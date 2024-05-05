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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Брешия
4:1
Конец матча
Лекко
0'
1:0
12' Гол
Бьярнасон Биркир
2:0
16' Гол
Мончини Габриэле
31' Желтая карточка
Париджини Витторио
44' Желтая карточка
Яллоу Александр
3:0
52' Гол
Мончини Габриэле
54' Желтая карточка
Бьянкони Алессандро
54' Желтая карточка
Alessandro Caporale
69' Желтая карточка
Папетти Андреа
72' Желтая карточка
Дельи Инноченти Дуччо
4:0
74' Гол
Бьянки Флавио
4:1
90' Гол
Инглезе Роберто
90'+4

Ход матча

12'
Бьярнасон Биркир
(Дикманн Лоренцо)
1:0
16'
Мончини Габриэле
(Галацци Николас)
2:0
31'
 
Париджини Витторио
44'
Яллоу Александр
 
46'
 
Новакович Андрия
Серсанти Алессандро
52'
Мончини Габриэле
(Галацци Николас)
3:0
54'
 
Бьянкони Алессандро
54'
 
Alessandro Caporale
55'
Уар Матье
Яллоу Александр
 
62'
Бьянки Флавио
Мончини Габриэле
 
62'
Ван Де Лои Томми
Пагера Фабрицио
 
64'
 
Джорджио Галли
Крочата Джованни
64'
 
Саломаа Генри
Париджини Витторио
69'
Папетти Андреа
 
70'
 
Инглезе Роберто
Alessandro Caporale
72'
 
Дельи Инноченти Дуччо
74'
 
Фриджерио Марко
Дельи Инноченти Дуччо
74'
Бьянки Флавио
4:0
77'
Бертаньоли Массимо
Галацци Николас
 
77'
Мангравити Массимилиано
Папетти Андреа
 
90'
4:1
Инглезе Роберто
(Бузо Николо)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 289 Количество передач 258
  • 53 Владение мячом, % 47
1
Леццерини
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
15
Кистана
Андреа
32
Папетти
Андреа
18
Яллоу
Александр
25
Бизоли
Димитри
4
Пагера
Фабрицио
39
Бесаджо
Микеле
23
Галацци
Николас
7
Бьярнасон
Биркир
11
Мончини
Габриэле
1
Мельграти
Рикардо
83
Лемменс
Матс
2
Цельяк
Ведран
6
Бьянкони
Алессандро
17
Alessandro
Caporale
8
Серсанти
Алессандро
5
Дельи
Инноченти
Дуччо
27
Ионице
Артур
14
Париджини
Витторио
99
Бузо
Николо
21
Крочата
Джованни
Брешия
4-3-2-1
Лекко
4-3-3

