.4
|Араужо Луис
|1
|0.2
|Педро Гильерме
|1 (1)
|0.2
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|2
|0
|Кандидо Луан
|2
|0
|Витиньо Витор V
|2
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Да Силва Джадсом
|1
|0
|Nathan Mendes
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лео Перейра
|2
|0
|Бруно Фабрисио
|2
|0
|Аллан Соуза
|2
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Энрике Бруно
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Тите
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Фламенго
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
Ред Булл Брагантино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Фламенго
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0
Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Агилас Дорадас 0:0 Итуано - Ред Булл Брагантино 0:1 Агилас Дорадас - Ред Булл Брагантино 0:0 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Понте-Прета 1:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Бернарду 1:1
Фламенго
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0
Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Боавишта РЖ 4:0 Бангу - Фламенго 0:3 Фламенго - Волта-Редонда 3:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Сампайо Корреа РЖ - Фламенго 0:2
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Фламенго
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|3.
|5
|2
|3
|0
|9 - 3
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|8.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|10.
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|11.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|15.
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|17.
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|18.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|1:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Атлетико Минейро
|Скарпа Густаво
|2 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|2 (2)
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|2 (1)
|Ред Булл Брагантино
|Кандидо Луан
|1 2
|Жувентуде
|Caique
|3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|3
|Атлетико Гойаненсе
|Rhaldney Norberto
|3