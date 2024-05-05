Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Киилерик Мальте оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Magnus Fredslund из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Magnus Fredslund из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Удар от ворот произведет Виборг

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Марк Нильсен из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Thomas Joergensen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Удар от ворот произведет Виборг

44' Томсен Тобиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Марк Нильсен из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Видовре

39' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Виборг

39' Геммер Йонас не смог попасть в створ ударом издали

38' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Видовре

36' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Виборг

36' Magnus Fredslund из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Виборг

34' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Марк Нильсен из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Magnus Fredslund выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Видовре

28' Аносике Эмента оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Оооо... вот это был удар! Сёндергаард Мадс должен был забить с этой позиции.

28' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Виборг

24' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Джукич Филип взял и забрал мяч на выходе

23' Матч возобновится спорным мячом

22' Сёндергаард Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Magnus Fredslund из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Бонде Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Видовре

17' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Видовре

17' Аниембе Даниэль из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Сержиу Андраде пробует нанести удар издали, но Филип Джукич держит все под контролем

11' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

11' Magnus Fredslund из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Джукич Филип взял и забрал мяч на выходе

6' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг подал угловой справа.

5' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Magnus Fredslund навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Геммер Йонас пробует нанести удар издали, но Нико Мантль держит все под контролем

3' Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Видовре

2' Сержиу Андраде не смог попасть в створ ударом издали

2' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Виборг начинает с центра поля