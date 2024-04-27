Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Матч возобновлен

87' Ion-Cristian Gurau на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Federico Anselmo не смог попасть в створ ударом издали

85' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Судье надоело, что Лакруа Лео тянет время и он наказал его горчичником

80' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Поп Влад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

76' Г О О О О Л - Vladislav Blanuta забивает ударом с левой ноги!

75' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Тактическая замена. Yassine Bahassa уходит с поля и его заменяет Кицу Аурелиан

74' Г О О О О Л - Federico Anselmo забивает с правой ноги!

72' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Аким Влад получил легкую травму, и его заменил Constantin Albu.

71' Аким Влад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

69' Поп Влад навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Аким Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

63' William Baeten выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' После проверки VAR рефери не стал менять решения - У Крайова 1948 пробьет пенальти!

62' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для У Крайова 1948

62' Thalisson выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Гертмонас Эдвинас взял и забрал мяч на выходе

58' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Дукуре Кевин Гробры выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол У Крайова 1948 будет все-таки засчитан.

56' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для У Крайова 1948

55' Yassine Bahassa сделал результативную передачу.

54' Лакруа Лео нанес удар головой, но Эдвинас Гертмонас спокойно отбил мяч.

52' Yassine Bahassa получил желтую карточку от судьи

52' Безумный фол. Yassine Bahassa грубо играет против соперника. Пострадал Роберт Силаги

52' Роджер VII выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Симон Габриэл пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau держит все под контролем

49' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля