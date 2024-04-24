Тур: 6. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Szabolcs Kovacs
1:0
Конец матча
0'
49' Желтая карточкаThalisson
1:0
53' ГолПопа Даньел
69' Желтая карточкаТодороски Тодор
75' Желтая карточкаAlin Chintes
89' Желтая карточкаDorinel Oancea
90'+9
Ход матча
49'
53'
69'
75'
89'
Владение мячом
94
Бик
Овидиу
19
Попа
Даньел
27
Rares
Ispas
11
Кабран
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
43 Alin Chintes
-
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кабран КевинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Нига ТомаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Allanzinho
-
-
-
Главный тренер: Тони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Университатя Клуж
Политехника Яссы
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.4
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
150
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|12 (6)
|0.33
|Попа Даньел
|10
|0.28
|Стойка Янис
|6
|0.17
|Кипчу Александру
|5
|0.14
|Митря Богдан
|2
|0.06
|Георге Валентин
|2
|0.06
|Кымпану Георге
|1
|0.03
|Мирон Джордже
|1
|0.03
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
|Dorinel Oancea
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Бик Овидиу
|0
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|0
|0
|Рус Марко
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|10 (2)
|0.28
|Харрисон Шейон
|7
|0.19
|Luis Phelipe
|3
|0.08
|Буш Сержиу
|3
|0.08
|Julian Marchioni
|2
|0.06
|Беттаеб Адель
|2
|0.06
|Andrei Gheorghita
|2
|0.06
|Carlos Jatoba
|1
|0.03
|Rares Ispas
|1
|0.03
|Катанец Матия
|1
|0.03
|Войтуш Якуб
|1
|0.03
|Васвари Габриэл
|1
|0.03
|Hamza Saghiri
|1
|0.03
|Ион Роберт
|1
|0.03
|Stefan Stefanovici
|1
|0.03
|Мартак Мариус
|0
|0
|Кабран Кевин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Буэнна Рашид
|0
|0
|Allanzinho
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|8
|0
|Митря Богдан
|5
|1
|Масоэро Лукас Габриэль
|5
|1
|Нистор Дан
|5
|0
|Бик Овидиу
|5
|0
|Вэтэжелу Богдан
|4
|0
|Thalisson
|4
|0
|Илиев Пламен
|3
|0
|Пициан Андрей
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Попа Даньел
|3
|0
|Dorinel Oancea
|3
|0
|Георге Валентин
|1
|1
|Кымпану Георге
|1
|1
|Димитров Радослав
|2
|0
|Federico Anselmo
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|2
|0
|Filip Ilie
|2
|0
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Фоссати Марко
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Stefan Panoiu
|1
|0
|Рус Марко
|1
|0
|Alin Chintes
|1
|0
|Ioan Sabau
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|9
|1
|Julian Marchioni
|6
|0
|Luis Phelipe
|6
|0
|Мартак Мариус
|5
|0
|Буэнна Рашид
|3
|1
|Alin Roman II
|3
|1
|Самайоа Николас
|3
|1
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Лунг Силвиу
|4
|0
|Илие Флорин
|4
|0
|Ион Роберт
|2
|1
|Carlos Jatoba
|3
|0
|Rares Ispas
|3
|0
|Ionut Ailenei
|3
|0
|Luca Mihai
|3
|0
|Катанец Матия
|2
|0
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Буш Сержиу
|2
|0
|Харрисон Шейон
|2
|0
|Тодороски Тодор
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Hamza Saghiri
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Беттаеб Адель
|1
|0
|Vlad Constantin Ilie
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Политехника Яссы
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
11
Университатя Клуж
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Политехника Яссы
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
22
15
Университатя Клуж
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
36% (13)
33% (12)
Политехника Яссы
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
33% (12)
44% (16)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
8
15
Упущенные победы
31
26
Голы по времени матча
Забито
20
18
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 9
22 Не забивали 24
3
15%
3
17%
1-15
2
10%
5
28%
16-30
3
15%
4
22%
31-45
4
20%
3
17%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
6
30%
2
11%
76-90
Пропущено
20
28
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 16
2
10%
2
7%
1-15
1
5%
6
21%
16-30
6
30%
5
18%
31-45
3
15%
5
18%
46-60
6
30%
5
18%
61-75
2
10%
5
18%
76-90
Забито
22
20
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
3
14%
3
15%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
4
18%
5
25%
61-75
5
23%
5
25%
76-90
Пропущено
21
21
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
4
19%
2
10%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
6
29%
4
19%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
5
24%
7
33%
76-90
Забито
42
38
18 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 17
10 Не забивали 11
6
14%
6
16%
1-15
5
12%
7
18%
16-30
7
17%
6
16%
31-45
7
17%
6
16%
46-60
6
14%
6
16%
61-75
11
26%
7
18%
76-90
Пропущено
41
49
21 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 26
6
15%
4
8%
1-15
3
7%
9
18%
16-30
12
29%
29%
9
18%
31-45
6
15%
9
18%
46-60
7
17%
6
12%
61-75
7
17%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1
Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0
Политехника Яссы
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1
Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3
Результаты матчей
Университатя Клуж
Политехника Яссы
Точный счет
1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
0:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 42%
0
11 раз 31%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
15 раз 42%
0
12 раз 33%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
134
415
413
217
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
118
611
514
314
118
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2511
Больше Меньше
2412
1026
927
531
432
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|23
|8
|4
|61 - 31
|77
|2.
