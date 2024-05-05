  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Реддер Миккель
Видовре
0:1
Конец матча
Виборг
0'
67' Желтая карточка
Геммер Йонас
69' Желтая карточка
Абубакари Малик
0:1
80' Гол
Jakob Nielsen
88' Желтая карточка
Mathias Andreasen
90' Желтая карточка
Томсен Тобиас
90'+9

Ход матча

55'
 
Ибрагим Саид
Йенсен Исак
55'
 
Абубакари Малик
Anosike Ementa
56'
 
Вестергорд Магнус
Бонде Якуб
67'
Геммер Йонас
 
69'
 
Абубакари Малик
71'
Герт Матиас
Геммер Йонас
 
75'
Mathias Andreasen
Спельманн Мартин
 
76'
 
Jakob Nielsen
Sergio Andrade
80'
0:1
Jakob Nielsen
(Аниембе Даниэль)
88'
Mathias Andreasen
 
90'
 
Гроннинг Йеппе
Сёндергаард Мадс
90'
Томсен Тобиас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 459 Количество передач 466
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

1
Джукич
Филип
30
Magnus
Fredslund
25
Киилерик
Мальте
5
Matti
Olsen
26
Marc
Nielsen
18
Каалунд
Ларсен
Мадс
6
Геммер
Йонас
11
Thomas
Joergensen
10
Спельманн
Мартин
9
Томсен
Тобиас
14
Якобсен
Кристиан
II
58
Мантл
Нико
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
18
Мбом
Жан-Мануэль
6
Сёндергаард
Мадс
7
Sergio
Andrade
14
Anosike
Ementa
15
Йенсен
Исак
Видовре
4-3-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Видовре
Виборг

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

175%
25%
7 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 8 побед

17 матчей

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед

История матчей

СД
3:1
СД
2:2
СД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:4
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
1:3
ПД
2:3
ПД
1:3
ПД
2:2
ПД
0:3
ПД
3:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.11
1.25

Среднее время на гол

81
72

Всего голов

9
19

Голов в среднем за матч

1.13
2.11

Среднее время на гол

80
42

Всего голов

19
29

Голов в среднем за матч

1.12
1.71

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

80
52

Бомбардиры внутри турнира

Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томсен Тобиас 8 0.29
Якобсен Кристиан II 4 0.14
Камили Лирим 4 (1) 0.14
Макиенок Симон 2 0.07
Andreas Smed 2 0.07
Magnus Fredslund 1 0.04
Каалунд Ларсен Мадс 1 0.04
Jeffrey Papa 1 0.04
Ильязовски Ахмед 0 0
Marc Nielsen 0 0
Линдберг Маркус 0 0
Геммер Йонас 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 8 0.29
Йенсен Исак 5 0.18
Ибрагим Саид 3 0.11
Sergio Andrade 2 0.07
Сёндергаард Мадс 2 0.07
Бонде Якуб 2 0.07
Абубакари Малик 2 0.07
Аниембе Даниэль 1 0.04
Вестергорд Магнус 1 0.04
Жуниор Ренато 1 0.04
Томас Найджел 1 0.04
Бундгаард Оливер 1 0.04
Бюрги Николас 1 0.04
Джатта Алассана 1 0.04
Залетел Жан 1 0.04
Jakob Nielsen 1 0.04
Srdjan Kuzmic 1 0.04
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 10 0
Ильязовски Ахмед 6 0
Спельманн Мартин 5 0
Matti Olsen 4 0
Magnus Fredslund 4 0
Камили Лирим 4 0
Линдберг Маркус 2 1
Якобсен Кристиан II 3 0
Томсен Тобиас 3 0
Геертсен Николай 3 0
Philip Reinhold 3 0
Marc Nielsen 3 0
Jeffrey Papa 3 0
Mathias Andreasen 2 0
Джукич Филип 2 0
Пер Франдсен 2 0
Макиенок Симон 1 0
Andreas Smed 1 0
Thomas Joergensen 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 6 1
Мбом Жан-Мануэль 6 0
Anosike Ementa 6 0
Сёндергаард Мадс 4 0
Жуниор Ренато 2 1
Гроннинг Йеппе 3 0
Аниембе Даниэль 3 0
Томас Найджел 3 0
Бундгаард Оливер 3 0
Sergio Andrade 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Бонде Якуб 1 0
Бюрги Николас 1 0
Мантл Нико 1 0
Якобс Ями 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Залетел Жан 1 0
Абубакари Малик 1 0
Йенсен Исак 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Jakob Nielsen 1 0

