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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Антверпен
1:2
Конец матча
Брюгге
0'
1' Желтая карточка
Янссен Винсент
0:1
48' Гол в свои ворота
Алдервейрельд Тоби
55' Желтая карточка
Ван Ден Босх Зено
0:2
64' Гол
Сков-Ольсен Андреас
65' Желтая карточка
Ордоньес Хоэль
1:2
67' Пенальти
Баликвиша Мишель-Анже
86' Желтая карточка
Ван Боммел Марк
90' Желтая карточка
Кулибали Сумайла
90'+8
91
Ламменс
Сенне
2
Де
Лат
Ричи
33
Ван
Ден
Босх
Зено
23
Алдервейрельд
Тоби
5
Вейндал
Оуэн
6
Матазо
Элио
27
Кейта
Мандела
19
Эджуке
Чидера
24
Эккеленкамп
Юрген
17
Ондрейка
Якоб
18
Янссен
Винсент
22
Миньоле
Симон
55
Кюйпер
Максим
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
15
Рафаэль
Онедика
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
7
Сков-Ольсен
Андреас
99
Родригеш
Тьяго
32
Нуса
Антонио
Антверпен
4-2-3-1
Брюгге
4-3-3

История личных встреч

Антверпен
Брюгге

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

25 матчей

20%
28%
52%
5 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

16%
44%
40%
4 победы 11 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
3:0
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
2:0
ПОЗЧТ
3:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
1:3
ПОЗЧТ
1:0
ПДА
4:1
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
0:2
К
3:1
ПДА
0:2
К
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
3:2
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
5:1
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
1:0

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.09
0.86

Среднее время на гол

82
105

Всего голов

29
13

Голов в среднем за матч

2.07
1.18

Среднее время на гол

43
76

Всего голов

41
25

Голов в среднем за матч

1.64
1

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 11 (1) 0.3
Иленикена Джордж 8 0.22
Баликвиша Мишель-Анже 6 (1) 0.16
Муйя Арбнор 5 0.14
Эккеленкамп Юрген 5 0.14
Ондрейка Якоб 5 (2) 0.14
Эджуке Чидера 4 0.11
Алдервейрельд Тоби 3 (2) 0.08
Керк Джирано 2 0.05
Вермирен Артур 1 0.03
Корбани Кобе 1 0.03
Вейндал Оуэн 1 0.03
Батай Йелле 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Mahamadou Doumbia 1 0.03
Юсуф Альхассан 0 0
Кейта Мандела 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Victor Udoh 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 18 (6) 0.49
Сков-Ольсен Андреас 12 (2) 0.32
Ютгла Ферран 8 0.22
Синкернагель Филип 7 0.19
Ванакен Ханс 5 0.14
Мехеле Брэндон 5 0.14
Кюйпер Максим 3 0.08
Ветлесен Уго 3 0.08
Нуса Антонио 3 0.08
Рафаэль Онедика 3 0.08
Скораш Михал 2 0.05
Бушанан Тажон 2 0.05
Нильсен Каспер 2 0.05
Мейер Бьорн 2 0.05
Саббе Кириани 1 0.03
Одои Денис 1 0.03
Спилеерс Йорне 0 0
Ордоньес Хоэль 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 9 0
Ван Ден Босх Зено 6 0
Керк Джирано 5 0
Кейта Мандела 3 1
Алдервейрельд Тоби 4 0
Батай Йелле 4 0
Эккеленкамп Юрген 4 0
Юсуф Альхассан 4 0
Баликвиша Мишель-Анже 4 0
Ван Боммел Марк 3 0
Кулибали Сумайла 3 0
Эджуке Чидера 3 0
Ондрейка Якоб 3 0
Муйя Арбнор 3 0
Вейндал Оуэн 1 1
Де Лат Ричи 2 0
Вермирен Артур 2 0
Иленикена Джордж 2 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 8 1
Рафаэль Онедика 8 0
Родригеш Тьяго 5 1
Одои Денис 5 0
Ванакен Ханс 3 1
Кюйпер Максим 3 1
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Нильсен Каспер 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Баланта Эдер 3 0
Скораш Михал 3 0
Миньоле Симон 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Спилеерс Йорне 2 0
Ордоньес Хоэль 2 0
Боята Дедрик 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Саббе Кириани 1 0

Результаты матчей

Антверпен
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Брюгге
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
22% (4)
67% (12)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

6
8
Антверпен
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Брюгге
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

20
42
Антверпен
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (16)
35% (13)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
30% (11)
32% (12)
Брюгге
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
30% (11)
27% (10)
43% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
32% (12)
41% (15)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

26
7

Упущенные победы

26
50

Голы по времени матча

Забито

33
34
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
25 Не забивали 20
6
18%
5
15%
1-15
1
3%
4
12%
16-30
9
27%
6
18%
31-45
2
6%
5
15%
46-60
6
18%
10
29%
29%
61-75
9
27%
4
12%
76-90

Пропущено

18
19
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
2
11%
1
5%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
17%
3
16%
31-45
4
22%
5
26%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
5
28%
6
32%
76-90

Забито

24
43
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 12
24 Не забивали 20
2
8%
5
12%
1-15
5
21%
6
14%
16-30
5
21%
5
12%
31-45
2
8%
7
16%
46-60
5
21%
10
23%
61-75
5
21%
10
23%
76-90

Пропущено

24
17
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
8%
1
6%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
6
25%
5
29%
29%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
7
29%
29%
5
29%
29%
76-90

Забито

57
77
28 В 1-м тайме 31
29 Во 2-м тайме 46
17 Забивали первыми 22
12 Не забивали 3
8
14%
10
13%
1-15
6
11%
10
13%
16-30
14
25%
11
14%
31-45
4
7%
12
16%
46-60
11
19%
20
26%
61-75
14
25%
14
18%
76-90

Пропущено

42
36
16 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 24
4
10%
2
6%
1-15
3
7%
4
11%
16-30
9
21%
8
22%
31-45
8
19%
6
17%
46-60
6
14%
5
14%
61-75
12
29%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0
Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0
Брюгге
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Брюгге 3:2 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2
ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1

Результаты матчей

Антверпен
Брюгге

Точный счет

0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
6:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
2 раза 11%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
10 раз 53%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Точный счет

0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
6:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
2:1
6 раз 16%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 32%
0
11 раз 30%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
6
2 раза 5%
1
15 раз 41%
3
7 раз 19%
2
5 раз 14%
4
4 раза 11%
0
3 раза 8%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
17
1
8
10
1.5
12
6
6
12
2.5
9
9
4
14
3.5
4
14
2
16
4.5
1
17
2
16
5.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
17
2
6
13
1.5
7
12
3
16
2.5
5
14
1
18
3.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
11
0.5
Больше Меньше
34
3
14
23
1.5
19
18
9
28
2.5
14
23
5
32
3.5
7
30
2
35
4.5
3
34
2
35
5.5
2
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 7 6 1 0 18 - 4 45
2.
Андерлехт
 6 3 1 2 9 - 7 42
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 2 0 4 11 - 9 41
4.
Генк
 7 3 1 3 6 - 13 34
5.
Серкль Брюгге
 7 2 3 2 10 - 10 33
6.
Антверпен
 7 1 0 6 3 - 14 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 6 - 1 41
2.
Генк
 4 2 1 1 4 - 5 31
3.
Серкль Брюгге
 4 1 2 1 6 - 4 29
4.
Брюгге
 3 3 0 0 10 - 1 9
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 0 2 7 - 6 3
6.
Антверпен
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 0 2 4 - 3 38
2.
Брюгге
 4 3 1 0 8 - 3 36
3.
Антверпен
 4 1 0 3 2 - 8 29
4.
Серкль Брюгге
 3 1 1 1 4 - 6 4
5.
Генк
 3 1 0 2 2 - 8 3
6.
Андерлехт
 3 0 1 2 3 - 6 1

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 25 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (3)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
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Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Мейер Бьорн уходит с поля. Саббе Кириани выходит вместо него
    • 1'
      Янссен Винсент получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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