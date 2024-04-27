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Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Horia Mladinovici
У Крайова 1948
3:2
Конец матча
Университатя Клуж
0'
0:1
16' Гол
Robert Mihai Silaghi
1:1
24' Гол
William Baeten
52' Желтая карточка
Бахасса Яссин
2:1
55' Гол
William Baeten
2:2
74' Гол
Federico Anselmo
3:2
76' Гол
Vladislav Blanuta
82' Желтая карточка
Лакруа Лео
90'+6
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
18
Gabriel
Compagnucci
4
Лакруа
Лео
72
Падула
Андреа
6
Аким
Влад
23
Поп
Влад
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
28
Бахасса
Яссин
99
Vladislav
Blanuta
30
Гертмонас
Эдвинас
26
Dorinel
Oancea
25
Масоэро
Лукас
Габриэль
2
Thalisson
8
Роджер
VII
4
Дукуре
Кевин
Гробры
98
Симон
Габриэл
24
Рогульич
Анте
10
Нистор
Дан
96
Robert
Mihai
Silaghi
20
Георге
Валентин
У Крайова 1948
Университатя Клуж

История личных встреч

У Крайова 1948
Университатя Клуж

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:1
С
3:4
С
1:3
С
5:0
С
1:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

4
1.67

Среднее время на гол

22
54

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2.4
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

37
50

Бомбардиры внутри турнира

У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 10 0.27
Бауса Хуан 7 (1) 0.19
Vladislav Blanuta 7 0.19
William Baeten 6 0.16
Ван Дурмен Бенжамен 4 0.11
Сидибе Секу 3 (1) 0.08
Лакруа Лео 3 0.08
Бахасса Яссин 2 0.05
Албу Константин 2 0.05
Ибрагим Джибрил 2 0.05
Аким Влад 1 0.03
Andrei Dragu 1 0.03
Alexandru Blidar 1 0.03
Маскареньяс Матеус 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 12 (6) 0.32
Попа Даньел 10 0.27
Стойка Янис 6 0.16
Кипчу Александру 5 0.14
Рогульич Анте 3 0.08
Митря Богдан 2 0.05
Георге Валентин 2 0.05
Кымпану Георге 1 0.03
Robert Mihai Silaghi 1 0.03
Federico Anselmo 1 0.03
Мирон Джордже 1 0.03
Dorinel Oancea 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Бик Овидиу 0 0
Дукуре Кевин Гробры 0 0
Рус Марко 0 0

Карточки

У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Падула Андреа 7 1
Лакруа Лео 6 1
Кицу Аурелиан 6 1
Gabriel Compagnucci 7 0
Маскареньяс Матеус 4 1
Бахасса Яссин 5 0
William Baeten 5 0
Аким Влад 4 0
Бауса Хуан 4 0
Албу Константин 4 0
Поп Влад 4 0
Лекиатас Рокас 4 0
Ван Дурмен Бенжамен 3 0
Radu Alexandru Negru 3 0
Евген Трика 2 0
Асамоа Самуэль 2 0
Vladislav Blanuta 2 0
Ибрагим Джибрил 2 0
Giovanni Costantino 2 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Сидибе Секу 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Alexandru Blidar 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 8 0
Митря Богдан 5 1
Масоэро Лукас Габриэль 5 1
Нистор Дан 5 0
Бик Овидиу 5 0
Вэтэжелу Богдан 4 0
Thalisson 4 0
Илиев Пламен 3 0
Пициан Андрей 3 0
Мирон Джордже 3 0
Попа Даньел 3 0
Dorinel Oancea 3 0
Георге Валентин 1 1
Кымпану Георге 1 1
Димитров Радослав 2 0
Federico Anselmo 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Дукуре Кевин Гробры 2 0
Filip Ilie 2 0
Ману Элвис 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Рогульич Анте 1 0
Попадюк Дору 1 0
Фоссати Марко 1 0
Симон Габриэл 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Stefan Panoiu 1 0
Рус Марко 1 0
Alin Chintes 1 0
Ioan Sabau 1 0

Результаты матчей

У Крайова 1948
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Университатя Клуж
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

15
12
У Крайова 1948
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Университатя Клуж
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

26
16

Упущенные победы

5
13
У Крайова 1948
63.3%
36.7%
19 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (12)
43% (16)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
32% (12)
30% (11)
Университатя Клуж
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (10)
46% (17)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

31
21

Упущенные победы

20
25

Голы по времени матча

Забито

33
24
16 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 24
5
15%
3
13%
1-15
7
21%
4
17%
16-30
4
12%
4
17%
31-45
7
21%
3
13%
46-60
1
3%
5
21%
61-75
9
27%
5
21%
76-90

Пропущено

32
24
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
2
6%
4
17%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
8
25%
6
25%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
7
22%
1
4%
61-75
7
22%
6
25%
76-90