История личных встреч

Брешия
Лекко

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 10 (2) 0.27
Боррелли Дженнаро 9 (1) 0.24
Бьярнасон Биркир 5 0.14
Бизоли Димитри 4 0.11
Бьянки Флавио 4 0.11
Галацци Николас 3 0.08
Яллоу Александр 2 0.05
Дикманн Лоренцо 1 0.03
Пагера Фабрицио 1 0.03
Адорни Давиде 1 0.03
Бертаньоли Массимо 1 0.03
Папетти Андреа 0 0
Кистана Андреа 0 0
Мангравити Массимилиано 0 0
Riccardo Fogliata 0 0
Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузо Николо 8 0.22
Новакович Андрия 6 0.16
Лепоре Франко 4 (3) 0.11
Ионице Артур 4 0.11
Крочата Джованни 2 0.05
Alessandro Caporale 1 0.03
Ди Стефано Лоренцо 1 0.03
Серсанти Алессандро 1 0.03
Лемменс Матс 1 0.03
Эусепи Умберто 1 0.03
Инглезе Роберто 1 0.03
Бьянкони Алессандро 1 0.03
Mattia Tordini 1 0.03
Ерарди Марио 0 0
Джудичи Лука 0 0
Дельи Инноченти Дуччо 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пагера Фабрицио 9 0
Кистана Андреа 8 0
Дикманн Лоренцо 8 0
Олзер Джакомо 6 1
Бизоли Димитри 7 0
Ван Де Лои Томми 6 0
Галацци Николас 6 0
Адорни Давиде 5 0
Фарес Мохамед 5 0
Бертаньоли Массимо 5 0
Уар Матье 3 1
Яллоу Александр 4 0
Боррелли Дженнаро 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Папетти Андреа 3 0
Бесаджо Микеле 3 0
Мончини Габриэле 2 0
Леццерини Лука 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Matteo Ferro 1 0
Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серсанти Алессандро 12 1
Крочата Джованни 12 0
Лемменс Матс 7 1
Дельи Инноченти Дуччо 8 0
Лепоре Франко 5 1
Alessandro Caporale 6 0
Гульелмотти Давиде 5 0
Цельяк Ведран 3 1
Марроне Лука 4 0
Париджини Витторио 4 0
Новакович Андрия 4 0
Бьянкони Алессандро 4 0
Ионице Артур 3 0
Джорджио Галли 3 0
Mattia Tordini 3 0
Ерарди Марио 2 0
Баттистини Маттео 2 0
Лунетта Габриэль 2 0
Бузо Николо 2 0
Ламанна Эугенио 1 0
Эусепи Умберто 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Фриджерио Марко 1 0
Ди Стефано Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Брешия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Лекко
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
11
Брешия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Лекко
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
28

Упущенные победы

16
8
Брешия
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (11)
47% (17)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
47% (17)
25% (9)
Лекко
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (12)
36% (13)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
33% (12)
39% (14)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

16
30

Упущенные победы

21
19

Голы по времени матча

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
25 Не забивали 26
3
16%
2
13%
1-15
1
5%
5
33%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
5
26%
1
7%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
4
21%
3
20%
76-90

Пропущено

17
36
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
4
24%
4
11%
1-15
3
18%
7
19%
16-30
3
18%
3
8%
31-45
1
6%
6
17%
46-60
1
6%
7
19%
61-75
5
29%
29%
9
25%
76-90

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
23 Не забивали 26
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
3
17%
3
19%
61-75
5
28%
4
25%
76-90

Пропущено

23
32
16 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 15
9
39%
4
13%
1-15
5
22%
3
9%
16-30
2
9%
4
13%
31-45
2
9%
10
31%
46-60
1
4%
5
16%
61-75
4
17%
6
19%
76-90

Забито

37
31
16 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
12 Не забивали 16
6
16%
2
6%
1-15
3
8%
8
26%
16-30
7
19%
5
16%
31-45
7
19%
4
13%
46-60
5
14%
5
16%
61-75
9
24%
7
23%
76-90

Пропущено

40
68
26 В 1-м тайме 25
14 Во 2-м тайме 43
20 Пропускали первыми 23
26 Не пропускали 30
13
33%
8
12%
1-15
8
20%
10
15%
16-30
5
13%
7
10%
31-45
3
8%
16
24%
46-60
2
5%
12
18%
61-75
9
23%
15
22%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0
Брешия - Пиза 3:1 Козенца - Брешия 1:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0
Лекко
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Лекко - Сампдория 0:1 Парма - Лекко 4:0 Лекко - Венеция 1:2 Лекко - Реджана 1:0
Специя - Лекко 1:1 Лекко - Читтаделла 1:1 Асколи - Лекко 4:1 Лекко - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Лекко - Комо 0:3 Тернана - Лекко 0:0 Лекко - Козенца 1:3 Бари - Лекко 3:1 Лекко - Кремонезе 0:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 Лекко - Пиза 1:3 Катанзаро - Лекко 5:3 Лекко - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Лекко 2:2 Лекко - Тернана 2:3

