Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Г О О О О Л - Масоэро Лукас Габриэль забивает ударом с правой ноги!

88' Павичич Домагой снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

85' Дукуре Кевин Гробры оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Горчеа Андрей взял и забрал мяч на выходе

79' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Матч возобновлен

71' Гонсалу Грегориу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

65' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Университатя Клуж будет все-таки засчитан.

62' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Университатя Клуж

61' Г О О О О Л - Dorinel Oancea забивает ударом с правой ноги!

60' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Рогульич Анте навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Рогульич Анте бьет со штрафного в створ, но Аднан Голубович держит все под контролем

57' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Миланов Георги получил травму и заменен. Cristian Costin выходит на поле.

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Попа Даньел нанес удар головой, но Аднан Голубович спокойно отбил мяч.

52' Хорошую попытку сделал Попа Даньел . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе