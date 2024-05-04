Тур: 8. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Колтеску Себастьян
0'
30' Желтая карточкаДикан Виктор
61' Желтая карточкаМатрикарди Патрисио
85' Желтая карточкаМирон Джордже
89' Желтая карточкаРикардинью
90'+4
Ход матча
30'
85'
89'
Владение мячом
44
Садику
Рияд
11
Офусу
Риги
27
Enzo
Lopez
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Офусу РигиПолузащитник
-
27 Enzo LopezНападающий
- Запасные игроки
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
-
66 Муаддиб ЖалиНападающий
- Нападающий
-
10 Капроф ХуанНападающий
- Нападающий
-
88 Фюлёп ЛоранНападающий
-
12 Adams Friday
-
-
93 Zoran Mitrov
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокЗащитник
- Защитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кристиан Флорин Пирву
История личных встреч
Ботошани
Волунтари
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
27 матчей
40.7%
33.3%
26%
11 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.77
1.14
Среднее время на гол
50
78
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.29
0.92
Среднее время на гол
70
97
Всего голов
41
28
Голов в среднем за матч
1.52
1.04
Тотал матчей
2.5
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
59
86
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|11 (3)
|0.29
|Enzo Lopez
|6 (1)
|0.16
|Eugen Gabriel David
|4
|0.11
|Дикан Виктор
|3
|0.08
|Майлат Себастьян
|3
|0.08
|Капроф Хуан
|2
|0.05
|Иличич Мирослав
|1
|0.03
|Виргиль Пинсон
|1
|0.03
|Муаддиб Жали
|1
|0.03
|Офусу Риги
|1
|0.03
|Шерони Алин
|1
|0.03
|Марджиотта Франческо
|1
|0.03
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.03
|Садику Рияд
|1
|0.03
|Роман Михай V
|1
|0.03
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|Zoran Mitrov
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|9
|0.24
|Думитер Андрей
|7
|0.18
|Мерлой Джордже
|6 (1)
|0.16
|Robert Popescu
|3 (1)
|0.08
|Раца Вадим
|2 (1)
|0.05
|Раду Бобок
|2
|0.05
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.05
|Армаш Игорь
|2
|0.05
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.05
|Рикардинью XI
|1
|0.03
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.03
|Каскини Баутиста
|1
|0.03
|Andreas Nita
|1
|0.03
|Флоря Даниэль
|1 (1)
|0.03
|Кырнац Николае
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
|Турда Григоре
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eugen Gabriel David
|9
|0
|Пий Джуниор
|7
|1
|Шерони Алин
|6
|0
|Мутомбо Габриэль
|6
|0
|Капроф Хуан
|4
|1
|Мирон Джордже
|5
|0
|Дикан Виктор
|5
|0
|Цигэнашу Александр
|4
|0
|Бензар Ромарио
|4
|0
|Садику Рияд
|4
|0
|Флореску Эдуард
|4
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Zoran Mitrov
|4
|0
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Bogdan Andone
|2
|1
|Филип Иоан
|3
|0
|Патаке Андрей
|3
|0
|Дукан Рэзван
|3
|0
|Andrei Dragu
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Муаддиб Жали
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Enzo Lopez
|2
|0
|Aldair Ferreira
|2
|0
|Кукич Лука
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Уреке Андрей
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|8
|2
|Рикардинью XI
|9
|1
|Рэдуц Михай
|5
|0
|Раца Вадим
|5
|0
|Думитер Андрей
|5
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Cristian Paz II
|4
|0
|Каскини Баутиста
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Алийи Насер
|3
|0
|Црепуля Любян
|3
|0
|Robert Popescu
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Флоря Даниэль
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Мерлой Джордже
|2
|0
|Турда Григоре
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Doru Cristian Andrei
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Волунтари
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
11
15
Ботошани
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (10)
47% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Волунтари
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
29
15
Упущенные победы
11
11
Ботошани
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (13)
42% (16)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
37% (14)
24% (9)
Волунтари
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (9)
50% (19)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
34% (13)
29% (11)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
34
17
Упущенные победы
22
26
Голы по времени матча
Забито
21
25
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
27 Не забивали 24
0
0%
2
8%
1-15
3
14%
4
16%
16-30
4
19%
5
20%
31-45
4
19%
5
20%
46-60
4
19%
3
12%
61-75
6
29%
6
24%
76-90
Пропущено
24
36
16 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
17%
6
17%
1-15
8
33%
3
8%
16-30
4
17%
6
17%
31-45
5
21%
6
17%
46-60
0
0%
7
19%
61-75
3
13%
8
22%
76-90
Забито
20
16
5 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
25 Не забивали 27
2
10%
2
13%
1-15
1
5%
6
38%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
6
30%
2
13%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
6
30%
4
25%
76-90
Пропущено
37
23
14 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 12
6
16%
3
13%
1-15
3
8%
2
9%
16-30
5
14%
6
26%
31-45
6
16%
6
26%
46-60
6
16%
2
9%
61-75
11
30%
30%
4
17%
76-90
Забито
41
41
12 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 15
14 Не забивали 13
2
5%
4
10%
1-15
4
10%
10
24%
16-30
6
15%
6
15%
31-45
10
24%
7
17%
46-60
7
17%
4
10%
61-75
12
29%
29%
10
24%
76-90
Пропущено
61
59
30 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 33
24 Пропускали первыми 15
31 Не пропускали 26
10
16%
9
15%
1-15
11
18%
5
8%
16-30
9
15%
12
20%
31-45
11
18%
12
20%
46-60
6
10%
9
15%
61-75
14
23%
12
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1
УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Ботошани - Сепси 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Ботошани 2:2 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0
Волунтари
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Волунтари - У Крайова 1948 0:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Корвинул Хунедоара - Волунтари 3:1
Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0
Результаты матчей
Ботошани
Волунтари
Точный счет
0:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
2
6 раз 32%
1
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 20%
3:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Точный счет
2:1
5 раз 13%
2:2
5 раз 13%
1:1
4 раза 11%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
8 раз 21%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 37%
2
12 раз 32%
1
10 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 37%
0
13 раз 34%
2
7 раз 18%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
117
811
414
217
117
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
146
613
713
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2414
Больше Меньше
2513
1424
1127
236
434
137
236
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (11)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|1 10
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 8