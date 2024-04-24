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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Szabolcs Kovacs
Университатя Клуж
1:0
Конец матча
Политехника Яссы
0'
49' Желтая карточка
Thalisson
1:0
53' Гол
Попа Даньел
69' Желтая карточка
Тодороски Тодор
75' Желтая карточка
Alin Chintes
89' Желтая карточка
Dorinel Oancea
90'+9
30
Гертмонас
Эдвинас
26
Dorinel
Oancea
25
Масоэро
Лукас
Габриэль
2
Thalisson
27
Кипчу
Александру
96
Robert
Mihai
Silaghi
98
Симон
Габриэл
94
Бик
Овидиу
8
Роджер
VII
24
Рогульич
Анте
19
Попа
Даньел
1
Лунг
Силвиу
3
Самайоа
Николас
6
Илие
Флорин
24
Julian
Marchioni
30
Тодороски
Тодор
27
Rares
Ispas
10
Alin
Roman
II
95
Carlos
Jatoba
18
Stefan
Stefanovici
11
Кабран
Кевин
9
Буш
Сержиу
Университатя Клуж
Политехника Яссы

История личных встреч

Университатя Клуж
Политехника Яссы

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

С
1:0
С
0:2
ЛI
2:0
ДА
3:0
ДА
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
150

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 12 (6) 0.33
Попа Даньел 10 0.28
Стойка Янис 6 0.17
Кипчу Александру 5 0.14
Митря Богдан 2 0.06
Георге Валентин 2 0.06
Кымпану Георге 1 0.03
Мирон Джордже 1 0.03
Robert Mihai Silaghi 0 0
Dorinel Oancea 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Бик Овидиу 0 0
Дукуре Кевин Гробры 0 0
Рус Марко 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 10 (2) 0.28
Харрисон Шейон 7 0.19
Luis Phelipe 3 0.08
Буш Сержиу 3 0.08
Julian Marchioni 2 0.06
Беттаеб Адель 2 0.06
Andrei Gheorghita 2 0.06
Carlos Jatoba 1 0.03
Rares Ispas 1 0.03
Катанец Матия 1 0.03
Войтуш Якуб 1 0.03
Васвари Габриэл 1 0.03
Hamza Saghiri 1 0.03
Ион Роберт 1 0.03
Stefan Stefanovici 1 0.03
Мартак Мариус 0 0
Кабран Кевин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Буэнна Рашид 0 0
Allanzinho 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 8 0
Митря Богдан 5 1
Масоэро Лукас Габриэль 5 1
Нистор Дан 5 0
Бик Овидиу 5 0
Вэтэжелу Богдан 4 0
Thalisson 4 0
Илиев Пламен 3 0
Пициан Андрей 3 0
Мирон Джордже 3 0
Попа Даньел 3 0
Dorinel Oancea 3 0
Георге Валентин 1 1
Кымпану Георге 1 1
Димитров Радослав 2 0
Federico Anselmo 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Дукуре Кевин Гробры 2 0
Filip Ilie 2 0
Ману Элвис 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Рогульич Анте 1 0
Попадюк Дору 1 0
Фоссати Марко 1 0
Симон Габриэл 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Stefan Panoiu 1 0
Рус Марко 1 0
Alin Chintes 1 0
Ioan Sabau 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бордеяну Михай 9 1
Julian Marchioni 6 0
Luis Phelipe 6 0
Мартак Мариус 5 0
Буэнна Рашид 3 1
Alin Roman II 3 1
Самайоа Николас 3 1
Leontin Grozavu 3 1
Лунг Силвиу 4 0
Илие Флорин 4 0
Ион Роберт 2 1
Carlos Jatoba 3 0
Rares Ispas 3 0
Ionut Ailenei 3 0
Luca Mihai 3 0
Катанец Матия 2 0
Войтуш Якуб 2 0
Буш Сержиу 2 0
Харрисон Шейон 2 0
Тодороски Тодор 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Васвари Габриэл 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Hamza Saghiri 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Беттаеб Адель 1 0
Vlad Constantin Ilie 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Политехника Яссы
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
11
Университатя Клуж
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Политехника Яссы
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

22
15
Университатя Клуж
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
36% (13)
33% (12)
Политехника Яссы
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
33% (12)
44% (16)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

8
15

Упущенные победы

31
26

Голы по времени матча

Забито

20
18
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 9
22 Не забивали 24
3
15%
3
17%
1-15
2
10%
5
28%
16-30
3
15%
4
22%
31-45
4
20%
3
17%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
6
30%
2
11%
76-90

Пропущено

20
28
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 16
2
10%
2
7%
1-15
1
5%
6
21%
16-30
6
30%
5
18%
31-45
3
15%
5
18%
46-60
6
30%
5
18%
61-75
2
10%
5
18%
76-90