Забито

16
20
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
26 Не забивали 23
0
0%
3
15%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
5
31%
3
15%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
3
19%
6
30%
76-90

Пропущено

28
20
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
8
29%
2
10%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
1
4%
6
30%
31-45
3
11%
3
15%
46-60
4
14%
6
30%
61-75
8
29%
2
10%
76-90

Забито

49
44
24 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 16
9 Не забивали 10
5
10%
6
14%
1-15
10
20%
6
14%
16-30
9
18%
7
16%
31-45
9
18%
7
16%
46-60
4
8%
7
16%
61-75
12
24%
11
25%
76-90

Пропущено

60
44
27 В 1-м тайме 22
33 Во 2-м тайме 22
19 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 24
10
17%
6
14%
1-15
8
13%
4
9%
16-30
9
15%
12
27%
31-45
7
12%
7
16%
46-60
11
18%
7
16%
61-75
15
25%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

У Крайова 1948
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Волунтари - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0
У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2
Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0

Результаты матчей

У Крайова 1948
Университатя Клуж

Точный счет

1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:0
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
4:3
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:4
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 41%
0
9 раз 24%
2
6 раз 16%
3
6 раз 16%
4
1 раз 3%
1
15 раз 41%
0
11 раз 30%
2
6 раз 16%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

У Крайова 1948
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
13
6
10
8
1.5
4
15
5
13
2.5
2
17
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
13
5
3
16
1.5
7
11
2
17
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
9
0.5
Больше Меньше
26
11
13
24
1.5
11
26
7
30
2.5
5
32
1
36
3.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 37 24 9 4 64 - 33 81
2.
ЧФР Клуж
 36 17 9 10 62 - 39 60
3.
Университатя Крайова
 36 16 10 10 55 - 46 58
4.
Рапид Бухарест
 36 15 11 10 61 - 46 56
5.
Фарул Констанца
 0:1 37 15 11 11 50 - 45 56
6.
УТА Арад
 36 13 12 11 46 - 51 51
7.
Германнштадт
 36 12 15 9 46 - 35 51
8.
Университатя Клуж
 37 12 14 11 43 - 45 50
9.
Сепси
 36 13 10 13 50 - 43 49
10.
Оцелул Галац
 36 10 17 9 38 - 41 47
11.
Петролул Плоешти
 36 9 16 11 34 - 41 43
12.
Политехника Яссы
 36 8 13 15 37 - 50 37
13.
У Крайова 1948
 37 10 7 20 49 - 60 37
14.
Волунтари
 37 8 13 16 42 - 58 37
15.
Динамо Бухарест
 37 9 8 20 27 - 50 35
16.
Ботошани
 36 6 13 17 39 - 60 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 19 13 4 2 33 - 15 43
2.
Германнштадт
 19 10 8 1 32 - 13 38
3.
УТА Арад
 19 10 5 4 31 - 26 35
4.
ЧФР Клуж
 17 10 4 3 30 - 9 34
5.
Рапид Бухарест
 18 10 2 6 38 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 26 - 21 29
7.
Сепси
 19 7 8 4 31 - 22 29
8.
Фарул Констанца
 0:1 18 7 7 4 28 - 19 28
9.
Университатя Клуж
 19 7 5 7 19 - 21 26
10.
Петролул Плоешти
 18 6 7 5 23 - 26 25
11.
У Крайова 1948
 18 7 3 8 33 - 32 24
12.
Политехника Яссы
 17 5 8 4 20 - 21 23
13.
Динамо Бухарест
 18 6 5 7 13 - 17 23
14.
Ботошани
 18 5 8 5 22 - 23 23
15.
Оцелул Галац
 18 5 8 5 16 - 19 23
16.
Волунтари
 18 4 7 7 17 - 22 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 18 11 5 2 31 - 18 38
2.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 29 - 25 29
3.
Фарул Констанца
 0:1 19 8 4 7 22 - 26 28
4.
ЧФР Клуж
 19 7 5 7 32 - 30 26
5.
Рапид Бухарест
 18 5 9 4 23 - 21 24
6.
Оцелул Галац
 18 5 9 4 22 - 22 24
7.
Университатя Клуж
 18 5 9 4 24 - 24 24
8.
Сепси
 17 6 2 9 19 - 21 20
9.
Петролул Плоешти
 18 3 9 6 11 - 15 18
10.
Волунтари
 19 4 6 9 25 - 36 18
11.
УТА Арад
 17 3 7 7 15 - 25 16
12.
Политехника Яссы
 19 3 5 11 17 - 29 14
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 19 3 4 12 16 - 28 13
15.
Динамо Бухарест
 19 3 3 13 14 - 33 12
16.
Ботошани
 18 1 5 12 17 - 37 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (4)
ФКСБ Олару Дариус 15 (5)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Сепси Штефэнеску Мариус 11
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Весь список
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