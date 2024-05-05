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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Тукгаард Михаэль
Люнгбю
1:1
Второй тайм: 74'
Раннерс
0'
28' Желтая карточка
Каллесеэ Миккель
38' Вторая желтая карточка
Каллесеэ Миккель
42' Желтая карточка
Винтер Каспер
1:0
59' Гол
Гудьонсен Андри
1:1
64' Гол
Даммерс Вессель

Ход матча

28'
 
Каллесеэ Миккель
38'
 
Каллесеэ Миккель
41'
 
Копплин Бьорн
Эйджийри Эрнест
42'
Винтер Каспер
 
59'
Гудьонсен Андри
(Амон Джонатан)
1:0
62'
 
Браянац Муамер
Одей Стивен
64'
1:1
Даммерс Вессель
(Ольсен Оливер)
71'
Гюткьяер Фредерик
Винтер Каспер
 
71'
Чуквуани Точи
Амон Джонатан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 2
  • 265 Количество передач 243
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Раннерс
3.95
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6.46
5.90
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Все Коэффициенты
32
Сторк
Янник
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
5
Лиссенс
Лукас
24
Tobias
Storm
13
Винтер
Каспер
30
Ромер
Марсель
20
Финнссон
Кольбейн
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
22
Гудьонсен
Андри
17
Амон
Джонатан
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
27
Ольсен
Оливер
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
21
Эйджийри
Эрнест
90
Одей
Стивен
77
Фусейни
Мохаммед
II
Люнгбю
3-4-3
Раннерс
4-4-1-1

История личных встреч

Люнгбю
Раннерс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед

25 матчей

12%
20%
68%
3 победы 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

4%
52%
44%
1 победа 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

12%
44%
44%
3 победы 11 ничьих 11 побед

История матчей

СД
6:2
СД
1:0
СД
1:0
ТМК
1:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:2
СД
0:3
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:3
СД
2:0
СД
1:3
СД
0:0
СД
0:2
СД
2:0
К
0:2
СЛ
1:1
СЛ
3:3
К
3:0
СЛ
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:2

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

0.82
0.71

Среднее время на гол

110
126

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.86
1.82

Среднее время на гол

48
49

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 12 (1) 0.43
Гюткьяер Фредерик 4 (2) 0.14
Чуквуани Точи 3 0.11
Финнссон Кольбейн 2 0.07
Йенсен Магнус 2 0.07
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0.07
Финнбогасон Альфред 2 0.07
Грегор Паскаль 1 0.04
Ромер Марсель 1 0.04
Бьеллан Андреас 1 0.04
Винтер Каспер 1 0.04
William Kumado 0 0
Хамалайнен Брайан 0 0
Муньеса Марк 0 0
Амон Джонатан 0 0
Tobias Storm 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фусейни Мохаммед II 8 0.29
Нордли Симен Болькан 5 (1) 0.18
Одей Стивен 4 0.14
Бундгаард Филип 4 (2) 0.14
Хег Даниэль 2 0.07
Копплин Бьорн 2 0.07
Ольсен Оливер 1 0.04
Эйджийри Эрнест 1 0.04
Бьёркенгрен Йон 1 0.04
Hugo Andersson2 1 0.04
Энггаард Мэдс 1 0.04
Даммерс Вессель 1 0.04
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Tammer Bany Odeh 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винтер Каспер 5 1
Финнссон Кольбейн 4 1
Муньеса Марк 5 0
Грегор Паскаль 4 0
Йенсен Магнус 4 0
Хамалайнен Брайан 3 0
Сигурдссон Гильфи 3 0
Ромер Марсель 3 0
Чуквуани Точи 3 0
Бьеллан Андреас 2 0
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0
William Kumado 2 0
Tobias Storm 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Гудьонсен Андри 1 0
Гюткьяер Фредерик 1 0
Бизоза Парфе 1 0
Киккенборг Мадс 1 0
Лиссенс Лукас 1 0
Johan Meyer 1 0
Enock Otoo 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энггаард Мэдс 7 0
Даммерс Вессель 5 1
Ольсен Оливер 6 0
Каллесеэ Миккель 3 1
Бьёркенгрен Йон 4 0
Кулибали Лассо 3 0
Карлгрен Патрик 2 0
Фусейни Мохаммед II 2 0
Одей Стивен 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Занден Оливер 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
William Kaastrup 1 0
Mike Themsen 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Раннерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

