Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Удар от ворот произведет Видовре

92' Ибрагим Саид из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Матч возобновлен

89' Мантл Нико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Mathias Andreasen получил желтую карточку от судьи

88' Мантл Нико взял и забрал мяч на выходе

88' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Magnus Fredslund из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Марк Нильсен из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Г О О О О Л - Jakob Vester забивает с правой ноги!

80' Аниембе Даниэль из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Удар от ворот произведет Виборг

78' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Мантл Нико взял и забрал мяч на выходе

76' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Видовре

75' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Джукич Филип взял и забрал мяч на выходе

72' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Видовре

71' Сёндергаард Мадс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Абубакари Малик получил желтую карточку от судьи

68' Удар от ворот произведет Видовре

67' Судья подбегает и показывает Геммер Йонас из команды Видовре отложенную желтую карточку за фол.

67' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Киилерик Мальте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Удар от ворот произведет Виборг

64' Magnus Fredslund оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Каалунд Ларсен Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Сержиу Андраде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Magnus Fredslund навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

60' Сержиу Андраде навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Джукич Филип взял и забрал мяч на выходе

57' Сержиу Андраде навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Сержиу Андраде навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

54' Хорошую попытку сделал Аносике Эмента . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Матч возобновится спорным мячом

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Magnus Fredslund пробует нанести удар издали, но Нико Мантль держит все под контролем

52' Марк Нильсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Magnus Fredslund навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Марк Нильсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Magnus Fredslund пробует нанести удар издали, но Нико Мантль держит все под контролем

50' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Виборг