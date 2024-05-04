Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Ботошани

43' Бензар Ромарио пробует нанести удар издали, но Хесус Фернандес держит все под контролем

42' Флореску Эдуард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Волунтари

39' Флореску Эдуард из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Хорошую попытку сделал Robert Popescu . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Раца Вадим из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Раду Бобок из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Алийи Насер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Бензар Ромарио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Ботошани

30' Матч возобновлен

29' Црепуля Любян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Дикан Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Удар от ворот произведет Ботошани

28' Robert Popescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Раца Вадим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Каскини Баутиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

18' Офусу Риги из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Удар от ворот произведет Волунтари

17' Бензар Ромарио не смог попасть в створ ударом издали

17' Флореску Эдуард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Удар от ворот произведет Ботошани

15' Раца Вадим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Раца Вадим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Рикардинью XI из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Волунтари

13' Флореску Эдуард из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Волунтари

5' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Волунтари

3' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Ботошани

1' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Волунтари начинает с центра поля