|35
|16
|10
|9
|55 - 45
|58
|3.
|35
|16
|9
|10
|61 - 39
|57
|4.
|0:0
|36
|15
|12
|9
|60 - 43
|57
|5.
|0:0
|36
|14
|12
|10
|47 - 43
|54
|6.
|36
|12
|14
|10
|41 - 42
|50
|7.
|35
|13
|9
|13
|48 - 41
|48
|8.
|35
|12
|12
|11
|43 - 50
|48
|9.
|35
|11
|15
|9
|44 - 35
|48
|10.
|35
|10
|17
|8
|37 - 38
|47
|11.
|35
|9
|16
|10
|34 - 39
|43
|12.
|36
|8
|13
|15
|37 - 50
|37
|13.
|36
|8
|12
|16
|41 - 57
|36
|14.
|36
|9
|7
|20
|46 - 58
|34
|15.
|36
|9
|7
|20
|26 - 49
|34
|16.
|36
|6
|13
|17
|39 - 60
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|4
|2
|32 - 15
|40
|2.
|18
|9
|8
|1
|30 - 13
|35
|3.
|17
|10
|4
|3
|30 - 9
|34
|4.
|0:0
|18
|10
|2
|6
|38 - 25
|32
|5.
|18
|9
|5
|4
|28 - 25
|32
|6.
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|7.
|18
|7
|7
|4
|29 - 20
|28
|8.
|0:0
|18
|6
|8
|4
|25 - 18
|26
|9.
|19
|7
|5
|7
|19 - 21
|26
|10.
|18
|6
|7
|5
|23 - 26
|25
|11.
|17
|5
|8
|4
|20 - 21
|23
|12.
|18
|5
|8
|5
|22 - 23
|23
|13.
|18
|5
|8
|5
|16 - 19
|23
|14.
|17
|6
|4
|7
|12 - 16
|22
|15.
|17
|6
|3
|8
|30 - 30
|21
|16.
|18
|4
|7
|7
|17 - 22
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|29 - 16
|37
|2.
|18
|8
|5
|5
|29 - 25
|29
|3.
|0:0
|18
|8
|4
|6
|22 - 25
|28
|4.
|0:0
|18
|5
|10
|3
|22 - 18
|25
|5.
|17
|5
|9
|3
|21 - 19
|24
|6.
|17
|5
|9
|3
|22 - 21
|24
|7.
|18
|6
|5
|7
|31 - 30
|23
|8.
|17
|6
|2
|9
|19 - 21
|20
|9.
|17
|3
|9
|5
|11 - 13
|18
|10.
|18
|4
|5
|9
|24 - 35
|17
|11.
|17
|3
|7
|7
|15 - 25
|16
|12.
|19
|3
|5
|11
|17 - 29
|14
|13.
|17
|2
|7
|8
|14 - 22
|13
|14.
|19
|3
|4
|12
|16 - 28
|13
|15.
|19
|3
|3
|13
|14 - 33
|12
|16.
|18
|1
|5
|12
|17 - 37
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|17 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|16 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (3)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9