Тур: 37. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
3' Желтая карточкаГонсалес Факундо
15' Желтая карточкаРодзио Паоло
1:0
16' ГолЭспозито Себастьяно
31' Желтая карточкаГондо Седрик
60' Желтая карточкаБьянко Алессандро
83' Желтая карточкаЛибутти Лоренцо
85' Желтая карточкаДепаоли Фабио
90'+7
Ход матча
15'
16'
31'
83'
85'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
311 Количество передач 279
-
53 Владение мячом, % 47
28
Йепес
Жерар
55
Дарбо
Эбрима
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Йепес ЖерарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Конти АндреаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сампдория
Реджана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|10 (2)
|0.27
|Эспозито Себастьяно
|6
|0.16
|Борини Фабио
|6 (3)
|0.16
|Касами Пайтим
|5
|0.14
|Депаоли Фабио
|4
|0.11
|Педрола Эстанис
|3
|0.08
|Дарбо Эбрима
|2
|0.05
|Гонсалес Факундо
|2
|0.05
|Simone Giordano
|2
|0.05
|Даниэле Гиларди
|2
|0.05
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.05
|Верре Валерио
|1
|0.03
|Стоянович Петар
|1
|0.03
|Мурру Никола
|1
|0.03
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.03
|Альварес Агустин
|1
|0.03
|Giovanni Leoni
|1
|0.03
|Йепес Жерар
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0.03
|Мелегони Филиппо
|1
|0.03
|Alessandro Marcandalli
|1
|0.03
|Родзио Паоло
|1
|0.03
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Депаоли Фабио
|11
|0
|Гонсалес Факундо
|11
|0
|Верре Валерио
|9
|0
|Стоянович Петар
|8
|0
|Йепес Жерар
|7
|0
|Даниэле Гиларди
|7
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Борини Фабио
|5
|0
|Эспозито Себастьяно
|5
|0
|Касами Пайтим
|3
|1
|Мурру Никола
|4
|0
|Педрола Эстанис
|4
|0
|Simone Giordano
|2
|1
|Риччи Матео
|3
|0
|Баррека Антонио
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Дарбо Эбрима
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|Giovanni Leoni
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Conti Francesco
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|8
|1
|Портанова Маноло
|8
|0
|Мелегони Филиппо
|3
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|2
|0
|Либутти Лоренцо
|2
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Реджана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
13
Упущенные победы
11
4
Сампдория
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Реджана
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
20
9
Сампдория
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
30% (11)
41% (15)
Реджана
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
17
27
Упущенные победы
31
13
Голы по времени матча
Забито
25
13
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 4
21 Не забивали 30
2
8%
2
15%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
6
24%
2
15%
31-45
2
8%
4
31%
46-60
4
16%
2
15%
61-75
8
32%
2
15%
76-90
Пропущено
25
30
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
4
16%
6
20%
1-15
2
8%
5
17%
16-30
4
16%
4
13%
31-45
4
16%
6
20%
46-60
4
16%
2
7%
61-75
7
28%
7
23%
76-90
Забито
25
10
10 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
22 Не забивали 28
2
8%
1
10%
1-15
6
24%
1
10%
16-30
2
8%
1
10%
31-45
5
20%
1
10%
46-60
5
20%
3
30%
61-75
5
20%
3
30%
76-90
Пропущено
24
28
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
1
4%
6
21%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
4
17%
5
18%
31-45
5
21%
2
7%
46-60
3
13%
6
21%
61-75
7
29%
29%
8
29%
76-90
Забито
50
23
21 В 1-м тайме 8
29 Во 2-м тайме 15
22 Забивали первыми 11
6 Не забивали 21
4
8%
3
13%
1-15
9
18%
2
9%
16-30
8
16%
3
13%
31-45
7
14%
5
22%
46-60
9
18%
5
22%
61-75
13
26%
5
22%
76-90
Пропущено
49
58
19 В 1-м тайме 27
30 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 21
29 Не пропускали 29
5
10%
12
21%
1-15
6
12%
6
10%
16-30
8
16%
9
16%
31-45
9
18%
8
14%
46-60
7
14%
8
14%
61-75
14
29%
15
26%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1
Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2
Реджана
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4 Лекко - Реджана 1:0
Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2
Результаты матчей
Сампдория
Реджана
Точный счет
1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 33%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
11 раз 61%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
Точный счет
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
Точный счет
1:2
8 раз 22%
1:1
6 раз 16%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:3
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 43%
2
12 раз 32%
0
6 раз 16%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
13 раз 35%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
135
712
216
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
118
810
811
216
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
316
Больше Меньше
2413
1522
1027
334
334
136
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|15 (5)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15