Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
0:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаПико Фабрис
45' Желтая карточкаГильерме дос Сантос
46' Желтая карточкаДриусси Себастьян
46' Желтая карточкаУайт Брайан
90'+2
Ход матча
45'
46'
15
Утвик
Бьорн
20
Кубас
Андрес
25
Голд
Райан
22
Али
Ахмед
24
Уайт
Брайан
11
Пико
Фабрис
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Утвик БьорнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
- Нападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
11 Пико ФабрисНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
- Защитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вольф Джош
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Остин
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
Среднее время на гол
54
135
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|5
|0.5
|Голд Райан
|3
|0.3
|Пико Фабрис
|3
|0.3
|Рапосо Райан
|2
|0.2
|Шёпф Алессандро
|1
|0.1
|Али Ахмед
|1
|0.1
|Крейлах Дамир
|1
|0.1
|Веселинович Ранко
|1
|0.1
|Лаборда Матиас
|1
|0.1
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Вите Педро
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|3
|0.27
|Обриан Хадер
|2
|0.18
|Дриусси Себастьян
|2 (1)
|0.18
|Касканте Хулио
|2
|0.18
|Гильерме дос Сантос
|2
|0.18
|Галлахер Джон
|1
|0.09
|Хеджес Мэтт
|1
|0.09
|Ригони Эмилиано
|1
|0.09
|Ринг Александр
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Зардес Гьяси
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Фодри Си-Джей
|0
|0
|Вольфф Оуэн
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|5
|0
|Уайт Брайан
|3
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Пико Фабрис
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Али Ахмед
|1
|0
|Голд Райан
|1
|0
|Шёпф Алессандро
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
|Лаборда Матиас
|1
|0
|Рапосо Райан
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касканте Хулио
|4
|0
|Валенсия Йохан
|3
|0
|Рубио Диего
|2
|0
|Дриусси Себастьян
|2
|0
|Гильерме дос Сантос
|2
|0
|Обриан Хадер
|2
|0
|Галлахер Джон
|2
|0
|Вольфф Оуэн
|2
|0
|Даниэль Перейра
|1
|0
|Ринг Александр
|1
|0
|Зардес Гьяси
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Остин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
0
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Остин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
12
Ванкувер Уайткэпс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Остин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
10
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
1
100%
76-90
Пропущено
8
3
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
13%
2
15%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
2
25%
4
31%
61-75
1
13%
2
15%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
1
50%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
18
14
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
3
17%
2
14%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
5
28%
3
21%
76-90
Пропущено
10
13
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
3
30%
4
31%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
4
40%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0
Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 ТСК - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Пушкаш-Академи - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Диошдьёр 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0
Остин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3
Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Остин
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
51
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
74
55
56
37
110
19
110
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|5.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|9.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 14
|13
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 19
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|20 - 23
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 13
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 15
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|17 - 26
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|32 - 18
|24
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|3.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|14 - 14
|19
|4.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 16
|17
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 16
|14
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 17
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 11
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 20
|12
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 18
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 19
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|14.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|10 - 15
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|3.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|5.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|11.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|10 (5)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|9 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|8 (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5