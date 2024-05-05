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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Пиза
2:2
Конец матча
Зюйдтироль
0'
27' Желтая карточка
Малламо Алессандро
30' Желтая карточка
Валоти Матиа
1:0
43' Гол
Бонфанти Николас
52' Желтая карточка
Ровер Маттео
1:1
53' Гол
Молина Сальваторе
1:2
69' Пенальти
Одогву Рафаэль
2:2
73' Гол
Морео Стефано
82' Желтая карточка
Канестрелли Симоне
90'+6
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
42
Барбьери
Томмазо
8
Марин
Мариус
27
Валоти
Матиа
77
Д'Аллесандро
Марко
28
Alesandro
Arena
11
Трамони
Маттео
9
Бонфанти
Николас
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
55
Мазиелло
Андреа
3
Каньяно
Андреа
79
Молина
Сальваторе
4
Арригони
Томмазо
42
Петерс
Дауда
18
Ровер
Маттео
8
Малламо
Алессандро
90
Одогву
Рафаэль
17
Казираги
Даниэль
Пиза
4-2-3-1
Зюйдтироль
3-4-3

История личных встреч

Пиза
Зюйдтироль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:2
СB
0:1
СB
2:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 10 (3) 0.27
Бонфанти Николас 5 0.14
Морео Стефано 4 0.11
Млакар Ян 3 0.08
Барбьери Томмазо 3 0.08
Трамони Маттео 3 0.08
Канестрелли Симоне 3 0.08
Д'Аллесандро Марко 2 0.05
Калабрези Артуро 2 0.05
Марин Мариус 2 0.05
Трамони Лисандру 2 0.05
Торрегросса Эрнесто 2 (2) 0.05
Караччоло Антонио 2 0.05
Alesandro Arena 2 0.05
Беруатто Пьетро 1 0.03
Велозу Мигель 1 0.03
Эштевеш Томаш 1 0.03
Мазуччи Гаэтано 1 0.03
Пиччинини Габриэле 1 0.03
Туре Идрисса 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 16 (11) 0.43
Одогву Рафаэль 8 (1) 0.22
Тайт Фабиан 4 0.11
Silvio Merkaj 4 0.11
Emanuele Pecorino 4 0.11
Киерво Риккардо 2 0.05
Мазиелло Андреа 2 0.05
Куртич Ясмин 1 0.03
Раути Никола 1 0.03
Эль-Кауакиби Хамза 1 0.03
Винетот Кевин 1 0.03
Молина Сальваторе 1 0.03
Simone Davi 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Джорджини Андреа 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 12 1
Канестрелли Симоне 12 0
Барбьери Томмазо 7 1
Эштевеш Томаш 8 0
Караччоло Антонио 7 0
Валоти Матиа 5 1
Калабрези Артуро 5 1
Леверб Максим 5 1
Николас Андраде 6 0
Трамони Лисандру 6 0
Херманнссон Хьёртур 3 1
Велозу Мигель 4 0
Морео Стефано 4 0
Беруатто Пьетро 4 0
Пиччинини Габриэле 4 0
Д'Аллесандро Марко 3 0
Туре Идрисса 3 0
Alesandro Arena 3 0
Надь Адам 1 1
Мазуччи Гаэтано 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Млакар Ян 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 9 1
Simone Davi 10 0
Арригони Томмазо 7 0
Казираги Даниэль 7 0
Тайт Фабиан 7 0
Одогву Рафаэль 4 0
Петерс Дауда 4 0
Раути Никола 4 0
Каньяно Андреа 4 0
Emanuele Pecorino 4 0
Silvio Merkaj 4 0
Джорджини Андреа 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Скалья Филиппо 3 0
Ровер Маттео 3 0
Куртич Ясмин 2 0
Гирингелли Лука 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Чиско Андреа 2 0
Малламо Алессандро 2 0
Винетот Кевин 1 0
Сьега Николас 1 0
Бро Жереми 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Raphael Kofler 1 0

Результаты матчей

Пиза
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Зюйдтироль
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

15
12
Пиза
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Зюйдтироль
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

12
20
Пиза
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (10)
36% (13)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
39% (14)
22% (8)
Зюйдтироль
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (9)
53% (19)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
28% (10)
42% (15)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

24
14

Упущенные победы

27
32

Голы по времени матча

Забито

28
21
9 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
2
7%
2
10%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
4
14%
4
19%
31-45
3
11%
6
29%
46-60
6
21%
4
19%
61-75
10
36%
4
19%
76-90

Пропущено

25
25
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
6
24%
4
16%
1-15
2
8%
4
16%
16-30
5
20%
2
8%
31-45
1
4%
4
16%
46-60
3
12%
6
24%
61-75
8
32%
5
20%
76-90

Забито

21
23
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 25
3
14%
2
9%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
6
29%
5
22%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
6
29%
10
43%
76-90

