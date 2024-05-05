Тур: 28. Стадион: Pro Ventilation Arena. Главный судья: Реддер Миккель
0'
67' Желтая карточкаГеммер Йонас
69' Желтая карточкаАбубакари Малик
0:1
80' ГолJakob Nielsen
88' Желтая карточкаMathias Andreasen
90' Желтая карточкаТомсен Тобиас
90'+9
Ход матча
67'
69'
80'
0:1
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
459 Количество передач 466
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
26
Marc
Nielsen
58
Мантл
Нико
17
Бонде
Якуб
15
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Marc NielsenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Радич СтипеЗащитник
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Видовре
Виборг
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
175%
25%
7 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 8 побед
17 матчей
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.11
1.25
Среднее время на гол
81
72
Всего голов
9
19
Голов в среднем за матч
1.13
2.11
Среднее время на гол
80
42
Всего голов
19
29
Голов в среднем за матч
1.12
1.71
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
80
52
Бомбардиры внутри турнира
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томсен Тобиас
|8
|0.29
|Якобсен Кристиан II
|4
|0.14
|Камили Лирим
|4 (1)
|0.14
|Макиенок Симон
|2
|0.07
|Andreas Smed
|2
|0.07
|Magnus Fredslund
|1
|0.04
|Каалунд Ларсен Мадс
|1
|0.04
|Jeffrey Papa
|1
|0.04
|Ильязовски Ахмед
|0
|0
|Marc Nielsen
|0
|0
|Линдберг Маркус
|0
|0
|Геммер Йонас
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anosike Ementa
|8
|0.29
|Йенсен Исак
|5
|0.18
|Ибрагим Саид
|3
|0.11
|Sergio Andrade
|2
|0.07
|Сёндергаард Мадс
|2
|0.07
|Бонде Якуб
|2
|0.07
|Абубакари Малик
|2
|0.07
|Аниембе Даниэль
|1
|0.04
|Вестергорд Магнус
|1
|0.04
|Жуниор Ренато
|1
|0.04
|Томас Найджел
|1
|0.04
|Бундгаард Оливер
|1
|0.04
|Бюрги Николас
|1
|0.04
|Джатта Алассана
|1
|0.04
|Залетел Жан
|1
|0.04
|Jakob Nielsen
|1
|0.04
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.04
|Гроннинг Йеппе
|0
|0
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|10
|0
|Ильязовски Ахмед
|6
|0
|Спельманн Мартин
|5
|0
|Matti Olsen
|4
|0
|Magnus Fredslund
|4
|0
|Камили Лирим
|4
|0
|Линдберг Маркус
|2
|1
|Якобсен Кристиан II
|3
|0
|Томсен Тобиас
|3
|0
|Геертсен Николай
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Marc Nielsen
|3
|0
|Jeffrey Papa
|3
|0
|Mathias Andreasen
|2
|0
|Джукич Филип
|2
|0
|Пер Франдсен
|2
|0
|Макиенок Симон
|1
|0
|Andreas Smed
|1
|0
|Thomas Joergensen
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|6
|1
|Мбом Жан-Мануэль
|6
|0
|Anosike Ementa
|6
|0
|Сёндергаард Мадс
|4
|0
|Жуниор Ренато
|2
|1
|Гроннинг Йеппе
|3
|0
|Аниембе Даниэль
|3
|0
|Томас Найджел
|3
|0
|Бундгаард Оливер
|3
|0
|Sergio Andrade
|2
|0
|Srdjan Kuzmic
|2
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Мантл Нико
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Залетел Жан
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
|Йенсен Исак
|1
|0
|Педерсен Лукас Лунд
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Результаты матчей
Видовре
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Виборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
9
6
Видовре
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Виборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
12
20
Видовре
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Виборг
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
21
26
Голы по времени матча
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
6
50%
76-90
Пропущено
32
25
11 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
6
19%
2
8%
1-15
5
16%
3
12%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
8
25%
6
24%
46-60
4
13%
4
16%
61-75
9
28%
5
20%
76-90
Забито
14
23
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 16
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
4
29%
3
13%
31-45
3
21%
5
22%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
4
29%
6
26%
76-90
Пропущено
22
15
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
18%
2
13%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
5
23%
3
20%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
5
23%
1
7%
61-75
4
18%
5
33%
76-90
Забито
25
35
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 11
13 Не забивали 8
0
0%
2
6%
1-15
2
8%
8
23%
16-30
7
28%
3
9%
31-45
4
16%
5
14%
46-60
6
24%
5
14%
61-75
6
24%
12
34%
76-90
Пропущено
54
40
22 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 23
19 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 24
10
19%
4
10%
1-15
7
13%
5
13%
16-30
5
9%
8
20%
31-45
10
19%
8
20%
46-60
9
17%
5
13%
61-75
13
24%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Видовре
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Оденсе - Видовре 1:2 Видовре - Вайле 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Видовре - Раннерс 1:3
Виборг - Видовре 3:1 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Видовре - Норшелланн 1:2 Люнгбю - Видовре 2:4 Видовре - Виборг 2:2 Видовре - Раннерс 1:3 Александрия - Видовре 1:2 Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3 Нюкёбинг - Видовре 1:5 Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5
Виборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1
Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1
Результаты матчей
Видовре
Виборг
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
4
1 раз 4%
0
9 раз 32%
2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Видовре
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
212
95
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
86
410
311
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
199
622
1216
127
325
127
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|16
|8
|3
|52 - 26
|56
|2.
|2:0
|28
|17
|4
|7
|56 - 31
|55
|3.
|28
|15
|8
|5
|52 - 28
|53
|4.
|27
|16
|4
|7
|49 - 33
|52
|5.
|28
|9
|11
|8
|35 - 39
|38
|6.
|0:2
|28
|9
|5
|14
|34 - 40
|32
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|30 - 13
|29
|2.
|2:0
|14
|9
|1
|4
|28 - 13
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|5.
|0:2
|15
|6
|3
|6
|20 - 17
|21
|6.
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|26 - 14
|29
|2.
|2:0
|14
|8
|3
|3
|28 - 18
|27
|3.
|14
|8
|1
|5
|23 - 21
|25
|4.
|14
|7
|3
|4
|22 - 15
|24
|5.
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|6.
|0:2
|13
|3
|2
|8
|14 - 23
|11
Группа вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|12
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (7)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8