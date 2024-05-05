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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Сампдория
1:0
Конец матча
Реджана
0'
3' Желтая карточка
Гонсалес Факундо
15' Желтая карточка
Родзио Паоло
1:0
16' Гол
Эспозито Себастьяно
31' Желтая карточка
Гондо Седрик
60' Желтая карточка
Бьянко Алессандро
83' Желтая карточка
Либутти Лоренцо
85' Желтая карточка
Депаоли Фабио
90'+7
1
Станкович
Филип
2
Пиччини
Кристиано
28
Йепес
Жерар
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
55
Дарбо
Эбрима
21
Simone
Giordano
23
Депаоли
Фабио
7
Эспозито
Себастьяно
16
Борини
Фабио
9
Де
Лука
Мануэль
22
Барди
Франческо
17
Либутти
Лоренцо
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
15
Фьямоцци
Риккардо
3
Пьераньоло
Эдоардо
90
Портанова
Маноло
42
Бьянко
Алессандро
77
Кабаши
Элвис
72
Мелегони
Филиппо
11
Гондо
Седрик
Сампдория
4-2-3-1
Реджана
5-4-1

История личных встреч

Сампдория
Реджана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 10 (2) 0.27
Эспозито Себастьяно 6 0.16
Борини Фабио 6 (3) 0.16
Касами Пайтим 5 0.14
Депаоли Фабио 4 0.11
Педрола Эстанис 3 0.08
Дарбо Эбрима 2 0.05
Гонсалес Факундо 2 0.05
Simone Giordano 2 0.05
Даниэле Гиларди 2 0.05
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.05
Верре Валерио 1 0.03
Стоянович Петар 1 0.03
Мурру Никола 1 0.03
Бенедетти Леонардо 1 0.03
Альварес Агустин 1 0.03
Giovanni Leoni 1 0.03
Йепес Жерар 0 0
Виейра Ронни 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Риччи Матео 0 0
Баррека Антонио 0 0
Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фьямоцци Риккардо 1 0.03
Мелегони Филиппо 1 0.03
Alessandro Marcandalli 1 0.03
Родзио Паоло 1 0.03
Сампиризи Марио 0 0
Чрнигой Домен 0 0
Muhamed Varela Djamanca 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Депаоли Фабио 11 0
Гонсалес Факундо 11 0
Верре Валерио 9 0
Стоянович Петар 8 0
Йепес Жерар 7 0
Даниэле Гиларди 7 0
Ла Гумина Антонино 4 1
Борини Фабио 5 0
Эспозито Себастьяно 5 0
Касами Пайтим 3 1
Мурру Никола 4 0
Педрола Эстанис 4 0
Simone Giordano 2 1
Риччи Матео 3 0
Баррека Антонио 3 0
Виейра Ронни 3 0
Дарбо Эбрима 3 0
Пирло Андреа 1 1
Бенедетти Леонардо 1 1
Феррари Алекс 2 0
Де Лука Мануэль 2 0
Giovanni Leoni 2 0
Конти Андреа 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Панада Симоне 1 0
Conti Francesco 1 0
Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 8 1
Портанова Маноло 8 0
Мелегони Филиппо 3 0
Шиминьски Пшемыслав 2 0
Либутти Лоренцо 2 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Muhamed Varela Djamanca 1 0

Результаты матчей

Сампдория
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Реджана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
13

Упущенные победы

11
4
Сампдория
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Реджана
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

20
9
Сампдория
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
30% (11)
41% (15)
Реджана
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

17
27

Упущенные победы

31
13

Голы по времени матча

Забито

25
13
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 4
21 Не забивали 30
2
8%
2
15%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
6
24%
2
15%
31-45
2
8%
4
31%
46-60
4
16%
2
15%
61-75
8
32%
2
15%
76-90

Пропущено

25
30
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
4
16%
6
20%
1-15
2
8%
5
17%
16-30
4
16%
4
13%
31-45
4
16%
6
20%
46-60
4
16%
2
7%
61-75
7
28%
7
23%
76-90

Забито

25
10
10 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
22 Не забивали 28
2
8%
1
10%
1-15
6
24%
1
10%
16-30
2
8%
1
10%
31-45
5
20%
1
10%
46-60
5
20%
3
30%
61-75
5
20%
3
30%
76-90

Пропущено

24
28
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
1
4%
6
21%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
4
17%
5
18%
31-45
5
21%
2
7%
46-60
3
13%
6
21%
61-75
7
29%
29%
8
29%
76-90

Забито

50
23
21 В 1-м тайме 8
29 Во 2-м тайме 15
22 Забивали первыми 11
6 Не забивали 21
4
8%
3
13%
1-15
9
18%
2
9%
16-30
8
16%
3
13%
31-45
7
14%
5
22%
46-60
9
18%
5
22%
61-75
13
26%
5
22%
76-90

