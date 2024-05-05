Тур: 37. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
2:2
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаМалламо Алессандро
30' Желтая карточкаВалоти Матиа
1:0
43' ГолБонфанти Николас
52' Желтая карточкаРовер Маттео
1:1
53' ГолМолина Сальваторе
1:2
69' ПенальтиОдогву Рафаэль
2:2
73' ГолМорео Стефано
82' Желтая карточкаКанестрелли Симоне
90'+6
Ход матча
30'
43'
52'
53'
69'
1:2
73'
2:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
423 Количество передач 351
-
54 Владение мячом, % 46
27
Валоти
Матиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Mattia Sala
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
-
18 Ровер МаттеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Раути НиколаНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
История личных встреч
Пиза
Зюйдтироль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|10 (3)
|0.27
|Бонфанти Николас
|5
|0.14
|Морео Стефано
|4
|0.11
|Млакар Ян
|3
|0.08
|Барбьери Томмазо
|3
|0.08
|Трамони Маттео
|3
|0.08
|Канестрелли Симоне
|3
|0.08
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0.05
|Калабрези Артуро
|2
|0.05
|Марин Мариус
|2
|0.05
|Трамони Лисандру
|2
|0.05
|Торрегросса Эрнесто
|2 (2)
|0.05
|Караччоло Антонио
|2
|0.05
|Alesandro Arena
|2
|0.05
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Велозу Мигель
|1
|0.03
|Эштевеш Томаш
|1
|0.03
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.03
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.03
|Туре Идрисса
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|16 (11)
|0.43
|Одогву Рафаэль
|8 (1)
|0.22
|Тайт Фабиан
|4
|0.11
|Silvio Merkaj
|4
|0.11
|Emanuele Pecorino
|4
|0.11
|Киерво Риккардо
|2
|0.05
|Мазиелло Андреа
|2
|0.05
|Куртич Ясмин
|1
|0.03
|Раути Никола
|1
|0.03
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0.03
|Винетот Кевин
|1
|0.03
|Молина Сальваторе
|1
|0.03
|Simone Davi
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|12
|1
|Канестрелли Симоне
|12
|0
|Барбьери Томмазо
|7
|1
|Эштевеш Томаш
|8
|0
|Караччоло Антонио
|7
|0
|Валоти Матиа
|5
|1
|Калабрези Артуро
|5
|1
|Леверб Максим
|5
|1
|Николас Андраде
|6
|0
|Трамони Лисандру
|6
|0
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Велозу Мигель
|4
|0
|Морео Стефано
|4
|0
|Беруатто Пьетро
|4
|0
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Д'Аллесандро Марко
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Alesandro Arena
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Млакар Ян
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|9
|1
|Simone Davi
|10
|0
|Арригони Томмазо
|7
|0
|Казираги Даниэль
|7
|0
|Тайт Фабиан
|7
|0
|Одогву Рафаэль
|4
|0
|Петерс Дауда
|4
|0
|Раути Никола
|4
|0
|Каньяно Андреа
|4
|0
|Emanuele Pecorino
|4
|0
|Silvio Merkaj
|4
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Скалья Филиппо
|3
|0
|Ровер Маттео
|3
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Чиско Андреа
|2
|0
|Малламо Алессандро
|2
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Зюйдтироль
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
15
12
Пиза
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Зюйдтироль
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
12
20
Пиза
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (10)
36% (13)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
39% (14)
22% (8)
Зюйдтироль
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (9)
53% (19)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
28% (10)
42% (15)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
24
14
Упущенные победы
27
32
Голы по времени матча
Забито
28
21
9 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
2
7%
2
10%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
4
14%
4
19%
31-45
3
11%
6
29%
46-60
6
21%
4
19%
61-75
10
36%
4
19%
76-90
Пропущено
25
25
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
6
24%
4
16%
1-15
2
8%
4
16%
16-30
5
20%
2
8%
31-45
1
4%
4
16%
46-60
3
12%
6
24%
61-75
8
32%
5
20%
76-90
Забито
21
23
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 25
3
14%
2
9%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
6
29%
5
22%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
6
29%
10
43%
76-90
Пропущено
24
20
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
4
17%
3
15%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
3
13%
5
25%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
3
13%
3
15%
61-75
8
33%
5
25%
76-90
Забито
49
44
16 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 14
4 Не забивали 11
5
10%
4
9%
1-15
5
10%
2
5%
16-30
6
12%
6
14%
31-45
9
18%
11
25%
46-60
8
16%
7
16%
61-75
16
33%
14
32%
76-90
Пропущено
49
45
22 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 26
10
20%
7
16%
1-15
4
8%
5
11%
16-30
8
16%
7
16%
31-45
5
10%
7
16%
46-60
6
12%
9
20%
61-75
16
33%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1
Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1
Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Венеция - Зюйдтироль 2:3
Результаты матчей
Пиза
Зюйдтироль
Точный счет
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
10 раз 56%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 50%
2
10 раз 28%
0
5 раз 14%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
15 раз 42%
0
10 раз 28%
2
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пиза
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
117
810
612
216
513
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
153
513
513
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
315
Больше Меньше
2610
1323
1125
333
630
135
135
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|15 (5)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15