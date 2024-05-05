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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Штурм Грац
1:1
Конец матча
Хартберг
0'
6' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
9' Вторая желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
0:1
17' Гол
Энтруп Максимилиан
27' Желтая карточка
Аффенгрубер Давид
33' Желтая карточка
Кайнц Тобиас
56' Желтая карточка
Энтруп Максимилиан
1:1
58' Гол
Китеишвили Отар
62' Желтая карточка
Бирет Мика
65' Желтая карточка
Ятта Сиди
90'+6
16
Ярош
Витезслав
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
24
Лавале
Димитри
19
Хорват
Томи
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
15
Бовинг
Виллиам
18
Бирет
Мика
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
23
Кайнц
Тобиас
33
Фризер
Доминик
27
Прокоп
Доминик
45
Mamadou
Sangare
10
Афдияй
Донис
11
Энтруп
Максимилиан
Штурм Грац
4-3-1-2
Хартберг
4-1-4-1

История личных встреч

Штурм Грац
Хартберг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Б
1:3
Б
1:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китеишвили Отар 7 (1) 0.23
Хорват Томи 7 0.23
Прасс Александр 7 0.23
Бирет Мика 5 0.17
Влодарчик Шимон 5 0.17
Саркария Манприт 4 (1) 0.13
Горенц-Станкович Йон 3 0.1
Газибегович Юсуф 2 0.07
Бовинг Виллиам 2 0.07
Вютрих Грегори 2 0.07
Лавале Димитри 2 0.07
Аффенгрубер Давид 2 0.07
Ятта Сиди 2 0.07
Фусейни Мохаммед II 1 0.03
Шнегг Давид 0 0
Тейшейра Брайан 0 0
Джонстон Макс 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 12 (1) 0.4
Афдияй Донис 10 0.33
Ланг Кристоф 6 0.2
Прокоп Доминик 4 (1) 0.13
Фризер Доминик 2 0.07
Хайль Юрген 2 0.07
Провиденс Рубен 2 0.07
Maximilian Fillafer 2 0.07
Mamadou Sangare 1 0.03
Christoph Urdl 1 0.03
Диаките Усман 1 0.03
Ibane Bowat 1 0.03
Кайнц Тобиас 0 0
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Компош Пауль 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горенц-Станкович Йон 6 2
Китеишвили Отар 8 0
Лавале Димитри 6 1
Шнегг Давид 5 1
Прасс Александр 6 0
Вютрих Грегори 4 1
Хирлендер Штефан 5 0
Серрано Хавьер 2 1
Газибегович Юсуф 3 0
Аффенгрубер Давид 3 0
Christian Ilzer 2 0
Джонстон Макс 2 0
Бирет Мика 2 0
Схерпен Кьелл 1 0
Саркария Манприт 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Ятта Сиди 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайль Юрген 9 1
Диаките Усман 5 2
Афдияй Донис 5 1
Mamadou Sangare 5 1
Прокоп Доминик 6 0
Manuel Pfeifer 6 0
Энтруп Максимилиан 5 0
Ibane Bowat 3 1
Кайнц Тобиас 4 0
Заллингер Рафаэль 4 0
Маркус Шопп 4 0
Провиденс Рубен 3 0
Компош Пауль 3 0
Ланг Кристоф 3 0
Хальвахс Юлиан 3 0
Фризер Доминик 1 1
Maximilian Fillafer 2 0
Роттер Томас 1 0
Кнофлах Тобиас 1 0
Christoph Urdl 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Хартберг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
10
Штурм Грац
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Хартберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

3
15

Упущенные победы

31
17
Штурм Грац
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Хартберг
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

5
17

Упущенные победы

35
27

Голы по времени матча

Забито

22
23
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
4
18%
4
17%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
4
18%
1
4%
46-60
5
23%
8
35%
61-75
5
23%
2
9%
76-90

Пропущено

8
25
6 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
3
38%
3
12%
1-15
1
13%
2
8%
16-30
2
25%
5
20%
31-45
1
13%
8
32%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
7
28%
76-90

Забито

32
21
21 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
8
25%
2
10%
1-15
7
22%
4
19%
16-30
6
19%
4
19%
31-45
5
16%
5
24%
46-60
3
9%
3
14%
61-75
3
9%
3
14%
76-90

Пропущено

11
23
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
9%
4
17%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
2
18%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
3
27%
5
22%
61-75
3
27%
4
17%
76-90

Забито

54
44
29 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 22
21 Забивали первыми 15
3 Не забивали 7
12
22%
6
14%
1-15
9
17%
8
18%
16-30
8
15%
8
18%
31-45
9
17%
6
14%
46-60
8
15%
11
25%
61-75
8
15%
5
11%
76-90

Пропущено

19
48
11 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 28
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 21
4
21%
7
15%
1-15
3
16%
5
10%
16-30
4
21%
8
17%
31-45
1
5%
12
25%
46-60
4
21%
5
10%
61-75
3
16%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0
Хартберг - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Лилль - Штурм Грац 1:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Лилль 0:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1
Хартберг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 Хартберг - Штурм Грац 1:3
Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Хартберг - СВ Лафниц 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0

Результаты матчей

Штурм Грац
Хартберг

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
2
8 раз 27%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
1
11 раз 37%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
6
9
2
13
2.5
3
12
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
1.5
Больше Меньше
7
8
5
10
2.5
4
11
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
3
0.5
Больше Меньше
24
6
15
15
1.5
13
17
7
23
2.5
7
23
3
27
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 0:0 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 0:0 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 0:0 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 16 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 12 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 12 (3)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (4)
ЛАСК Любичич Марин 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 9
Альтах Йегер Лукас 11
Альтах Mike-Steven Baehre 11
Хартберг Хайль Юрген 1 9
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Кайнц Тобиас получил желтую карточку от судьи
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