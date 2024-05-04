Тур: 8. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Szabolcs Kovacs
3:3
Конец матча
0'
1:0
5' ГолПопа Даньел
1:1
37' ГолБани Андрей
45' Желтая карточкаКипчу Александру
1:2
48' ГолМиланов Георги
2:2
61' ГолDorinel Oancea
2:3
87' ГолПавичич Домагой
88' Желтая карточкаПавичич Домагой
3:3
90' ГолМасоэро Лукас Габриэль
90' Желтая карточкаНеагу Петру
90'+9
Ход матча
5'
1:0
37'
1:1
45'
48'
1:2
61'
2:2
87'
2:3
88'
90'
90'
Владение мячом
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
28
Омавоо
Жозуэ
22
Бани
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
43 Alin Chintes
-
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бани АндрейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
-
31 Амзар ЙонуцПолузащитник
- Нападающий
-
15 David Irimia
-
-
-
Главный тренер: Копич Желько
История личных встреч
Университатя Клуж
Динамо Бухарест
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
15 матчей
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.13
1.29
Среднее время на гол
80
70
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2.29
1.25
Среднее время на гол
39
72
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.27
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
54
71
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|12 (6)
|0.32
|Попа Даньел
|11
|0.29
|Стойка Янис
|7
|0.18
|Кипчу Александру
|5
|0.13
|Рогульич Анте
|3
|0.08
|Митря Богдан
|2
|0.05
|Георге Валентин
|2
|0.05
|Robert Mihai Silaghi
|1
|0.03
|Dorinel Oancea
|1
|0.03
|Кымпану Георге
|1
|0.03
|Federico Anselmo
|1
|0.03
|Мирон Джордже
|1
|0.03
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0.03
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Бик Овидиу
|0
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|0
|0
|Рус Марко
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|7 (1)
|0.18
|Dennis Politic
|6
|0.16
|Абдалла Хаким
|4 (1)
|0.11
|Миланов Георги
|2
|0.05
|Бани Андрей
|2
|0.05
|Гнаоре Эдди
|2
|0.05
|Павичич Домагой
|1
|0.03
|Костин Кристиан
|1
|0.03
|Велкоски Дарко
|1
|0.03
|Моура Габриэл
|1
|0.03
|Ларрусеа Горка
|1
|0.03
|Сельмани Астрит
|1
|0.03
|Илич Кристиан
|0
|0
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Омавоо Жозуэ
|0
|0
|Antonio Bordusanu
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|9
|0
|Митря Богдан
|5
|1
|Масоэро Лукас Габриэль
|5
|1
|Нистор Дан
|5
|0
|Бик Овидиу
|5
|0
|Вэтэжелу Богдан
|4
|0
|Мирон Джордже
|4
|0
|Thalisson
|4
|0
|Илиев Пламен
|3
|0
|Пициан Андрей
|3
|0
|Попа Даньел
|3
|0
|Dorinel Oancea
|3
|0
|Георге Валентин
|1
|1
|Кымпану Георге
|1
|1
|Димитров Радослав
|2
|0
|Federico Anselmo
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|2
|0
|Filip Ilie
|2
|0
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Фоссати Марко
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Stefan Panoiu
|1
|0
|Рус Марко
|1
|0
|Alin Chintes
|1
|0
|Ioan Sabau
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амзар Йонуц
|9
|0
|Dennis Politic
|8
|0
|Рошу Нелуц
|6
|0
|Моура Габриэл
|6
|0
|Омавоо Жозуэ
|6
|0
|Патрике Разван
|4
|0
|Илич Кристиан
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Бани Андрей
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Дани Иглесиас
|3
|0
|Абдалла Хаким
|1
|1
|Велкоски Дарко
|2
|0
|Павичич Домагой
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Goncalo Gregorio
|2
|0
|Гезали Ламин
|2
|0
|Костин Кристиан
|2
|0
|Antonio Bordusanu
|2
|0
|Zeljko Kopic
|2
|0
|Миланов Георги
|1
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Ие Эдгар
|1
|0
|Неагу Петру
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Динамо Бухарест
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
12
12
Университатя Клуж
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Динамо Бухарест
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
22
11
Университатя Клуж
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (10)
47% (18)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
37% (14)
32% (12)
Динамо Бухарест
34.5%
65.5%
10 побед 19 поражений
Первый тайм
18% (7)
47% (18)
34% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (13)
32% (12)
34% (13)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
6
13
Волевые победы
11
14
Упущенные победы
34
23
Голы по времени матча
Забито
23
19
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
23 Не забивали 26
4
17%
3
16%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
3
13%
4
21%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
7
30%
4
21%
76-90
Пропущено
23
34
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
2
9%
5
15%
1-15
1
4%
4
12%
16-30
7
30%
6
18%
31-45
4
17%
5
15%
46-60
6
26%
3
9%
61-75
3
13%
11
32%
76-90
Забито
24
12
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 9
25 Не забивали 28
3
13%
2
17%
1-15
4
17%
3
25%
16-30
4
17%
4
33%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
5
21%
3
25%
76-90
Пропущено
24
18
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
4
17%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
6
25%
5
28%
31-45
4
17%
3
17%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
6
25%
7
39%
76-90
Забито
47
31
20 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 16
10 Не забивали 16
7
15%
5
16%
1-15
6
13%
6
19%
16-30
7
15%
8
26%
31-45
7
15%
4
13%
46-60
8
17%
1
3%
61-75
12
26%
7
23%
76-90
Пропущено
47
52
23 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 29
6
13%
6
12%
1-15
4
9%
5
10%
16-30
13
28%
11
21%
31-45
8
17%
8
15%
46-60
7
15%
4
8%
61-75
9
19%
18
35%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1
Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3
Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0
Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0
Результаты матчей
Университатя Клуж
Динамо Бухарест
Точный счет
1:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
3
3 раза 15%
2
2 раза 10%
1
10 раз 56%
0
7 раз 39%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
4:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
Точный счет
1:0
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
0:0
5 раз 13%
0:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:4
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
9 раз 24%
1:1
6 раз 16%
2:1
5 раз 13%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 39%
0
11 раз 29%
2
6 раз 16%
3
5 раз 13%
4
1 раз 3%
1
17 раз 45%
0
16 раз 42%
3
3 раза 8%
2
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
117
515
117
317
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
119
711
416
315
218
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2711
Больше Меньше
2216
1226
533
632
335
137
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (11)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|1 10
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 8