Пропущено

24
20
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
4
17%
3
15%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
3
13%
5
25%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
3
13%
3
15%
61-75
8
33%
5
25%
76-90

Забито

49
44
16 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 14
4 Не забивали 11
5
10%
4
9%
1-15
5
10%
2
5%
16-30
6
12%
6
14%
31-45
9
18%
11
25%
46-60
8
16%
7
16%
61-75
16
33%
14
32%
76-90

Пропущено

49
45
22 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 26
10
20%
7
16%
1-15
4
8%
5
11%
16-30
8
16%
7
16%
31-45
5
10%
7
16%
46-60
6
12%
9
20%
61-75
16
33%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1
Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1
Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3

Результаты матчей

Пиза
Зюйдтироль

Точный счет

1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
10 раз 56%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 50%
2
10 раз 28%
0
5 раз 14%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
15 раз 42%
0
10 раз 28%
2
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Пиза
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
11
7
8
10
1.5
6
12
2
16
2.5
5
13
1
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
3
5
13
1.5
5
13
1
17
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
5
0.5
Больше Меньше
26
10
13
23
1.5
11
25
3
33
2.5
6
30
1
35
3.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 37 21 12 4 65 - 34 75
2.
Комо
 37 21 9 7 57 - 39 72
3.
Венеция
 37 21 7 9 68 - 44 70
4.
Кремонезе
 37 18 10 9 47 - 32 64
5.
Катанзаро
 37 17 9 11 58 - 47 60
6.
Сампдория
 37 15 9 13 50 - 49 54
7.
Палермо
 37 14 11 12 61 - 53 53
8.
Брешия
 37 12 15 10 44 - 38 51
9.
Зюйдтироль
 37 12 11 14 46 - 47 47
10.
Козенца
 37 11 13 13 46 - 41 46
11.
Пиза
 37 11 13 13 50 - 52 46
12.
Читтаделла
 37 11 13 13 40 - 44 46
13.
Реджана
 37 10 16 11 37 - 44 46
14.
Модена
 37 9 17 11 38 - 45 44
15.
Специя
 37 8 17 12 34 - 48 41
16.
Тернана
 37 10 10 17 42 - 50 40
17.
Асколи
 37 8 14 15 36 - 41 38
18.
Бари
 37 7 17 13 36 - 49 38
19.
ФералпиСало
 37 8 9 20 44 - 64 33
20.
Лекко
 37 6 8 23 33 - 71 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 19 13 3 3 41 - 25 42
2.
Комо
 18 12 4 2 31 - 18 40
3.
Парма
 19 11 7 1 34 - 17 40
4.
Катанзаро
 18 9 4 5 33 - 25 31
5.
Кремонезе
 18 8 5 5 23 - 15 29
6.
Брешия
 19 7 8 4 24 - 17 29
7.
Палермо
 19 8 4 7 33 - 27 28
8.
Читтаделла
 19 7 6 6 25 - 22 27
9.
Зюйдтироль
 18 7 5 6 23 - 20 26
10.
Пиза
 19 6 8 5 30 - 27 26
11.
Сампдория
 19 7 4 8 25 - 25 25
12.
Бари
 18 5 9 4 19 - 19 24
13.
Модена
 19 6 6 7 19 - 21 24
14.
Специя
 18 5 8 5 16 - 16 23
15.
Козенца
 19 5 7 7 29 - 25 22
16.
Тернана
 19 5 7 7 16 - 16 22
17.
Асколи
 18 4 8 6 17 - 15 20
18.
Реджана
 18 3 10 5 15 - 23 19
19.
Лекко
 18 4 2 12 17 - 31 14
20.
ФералпиСало
 18 3 5 10 25 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 10 5 3 31 - 17 35
2.
Кремонезе
 19 10 5 4 24 - 17 35
3.
Комо
 19 9 5 5 26 - 21 32
4.
Сампдория
 18 8 5 5 25 - 24 29
5.
Катанзаро
 19 8 5 6 25 - 22 29
6.
Венеция
 18 8 4 6 27 - 19 28
7.
Реджана
 19 7 6 6 22 - 21 27
8.
Палермо
 18 6 7 5 28 - 26 25
9.
Козенца
 18 6 6 6 17 - 16 24
10.
Брешия
 18 5 7 6 20 - 21 22
11.
Зюйдтироль
 19 5 6 8 23 - 27 21
12.
Пиза
 18 5 5 8 20 - 25 20
13.
Модена
 18 3 11 4 19 - 24 20
14.
Читтаделла
 18 4 7 7 15 - 22 19
15.
ФералпиСало
 19 5 4 10 19 - 31 19
16.
Тернана
 18 5 3 10 26 - 34 18
17.
Асколи
 19 4 6 9 19 - 26 18
18.
Специя
 19 3 9 7 18 - 32 18
19.
Бари
 19 2 8 9 17 - 30 14
20.
Лекко
 19 2 6 11 16 - 40 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (7)
Катанзаро Йемелло Пьетро 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 15
Весь список
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