Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Гертмонас Эдвинас взял и забрал мяч на выходе

89' Dorinel Oancea получил желтую карточку от судьи

89' Беттаеб Адель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Alin Chintes выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Самайоа Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Рогульич Анте навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Thalisson выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Роджер VII навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Alin Roman навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Alin Chintes получил желтую карточку от судьи

75' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Dorinel Oancea оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Рогульич Анте навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Тодороски Тодор получил желтую карточку от судьи

66' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Политехника Яссы

65' УДАЛЕНИЕ! - Самайоа Николас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

64' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

63' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Университатя Клуж

61' Лунг Силвиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Рогульич Анте навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе

57' Рогульич Анте навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

55' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Университатя Клуж

54' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Университатя Клуж

53' Г О О О О Л - Попа Даньел забивает с правой ноги!

52' Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Рогульич Анте навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Thalisson получил желтую карточку от судьи

48' Thalisson нанес удар головой, но Силвиу Лунг спокойно отбил мяч.

46' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника