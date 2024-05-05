Тур: 30. Стадион: 28 Black Arena.
0:1
Второй тайм: 47'
Ход матча
21'
0:1
19
Andy
Irving
30
Хорват
Саша
14
Бериша
Валон
17
Усор
Мозес
44
Тауи
Адиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Лоун АлиПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
-
44 Тауи АдильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Защитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
-
37 Копадо ЛукасНападающий
-
19 Пинто ЛенниНападающий
-
Главный тренер: Thomas Darazs
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
ЛАСК
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 16 побед
31 матч
19.4%
22.6%
58%
6 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
22.6%
41.9%
35.5%
7 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
32.3%
16.1%
51.6%
10 побед 5 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
25
Голов в среднем за матч
1.18
1.19
Среднее время на гол
76
75
Всего голов
39
29
Голов в среднем за матч
2.79
2.9
Среднее время на гол
32
31
Всего голов
59
54
Голов в среднем за матч
1.9
1.74
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
47
51
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|10
|0.33
|Andy Irving
|9 (3)
|0.3
|Florian Jaritz
|3
|0.1
|Aaron Schwarz
|3
|0.1
|Безушков Макс
|2
|0.07
|Верницниг Кристофер
|2
|0.07
|Kosmas Gezos
|2
|0.07
|Christopher Cvetko
|2
|0.07
|Бонна Соломон
|2
|0.07
|Арвайлер Йонас
|1
|0.03
|Nicolas Binder
|1
|0.03
|Nicolas Wimmer
|1
|0.03
|Бенателли Рико
|1
|0.03
|Шумахер Тилль
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|10 (2)
|0.33
|Жуль Роберт
|9
|0.3
|Флеккер Флориан
|4
|0.13
|Хавель Элиас
|2
|0.07
|Усор Мозес
|2
|0.07
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.07
|Цирайс Филипп
|2
|0.07
|Люкенедер Феликс
|2
|0.07
|Хорват Саша
|1
|0.03
|Тауи Адиль
|1
|0.03
|Стойкович Филип
|1
|0.03
|Балик Гусейн
|1
|0.03
|Андраде Андреас
|0
|0
|Любич Иван
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Белло Джордж
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thorsten Mahrer
|6
|0
|Christopher Cvetko
|6
|0
|Sinan Karweina
|5
|0
|Kosmas Gezos
|4
|0
|Менцель Филлип
|4
|0
|Andy Irving
|4
|0
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|Nikola Djoric
|4
|0
|Верницниг Кристофер
|3
|0
|Бенателли Рико
|3
|0
|Florian Jaritz
|3
|0
|Шумахер Тилль
|3
|0
|Бонна Соломон
|3
|0
|Peter Pacult
|2
|0
|Арвайлер Йонас
|2
|0
|Безушков Макс
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Aaron Schwarz
|2
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
|Nicolas Binder
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хорват Саша
|8
|0
|Йовичич Бранко
|8
|0
|Жуль Роберт
|6
|1
|Стойкович Филип
|7
|0
|Цирайс Филипп
|5
|0
|Любичич Марин
|4
|0
|Белло Джордж
|4
|0
|Таловеров Максим
|4
|0
|Андраде Андреас
|3
|0
|Хавель Элиас
|3
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Люкенедер Феликс
|2
|0
|Флеккер Флориан
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Пинто Ленни
|2
|0
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|Мустафа Ибрагим
|2
|0
|Усор Мозес
|2
|0
|Бериша Валон
|1
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Лаваль Тобиас
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
ЛАСК
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
13
5
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
ЛАСК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
16
23
Аустрия Клагенфурт
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
ЛАСК
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
52% (15)
34% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
29
28
Голы по времени матча
Забито
20
12
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
18 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
4
20%
5
42%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
7
35%
3
25%
61-75
4
20%
3
25%
76-90
Пропущено
24
16
17 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
4
17%
1
6%
1-15
7
29%
29%
6
38%
16-30
6
25%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
3
13%
5
31%
76-90
Забито
21
24
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
2
10%
2
8%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
4
19%
7
29%
29%
31-45
4
19%
6
25%
46-60
7
33%
1
4%
61-75
3
14%
6
25%
76-90
Пропущено
20
10
13 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
5
25%
2
20%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
6
30%
2
20%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
4
20%
2
20%
76-90
Забито
41
36
12 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 12
7 Не забивали 10
2
5%
2
6%
1-15
2
5%
3
8%
16-30
8
20%
12
33%
31-45
8
20%
6
17%
46-60
14
34%
4
11%
61-75
7
17%
9
25%
76-90
Пропущено
44
26
30 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 11
17 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 16
9
20%
3
12%
1-15
9
20%
8
31%
16-30
12
27%
4
15%
31-45
1
2%
2
8%
46-60
6
14%
2
8%
61-75
7
16%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1
Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2:5 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аннабихлер 7:0 Зриньски - Аустрия Клагенфурт 3:0 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 0:1 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 4:2 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1
ЛАСК
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1
Штурм Грац - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Альтах - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
ЛАСК
Точный счет
2:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:2
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:0
5 раз 17%
0:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
10 раз 34%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
123
68
78
113
312
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
77
78
410
312
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
1910
1316
1118
425
623
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|0:1
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|1:0
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|1:0
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|0:1
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|0:1
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|0:1
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|0:1
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|16 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|12 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|12 (3)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 9
|Альтах
|Йегер Лукас
|11
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|11
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 9
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 9