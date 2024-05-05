Тур: 37. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
1:0
12' ГолБьярнасон Биркир
2:0
16' ГолМончини Габриэле
31' Желтая карточкаПариджини Витторио
44' Желтая карточкаЯллоу Александр
3:0
52' ГолМончини Габриэле
54' Желтая карточкаБьянкони Алессандро
54' Желтая карточкаAlessandro Caporale
69' Желтая карточкаПапетти Андреа
72' Желтая карточкаДельи Инноченти Дуччо
4:0
74' ГолБьянки Флавио
4:1
90' ГолИнглезе Роберто
90'+4
Ход матча
12'
16'
44'
52'
69'
74'
4:0
90'
4:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
289 Количество передач 258
-
53 Владение мячом, % 47
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
31 Matteo Ferro
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Основной состав
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
68 Ерарди МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Malgrati
История личных встреч
Брешия
Лекко
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|10 (2)
|0.27
|Боррелли Дженнаро
|9 (1)
|0.24
|Бьярнасон Биркир
|5
|0.14
|Бизоли Димитри
|4
|0.11
|Бьянки Флавио
|4
|0.11
|Галацци Николас
|3
|0.08
|Яллоу Александр
|2
|0.05
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|Пагера Фабрицио
|1
|0.03
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Папетти Андреа
|0
|0
|Кистана Андреа
|0
|0
|Мангравити Массимилиано
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|8
|0.22
|Новакович Андрия
|6
|0.16
|Лепоре Франко
|4 (3)
|0.11
|Ионице Артур
|4
|0.11
|Крочата Джованни
|2
|0.05
|Alessandro Caporale
|1
|0.03
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0.03
|Серсанти Алессандро
|1
|0.03
|Лемменс Матс
|1
|0.03
|Эусепи Умберто
|1
|0.03
|Инглезе Роберто
|1
|0.03
|Бьянкони Алессандро
|1
|0.03
|Mattia Tordini
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|0
|0
|Джудичи Лука
|0
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пагера Фабрицио
|9
|0
|Кистана Андреа
|8
|0
|Дикманн Лоренцо
|8
|0
|Олзер Джакомо
|6
|1
|Бизоли Димитри
|7
|0
|Ван Де Лои Томми
|6
|0
|Галацци Николас
|6
|0
|Адорни Давиде
|5
|0
|Фарес Мохамед
|5
|0
|Бертаньоли Массимо
|5
|0
|Уар Матье
|3
|1
|Яллоу Александр
|4
|0
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Папетти Андреа
|3
|0
|Бесаджо Микеле
|3
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
|Matteo Ferro
|1
|0
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серсанти Алессандро
|12
|1
|Крочата Джованни
|12
|0
|Лемменс Матс
|7
|1
|Дельи Инноченти Дуччо
|8
|0
|Лепоре Франко
|5
|1
|Alessandro Caporale
|6
|0
|Гульелмотти Давиде
|5
|0
|Цельяк Ведран
|3
|1
|Марроне Лука
|4
|0
|Париджини Витторио
|4
|0
|Новакович Андрия
|4
|0
|Бьянкони Алессандро
|4
|0
|Ионице Артур
|3
|0
|Джорджио Галли
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Ерарди Марио
|2
|0
|Баттистини Маттео
|2
|0
|Лунетта Габриэль
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ламанна Эугенио
|1
|0
|Эусепи Умберто
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Фриджерио Марко
|1
|0
|Ди Стефано Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Лекко
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
11
Брешия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Лекко
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
11
28
Упущенные победы
16
8
Брешия
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (11)
47% (17)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
47% (17)
25% (9)
Лекко
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (12)
36% (13)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
33% (12)
39% (14)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
16
30
Упущенные победы
21
19
Голы по времени матча
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
25 Не забивали 26
3
16%
2
13%
1-15
1
5%
5
33%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
5
26%
1
7%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
4
21%
3
20%
76-90
Пропущено
17
36
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
4
24%
4
11%
1-15
3
18%
7
19%
16-30
3
18%
3
8%
31-45
1
6%
6
17%
46-60
1
6%
7
19%
61-75
5
29%
29%
9
25%
76-90
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
23 Не забивали 26
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
3
17%
3
19%
61-75
5
28%
4
25%
76-90
Пропущено
23
32
16 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 15
9
39%
4
13%
1-15
5
22%
3
9%
16-30
2
9%
4
13%
31-45
2
9%
10
31%
46-60
1
4%
5
16%
61-75
4
17%
6
19%
76-90
Забито
37
31
16 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
12 Не забивали 16
6
16%
2
6%
1-15
3
8%
8
26%
16-30
7
19%
5
16%
31-45
7
19%
4
13%
46-60
5
14%
5
16%
61-75
9
24%
7
23%
76-90
Пропущено
40
68
26 В 1-м тайме 25
14 Во 2-м тайме 43
20 Пропускали первыми 23
26 Не пропускали 30
13
33%
8
12%
1-15
8
20%
10
15%
16-30
5
13%
7
10%
31-45
3
8%
16
24%
46-60
2
5%
12
18%
61-75
9
23%
15
22%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0
Брешия - Пиза 3:1 Козенца - Брешия 1:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0
Лекко
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Лекко - Сампдория 0:1 Парма - Лекко 4:0 Лекко - Венеция 1:2 Лекко - Реджана 1:0
Специя - Лекко 1:1 Лекко - Читтаделла 1:1 Асколи - Лекко 4:1 Лекко - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Лекко - Комо 0:3 Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3
Результаты матчей
Брешия
Лекко
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
9 раз 25%
0:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 36%
0
12 раз 33%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
0
15 раз 42%
1
13 раз 36%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Брешия
Лекко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
117
513
414
315
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
108
612
414
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2412
Больше Меньше
2115
1125
828
432
333
135
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|15 (5)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15