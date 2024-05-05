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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Модена
0:0
Конец матча
Комо
0'
19' Желтая карточка
Маньино Лука
23' Желтая карточка
Гольданига Эдоардо
90'+5

Ход матча

19'
Маньино Лука
 
23'
 
Гольданига Эдоардо
46'
Ди Стефано Лоренцо
Kleis Bozhanaj
 
58'
 
Абильдгор Оливер
Базелли Даниэле
58'
 
Кутроне Патрик
Верди Симоне
80'
 
Одентал Кас
Сала Марко
80'
 
Нсаме Жан-Пьер
Габриеллони Алессандро
80'
 
Иоанну Николас
Барба Федерико
81'
Стриццоло Лука
Глиоцци Этторе
 
81'
Коррадо Никколо
Палумбо Антонио
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 229 Количество передач 648
  • 26 Владение мячом, % 74
26
Riccardo
Gagno
27
Риччо
Алессандро
19
Заро
Джованни
4
Antonio
Pergreffi
29
Коттали
Маттео
23
Баттистелла
Томас
6
Маньино
Лука
8
Санторо
Симоне
5
Палумбо
Антонио
9
Глиоцци
Этторе
30
Kleis
Bozhanaj
1
Шемпер
Адриан
84
Кассандро
Томмазо
2
Гольданига
Эдоардо
93
Барба
Федерико
3
Сала
Марко
8
Базелли
Даниэле
27
Браунёдер
Маттиас
21
Стрефецца
Габриэль
90
Верди
Симоне
33
Да
Кунья
Лукас
9
Габриеллони
Алессандро
Модена
4-3-3
Комо
4-2-3-1

История личных встреч

Модена
Комо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
2:1
СB
1:0
СB
5:1
СB
1:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
0.67

Среднее время на гол

30
135

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 7 (5) 0.19
Fabio Abiuso 5 0.14
Стриццоло Лука 4 0.11
Манкони Якопо 3 0.08
Тремолада Лука 3 (1) 0.08
Заро Джованни 3 0.08
Фальчинелли Диего 2 0.05
Баттистелла Томас 2 0.05
Edoardo Duca 2 0.05
Kleis Bozhanaj 2 0.05
Джерли Фабио 1 0.03
Понси Фабио 1 0.03
Маньино Лука 1 0.03
Глиоцци Этторе 1 0.03
Бонфанти Николас 1 0.03
Секулин Андреа 0 0
Коттали Маттео 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 14 0.38
Габриеллони Алессандро 9 0.24
Да Кунья Лукас 7 0.19
Верди Симоне 7 (3) 0.19
Иоанну Николас 3 0.08
Беллемо Алессандро 3 0.08
Стрефецца Габриэль 3 0.08
Барба Федерико 3 0.08
Абильдгор Оливер 2 0.05
Гольданига Эдоардо 2 0.05
Одентал Кас 2 0.05
Черри Альберто 1 0.03
Браунёдер Маттиас 1 0.03
Иовин Алессио 0 0
Курто Марко 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Базелли Даниэле 0 0
Нсаме Жан-Пьер 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Tommaso Fumagalli 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баттистелла Томас 9 0
Палумбо Антонио 8 0
Antonio Pergreffi 8 0
Понси Фабио 8 0
Заро Джованни 7 0
Коттали Маттео 7 0
Fabio Abiuso 5 1
Edoardo Duca 6 0
Shady Oukhadda 4 1
Стриццоло Лука 5 0
Манкони Якопо 5 0
Риччо Алессандро 5 0
Кристиан Каус 5 0
Джерли Фабио 4 0
Маньино Лука 4 0
Санторо Симоне 4 0
Kleis Bozhanaj 4 0
Фальчинелли Диего 3 0
Гиебр Абдул 3 0
Секулин Андреа 2 0
Тремолада Лука 2 0
Гарджуло Марио 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 7 0
Да Кунья Лукас 7 0
Беллемо Алессандро 6 0
Одентал Кас 4 1
Абильдгор Оливер 5 0
Базелли Даниэле 3 1
Гольданига Эдоардо 4 0
Иовин Алессио 4 0
Габриеллони Алессандро 4 0
Барба Федерико 2 1
Стрефецца Габриэль 2 1
Верди Симоне 3 0
Кутроне Патрик 3 0
Чаджиа Мутир 3 0
Кассандро Томмазо 3 0
Арригони Томмазо 2 0
Иоанну Николас 2 0
Шемпер Адриан 2 0
Сала Марко 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Нсаме Жан-Пьер 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Samuel Ballet 1 0
Tommaso Fumagalli 1 0
Fabio Rispoli 1 0

Результаты матчей

Модена
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Комо
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

9
7
Модена
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
67% (12)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Комо
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

16
30
Модена
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (10)
62% (23)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
51% (19)
30% (11)
Комо
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
27% (10)
35% (13)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
46% (17)
32% (12)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

25
37

Голы по времени матча

Забито

20
26
10 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
6
30%
4
15%
1-15
3
15%
3
12%
16-30
1
5%
7
27%
31-45
6
30%
2
8%
46-60
3
15%
6
23%
61-75
1
5%
4
15%
76-90

Пропущено

20
21
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
5
25%
4
19%
16-30
3
15%
4
19%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
3
15%
6
29%
61-75
6
30%
2
10%
76-90