11
8
Люнгбю
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Раннерс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

25
10

Упущенные победы

5
15
Люнгбю
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (16)
22% (6)
19% (5)
Раннерс
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

27
14

Упущенные победы

16
23

Голы по времени матча

Забито

19
18
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
1
5%
4
22%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
4
21%
5
28%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
4
21%
4
22%
76-90

Пропущено

20
23
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
2
10%
2
9%
1-15
0
0%
7
30%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
5
25%
3
13%
46-60
3
15%
5
22%
61-75
6
30%
3
13%
76-90

Забито

14
18
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
1
7%
4
22%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
4
29%
4
22%
31-45
3
21%
5
28%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
21%
2
11%
76-90

Пропущено

28
20
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
14%
1
5%
1-15
5
18%
2
10%
16-30
6
21%
3
15%
31-45
6
21%
3
15%
46-60
2
7%
4
20%
61-75
5
18%
7
35%
76-90

Забито

33
36
15 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 13
5 Не забивали 8
2
6%
8
22%
1-15
6
18%
4
11%
16-30
7
21%
5
14%
31-45
7
21%
10
28%
46-60
4
12%
3
8%
61-75
7
21%
6
17%
76-90

Пропущено

48
43
21 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 23
6
13%
3
7%
1-15
5
10%
9
21%
16-30
10
21%
6
14%
31-45
11
23%
6
14%
46-60
5
10%
9
21%
61-75
11
23%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Люнгбю - Оденсе 0:0
Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3
Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3
Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1

Результаты матчей

Люнгбю
Раннерс

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
8 раз 30%
1
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
4
6
8
1.5
5
8
2
12
2.5
1
12
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
4
4
9
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
19
8
10
17
1.5
11
16
2
25
2.5
3
24
1
26
3.5
1
26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 27 16 8 3 52 - 26 56
2.
Норшелланн
 28 15 8 5 52 - 28 53
3.
Копенгаген
 27 16 4 7 54 - 31 52
4.
Мидтьюлланн
 27 16 4 7 49 - 33 52
5.
АГФ Орхус
 28 9 11 8 35 - 39 38
6.
Силькеборг
 27 9 5 13 34 - 38 32

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 0:0 28 9 8 11 33 - 41 35
2.
Раннерс
 1:1 28 8 11 9 37 - 44 35
3.
Люнгбю
 1:1 28 6 9 13 33 - 50 27
4.
Оденсе
 27 6 8 13 29 - 40 26
5.
Вайле
 27 5 9 13 24 - 32 24
6.
Видовре
 0:0 28 4 7 17 24 - 54 19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 14 8 5 1 30 - 13 29
2.
Копенгаген
 14 9 1 4 28 - 13 28
3.
Мидтьюлланн
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Брондбю
 13 8 3 2 26 - 12 27
5.
Силькеборг
 14 6 3 5 20 - 15 21
6.
АГФ Орхус
 14 5 4 5 17 - 20 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 0:0 14 7 4 3 22 - 16 25
2.
Люнгбю
 1:1 15 4 8 3 22 - 19 20
3.
Раннерс
 1:1 13 4 5 4 18 - 20 17
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Видовре
 0:0 14 1 3 10 11 - 31 6
6.
Оденсе
 14 0 3 11 10 - 28 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 14 8 5 1 26 - 14 29
2.
Мидтьюлланн
 14 8 1 5 23 - 21 25
3.
Копенгаген
 13 7 3 3 26 - 18 24
4.
Норшелланн
 14 7 3 4 22 - 15 24
5.
АГФ Орхус
 14 4 7 3 18 - 19 19
6.
Силькеборг
 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 13 6 5 2 19 - 12 23
2.
Раннерс
 1:1 15 4 6 5 19 - 24 18
3.
Видовре
 0:0 14 3 4 7 13 - 23 13
4.
Вайле
 14 2 5 7 11 - 18 11
5.
Виборг
 0:0 14 2 4 8 11 - 25 10
6.
Люнгбю
 1:1 13 2 1 10 11 - 31 7

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Люнгбю Гудьонсен Андри 12
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (7)
Силькеборг Линд Александр 10 (3)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
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    Люнгбю
    Ничья
    Раннерс
    3.95
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    6.46
    5.90
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