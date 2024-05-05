Тур: 37. Стадион: Альберто Бралья.
Ход матча
19'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
229 Количество передач 648
-
26 Владение мячом, % 74
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
87 Riccardo Ori
-
78 Marco Oliva
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Модена
Комо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
0.67
Среднее время на гол
30
135
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|7 (5)
|0.19
|Fabio Abiuso
|5
|0.14
|Стриццоло Лука
|4
|0.11
|Манкони Якопо
|3
|0.08
|Тремолада Лука
|3 (1)
|0.08
|Заро Джованни
|3
|0.08
|Фальчинелли Диего
|2
|0.05
|Баттистелла Томас
|2
|0.05
|Edoardo Duca
|2
|0.05
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.05
|Джерли Фабио
|1
|0.03
|Понси Фабио
|1
|0.03
|Маньино Лука
|1
|0.03
|Глиоцци Этторе
|1
|0.03
|Бонфанти Николас
|1
|0.03
|Секулин Андреа
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|14
|0.38
|Габриеллони Алессандро
|9
|0.24
|Да Кунья Лукас
|7
|0.19
|Верди Симоне
|7 (3)
|0.19
|Иоанну Николас
|3
|0.08
|Беллемо Алессандро
|3
|0.08
|Стрефецца Габриэль
|3
|0.08
|Барба Федерико
|3
|0.08
|Абильдгор Оливер
|2
|0.05
|Гольданига Эдоардо
|2
|0.05
|Одентал Кас
|2
|0.05
|Черри Альберто
|1
|0.03
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.03
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Базелли Даниэле
|0
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
|Tommaso Fumagalli
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баттистелла Томас
|9
|0
|Палумбо Антонио
|8
|0
|Antonio Pergreffi
|8
|0
|Понси Фабио
|8
|0
|Заро Джованни
|7
|0
|Коттали Маттео
|7
|0
|Fabio Abiuso
|5
|1
|Edoardo Duca
|6
|0
|Shady Oukhadda
|4
|1
|Стриццоло Лука
|5
|0
|Манкони Якопо
|5
|0
|Риччо Алессандро
|5
|0
|Кристиан Каус
|5
|0
|Джерли Фабио
|4
|0
|Маньино Лука
|4
|0
|Санторо Симоне
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Гиебр Абдул
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Тремолада Лука
|2
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|7
|0
|Да Кунья Лукас
|7
|0
|Беллемо Алессандро
|6
|0
|Одентал Кас
|4
|1
|Абильдгор Оливер
|5
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Гольданига Эдоардо
|4
|0
|Иовин Алессио
|4
|0
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Барба Федерико
|2
|1
|Стрефецца Габриэль
|2
|1
|Верди Симоне
|3
|0
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Чаджиа Мутир
|3
|0
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|Арригони Томмазо
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Шемпер Адриан
|2
|0
|Сала Марко
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
|Tommaso Fumagalli
|1
|0
|Fabio Rispoli
|1
|0
Результаты матчей
Модена
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Комо
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
9
7
Модена
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
67% (12)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Комо
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
16
30
Модена
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (10)
62% (23)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
51% (19)
30% (11)
Комо
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
27% (10)
35% (13)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
46% (17)
32% (12)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
25
37
Голы по времени матча
Забито
20
26
10 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
6
30%
4
15%
1-15
3
15%
3
12%
16-30
1
5%
7
27%
31-45
6
30%
2
8%
46-60
3
15%
6
23%
61-75
1
5%
4
15%
76-90
Пропущено
20
21
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
5
25%
4
19%
16-30
3
15%
4
19%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
3
15%
6
29%
61-75
6
30%
2
10%
76-90
Забито
19
32
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 11
24 Не забивали 20
1
5%
6
19%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
3
16%
4
13%
31-45
5
26%
8
25%
46-60
3
16%
2
6%
61-75
6
32%
9
28%
76-90
Пропущено
24
17
15 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
17%
1
6%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
7
29%
29%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
13%
4
24%
61-75
6
25%
4
24%
76-90
Забито
39
58
15 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 31
16 Забивали первыми 18
11 Не забивали 5
7
18%
10
17%
1-15
4
10%
6
10%
16-30
4
10%
11
19%
31-45
11
28%
10
17%
46-60
6
15%
8
14%
61-75
7
18%
13
22%
76-90
Пропущено
44
38
23 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 24
4
9%
3
8%
1-15
9
20%
6
16%
16-30
10
23%
6
16%
31-45
3
7%
7
18%
46-60
6
14%
10
26%
61-75
12
27%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 поражений
Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3
Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1
Комо
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1
Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1 Кремонезе - Комо 2:1 Комо - Венеция 2:1 Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1 Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0 Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2
Результаты матчей
Модена
Комо
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:1
6 раз 33%
1:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:1
8 раз 22%
0:0
6 раз 16%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
8 раз 22%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 41%
0
11 раз 30%
2
10 раз 27%
3
1 раз 3%
1
14 раз 38%
2
11 раз 30%
0
6 раз 16%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Модена
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
162
514
117
118
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
154
612
613
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2611
Больше Меньше
316
1126
1720
136
631
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|15 (5)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15