Забито

22
20
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
3
14%
3
15%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
4
18%
5
25%
61-75
5
23%
5
25%
76-90

Пропущено

21
21
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
4
19%
2
10%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
6
29%
4
19%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
5
24%
7
33%
76-90

Забито

42
38
18 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 17
10 Не забивали 11
6
14%
6
16%
1-15
5
12%
7
18%
16-30
7
17%
6
16%
31-45
7
17%
6
16%
46-60
6
14%
6
16%
61-75
11
26%
7
18%
76-90

Пропущено

41
49
21 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 26
6
15%
4
8%
1-15
3
7%
9
18%
16-30
12
29%
29%
9
18%
31-45
6
15%
9
18%
46-60
7
17%
6
12%
61-75
7
17%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1
Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0
Политехника Яссы
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1
Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3

Результаты матчей

Университатя Клуж
Политехника Яссы

Точный счет

1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
0:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 42%
0
11 раз 31%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
15 раз 42%
0
12 раз 33%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
13
4
4
15
1.5
4
13
2
17
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
8
6
11
1.5
5
14
3
14
2.5
1
18
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
11
0.5
Больше Меньше
24
12
10
26
1.5
9
27
5
31
2.5
4
32
1
35
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 35 23 8 4 61 - 31 77
2.
Университатя Крайова
 35 16 10 9 55 - 45 58
3.
ЧФР Клуж
 35 16 9 10 61 - 39 57
4.
Рапид Бухарест
 0:0 36 15 12 9 60 - 43 57
5.
Фарул Констанца
 0:0 36 14 12 10 47 - 43 54
6.
Университатя Клуж
 36 12 14 10 41 - 42 50
7.
Сепси
 35 13 9 13 48 - 41 48
8.
УТА Арад
 35 12 12 11 43 - 50 48
9.
Германнштадт
 35 11 15 9 44 - 35 48
10.
Оцелул Галац
 35 10 17 8 37 - 38 47
11.
Петролул Плоешти
 35 9 16 10 34 - 39 43
12.
Политехника Яссы
 36 8 13 15 37 - 50 37
13.
Волунтари
 36 8 12 16 41 - 57 36
14.
У Крайова 1948
 36 9 7 20 46 - 58 34
15.
Динамо Бухарест
 36 9 7 20 26 - 49 34
16.
Ботошани
 36 6 13 17 39 - 60 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 12 4 2 32 - 15 40
2.
Германнштадт
 18 9 8 1 30 - 13 35
3.
ЧФР Клуж
 17 10 4 3 30 - 9 34
4.
Рапид Бухарест
 0:0 18 10 2 6 38 - 25 32
5.
УТА Арад
 18 9 5 4 28 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 26 - 20 29
7.
Сепси
 18 7 7 4 29 - 20 28
8.
Фарул Констанца
 0:0 18 6 8 4 25 - 18 26
9.
Университатя Клуж
 19 7 5 7 19 - 21 26
10.
Петролул Плоешти
 18 6 7 5 23 - 26 25
11.
Политехника Яссы
 17 5 8 4 20 - 21 23
12.
Ботошани
 18 5 8 5 22 - 23 23
13.
Оцелул Галац
 18 5 8 5 16 - 19 23
14.
Динамо Бухарест
 17 6 4 7 12 - 16 22
15.
У Крайова 1948
 17 6 3 8 30 - 30 21
16.
Волунтари
 18 4 7 7 17 - 22 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 11 4 2 29 - 16 37
2.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 29 - 25 29
3.
Фарул Констанца
 0:0 18 8 4 6 22 - 25 28
4.
Рапид Бухарест
 0:0 18 5 10 3 22 - 18 25
5.
Оцелул Галац
 17 5 9 3 21 - 19 24
6.
Университатя Клуж
 17 5 9 3 22 - 21 24
7.
ЧФР Клуж
 18 6 5 7 31 - 30 23
8.
Сепси
 17 6 2 9 19 - 21 20
9.
Петролул Плоешти
 17 3 9 5 11 - 13 18
10.
Волунтари
 18 4 5 9 24 - 35 17
11.
УТА Арад
 17 3 7 7 15 - 25 16
12.
Политехника Яссы
 19 3 5 11 17 - 29 14
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 19 3 4 12 16 - 28 13
15.
Динамо Бухарест
 19 3 3 13 14 - 33 12
16.
Ботошани
 18 1 5 12 17 - 37 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 17 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 16 (4)
ФКСБ Олару Дариус 15 (3)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
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Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Сепси Штефэнеску Мариус 11
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Весь список
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