Результаты матчей

Видовре
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Виборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

9
6
Видовре
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Виборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

12
20
Видовре
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Виборг
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

21
26

Голы по времени матча

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
6
50%
76-90

Пропущено

32
25
11 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
6
19%
2
8%
1-15
5
16%
3
12%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
8
25%
6
24%
46-60
4
13%
4
16%
61-75
9
28%
5
20%
76-90

Забито

14
23
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 16
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
4
29%
3
13%
31-45
3
21%
5
22%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
4
29%
6
26%
76-90

Пропущено

22
15
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
18%
2
13%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
5
23%
3
20%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
5
23%
1
7%
61-75
4
18%
5
33%
76-90

Забито

25
35
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 11
13 Не забивали 8
0
0%
2
6%
1-15
2
8%
8
23%
16-30
7
28%
3
9%
31-45
4
16%
5
14%
46-60
6
24%
5
14%
61-75
6
24%
12
34%
76-90

Пропущено

54
40
22 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 23
19 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 24
10
19%
4
10%
1-15
7
13%
5
13%
16-30
5
9%
8
20%
31-45
10
19%
8
20%
46-60
9
17%
5
13%
61-75
13
24%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Видовре
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Оденсе - Видовре 1:2 Видовре - Вайле 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Видовре - Раннерс 1:3
Виборг - Видовре 3:1 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Видовре - Норшелланн 1:2 Люнгбю - Видовре 2:4 Видовре - Виборг 2:2 Видовре - Раннерс 1:3 Александрия - Видовре 1:2 Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3 Нюкёбинг - Видовре 1:5 Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5
Виборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1
Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1

Результаты матчей

Видовре
Виборг

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
4
1 раз 4%
0
9 раз 32%
2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Видовре
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
2
12
1.5
9
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
8
6
4
10
1.5
3
11
1
13
2.5
1
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
19
9
6
22
1.5
12
16
1
27
2.5
3
25
1
27
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 27 16 8 3 52 - 26 56
2.
Копенгаген
 2:0 28 17 4 7 56 - 31 55
3.
Норшелланн
 28 15 8 5 52 - 28 53
4.
Мидтьюлланн
 27 16 4 7 49 - 33 52
5.
АГФ Орхус
 28 9 11 8 35 - 39 38
6.
Силькеборг
 0:2 28 9 5 14 34 - 40 32

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 28 10 7 11 34 - 41 37
2.
Раннерс
 28 8 10 10 37 - 45 34
3.
Люнгбю
 28 7 8 13 34 - 50 29
4.
Оденсе
 27 6 8 13 29 - 40 26
5.
Вайле
 27 5 9 13 24 - 32 24
6.
Видовре
 28 4 6 18 24 - 55 18

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 14 8 5 1 30 - 13 29
2.
Копенгаген
 2:0 14 9 1 4 28 - 13 28
3.
Мидтьюлланн
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Брондбю
 13 8 3 2 26 - 12 27
5.
Силькеборг
 0:2 15 6 3 6 20 - 17 21
6.
АГФ Орхус
 14 5 4 5 17 - 20 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 14 7 4 3 22 - 16 25
2.
Люнгбю
 15 5 7 3 23 - 19 22
3.
Раннерс
 13 4 5 4 18 - 20 17
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Видовре
 14 1 2 11 11 - 32 5
6.
Оденсе
 14 0 3 11 10 - 28 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 14 8 5 1 26 - 14 29
2.
Копенгаген
 2:0 14 8 3 3 28 - 18 27
3.
Мидтьюлланн
 14 8 1 5 23 - 21 25
4.
Норшелланн
 14 7 3 4 22 - 15 24
5.
АГФ Орхус
 14 4 7 3 18 - 19 19
6.
Силькеборг
 0:2 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 13 6 5 2 19 - 12 23
2.
Раннерс
 15 4 5 6 19 - 25 17
3.
Видовре
 14 3 4 7 13 - 23 13
4.
Виборг
 14 3 3 8 12 - 25 12
5.
Вайле
 14 2 5 7 11 - 18 11
6.
Люнгбю
 13 2 1 10 11 - 31 7

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Люнгбю Гудьонсен Андри 12
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (7)
Силькеборг Линд Александр 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pro Ventilation Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Видовре 0:1 Виборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный