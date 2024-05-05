Тур: 37. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
1:0
1' ГолБрунори Маттео
16' Желтая карточкаДиаките Салим
1:1
27' ГолКалигара Фабрицио
2:1
34' ГолСолери Эдоардо
45' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
73' Желтая карточкаХендерсон Лиам
90' Желтая карточкаЛучиони Фабио
2:2
90' ГолКалигара Фабрицио
90'+6
Ход матча
1'
1:0
16'
27'
34'
2:1
73'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
236 Количество передач 401
-
37 Владение мячом, % 63
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Траоре ШакаНападающий
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
- Основной состав
-
32 Васкес ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
История личных встреч
Палермо
Асколи
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
3
1.25
Среднее время на гол
30
72
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.57
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
57
70
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|17 (6)
|0.46
|Сегре Джакопо
|7
|0.19
|Ди Франческо Федерико
|5
|0.14
|Солери Эдоардо
|5
|0.14
|Манкузо Леонардо
|4
|0.11
|Штулац Лео
|4
|0.11
|Раноккья Филиппо
|4
|0.11
|Инсинье Роберто
|2
|0.05
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.05
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0.05
|Лучиони Фабио
|2
|0.05
|Неделчару Ионуц
|2
|0.05
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|Кулибали Мамаду
|1
|0.03
|Гравес Симон
|1
|0.03
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.03
|Alessio Buttaro
|1
|0.03
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
|Диаките Салим
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|11 (4)
|0.3
|Калигара Фабрицио
|5 (2)
|0.14
|Родригес Пабло
|3
|0.08
|Боттегин Эрик
|3
|0.08
|Беллучи Джузеппе
|2
|0.05
|Несторовски Илья
|2
|0.05
|Дурис Давид
|2
|0.05
|Патрицио Масини
|2
|0.05
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|Манцари Джакомо
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Кваранта Данило
|1
|0.03
|Селия Раффаэле
|0
|0
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
|Вальцания Лука
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|3
|2
|Лучиони Фабио
|6
|0
|Штулац Лео
|4
|1
|Гомес Клаудио
|4
|1
|Ди Мариано Франческо
|5
|0
|Матею Алеш
|5
|0
|Брунори Маттео
|5
|0
|Кулибали Мамаду
|5
|0
|Раноккья Филиппо
|5
|0
|Ди Франческо Федерико
|4
|0
|Чеккарони Пьетро
|4
|0
|Хендерсон Лиам
|3
|0
|Неделчару Ионуц
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Аурелио Джузеппе
|3
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Aljosa Vasic
|2
|0
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|12
|3
|Ди Таккио Франческо
|13
|0
|Фаласко Никола
|6
|1
|Кваранта Данило
|6
|1
|Фальцерано Марчелло
|7
|0
|Джоване Самуэль
|7
|0
|Патрицио Масини
|7
|0
|Калигара Фабрицио
|6
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|2
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Родригес Пабло
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Вальцания Лука
|2
|1
|Стренг Джеремайя
|3
|0
|Мендеш Педру
|2
|0
|Вяйсянен Саули
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Манцари Джакомо
|2
|0
|Simon D'Uffizi
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Мантовани Валерио
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Васкес Дэвис
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
Асколи
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
11
15
Палермо
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Асколи
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
23
14
Палермо
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (14)
24% (9)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
22% (8)
38% (14)
Асколи
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (13)
41% (15)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
46% (17)
35% (13)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
34
29
Голы по времени матча
Забито
33
20
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
22 Не забивали 23
3
9%
3
15%
1-15
6
18%
4
20%
16-30
6
18%
4
20%
31-45
2
6%
3
15%
46-60
4
12%
1
5%
61-75
12
36%
5
25%
76-90
Пропущено
27
25
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
11%
3
12%
1-15
4
15%
4
16%
16-30
6
22%
2
8%
31-45
5
19%
6
24%
46-60
5
19%
2
8%
61-75
4
15%
8
32%
76-90
Забито
29
16
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 5
23 Не забивали 28
5
17%
2
13%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
7
24%
5
31%
31-45
2
7%
1
6%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
8
28%
4
25%
76-90
Пропущено
25
16
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
1
4%
4
25%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
3
12%
4
25%
31-45
6
24%
3
19%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
7
28%
3
19%
76-90
Забито
62
36
30 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 16
20 Забивали первыми 14
8 Не забивали 14
8
13%
5
14%
1-15
9
15%
6
17%
16-30
13
21%
9
25%
31-45
4
6%
4
11%
46-60
8
13%
3
8%
61-75
20
32%
9
25%
76-90
Пропущено
52
41
21 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 24
4
8%
7
17%
1-15
8
15%
6
15%
16-30
9
17%
6
15%
31-45
11
21%
9
22%
46-60
9
17%
2
5%
61-75
11
21%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1
Палермо - Сампдория 2:2 Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1 Палермо - Венеция 0:3 Лекко - Палермо 0:1 Брешия - Палермо 4:2 Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3
Асколи
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Асколи - Козенца 0:1 Тернана - Асколи 0:1 Асколи - Модена 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0
Асколи - Венеция 0:0 Специя - Асколи 2:1 Асколи - Лекко 4:1 Сампдория - Асколи 2:1 Асколи - Реджана 0:0 Асколи - Брешия 1:1 ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0
Результаты матчей
Палермо
Асколи
Точный счет
2:2
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 26%
3
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
4
1 раз 5%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
Точный счет
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 16%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
3
10 раз 27%
2
9 раз 24%
1
9 раз 24%
0
8 раз 22%
4
1 раз 3%
1
15 раз 41%
0
13 раз 35%
2
7 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Палермо
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
108
118
414
613
216
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
145
99
514
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
298
Больше Меньше
2413
2017
928
1126
235
136
136
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|15 (5)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15