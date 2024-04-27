Тур: 7. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Horia Mladinovici
3:2
Конец матча
0'
0:1
16' ГолRobert Mihai Silaghi
1:1
24' ГолWilliam Baeten
52' Желтая карточкаБахасса Яссин
2:1
55' ГолWilliam Baeten
2:2
74' ГолFederico Anselmo
3:2
76' ГолVladislav Blanuta
82' Желтая карточкаЛакруа Лео
90'+6
Ход матча
16'
24'
1:1
52'
55'
2:1
74'
76'
82'
Владение мячом
23
Поп
Влад
10
Бауса
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Нападающий
-
21 Mario Enache
-
-
-
Главный тренер: Eugen Trica
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
У Крайова 1948
Университатя Клуж
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
4
1.67
Среднее время на гол
22
54
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
2.4
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
37
50
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|10
|0.27
|Бауса Хуан
|7 (1)
|0.19
|Vladislav Blanuta
|7
|0.19
|William Baeten
|6
|0.16
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.11
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.08
|Лакруа Лео
|3
|0.08
|Бахасса Яссин
|2
|0.05
|Албу Константин
|2
|0.05
|Ибрагим Джибрил
|2
|0.05
|Аким Влад
|1
|0.03
|Andrei Dragu
|1
|0.03
|Alexandru Blidar
|1
|0.03
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|12 (6)
|0.32
|Попа Даньел
|10
|0.27
|Стойка Янис
|6
|0.16
|Кипчу Александру
|5
|0.14
|Рогульич Анте
|3
|0.08
|Митря Богдан
|2
|0.05
|Георге Валентин
|2
|0.05
|Кымпану Георге
|1
|0.03
|Robert Mihai Silaghi
|1
|0.03
|Federico Anselmo
|1
|0.03
|Мирон Джордже
|1
|0.03
|Dorinel Oancea
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Бик Овидиу
|0
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|0
|0
|Рус Марко
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|7
|1
|Лакруа Лео
|6
|1
|Кицу Аурелиан
|6
|1
|Gabriel Compagnucci
|7
|0
|Маскареньяс Матеус
|4
|1
|Бахасса Яссин
|5
|0
|William Baeten
|5
|0
|Аким Влад
|4
|0
|Бауса Хуан
|4
|0
|Албу Константин
|4
|0
|Поп Влад
|4
|0
|Лекиатас Рокас
|4
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|3
|0
|Radu Alexandru Negru
|3
|0
|Евген Трика
|2
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|2
|0
|Ибрагим Джибрил
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Сидибе Секу
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Alexandru Blidar
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|8
|0
|Митря Богдан
|5
|1
|Масоэро Лукас Габриэль
|5
|1
|Нистор Дан
|5
|0
|Бик Овидиу
|5
|0
|Вэтэжелу Богдан
|4
|0
|Thalisson
|4
|0
|Илиев Пламен
|3
|0
|Пициан Андрей
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Попа Даньел
|3
|0
|Dorinel Oancea
|3
|0
|Георге Валентин
|1
|1
|Кымпану Георге
|1
|1
|Димитров Радослав
|2
|0
|Federico Anselmo
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|2
|0
|Filip Ilie
|2
|0
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Фоссати Марко
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Stefan Panoiu
|1
|0
|Рус Марко
|1
|0
|Alin Chintes
|1
|0
|Ioan Sabau
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Университатя Клуж
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
15
12
У Крайова 1948
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Университатя Клуж
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
26
16
Упущенные победы
5
13
У Крайова 1948
63.3%
36.7%
19 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (12)
43% (16)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
32% (12)
30% (11)
Университатя Клуж
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (10)
46% (17)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
31
21
Упущенные победы
20
25
Голы по времени матча
Забито
33
24
16 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 24
5
15%
3
13%
1-15
7
21%
4
17%
16-30
4
12%
4
17%
31-45
7
21%
3
13%
46-60
1
3%
5
21%
61-75
9
27%
5
21%
76-90
Пропущено
32
24
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
2
6%
4
17%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
8
25%
6
25%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
7
22%
1
4%
61-75
7
22%
6
25%
76-90
Забито
16
20
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
26 Не забивали 23
0
0%
3
15%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
5
31%
3
15%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
3
19%
6
30%
76-90
Пропущено
28
20
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
8
29%
2
10%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
1
4%
6
30%
31-45
3
11%
3
15%
46-60
4
14%
6
30%
61-75
8
29%
2
10%
76-90
Забито
49
44
24 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 16
9 Не забивали 10
5
10%
6
14%
1-15
10
20%
6
14%
16-30
9
18%
7
16%
31-45
9
18%
7
16%
46-60
4
8%
7
16%
61-75
12
24%
11
25%
76-90
Пропущено
60
44
27 В 1-м тайме 22
33 Во 2-м тайме 22
19 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 24
10
17%
6
14%
1-15
8
13%
4
9%
16-30
9
15%
12
27%
31-45
7
12%
7
16%
46-60
11
18%
7
16%
61-75
15
25%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Волунтари - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0
У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2
Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0
Результаты матчей
У Крайова 1948
Университатя Клуж
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:0
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
4:3
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:4
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 41%
0
9 раз 24%
2
6 раз 16%
3
6 раз 16%
4
1 раз 3%
1
15 раз 41%
0
11 раз 30%
2
6 раз 16%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
136
108
415
513
217
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
135
316
711
217
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
289
Больше Меньше
2611
1324
1126
730
532
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|37
|24
|9
|4
|64 - 33
|81
|2.