Результаты матчей

Брешия
Лекко

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
9 раз 25%
0:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 36%
0
12 раз 33%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
0
15 раз 42%
1
13 раз 36%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Брешия
Лекко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
11
7
5
13
1.5
4
14
3
15
2.5
2
16
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
10
8
6
12
1.5
4
14
1
17
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
12
0.5
Больше Меньше
21
15
11
25
1.5
8
28
4
32
2.5
3
33
1
35
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 37 21 12 4 65 - 34 75
2.
Комо
 37 21 9 7 57 - 39 72
3.
Венеция
 37 21 7 9 68 - 44 70
4.
Кремонезе
 37 18 10 9 47 - 32 64
5.
Катанзаро
 37 17 9 11 58 - 47 60
6.
Сампдория
 37 15 9 13 50 - 49 54
7.
Палермо
 37 14 11 12 61 - 53 53
8.
Брешия
 37 12 15 10 44 - 38 51
9.
Зюйдтироль
 37 12 11 14 46 - 47 47
10.
Козенца
 37 11 13 13 46 - 41 46
11.
Пиза
 37 11 13 13 50 - 52 46
12.
Читтаделла
 37 11 13 13 40 - 44 46
13.
Реджана
 37 10 16 11 37 - 44 46
14.
Модена
 37 9 17 11 38 - 45 44
15.
Специя
 37 8 17 12 34 - 48 41
16.
Тернана
 37 10 10 17 42 - 50 40
17.
Асколи
 37 8 14 15 36 - 41 38
18.
Бари
 37 7 17 13 36 - 49 38
19.
ФералпиСало
 37 8 9 20 44 - 64 33
20.
Лекко
 37 6 8 23 33 - 71 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 19 13 3 3 41 - 25 42
2.
Комо
 18 12 4 2 31 - 18 40
3.
Парма
 19 11 7 1 34 - 17 40
4.
Катанзаро
 18 9 4 5 33 - 25 31
5.
Кремонезе
 18 8 5 5 23 - 15 29
6.
Брешия
 19 7 8 4 24 - 17 29
7.
Палермо
 19 8 4 7 33 - 27 28
8.
Читтаделла
 19 7 6 6 25 - 22 27
9.
Зюйдтироль
 18 7 5 6 23 - 20 26
10.
Пиза
 19 6 8 5 30 - 27 26
11.
Сампдория
 19 7 4 8 25 - 25 25
12.
Бари
 18 5 9 4 19 - 19 24
13.
Модена
 19 6 6 7 19 - 21 24
14.
Специя
 18 5 8 5 16 - 16 23
15.
Козенца
 19 5 7 7 29 - 25 22
16.
Тернана
 19 5 7 7 16 - 16 22
17.
Асколи
 18 4 8 6 17 - 15 20
18.
Реджана
 18 3 10 5 15 - 23 19
19.
Лекко
 18 4 2 12 17 - 31 14
20.
ФералпиСало
 18 3 5 10 25 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 10 5 3 31 - 17 35
2.
Кремонезе
 19 10 5 4 24 - 17 35
3.
Комо
 19 9 5 5 26 - 21 32
4.
Сампдория
 18 8 5 5 25 - 24 29
5.
Катанзаро
 19 8 5 6 25 - 22 29
6.
Венеция
 18 8 4 6 27 - 19 28
7.
Реджана
 19 7 6 6 22 - 21 27
8.
Палермо
 18 6 7 5 28 - 26 25
9.
Козенца
 18 6 6 6 17 - 16 24
10.
Брешия
 18 5 7 6 20 - 21 22
11.
Зюйдтироль
 19 5 6 8 23 - 27 21
12.
Пиза
 18 5 5 8 20 - 25 20
13.
Модена
 18 3 11 4 19 - 24 20
14.
Читтаделла
 18 4 7 7 15 - 22 19
15.
ФералпиСало
 19 5 4 10 19 - 31 19
16.
Тернана
 18 5 3 10 26 - 34 18
17.
Асколи
 19 4 6 9 19 - 26 18
18.
Специя
 19 3 9 7 18 - 32 18
19.
Бари
 19 2 8 9 17 - 30 14
20.
Лекко
 19 2 6 11 16 - 40 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (7)
Катанзаро Йемелло Пьетро 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 15
Весь список
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