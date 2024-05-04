  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Szabolcs Kovacs
Университатя Клуж
3:3
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
1:0
5' Гол
Попа Даньел
1:1
37' Гол
Бани Андрей
45' Желтая карточка
Кипчу Александру
1:2
48' Гол
Миланов Георги
2:2
61' Гол
Dorinel Oancea
2:3
87' Гол
Павичич Домагой
88' Желтая карточка
Павичич Домагой
3:3
90' Гол
Масоэро Лукас Габриэль
90' Желтая карточка
Неагу Петру
90'+9
33
Горчеа
Андрей
26
Dorinel
Oancea
25
Масоэро
Лукас
Габриэль
2
Thalisson
27
Кипчу
Александру
96
Robert
Mihai
Silaghi
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
24
Рогульич
Анте
32
Federico
Anselmo
19
Попа
Даньел
1
Голубович
Аднан
23
Патрике
Разван
24
Велкоски
Дарко
28
Омавоо
Жозуэ
2
Моура
Габриэл
77
Миланов
Георги
8
Гнаоре
Эдди
18
Павичич
Домагой
17
Dennis
Politic
22
Бани
Андрей
7
Goncalo
Gregorio
Университатя Клуж
Динамо Бухарест

История личных встреч

Университатя Клуж
Динамо Бухарест

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:1
С
1:1
LIQ
1:1
LIQ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
6:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ДА
0:0
ДА
2:1
ДА
3:4
ДА
1:2

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.13
1.29

Среднее время на гол

80
70

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2.29
1.25

Среднее время на гол

39
72

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.67
1.27

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
71

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 12 (6) 0.32
Попа Даньел 11 0.29
Стойка Янис 7 0.18
Кипчу Александру 5 0.13
Рогульич Анте 3 0.08
Митря Богдан 2 0.05
Георге Валентин 2 0.05
Robert Mihai Silaghi 1 0.03
Dorinel Oancea 1 0.03
Кымпану Георге 1 0.03
Federico Anselmo 1 0.03
Мирон Джордже 1 0.03
Масоэро Лукас Габриэль 1 0.03
Вэтэжелу Богдан 0 0
Бик Овидиу 0 0
Дукуре Кевин Гробры 0 0
Рус Марко 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 7 (1) 0.18
Dennis Politic 6 0.16
Абдалла Хаким 4 (1) 0.11
Миланов Георги 2 0.05
Бани Андрей 2 0.05
Гнаоре Эдди 2 0.05
Павичич Домагой 1 0.03
Костин Кристиан 1 0.03
Велкоски Дарко 1 0.03
Моура Габриэл 1 0.03
Ларрусеа Горка 1 0.03
Сельмани Астрит 1 0.03
Илич Кристиан 0 0
Амзар Йонуц 0 0
Патрике Разван 0 0
Омавоо Жозуэ 0 0
Antonio Bordusanu 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 9 0
Митря Богдан 5 1
Масоэро Лукас Габриэль 5 1
Нистор Дан 5 0
Бик Овидиу 5 0
Вэтэжелу Богдан 4 0
Мирон Джордже 4 0
Thalisson 4 0
Илиев Пламен 3 0
Пициан Андрей 3 0
Попа Даньел 3 0
Dorinel Oancea 3 0
Георге Валентин 1 1
Кымпану Георге 1 1
Димитров Радослав 2 0
Federico Anselmo 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Дукуре Кевин Гробры 2 0
Filip Ilie 2 0
Ману Элвис 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Рогульич Анте 1 0
Попадюк Дору 1 0
Фоссати Марко 1 0
Симон Габриэл 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Stefan Panoiu 1 0
Рус Марко 1 0
Alin Chintes 1 0
Ioan Sabau 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амзар Йонуц 9 0
Dennis Politic 8 0
Рошу Нелуц 6 0
Моура Габриэл 6 0
Омавоо Жозуэ 6 0
Патрике Разван 4 0
Илич Кристиан 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Бена Квентин 4 0
Бани Андрей 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Лукао II 3 0
Дани Иглесиас 3 0
Абдалла Хаким 1 1
Велкоски Дарко 2 0
Павичич Домагой 2 0
Голубович Аднан 2 0
Goncalo Gregorio 2 0
Гезали Ламин 2 0
Костин Кристиан 2 0
Antonio Bordusanu 2 0
Zeljko Kopic 2 0
Миланов Георги 1 0
Рошу Юлиан 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Ие Эдгар 1 0
Неагу Петру 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Динамо Бухарест
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

12
12
Университатя Клуж
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Динамо Бухарест
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

22
11
Университатя Клуж
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (10)
47% (18)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
37% (14)
32% (12)
Динамо Бухарест
34.5%
65.5%
10 побед 19 поражений
Первый тайм
18% (7)
47% (18)
34% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (13)
32% (12)
34% (13)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

6
13

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

34
23

Голы по времени матча

Забито

23
19
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
23 Не забивали 26
4
17%
3
16%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
3
13%
4
21%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
7
30%
4
21%
76-90

Пропущено

23
34
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
2
9%
5
15%
1-15
1
4%
4
12%
16-30
7
30%
6
18%
31-45
4
17%
5
15%
46-60
6
26%
3
9%
61-75
3
13%
11
32%
76-90

