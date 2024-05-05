Тур: 30. Стадион: Меркур Арена.
0:0
Первый тайм: 7'
Ход матча
6'
19
Хорват
Томи
18
Бирет
Мика
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бирет МикаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ятта СидиНападающий
-
36 Камара АмадиНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
История личных встреч
Штурм Грац
Хартберг
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорват Томи
|7
|0.23
|Прасс Александр
|7
|0.23
|Китеишвили Отар
|6 (1)
|0.2
|Бирет Мика
|5
|0.17
|Влодарчик Шимон
|5
|0.17
|Саркария Манприт
|4 (1)
|0.13
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0.1
|Газибегович Юсуф
|2
|0.07
|Бовинг Виллиам
|2
|0.07
|Вютрих Грегори
|2
|0.07
|Лавале Димитри
|2
|0.07
|Аффенгрубер Давид
|2
|0.07
|Ятта Сиди
|2
|0.07
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.03
|Шнегг Давид
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
|Джонстон Макс
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|11 (1)
|0.37
|Афдияй Донис
|10
|0.33
|Ланг Кристоф
|6
|0.2
|Прокоп Доминик
|4 (1)
|0.13
|Фризер Доминик
|2
|0.07
|Хайль Юрген
|2
|0.07
|Провиденс Рубен
|2
|0.07
|Maximilian Fillafer
|2
|0.07
|Mamadou Sangare
|1
|0.03
|Christoph Urdl
|1
|0.03
|Диаките Усман
|1
|0.03
|Ibane Bowat
|1
|0.03
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|8
|0
|Лавале Димитри
|6
|1
|Горенц-Станкович Йон
|5
|1
|Шнегг Давид
|5
|1
|Прасс Александр
|6
|0
|Вютрих Грегори
|4
|1
|Хирлендер Штефан
|5
|0
|Серрано Хавьер
|2
|1
|Газибегович Юсуф
|3
|0
|Аффенгрубер Давид
|2
|0
|Christian Ilzer
|2
|0
|Джонстон Макс
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|9
|1
|Диаките Усман
|5
|2
|Афдияй Донис
|5
|1
|Mamadou Sangare
|5
|1
|Прокоп Доминик
|6
|0
|Manuel Pfeifer
|6
|0
|Ibane Bowat
|3
|1
|Заллингер Рафаэль
|4
|0
|Энтруп Максимилиан
|4
|0
|Маркус Шопп
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Провиденс Рубен
|3
|0
|Компош Пауль
|3
|0
|Ланг Кристоф
|3
|0
|Хальвахс Юлиан
|3
|0
|Фризер Доминик
|1
|1
|Maximilian Fillafer
|2
|0
|Роттер Томас
|1
|0
|Кнофлах Тобиас
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Хартберг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
9
Штурм Грац
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Хартберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
3
15
Упущенные победы
31
17
Штурм Грац
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Хартберг
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
5
17
Упущенные победы
34
26
Голы по времени матча
Забито
21
22
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
4
19%
4
18%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
5
24%
8
36%
61-75
5
24%
2
9%
76-90
Пропущено
7
24
5 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
3
43%
3
13%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
29%
5
21%
31-45
1
14%
7
29%
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
7
29%
29%
76-90
Забито
32
21
21 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
8
25%
2
10%
1-15
7
22%
4
19%
16-30
6
19%
4
19%
31-45
5
16%
5
24%
46-60
3
9%
3
14%
61-75
3
9%
3
14%
76-90
Пропущено
11
23
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
9%
4
17%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
2
18%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
3
27%
5
22%
61-75
3
27%
4
17%
76-90
Забито
53
43
29 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 22
21 Забивали первыми 14
3 Не забивали 7
12
23%
6
14%
1-15
9
17%
7
16%
16-30
8
15%
8
19%
31-45
8
15%
6
14%
46-60
8
15%
11
26%
61-75
8
15%
5
12%
76-90
Пропущено
18
47
10 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 27
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 20
4
22%
7
15%
1-15
2
11%
5
11%
16-30
4
22%
8
17%
31-45
1
6%
11
23%
46-60
4
22%
5
11%
61-75
3
17%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0
Хартберг - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Лилль - Штурм Грац 1:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Лилль 0:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1
Хартберг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 Хартберг - Штурм Грац 1:3
Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Хартберг - СВ Лафниц 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0
Результаты матчей
Штурм Грац
Хартберг
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
2
8 раз 28%
3
4 раза 14%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
1
10 раз 34%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
114
68
69
212
312
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
77
510
410
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
263
Больше Меньше
236
1514
1316
722
722
326
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|0:0
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|0:0
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|0:0
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|0:0
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|16 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|12 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|11 (3)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 9
|Альтах
|Йегер Лукас
|11
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|11
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 9
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 9