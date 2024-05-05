  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Палермо
2:2
Конец матча
Асколи
0'
1:0
1' Гол
Брунори Маттео
16' Желтая карточка
Диаките Салим
1:1
27' Гол
Калигара Фабрицио
2:1
34' Гол
Солери Эдоардо
45' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
73' Желтая карточка
Хендерсон Лиам
90' Желтая карточка
Лучиони Фабио
2:2
90' Гол
Калигара Фабрицио
90'+6
1
Депланше
Себастьяно
18
Неделчару
Ионуц
5
Лучиони
Фабио
32
Чеккарони
Пьетро
23
Диаките
Салим
8
Сегре
Джакопо
4
Гомес
Клаудио
14
Раноккья
Филиппо
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
27
Солери
Эдоардо
9
Брунори
Маттео
32
Васкес
Дэвис
55
Беллучи
Джузеппе
33
Боттегин
Эрик
3
Мантовани
Валерио
23
Фальцерано
Марчелло
13
Селия
Раффаэле
41
Вальцания
Лука
18
Ди
Таккио
Франческо
10
Калигара
Фабрицио
7
Зедадка
Карим
19
Jacopo
Tarantino
Палермо
3-5-2
Асколи
3-4-2-1

История личных встреч

Палермо
Асколи

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

СB
0:1
СB
1:2
СB
2:3
СB
1:2
СB
3:0
СB
4:1
СB
0:0

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

3
1.25

Среднее время на гол

30
72

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.57
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 17 (6) 0.46
Сегре Джакопо 7 0.19
Ди Франческо Федерико 5 0.14
Солери Эдоардо 5 0.14
Манкузо Леонардо 4 0.11
Штулац Лео 4 0.11
Раноккья Филиппо 4 0.11
Инсинье Роберто 2 0.05
Чеккарони Пьетро 2 0.05
Хансен Кристоффер Лунн 2 0.05
Лучиони Фабио 2 0.05
Неделчару Ионуц 2 0.05
Хендерсон Лиам 1 0.03
Кулибали Мамаду 1 0.03
Гравес Симон 1 0.03
Аурелио Джузеппе 1 0.03
Alessio Buttaro 1 0.03
Ди Мариано Франческо 0 0
Валенте Никола 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Диаките Салим 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 11 (4) 0.3
Калигара Фабрицио 5 (2) 0.14
Родригес Пабло 3 0.08
Боттегин Эрик 3 0.08
Беллучи Джузеппе 2 0.05
Несторовски Илья 2 0.05
Дурис Давид 2 0.05
Патрицио Масини 2 0.05
Фальцерано Марчелло 1 0.03
Манцари Джакомо 1 0.03
Мантовани Валерио 1 0.03
Кваранта Данило 1 0.03
Селия Раффаэле 0 0
Ди Таккио Франческо 0 0
Фаласко Никола 0 0
Вальцания Лука 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 3 2
Лучиони Фабио 6 0
Штулац Лео 4 1
Гомес Клаудио 4 1
Ди Мариано Франческо 5 0
Матею Алеш 5 0
Брунори Маттео 5 0
Кулибали Мамаду 5 0
Раноккья Филиппо 5 0
Ди Франческо Федерико 4 0
Чеккарони Пьетро 4 0
Хендерсон Лиам 3 0
Неделчару Ионуц 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Аурелио Джузеппе 3 0
Хансен Кристоффер Лунн 3 0
Корини Эудженио 1 1
Солери Эдоардо 2 0
Валенте Никола 2 0
Гравес Симон 2 0
Aljosa Vasic 2 0
Манкузо Леонардо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Alessio Buttaro 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 12 3
Ди Таккио Франческо 13 0
Фаласко Никола 6 1
Кваранта Данило 6 1
Фальцерано Марчелло 7 0
Джоване Самуэль 7 0
Патрицио Масини 7 0
Калигара Фабрицио 6 0
Вивиано Эмильяно 1 2
Боттегин Эрик 4 0
Родригес Пабло 4 0
Несторовски Илья 4 0
Вальцания Лука 2 1
Стренг Джеремайя 3 0
Мендеш Педру 2 0
Вяйсянен Саули 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Зедадка Карим 2 0
Манцари Джакомо 2 0
Simon D'Uffizi 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Мантовани Валерио 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Васкес Дэвис 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0

Результаты матчей

Палермо
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
Асколи
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

11
15
Палермо
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Асколи
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

23
14
Палермо
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (14)
24% (9)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
22% (8)
38% (14)
Асколи
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (13)
41% (15)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
46% (17)
35% (13)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

34
29

Голы по времени матча

Забито

33
20
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
22 Не забивали 23
3
9%
3
15%
1-15
6
18%
4
20%
16-30
6
18%
4
20%
31-45
2
6%
3
15%
46-60
4
12%
1
5%
61-75
12
36%
5
25%
76-90

Пропущено

27
25
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
11%
3
12%
1-15
4
15%
4
16%
16-30
6
22%
2
8%
31-45
5
19%
6
24%
46-60
5
19%
2
8%
61-75
4
15%
8
32%
76-90

Забито

29
16
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 5
23 Не забивали 28
5
17%
2
13%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
7
24%
5
31%
31-45
2
7%
1
6%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
8
28%
4
25%
76-90

Пропущено

25
16
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
1
4%
4
25%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
3
12%
4
25%
31-45
6
24%
3
19%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
7
28%
3
19%
76-90