Забито

24
12
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 9
25 Не забивали 28
3
13%
2
17%
1-15
4
17%
3
25%
16-30
4
17%
4
33%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
5
21%
3
25%
76-90

Пропущено

24
18
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
4
17%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
6
25%
5
28%
31-45
4
17%
3
17%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
6
25%
7
39%
76-90

Забито

47
31
20 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 16
10 Не забивали 16
7
15%
5
16%
1-15
6
13%
6
19%
16-30
7
15%
8
26%
31-45
7
15%
4
13%
46-60
8
17%
1
3%
61-75
12
26%
7
23%
76-90

Пропущено

47
52
23 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 29
6
13%
6
12%
1-15
4
9%
5
10%
16-30
13
28%
11
21%
31-45
8
17%
8
15%
46-60
7
15%
4
8%
61-75
9
19%
18
35%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1
Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3
Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0
Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0

Результаты матчей

Университатя Клуж
Динамо Бухарест

Точный счет

1:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
1
10 раз 56%
0
7 раз 39%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
4:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%

Точный счет

1:0
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
0:0
5 раз 13%
0:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:4
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
9 раз 24%
1:1
6 раз 16%
2:1
5 раз 13%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 39%
0
11 раз 29%
2
6 раз 16%
3
5 раз 13%
4
1 раз 3%
1
17 раз 45%
0
16 раз 42%
3
3 раза 8%
2
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
11
7
5
15
1.5
1
17
3
17
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
11
9
7
11
1.5
4
16
3
15
2.5
2
18
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
11
0.5
Больше Меньше
22
16
12
26
1.5
5
33
6
32
2.5
3
35
1
37
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 37 24 9 4 65 - 34 81
2.
ЧФР Клуж
 37 18 9 10 64 - 40 63
3.
Университатя Крайова
 37 17 10 10 57 - 47 61
4.
Рапид Бухарест
 37 15 11 11 62 - 48 56
5.
Фарул Констанца
 38 15 11 12 52 - 50 56
6.
УТА Арад
 37 14 12 11 48 - 51 54
7.
Сепси
 38 14 10 14 55 - 46 52
8.
Германнштадт
 37 12 15 10 46 - 36 51
9.
Университатя Клуж
 38 12 15 11 46 - 48 51
10.
Оцелул Галац
 37 11 17 9 39 - 41 50
11.
Петролул Плоешти
 37 9 16 12 35 - 43 43
12.
Волунтари
 38 8 14 16 42 - 58 38
13.
У Крайова 1948
 37 10 7 20 49 - 60 37
14.
Политехника Яссы
 37 8 13 16 37 - 52 37
15.
Динамо Бухарест
 38 9 9 20 30 - 53 36
16.
Ботошани
 38 7 14 17 41 - 61 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 19 13 4 2 34 - 16 43
2.
Германнштадт
 19 10 8 1 32 - 13 38
3.
ЧФР Клуж
 18 11 4 3 32 - 10 37
4.
УТА Арад
 19 10 5 4 31 - 26 35
5.
Рапид Бухарест
 19 10 2 7 39 - 27 32
6.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 26 - 21 29
7.
Сепси
 19 7 8 4 31 - 22 29
8.
Фарул Констанца
 19 7 7 5 29 - 23 28
9.
Университатя Клуж
 20 7 6 7 22 - 24 27
10.
Оцелул Галац
 19 6 8 5 17 - 19 26
11.
Петролул Плоешти
 19 6 7 6 24 - 28 25
12.
У Крайова 1948
 18 7 3 8 33 - 32 24
13.
Ботошани
 19 5 9 5 22 - 23 24
14.
Динамо Бухарест
 18 6 5 7 13 - 17 23
15.
Политехника Яссы
 18 5 8 5 20 - 23 23
16.
Волунтари
 18 4 7 7 17 - 22 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 11 5 2 31 - 18 38
2.
Университатя Крайова
 19 9 5 5 31 - 26 32
3.
Фарул Констанца
 19 8 4 7 23 - 27 28
4.
ЧФР Клуж
 19 7 5 7 32 - 30 26
5.
Рапид Бухарест
 18 5 9 4 23 - 21 24
6.
Оцелул Галац
 18 5 9 4 22 - 22 24
7.
Университатя Клуж
 18 5 9 4 24 - 24 24
8.
Сепси
 19 7 2 10 24 - 24 23
9.
УТА Арад
 18 4 7 7 17 - 25 19
10.
Волунтари
 20 4 7 9 25 - 36 19
11.
Петролул Плоешти
 18 3 9 6 11 - 15 18
12.
Политехника Яссы
 19 3 5 11 17 - 29 14
13.
Германнштадт
 18 2 7 9 14 - 23 13
14.
У Крайова 1948
 19 3 4 12 16 - 28 13
15.
Динамо Бухарест
 20 3 4 13 17 - 36 13
16.
Ботошани
 19 2 5 12 19 - 38 11
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (4)
ФКСБ Олару Дариус 15 (5)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Политехника Яссы Бордеяну Михай 1 10
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cluj Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Университатя Клуж 3:3 Динамо Бухарест онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный