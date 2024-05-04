  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Ботошани
0:0
Конец матча
Волунтари
0'
30' Желтая карточка
Дикан Виктор
61' Желтая карточка
Матрикарди Патрисио
85' Желтая карточка
Мирон Джордже
89' Желтая карточка
Рикардинью
90'+4
1
Кукич
Лука
20
Бензар
Ромарио
44
Садику
Рияд
4
Мирон
Джордже
30
Цигэнашу
Александр
6
Дикан
Виктор
83
Aldair
Ferreira
8
Флореску
Эдуард
33
Eugen
Gabriel
David
11
Офусу
Риги
27
Enzo
Lopez
88
Фернандес
Хесус
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
27
Раду
Бобок
7
Алийи
Насер
22
Раца
Вадим
4
Црепуля
Любян
28
Каскини
Баутиста
20
Robert
Popescu
77
Немец
Адам
Ботошани
Волунтари

История личных встреч

Ботошани
Волунтари

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

27 матчей

40.7%
33.3%
26%
11 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:3
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
Л1ГБ
4:2
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.77
1.14

Среднее время на гол

50
78

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.29
0.92

Среднее время на гол

70
97

Всего голов

41
28

Голов в среднем за матч

1.52
1.04

Тотал матчей

2.5
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

59
86

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 11 (3) 0.29
Enzo Lopez 6 (1) 0.16
Eugen Gabriel David 4 0.11
Дикан Виктор 3 0.08
Майлат Себастьян 3 0.08
Капроф Хуан 2 0.05
Иличич Мирослав 1 0.03
Виргиль Пинсон 1 0.03
Муаддиб Жали 1 0.03
Офусу Риги 1 0.03
Шерони Алин 1 0.03
Марджиотта Франческо 1 0.03
Дроле Жан-Армель 1 0.03
Садику Рияд 1 0.03
Роман Михай V 1 0.03
Бензар Ромарио 0 0
Цигэнашу Александр 0 0
Zoran Mitrov 0 0
Димитров Радослав 0 0
Пий Джуниор 0 0
Andrei Dragu 0 0
Adams Friday 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 9 0.24
Думитер Андрей 7 0.18
Мерлой Джордже 6 (1) 0.16
Robert Popescu 3 (1) 0.08
Раца Вадим 2 (1) 0.05
Раду Бобок 2 0.05
Doru Cristian Andrei 2 0.05
Армаш Игорь 2 0.05
Сигурьонссон Рунар 2 0.05
Рикардинью XI 1 0.03
Матрикарди Патрисио 1 0.03
Каскини Баутиста 1 0.03
Andreas Nita 1 0.03
Флоря Даниэль 1 (1) 0.03
Кырнац Николае 0 0
Алийи Насер 0 0
Турда Григоре 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eugen Gabriel David 9 0
Пий Джуниор 7 1
Шерони Алин 6 0
Мутомбо Габриэль 6 0
Капроф Хуан 4 1
Мирон Джордже 5 0
Дикан Виктор 5 0
Цигэнашу Александр 4 0
Бензар Ромарио 4 0
Садику Рияд 4 0
Флореску Эдуард 4 0
Виргиль Пинсон 4 0
Zoran Mitrov 4 0
Дроле Жан-Армель 2 1
Bogdan Andone 2 1
Филип Иоан 3 0
Патаке Андрей 3 0
Дукан Рэзван 3 0
Andrei Dragu 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Муаддиб Жали 2 0
Daniel Celea 2 0
Enzo Lopez 2 0
Aldair Ferreira 2 0
Кукич Лука 1 0
Касап Карло 1 0
Уреке Андрей 1 0
Петро Чарльз 1 0
Забу Сирил 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Iulian Carausu 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 8 2
Рикардинью XI 9 1
Рэдуц Михай 5 0
Раца Вадим 5 0
Думитер Андрей 5 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Cristian Paz II 4 0
Каскини Баутиста 4 0
Армаш Игорь 2 1
Кырнац Николае 2 1
Алийи Насер 3 0
Црепуля Любян 3 0
Robert Popescu 3 0
Немец Адам 1 1
Флоря Даниэль 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Мерлой Джордже 2 0
Турда Григоре 2 0
Николае Дикэ 1 0
Roberto Voican 1 0
Doru Cristian Andrei 1 0
Angelo Cocian 1 0

Результаты матчей

Ботошани
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Волунтари
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

11
15
Ботошани
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (10)
47% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Волунтари
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

29
15

Упущенные победы

11
11
Ботошани
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (13)
42% (16)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
37% (14)
24% (9)
Волунтари
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (9)
50% (19)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
34% (13)
29% (11)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

34
17

Упущенные победы

22
26

Голы по времени матча

Забито

21
25
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
27 Не забивали 24
0
0%
2
8%
1-15
3
14%
4
16%
16-30
4
19%
5
20%
31-45
4
19%
5
20%
46-60
4
19%
3
12%
61-75
6
29%
6
24%
76-90

Пропущено

24
36
16 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
17%
6
17%
1-15
8
33%
3
8%
16-30
4
17%
6
17%
31-45
5
21%
6
17%
46-60
0
0%
7
19%
61-75
3
13%
8
22%
76-90

