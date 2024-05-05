Тур: 28. Стадион: Люнгбю. Главный судья: Тукгаард Михаэль
0'
28' Желтая карточкаКаллесеэ Миккель
38' Вторая желтая карточкаКаллесеэ Миккель
42' Желтая карточкаВинтер Каспер
1:0
59' ГолГудьонсен Андри
1:1
64' ГолДаммерс Вессель
Ход матча
28'
38'
42'
59'
1:0
64'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 2
-
265 Количество передач 243
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
32
Сторк
Янник
24
Tobias
Storm
- Основной состав
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tobias StormПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
16 Johan Meyer
-
33 Enock Otoo
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
- Нападающий
-
-
24 Sabil Hansen
-
-
30 Mike Themsen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Люнгбю
Раннерс
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед
25 матчей
12%
20%
68%
3 победы 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
4%
52%
44%
1 победа 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
12%
44%
44%
3 победы 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
0.82
0.71
Среднее время на гол
110
126
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.86
1.82
Среднее время на гол
48
49
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|12 (1)
|0.43
|Гюткьяер Фредерик
|4 (2)
|0.14
|Чуквуани Точи
|3
|0.11
|Финнссон Кольбейн
|2
|0.07
|Йенсен Магнус
|2
|0.07
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0.07
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.07
|Грегор Паскаль
|1
|0.04
|Ромер Марсель
|1
|0.04
|Бьеллан Андреас
|1
|0.04
|Винтер Каспер
|1
|0.04
|William Kumado
|0
|0
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Муньеса Марк
|0
|0
|Амон Джонатан
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фусейни Мохаммед II
|8
|0.29
|Нордли Симен Болькан
|5 (1)
|0.18
|Одей Стивен
|4
|0.14
|Бундгаард Филип
|4 (2)
|0.14
|Хег Даниэль
|2
|0.07
|Копплин Бьорн
|2
|0.07
|Ольсен Оливер
|1
|0.04
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.04
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|Hugo Andersson2
|1
|0.04
|Энггаард Мэдс
|1
|0.04
|Даммерс Вессель
|1
|0.04
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Tammer Bany Odeh
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винтер Каспер
|5
|1
|Финнссон Кольбейн
|4
|1
|Муньеса Марк
|5
|0
|Грегор Паскаль
|4
|0
|Йенсен Магнус
|4
|0
|Хамалайнен Брайан
|3
|0
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|Ромер Марсель
|3
|0
|Чуквуани Точи
|3
|0
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Tobias Storm
|2
|0
|Freyr Alexandersson
|2
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0
|Бизоза Парфе
|1
|0
|Киккенборг Мадс
|1
|0
|Лиссенс Лукас
|1
|0
|Johan Meyer
|1
|0
|Enock Otoo
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энггаард Мэдс
|7
|0
|Даммерс Вессель
|5
|1
|Ольсен Оливер
|6
|0
|Каллесеэ Миккель
|3
|1
|Бьёркенгрен Йон
|4
|0
|Кулибали Лассо
|3
|0
|Карлгрен Патрик
|2
|0
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0
|Одей Стивен
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Занден Оливер
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|Tammer Bany Odeh
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
|Mike Themsen
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Раннерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
11
8
Люнгбю
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Раннерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
25
10
Упущенные победы
5
15
Люнгбю
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (16)
22% (6)
19% (5)
Раннерс
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
27
14
Упущенные победы
16
23
Голы по времени матча
Забито
19
18
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
1
5%
4
22%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
4
21%
5
28%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
4
21%
4
22%
76-90
Пропущено
20
23
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
2
10%
2
9%
1-15
0
0%
7
30%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
5
25%
3
13%
46-60
3
15%
5
22%
61-75
6
30%
3
13%
76-90
Забито
14
18
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
1
7%
4
22%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
4
29%
4
22%
31-45
3
21%
5
28%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
21%
2
11%
76-90
Пропущено
28
20
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
14%
1
5%
1-15
5
18%
2
10%
16-30
6
21%
3
15%
31-45
6
21%
3
15%
46-60
2
7%
4
20%
61-75
5
18%
7
35%
76-90
Забито
33
36
15 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 13
5 Не забивали 8
2
6%
8
22%
1-15
6
18%
4
11%
16-30
7
21%
5
14%
31-45
7
21%
10
28%
46-60
4
12%
3
8%
61-75
7
21%
6
17%
76-90
Пропущено
48
43
21 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 23
6
13%
3
7%
1-15
5
10%
9
21%
16-30
10
21%
6
14%
31-45
11
23%
6
14%
46-60
5
10%
9
21%
61-75
11
23%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Люнгбю - Оденсе 0:0
Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3
Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3
Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1
Результаты матчей
Люнгбю
Раннерс
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
8 раз 30%
1
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
2 раза 7%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
94
68
58
212
112
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
104
49
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
198
1017
1116
225
324
126
126
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|16
|8
|3
|52 - 26
|56
|2.
|28
|15
|8
|5
|52 - 28
|53
|3.
|27
|16
|4
|7
|54 - 31
|52
|4.
|27
|16
|4
|7
|49 - 33
|52
|5.
|28
|9
|11
|8
|35 - 39
|38
|6.
|27
|9
|5
|13
|34 - 38
|32
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|30 - 13
|29
|2.
|14
|9
|1
|4
|28 - 13
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|5.
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|6.
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|26 - 14
|29
|2.
|14
|8
|1
|5
|23 - 21
|25
|3.
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|4.
|14
|7
|3
|4
|22 - 15
|24
|5.
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|6.
|13
|3
|2
|8
|14 - 23
|11
Группа вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|12
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (7)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8