|36
|17
|9
|10
|62 - 39
|60
|3.
|36
|16
|10
|10
|55 - 46
|58
|4.
|36
|15
|11
|10
|61 - 46
|56
|5.
|0:1
|37
|15
|11
|11
|50 - 45
|56
|6.
|36
|13
|12
|11
|46 - 51
|51
|7.
|36
|12
|15
|9
|46 - 35
|51
|8.
|37
|12
|14
|11
|43 - 45
|50
|9.
|36
|13
|10
|13
|50 - 43
|49
|10.
|36
|10
|17
|9
|38 - 41
|47
|11.
|36
|9
|16
|11
|34 - 41
|43
|12.
|36
|8
|13
|15
|37 - 50
|37
|13.
|37
|10
|7
|20
|49 - 60
|37
|14.
|37
|8
|13
|16
|42 - 58
|37
|15.
|37
|9
|8
|20
|27 - 50
|35
|16.
|36
|6
|13
|17
|39 - 60
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|19
|13
|4
|2
|33 - 15
|43
|2.
|19
|10
|8
|1
|32 - 13
|38
|3.
|19
|10
|5
|4
|31 - 26
|35
|4.
|17
|10
|4
|3
|30 - 9
|34
|5.
|18
|10
|2
|6
|38 - 25
|32
|6.
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|7.
|19
|7
|8
|4
|31 - 22
|29
|8.
|0:1
|18
|7
|7
|4
|28 - 19
|28
|9.
|19
|7
|5
|7
|19 - 21
|26
|10.
|18
|6
|7
|5
|23 - 26
|25
|11.
|18
|7
|3
|8
|33 - 32
|24
|12.
|17
|5
|8
|4
|20 - 21
|23
|13.
|18
|6
|5
|7
|13 - 17
|23
|14.
|18
|5
|8
|5
|22 - 23
|23
|15.
|18
|5
|8
|5
|16 - 19
|23
|16.
|18
|4
|7
|7
|17 - 22
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|11
|5
|2
|31 - 18
|38
|2.
|18
|8
|5
|5
|29 - 25
|29
|3.
|0:1
|19
|8
|4
|7
|22 - 26
|28
|4.
|19
|7
|5
|7
|32 - 30
|26
|5.
|18
|5
|9
|4
|23 - 21
|24
|6.
|18
|5
|9
|4
|22 - 22
|24
|7.
|18
|5
|9
|4
|24 - 24
|24
|8.
|17
|6
|2
|9
|19 - 21
|20
|9.
|18
|3
|9
|6
|11 - 15
|18
|10.
|19
|4
|6
|9
|25 - 36
|18
|11.
|17
|3
|7
|7
|15 - 25
|16
|12.
|19
|3
|5
|11
|17 - 29
|14
|13.
|17
|2
|7
|8
|14 - 22
|13
|14.
|19
|3
|4
|12
|16 - 28
|13
|15.
|19
|3
|3
|13
|14 - 33
|12
|16.
|18
|1
|5
|12
|17 - 37
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9