  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Аустрия Клагенфурт
0:2
Конец матча
ЛАСК
0'
7' Желтая карточка
Sinan Karweina
0:1
21' Гол
Любичич Марин
0:2
47' Гол
Любичич Марин
51' Желтая карточка
Бонна Соломон
60' Желтая карточка
Стойкович Филип
62' Желтая карточка
Хорват Саша
90'+7
13
Менцель
Филлип
24
Верницниг
Кристофер
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
19
Andy
Irving
14
Christopher
Cvetko
23
Безушков
Макс
2
Бонна
Соломон
39
Арвайлер
Йонас
10
Sinan
Karweina
1
Лаваль
Тобиас
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
2
Белло
Джордж
30
Хорват
Саша
14
Бериша
Валон
17
Усор
Мозес
44
Тауи
Адиль
29
Флеккер
Флориан
9
Любичич
Марин
Аустрия Клагенфурт
4-3-3
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
ЛАСК

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 16 побед

31 матч

19.4%
22.6%
58%
6 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

22.6%
41.9%
35.5%
7 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

32.3%
16.1%
51.6%
10 побед 5 ничьих 16 побед

История матчей

Б
1:0
Б
2:2
Б
1:3
Б
1:1
Б
4:0
К
1:0
Б
1:3
Б
3:1
Б
2:2
Б
1:1
К
5:3
ТМК
2:0
ЭЛ
0:5
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
0:7
Л
3:2
Л
4:1
Л
3:1
Л
0:4
Л
0:5
Л
1:3
Л
5:0
Л
0:0
Л
4:0
Л
1:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

1.18
1.19

Среднее время на гол

76
75

Всего голов

39
29

Голов в среднем за матч

2.79
2.9

Среднее время на гол

32
31

Всего голов

59
54

Голов в среднем за матч

1.9
1.74

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

47
51

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 10 0.33
Andy Irving 9 (3) 0.3
Florian Jaritz 3 0.1
Aaron Schwarz 3 0.1
Безушков Макс 2 0.07
Верницниг Кристофер 2 0.07
Kosmas Gezos 2 0.07
Christopher Cvetko 2 0.07
Бонна Соломон 2 0.07
Арвайлер Йонас 1 0.03
Nicolas Binder 1 0.03
Nicolas Wimmer 1 0.03
Бенателли Рико 1 0.03
Шумахер Тилль 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 11 (2) 0.37
Жуль Роберт 9 0.3
Флеккер Флориан 4 0.13
Хавель Элиас 2 0.07
Усор Мозес 2 0.07
Гойгингер Томас 2 (1) 0.07
Цирайс Филипп 2 0.07
Люкенедер Феликс 2 0.07
Хорват Саша 1 0.03
Тауи Адиль 1 0.03
Стойкович Филип 1 0.03
Балик Гусейн 1 0.03
Андраде Андреас 0 0
Любич Иван 0 0
Пинто Ленни 0 0
Белло Джордж 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thorsten Mahrer 6 0
Christopher Cvetko 6 0
Sinan Karweina 5 0
Kosmas Gezos 4 0
Менцель Филлип 4 0
Andy Irving 4 0
Turgay Gemicibasi 4 0
Бонна Соломон 4 0
Nikola Djoric 4 0
Верницниг Кристофер 3 0
Бенателли Рико 3 0
Florian Jaritz 3 0
Шумахер Тилль 3 0
Peter Pacult 2 0
Арвайлер Йонас 2 0
Безушков Макс 2 0
Штрауди Симон 2 0
Aaron Schwarz 2 0
Маглица Антун 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Nicolas Binder 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорват Саша 9 0
Стойкович Филип 8 0
Йовичич Бранко 8 0
Жуль Роберт 6 1
Цирайс Филипп 5 0
Любичич Марин 4 0
Белло Джордж 4 0
Таловеров Максим 4 0
Андраде Андреас 3 0
Хавель Элиас 3 0
Реннер Рене 2 0
Люкенедер Феликс 2 0
Флеккер Флориан 2 0
Любич Иван 2 0
Пинто Ленни 2 0
Дарбо Эбрима 2 0
Мустафа Ибрагим 2 0
Усор Мозес 2 0
Бериша Валон 1 0
Михорль Петер 1 0
Лаваль Тобиас 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
ЛАСК
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

13
5
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
ЛАСК
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

16
23
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
ЛАСК
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

29
28

Голы по времени матча

Забито

20
14
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
19 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
4
20%
5
36%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
7
35%
3
21%
61-75
4
20%
3
21%
76-90

Пропущено

26
16
18 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
4
15%
1
6%
1-15
8
31%
6
38%
16-30
6
23%
2
13%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
3
12%
5
31%
76-90

Забито

21
24
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
2
10%
2
8%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
4
19%
7
29%
29%
31-45
4
19%
6
25%
46-60
7
33%
1
4%
61-75
3
14%
6
25%
76-90

Пропущено

20
10
13 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
5
25%
2
20%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
6
30%
2
20%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
4
20%
2
20%
76-90

Забито

41
38
12 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 10
2
5%
2
5%
1-15
2
5%
4
11%
16-30
8
20%
12
32%
31-45
8
20%
7
18%
46-60
14
34%
4
11%
61-75
7
17%
9
24%
76-90

Пропущено

46
26
31 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 11
18 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 16
9
20%
3
12%
1-15
10
22%
8
31%
16-30
12
26%
4
15%
31-45
2
4%
2
8%
46-60
6
13%
2
8%
61-75
7
15%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1
Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2:5 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аннабихлер 7:0 Зриньски - Аустрия Клагенфурт 3:0 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 0:1 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 4:2 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1
ЛАСК
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1
Штурм Грац - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Альтах - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
ЛАСК

Точный счет

2:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:2
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 30%
1
9 раз 30%
0
8 раз 27%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
10 раз 33%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
7
8
1
14
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
7
7
8
1.5
5
10
3
12
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
20
10
13
17
1.5
12
18
4
26
2.5
6
24
1
29
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 0:0 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 0:0 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 0:0 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 16 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 12 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 12 (3)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (4)
ЛАСК Любичич Марин 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 9
Альтах Йегер Лукас 11
Альтах Mike-Steven Baehre 11
Хартберг Хайль Юрген 1 9
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Усор Мозес сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Любичич Марин бьет в цель!
    • 7'
      Sinan Karweina получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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