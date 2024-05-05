Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Раннерс

45' Амон Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Удар от ворот произведет Люнгбю

42' Кулибали Лассо из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Винтер Каспер получил желтую карточку от судьи

41' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Гудьонсен Андри нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.

31' Магнуссон Сайвар-Атли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Хорошую попытку сделал Амон Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Каллесеэ Миккель получил желтую карточку от судьи

28' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Матч возобновится спорным мячом

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Хорошую попытку сделал Кулибали Лассо . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Удар от ворот произведет Раннерс

19' Ромер Марсель не смог попасть в створ ударом издали

19' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Эйджийри Эрнест пробует нанести удар издали, но Янник Сторч держит все под контролем

16' Удар от ворот произведет Раннерс

16' Ромер Марсель не смог попасть в створ ударом издали

14' Удар от ворот произведет Люнгбю

11' Магнуссон Сайвар-Атли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Хорошую попытку сделал Гудьонсен Андри . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Люнгбю

4' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Люнгбю начинает с центра поля