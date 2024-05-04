Тур: 5.
1:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
4'
1:0
12'
20'
26
Маноэл
30
Мело
Фелипе
45
Лима
II
10
Гансо
Пауло
90
Коста
Дуглас
14
Кано
Херман
21
Ариас
Джон
22
Эверсон
23
Франко
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
90 Коста ДугласНападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
21 Ариас ДжонНападающий
- Запасные игроки
-
27 Felipe AlvesВратарь
- Защитник
-
6 ДиогоЗащитник
-
23 ГугаЗащитник
-
80 Теранс ДавидПолузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
19 Кауан Элиас
-
Главный тренер: Динис Фернандо
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
-
47 РомулоНападающий
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
17 Igor Gomes
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Флуминенсе
Атлетико Минейро
17 матчей
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
6 побед 11 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
35 матчей
25.7%
34.3%
40%
9 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
22.9%
54.3%
22.8%
8 побед 19 ничьих 8 побед
Второй тайм
17.1%
45.7%
37.2%
6 побед 16 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.88
1.11
Среднее время на гол
47
81
Всего голов
60
37
Голов в среднем за матч
1.71
1.06
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
52
85
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|2
|0.4
|Лима II
|2
|0.4
|Гансо Пауло
|1
|0.2
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.2
|Марсело Виера
|0
|0
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Ариас Джон
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарпа Густаво
|2
|0.4
|Паулиньо Жозе
|2 (1)
|0.4
|Варгас Эдуардо
|1
|0.2
|Арана Гильерме
|1
|0.2
|Сарачо Федерико
|1
|0.2
|Халк Живанилдо
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|2
|0
|Гансо Пауло
|2
|0
|Лима II
|2
|0
|Гуга III
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Мело Фелипе
|1
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
|Александр Гомес II
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батталья Родриго
|1
|1
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|1
|Лемос Маурисио
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Халк Живанилдо
|1
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Эверсон
|1
|0
|Саравия Ренсо
|1
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|0
|Арана Гильерме
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Атлетико Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
0
Флуминенсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
4
Флуминенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1
Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Флуминенсе - Сампайо Корреа РЖ 1:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Бангу 4:1 Флуминенсе - Нова-Игуасу 3:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0
Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ипатинга 3:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Итабирито - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Томбенсе 1:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Атлетико Минейро - Демократа ГВ 4:0 Атлетико Патросиненсе - Атлетико Минейро 2:1
Результаты матчей
Флуминенсе
Атлетико Минейро
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|3.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 2
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|11.
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|12.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|15.
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|17.
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|18.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Скарпа Густаво
|2 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|2 (2)
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|2 (1)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Саварино Джефферсон
|2 (1)
|Жувентуде
|Caique
|3
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|3
|Атлетико Гойаненсе
|Rhaldney Norberto
|3
|Гремио
|Коста Диего
|1 1
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 1