Забито

62
36
30 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 16
20 Забивали первыми 14
8 Не забивали 14
8
13%
5
14%
1-15
9
15%
6
17%
16-30
13
21%
9
25%
31-45
4
6%
4
11%
46-60
8
13%
3
8%
61-75
20
32%
9
25%
76-90

Пропущено

52
41
21 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 24
4
8%
7
17%
1-15
8
15%
6
15%
16-30
9
17%
6
15%
31-45
11
21%
9
22%
46-60
9
17%
2
5%
61-75
11
21%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1
Палермо - Сампдория 2:2 Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1 Палермо - Венеция 0:3 Лекко - Палермо 0:1 Брешия - Палермо 4:2 Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3
Асколи
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Асколи - Козенца 0:1 Тернана - Асколи 0:1 Асколи - Модена 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0
Асколи - Венеция 0:0 Специя - Асколи 2:1 Асколи - Лекко 4:1 Сампдория - Асколи 2:1 Асколи - Реджана 0:0 Асколи - Брешия 1:1 ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0

Результаты матчей

Палермо
Асколи

Точный счет

2:2
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 26%
3
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
4
1 раз 5%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%

Точный счет

0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 16%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
10 раз 27%
2
9 раз 24%
1
9 раз 24%
0
8 раз 22%
4
1 раз 3%
1
15 раз 41%
0
13 раз 35%
2
7 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Палермо
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
10
8
11
8
1.5
4
14
6
13
2.5
2
16
1
18
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
5
9
9
1.5
5
14
5
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
8
0.5
Больше Меньше
24
13
20
17
1.5
9
28
11
26
2.5
2
35
1
36
3.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 37 21 12 4 65 - 34 75
2.
Комо
 37 21 9 7 57 - 39 72
3.
Венеция
 37 21 7 9 68 - 44 70
4.
Кремонезе
 37 18 10 9 47 - 32 64
5.
Катанзаро
 37 17 9 11 58 - 47 60
6.
Сампдория
 37 15 9 13 50 - 49 54
7.
Палермо
 37 14 11 12 61 - 53 53
8.
Брешия
 37 12 15 10 44 - 38 51
9.
Зюйдтироль
 37 12 11 14 46 - 47 47
10.
Козенца
 37 11 13 13 46 - 41 46
11.
Пиза
 37 11 13 13 50 - 52 46
12.
Читтаделла
 37 11 13 13 40 - 44 46
13.
Реджана
 37 10 16 11 37 - 44 46
14.
Модена
 37 9 17 11 38 - 45 44
15.
Специя
 37 8 17 12 34 - 48 41
16.
Тернана
 37 10 10 17 42 - 50 40
17.
Асколи
 37 8 14 15 36 - 41 38
18.
Бари
 37 7 17 13 36 - 49 38
19.
ФералпиСало
 37 8 9 20 44 - 64 33
20.
Лекко
 37 6 8 23 33 - 71 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 19 13 3 3 41 - 25 42
2.
Комо
 18 12 4 2 31 - 18 40
3.
Парма
 19 11 7 1 34 - 17 40
4.
Катанзаро
 18 9 4 5 33 - 25 31
5.
Кремонезе
 18 8 5 5 23 - 15 29
6.
Брешия
 19 7 8 4 24 - 17 29
7.
Палермо
 19 8 4 7 33 - 27 28
8.
Читтаделла
 19 7 6 6 25 - 22 27
9.
Зюйдтироль
 18 7 5 6 23 - 20 26
10.
Пиза
 19 6 8 5 30 - 27 26
11.
Сампдория
 19 7 4 8 25 - 25 25
12.
Бари
 18 5 9 4 19 - 19 24
13.
Модена
 19 6 6 7 19 - 21 24
14.
Специя
 18 5 8 5 16 - 16 23
15.
Козенца
 19 5 7 7 29 - 25 22
16.
Тернана
 19 5 7 7 16 - 16 22
17.
Асколи
 18 4 8 6 17 - 15 20
18.
Реджана
 18 3 10 5 15 - 23 19
19.
Лекко
 18 4 2 12 17 - 31 14
20.
ФералпиСало
 18 3 5 10 25 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 10 5 3 31 - 17 35
2.
Кремонезе
 19 10 5 4 24 - 17 35
3.
Комо
 19 9 5 5 26 - 21 32
4.
Сампдория
 18 8 5 5 25 - 24 29
5.
Катанзаро
 19 8 5 6 25 - 22 29
6.
Венеция
 18 8 4 6 27 - 19 28
7.
Реджана
 19 7 6 6 22 - 21 27
8.
Палермо
 18 6 7 5 28 - 26 25
9.
Козенца
 18 6 6 6 17 - 16 24
10.
Брешия
 18 5 7 6 20 - 21 22
11.
Зюйдтироль
 19 5 6 8 23 - 27 21
12.
Пиза
 18 5 5 8 20 - 25 20
13.
Модена
 18 3 11 4 19 - 24 20
14.
Читтаделла
 18 4 7 7 15 - 22 19
15.
ФералпиСало
 19 5 4 10 19 - 31 19
16.
Тернана
 18 5 3 10 26 - 34 18
17.
Асколи
 19 4 6 9 19 - 26 18
18.
Специя
 19 3 9 7 18 - 32 18
19.
Бари
 19 2 8 9 17 - 30 14
20.
Лекко
 19 2 6 11 16 - 40 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (7)
Катанзаро Йемелло Пьетро 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 15
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Палермо 2:2 Асколи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный