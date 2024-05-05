Тур: 37. Стадион: Босуил.
0'
1' Желтая карточкаЯнссен Винсент
0:1
48' Гол в свои воротаАлдервейрельд Тоби
55' Желтая карточкаВан Ден Босх Зено
0:2
64' ГолСков-Ольсен Андреас
65' Желтая карточкаОрдоньес Хоэль
1:2
67' ПенальтиБаликвиша Мишель-Анже
86' Желтая карточкаВан Боммел Марк
90' Желтая карточкаКулибали Сумайла
90'+8
Ход матча
48'
64'
65'
67'
86'
90'
14
Мейер
Бьорн
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
60 Victor Udoh
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Баланта ЭдерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайен Ники
История личных встреч
Антверпен
Брюгге
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
25 матчей
20%
28%
52%
5 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
16%
44%
40%
4 победы 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.09
0.86
Среднее время на гол
82
105
Всего голов
29
13
Голов в среднем за матч
2.07
1.18
Среднее время на гол
43
76
Всего голов
41
25
Голов в среднем за матч
1.64
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|11 (1)
|0.3
|Иленикена Джордж
|8
|0.22
|Баликвиша Мишель-Анже
|6 (1)
|0.16
|Муйя Арбнор
|5
|0.14
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.14
|Ондрейка Якоб
|5 (2)
|0.14
|Эджуке Чидера
|4
|0.11
|Алдервейрельд Тоби
|3 (2)
|0.08
|Керк Джирано
|2
|0.05
|Вермирен Артур
|1
|0.03
|Корбани Кобе
|1
|0.03
|Вейндал Оуэн
|1
|0.03
|Батай Йелле
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.03
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Victor Udoh
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|18 (6)
|0.49
|Сков-Ольсен Андреас
|12 (2)
|0.32
|Ютгла Ферран
|8
|0.22
|Синкернагель Филип
|7
|0.19
|Ванакен Ханс
|5
|0.14
|Мехеле Брэндон
|5
|0.14
|Кюйпер Максим
|3
|0.08
|Ветлесен Уго
|3
|0.08
|Нуса Антонио
|3
|0.08
|Рафаэль Онедика
|3
|0.08
|Скораш Михал
|2
|0.05
|Бушанан Тажон
|2
|0.05
|Нильсен Каспер
|2
|0.05
|Мейер Бьорн
|2
|0.05
|Саббе Кириани
|1
|0.03
|Одои Денис
|1
|0.03
|Спилеерс Йорне
|0
|0
|Ордоньес Хоэль
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|9
|0
|Ван Ден Босх Зено
|6
|0
|Керк Джирано
|5
|0
|Кейта Мандела
|3
|1
|Алдервейрельд Тоби
|4
|0
|Батай Йелле
|4
|0
|Эккеленкамп Юрген
|4
|0
|Юсуф Альхассан
|4
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|4
|0
|Ван Боммел Марк
|3
|0
|Кулибали Сумайла
|3
|0
|Эджуке Чидера
|3
|0
|Ондрейка Якоб
|3
|0
|Муйя Арбнор
|3
|0
|Вейндал Оуэн
|1
|1
|Де Лат Ричи
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Иленикена Джордж
|2
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|8
|1
|Рафаэль Онедика
|8
|0
|Родригеш Тьяго
|5
|1
|Одои Денис
|5
|0
|Ванакен Ханс
|3
|1
|Кюйпер Максим
|3
|1
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Нильсен Каспер
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Скораш Михал
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Спилеерс Йорне
|2
|0
|Ордоньес Хоэль
|2
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Саббе Кириани
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Брюгге
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
22% (4)
67% (12)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
6
8
Антверпен
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Брюгге
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
20
42
Антверпен
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (16)
35% (13)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
30% (11)
32% (12)
Брюгге
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
30% (11)
27% (10)
43% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
32% (12)
41% (15)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
26
7
Упущенные победы
26
50
Голы по времени матча
Забито
33
34
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
25 Не забивали 20
6
18%
5
15%
1-15
1
3%
4
12%
16-30
9
27%
6
18%
31-45
2
6%
5
15%
46-60
6
18%
10
29%
29%
61-75
9
27%
4
12%
76-90
Пропущено
18
19
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
2
11%
1
5%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
17%
3
16%
31-45
4
22%
5
26%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
5
28%
6
32%
76-90
Забито
24
43
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 12
24 Не забивали 20
2
8%
5
12%
1-15
5
21%
6
14%
16-30
5
21%
5
12%
31-45
2
8%
7
16%
46-60
5
21%
10
23%
61-75
5
21%
10
23%
76-90
Пропущено
24
17
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
8%
1
6%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
6
25%
5
29%
29%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
7
29%
29%
5
29%
29%
76-90
Забито
57
77
28 В 1-м тайме 31
29 Во 2-м тайме 46
17 Забивали первыми 22
12 Не забивали 3
8
14%
10
13%
1-15
6
11%
10
13%
16-30
14
25%
11
14%
31-45
4
7%
12
16%
46-60
11
19%
20
26%
61-75
14
25%
14
18%
76-90
Пропущено
42
36
16 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 24
4
10%
2
6%
1-15
3
7%
4
11%
16-30
9
21%
8
22%
31-45
8
19%
6
17%
46-60
6
14%
5
14%
61-75
12
29%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0
Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0
Брюгге
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Брюгге 3:2 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2
ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1
Результаты матчей
Антверпен
Брюгге
Точный счет
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
6:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
2 раза 11%
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
10 раз 53%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Точный счет
0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
6:0
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
2:1
6 раз 16%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 32%
0
11 раз 30%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
6
2 раза 5%
1
15 раз 41%
3
7 раз 19%
2
5 раз 14%
4
4 раза 11%
0
3 раза 8%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
171
810
126
612
99
414
414
216
117
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
172
613
712
316
514
118
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2611
Больше Меньше
343
1423
1918
928
1423
532
730
235
334
235
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|18 - 4
|45
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|42
|3.
|6
|2
|0
|4
|11 - 9
|41
|4.
|7
|3
|1
|3
|6 - 13
|34
|5.
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|33
|6.
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|41
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|31
|3.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|29
|4.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|6.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|38
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|36
|3.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|29
|4.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|6.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|25 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (3)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9