Пропущено

49
58
19 В 1-м тайме 27
30 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 21
29 Не пропускали 29
5
10%
12
21%
1-15
6
12%
6
10%
16-30
8
16%
9
16%
31-45
9
18%
8
14%
46-60
7
14%
8
14%
61-75
14
29%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1
Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2
Реджана
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4 Лекко - Реджана 1:0
Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1 Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2

Результаты матчей

Сампдория
Реджана

Точный счет

1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 33%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
11 раз 61%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
8 раз 42%
2
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%

Точный счет

1:2
8 раз 22%
1:1
6 раз 16%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:3
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 43%
2
12 раз 32%
0
6 раз 16%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
13 раз 35%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Реджана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
13
5
7
12
1.5
2
16
1
18
2.5
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
11
8
8
10
1.5
8
11
2
16
2.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
6
0.5
Больше Меньше
24
13
15
22
1.5
10
27
3
34
2.5
3
34
1
36
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 37 21 12 4 65 - 34 75
2.
Комо
 37 21 9 7 57 - 39 72
3.
Венеция
 37 21 7 9 68 - 44 70
4.
Кремонезе
 37 18 10 9 47 - 32 64
5.
Катанзаро
 37 17 9 11 58 - 47 60
6.
Сампдория
 37 15 9 13 50 - 49 54
7.
Палермо
 37 14 11 12 61 - 53 53
8.
Брешия
 37 12 15 10 44 - 38 51
9.
Зюйдтироль
 37 12 11 14 46 - 47 47
10.
Козенца
 37 11 13 13 46 - 41 46
11.
Пиза
 37 11 13 13 50 - 52 46
12.
Читтаделла
 37 11 13 13 40 - 44 46
13.
Реджана
 37 10 16 11 37 - 44 46
14.
Модена
 37 9 17 11 38 - 45 44
15.
Специя
 37 8 17 12 34 - 48 41
16.
Тернана
 37 10 10 17 42 - 50 40
17.
Асколи
 37 8 14 15 36 - 41 38
18.
Бари
 37 7 17 13 36 - 49 38
19.
ФералпиСало
 37 8 9 20 44 - 64 33
20.
Лекко
 37 6 8 23 33 - 71 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 19 13 3 3 41 - 25 42
2.
Комо
 18 12 4 2 31 - 18 40
3.
Парма
 19 11 7 1 34 - 17 40
4.
Катанзаро
 18 9 4 5 33 - 25 31
5.
Кремонезе
 18 8 5 5 23 - 15 29
6.
Брешия
 19 7 8 4 24 - 17 29
7.
Палермо
 19 8 4 7 33 - 27 28
8.
Читтаделла
 19 7 6 6 25 - 22 27
9.
Зюйдтироль
 18 7 5 6 23 - 20 26
10.
Пиза
 19 6 8 5 30 - 27 26
11.
Сампдория
 19 7 4 8 25 - 25 25
12.
Бари
 18 5 9 4 19 - 19 24
13.
Модена
 19 6 6 7 19 - 21 24
14.
Специя
 18 5 8 5 16 - 16 23
15.
Козенца
 19 5 7 7 29 - 25 22
16.
Тернана
 19 5 7 7 16 - 16 22
17.
Асколи
 18 4 8 6 17 - 15 20
18.
Реджана
 18 3 10 5 15 - 23 19
19.
Лекко
 18 4 2 12 17 - 31 14
20.
ФералпиСало
 18 3 5 10 25 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 10 5 3 31 - 17 35
2.
Кремонезе
 19 10 5 4 24 - 17 35
3.
Комо
 19 9 5 5 26 - 21 32
4.
Сампдория
 18 8 5 5 25 - 24 29
5.
Катанзаро
 19 8 5 6 25 - 22 29
6.
Венеция
 18 8 4 6 27 - 19 28
7.
Реджана
 19 7 6 6 22 - 21 27
8.
Палермо
 18 6 7 5 28 - 26 25
9.
Козенца
 18 6 6 6 17 - 16 24
10.
Брешия
 18 5 7 6 20 - 21 22
11.
Зюйдтироль
 19 5 6 8 23 - 27 21
12.
Пиза
 18 5 5 8 20 - 25 20
13.
Модена
 18 3 11 4 19 - 24 20
14.
Читтаделла
 18 4 7 7 15 - 22 19
15.
ФералпиСало
 19 5 4 10 19 - 31 19
16.
Тернана
 18 5 3 10 26 - 34 18
17.
Асколи
 19 4 6 9 19 - 26 18
18.
Специя
 19 3 9 7 18 - 32 18
19.
Бари
 19 2 8 9 17 - 30 14
20.
Лекко
 19 2 6 11 16 - 40 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (7)
Катанзаро Йемелло Пьетро 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 15
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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