Забито

20
16
5 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
25 Не забивали 27
2
10%
2
13%
1-15
1
5%
6
38%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
6
30%
2
13%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
6
30%
4
25%
76-90

Пропущено

37
23
14 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 12
6
16%
3
13%
1-15
3
8%
2
9%
16-30
5
14%
6
26%
31-45
6
16%
6
26%
46-60
6
16%
2
9%
61-75
11
30%
30%
4
17%
76-90

Забито

41
41
12 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 15
14 Не забивали 13
2
5%
4
10%
1-15
4
10%
10
24%
16-30
6
15%
6
15%
31-45
10
24%
7
17%
46-60
7
17%
4
10%
61-75
12
29%
29%
10
24%
76-90

Пропущено

61
59
30 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 33
24 Пропускали первыми 15
31 Не пропускали 26
10
16%
9
15%
1-15
11
18%
5
8%
16-30
9
15%
12
20%
31-45
11
18%
12
20%
46-60
6
10%
9
15%
61-75
14
23%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1
УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Ботошани - Сепси 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Ботошани 2:2 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0
Волунтари
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Волунтари - У Крайова 1948 0:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Корвинул Хунедоара - Волунтари 3:1
Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0

Результаты матчей

Ботошани
Волунтари

Точный счет

0:0
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
2
6 раз 32%
1
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 20%
3:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Точный счет

2:1
5 раз 13%
2:2
5 раз 13%
1:1
4 раза 11%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
8 раз 21%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 37%
2
12 раз 32%
1
10 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 37%
0
13 раз 34%
2
7 раз 18%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
11
7
8
11
1.5
4
14
2
17
2.5
1
17
1
18
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
14
6
6
13
1.5
7
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
14
0.5
Больше Меньше
25
13
14
24
1.5
11
27
2
36
2.5
4
34
1
37
3.5
2
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 37 24 9 4 65 - 34 81
2.
ЧФР Клуж
 37 18 9 10 64 - 40 63
3.
Университатя Крайова
 37 17 10 10 57 - 47 61
4.
Рапид Бухарест
 37 15 11 11 62 - 48 56
5.
Фарул Констанца
 38 15 11 12 52 - 50 56
6.
УТА Арад
 37 14 12 11 48 - 51 54
7.
Сепси
 38 14 10 14 55 - 46 52
8.
Германнштадт
 37 12 15 10 46 - 36 51
9.
Университатя Клуж
 37 12 14 11 43 - 45 50
10.
Оцелул Галац
 37 11 17 9 39 - 41 50
11.
Петролул Плоешти
 37 9 16 12 35 - 43 43
12.
Волунтари
 38 8 14 16 42 - 58 38
13.
У Крайова 1948
 37 10 7 20 49 - 60 37
14.
Политехника Яссы
 37 8 13 16 37 - 52 37
15.
Динамо Бухарест
 37 9 8 20 27 - 50 35
16.
Ботошани
 38 7 14 17 41 - 61 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 19 13 4 2 34 - 16 43
2.
Германнштадт
 19 10 8 1 32 - 13 38
3.
ЧФР Клуж
 18 11 4 3 32 - 10 37
4.
УТА Арад
 19 10 5 4 31 - 26 35
5.
Рапид Бухарест
 19 10 2 7 39 - 27 32
6.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 26 - 21 29
7.
Сепси
 19 7 8 4 31 - 22 29
8.
Фарул Констанца
 19 7 7 5 29 - 23 28
9.
Университатя Клуж
 19 7 5 7 19 - 21 26
10.
Оцелул Галац
 19 6 8 5 17 - 19 26
11.
Петролул Плоешти
 19 6 7 6 24 - 28 25
12.
У Крайова 1948
 18 7 3 8 33 - 32 24
13.
Ботошани
 19 5 9 5 22 - 23 24
14.
Динамо Бухарест
 18 6 5 7 13 - 17 23
15.
Политехника Яссы
 18 5 8 5 20 - 23 23
16.
Волунтари
 18 4 7 7 17 - 22 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 11 5 2 31 - 18 38
2.
Университатя Крайова
 19 9 5 5 31 - 26 32
3.
Фарул Констанца
 19 8 4 7 23 - 27 28
4.
ЧФР Клуж
 19 7 5 7 32 - 30 26
5.
Рапид Бухарест
 18 5 9 4 23 - 21 24
6.
Оцелул Галац
 18 5 9 4 22 - 22 24
7.
Университатя Клуж
 18 5 9 4 24 - 24 24
8.
Сепси
 19 7 2 10 24 - 24 23
9.
УТА Арад
 18 4 7 7 17 - 25 19
10.
Волунтари
 20 4 7 9 25 - 36 19
11.
Петролул Плоешти
 18 3 9 6 11 - 15 18
12.
Политехника Яссы
 19 3 5 11 17 - 29 14
13.
Германнштадт
 18 2 7 9 14 - 23 13
14.
У Крайова 1948
 19 3 4 12 16 - 28 13
15.
Динамо Бухарест
 19 3 3 13 14 - 33 12
16.
Ботошани
 19 2 5 12 19 - 38 11
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (4)
ФКСБ Олару Дариус 15 (5)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (11)
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Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Политехника Яссы Бордеяну Михай 1 10
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 8
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