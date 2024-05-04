  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 5.
Флуминенсе
1:0
Первый тайм: 31'
Атлетико Минейро
0'
1:0
4' Гол
Кано Херман
12' Желтая карточка
Диого
20' Желтая карточка
Ариас Джон

Ход матча

4'
Кано Херман
(Маркус Аленсар)
1:0
12'
Диого
 
20'
Ариас Джон
 
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Атлетико Минейро
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Все Коэффициенты
1
Фабио
Лопес
77
Маркус
Аленсар
26
Маноэл
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
8
Мартинелли
Габриэл
45
Лима
II
10
Гансо
Пауло
90
Коста
Дуглас
14
Кано
Херман
21
Ариас
Джон
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
21
Батталья
Родриго
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
23
Франко
Алан
15
Сарачо
Федерико
6
Скарпа
Густаво
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
Флуминенсе
4-3-3
Атлетико Минейро
4-4-2

История личных встреч

Флуминенсе
Атлетико Минейро

17 матчей

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
6 побед 11 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

35 матчей

25.7%
34.3%
40%
9 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

22.9%
54.3%
22.8%
8 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.1%
45.7%
37.2%
6 побед 16 ничьих 13 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
5:3
СA
2:1
К
1:0
К
1:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
4:1
БСА
0:0
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
2:2
СA
3:2
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
5:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.88
1.11

Среднее время на гол

47
81

Всего голов

60
37

Голов в среднем за матч

1.71
1.06

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

52
85

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 2 0.4
Лима II 2 0.4
Гансо Пауло 1 0.2
Мартинелли Габриэл 1 0.2
Марсело Виера 0 0
Самуэл Шавьер 0 0
Ариас Джон 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарпа Густаво 2 0.4
Паулиньо Жозе 2 (1) 0.4
Варгас Эдуардо 1 0.2
Арана Гильерме 1 0.2
Сарачо Федерико 1 0.2
Халк Живанилдо 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 2 0
Гансо Пауло 2 0
Лима II 2 0
Гуга III 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Мело Фелипе 1 0
Джон Кеннеди 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Александр Гомес II 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батталья Родриго 1 1
Де Лара Фукс Бруно 1 1
Лемос Маурисио 2 0
Франко Алан 2 0
Халк Живанилдо 1 0
Паулиньо Жозе 1 0
Эверсон 1 0
Саравия Ренсо 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Арана Гильерме 1 0
Igor Gomes 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Атлетико Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0
Флуминенсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4
Флуминенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1
Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Флуминенсе - Сампайо Корреа РЖ 1:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Бангу 4:1 Флуминенсе - Нова-Игуасу 3:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0
Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ипатинга 3:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Итабирито - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Томбенсе 1:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Атлетико Минейро - Демократа ГВ 4:0 Атлетико Патросиненсе - Атлетико Минейро 2:1

Результаты матчей

Флуминенсе
Атлетико Минейро

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 3 0 1 10 - 4 9
2.
Ред Булл Брагантино
 4 2 2 0 6 - 4 8
3.
Атлетико Минейро
 0:1 5 2 2 1 7 - 2 8
4.
Атлетико Паранаэнсе
 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Байя
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Фламенго
 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Крузейро
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Флуминенсе
 1:0 5 2 1 2 6 - 8 7
10.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 3 6
11.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
12.
Форталеза Сеара
 3 1 2 0 4 - 3 5
13.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 2 1 1 - 1 5
14.
Жувентуде
 4 1 2 1 5 - 7 5
15.
Сан-Паулу
 4 1 1 2 5 - 4 4
16.
Коринтианс
 4 1 1 2 3 - 3 4
17.
Васко да Гама
 4 1 0 3 4 - 9 3
18.
Витория
 3 0 1 2 3 - 6 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 2 - 7 1
20.
Куяба
 3 0 0 3 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1:0 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
6.
Байя
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Ред Булл Брагантино
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Атлетико Минейро
 0:1 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
Коринтианс
 2 1 1 0 3 - 0 4
10.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Фламенго
 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Васко да Гама
 2 1 0 1 2 - 5 3
14.
Форталеза Сеара
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Витория
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 0 1 1 0 - 1 1
19.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Фламенго
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Атлетико Минейро
 0:1 3 1 1 1 3 - 1 4
5.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Сан-Паулу
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Ред Булл Брагантино
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Байя
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Крузейро
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Жувентуде
 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Витория
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Васко да Гама
 2 0 0 2 2 - 4 0
17.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Флуминенсе
 1:0 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (1)
Атлетико Минейро Скарпа Густаво 2 (2)
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2 (2)
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2 (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро Саварино Джефферсон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Caique 3
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 3
Атлетико Гойаненсе Rhaldney Norberto 3
Гремио Коста Диего 1 1
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
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Флуминенсе
Атлетико Минейро
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