Забито

19
32
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 11
24 Не забивали 20
1
5%
6
19%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
3
16%
4
13%
31-45
5
26%
8
25%
46-60
3
16%
2
6%
61-75
6
32%
9
28%
76-90

Пропущено

24
17
15 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
17%
1
6%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
7
29%
29%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
13%
4
24%
61-75
6
25%
4
24%
76-90

Забито

39
58
15 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 31
16 Забивали первыми 18
11 Не забивали 5
7
18%
10
17%
1-15
4
10%
6
10%
16-30
4
10%
11
19%
31-45
11
28%
10
17%
46-60
6
15%
8
14%
61-75
7
18%
13
22%
76-90

Пропущено

44
38
23 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 24
4
9%
3
8%
1-15
9
20%
6
16%
16-30
10
23%
6
16%
31-45
3
7%
7
18%
46-60
6
14%
10
26%
61-75
12
27%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3
Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1
Комо
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1
Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1 Кремонезе - Комо 2:1 Комо - Венеция 2:1 Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1 Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2

Результаты матчей

Модена
Комо

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:1
6 раз 33%
1:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:1
8 раз 22%
0:0
6 раз 16%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
8 раз 22%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 41%
0
11 раз 30%
2
10 раз 27%
3
1 раз 3%
1
14 раз 38%
2
11 раз 30%
0
6 раз 16%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Модена
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
16
2
5
14
1.5
11
7
1
18
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
4
6
12
1.5
6
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
11
0.5
Больше Меньше
31
6
11
26
1.5
17
20
1
36
2.5
6
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 37 21 12 4 65 - 34 75
2.
Комо
 37 21 9 7 57 - 39 72
3.
Венеция
 37 21 7 9 68 - 44 70
4.
Кремонезе
 37 18 10 9 47 - 32 64
5.
Катанзаро
 37 17 9 11 58 - 47 60
6.
Сампдория
 37 15 9 13 50 - 49 54
7.
Палермо
 37 14 11 12 61 - 53 53
8.
Брешия
 37 12 15 10 44 - 38 51
9.
Зюйдтироль
 37 12 11 14 46 - 47 47
10.
Козенца
 37 11 13 13 46 - 41 46
11.
Пиза
 37 11 13 13 50 - 52 46
12.
Читтаделла
 37 11 13 13 40 - 44 46
13.
Реджана
 37 10 16 11 37 - 44 46
14.
Модена
 37 9 17 11 38 - 45 44
15.
Специя
 37 8 17 12 34 - 48 41
16.
Тернана
 37 10 10 17 42 - 50 40
17.
Асколи
 37 8 14 15 36 - 41 38
18.
Бари
 37 7 17 13 36 - 49 38
19.
ФералпиСало
 37 8 9 20 44 - 64 33
20.
Лекко
 37 6 8 23 33 - 71 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 19 13 3 3 41 - 25 42
2.
Комо
 18 12 4 2 31 - 18 40
3.
Парма
 19 11 7 1 34 - 17 40
4.
Катанзаро
 18 9 4 5 33 - 25 31
5.
Кремонезе
 18 8 5 5 23 - 15 29
6.
Брешия
 19 7 8 4 24 - 17 29
7.
Палермо
 19 8 4 7 33 - 27 28
8.
Читтаделла
 19 7 6 6 25 - 22 27
9.
Зюйдтироль
 18 7 5 6 23 - 20 26
10.
Пиза
 19 6 8 5 30 - 27 26
11.
Сампдория
 19 7 4 8 25 - 25 25
12.
Бари
 18 5 9 4 19 - 19 24
13.
Модена
 19 6 6 7 19 - 21 24
14.
Специя
 18 5 8 5 16 - 16 23
15.
Козенца
 19 5 7 7 29 - 25 22
16.
Тернана
 19 5 7 7 16 - 16 22
17.
Асколи
 18 4 8 6 17 - 15 20
18.
Реджана
 18 3 10 5 15 - 23 19
19.
Лекко
 18 4 2 12 17 - 31 14
20.
ФералпиСало
 18 3 5 10 25 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 10 5 3 31 - 17 35
2.
Кремонезе
 19 10 5 4 24 - 17 35
3.
Комо
 19 9 5 5 26 - 21 32
4.
Сампдория
 18 8 5 5 25 - 24 29
5.
Катанзаро
 19 8 5 6 25 - 22 29
6.
Венеция
 18 8 4 6 27 - 19 28
7.
Реджана
 19 7 6 6 22 - 21 27
8.
Палермо
 18 6 7 5 28 - 26 25
9.
Козенца
 18 6 6 6 17 - 16 24
10.
Брешия
 18 5 7 6 20 - 21 22
11.
Зюйдтироль
 19 5 6 8 23 - 27 21
12.
Пиза
 18 5 5 8 20 - 25 20
13.
Модена
 18 3 11 4 19 - 24 20
14.
Читтаделла
 18 4 7 7 15 - 22 19
15.
ФералпиСало
 19 5 4 10 19 - 31 19
16.
Тернана
 18 5 3 10 26 - 34 18
17.
Асколи
 19 4 6 9 19 - 26 18
18.
Специя
 19 3 9 7 18 - 32 18
19.
Бари
 19 2 8 9 17 - 30 14
20.
Лекко
 19 2 6 11 16 - 40 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (7)
Катанзаро Йемелло Пьетро 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 15
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Гольданига Эдоардо получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Маньино Лука получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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