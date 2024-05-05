Тур: 37. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
1:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолFilippo Pittarello
1:1
16' ГолНасти Марко
60' Желтая карточкаFederico Giraudo
84' Желтая карточкаРиччи Джакомо
90'+5
Ход матча
6'
16'
1:1
60'
80'
84'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
260 Количество передач 325
-
45 Владение мячом, % 55
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
14
Лулич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 БренноВратарь
-
19 Гиебр АбдулЗащитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
49 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ismail Achik
-
-
Главный тренер: Федерико Джамполо
История личных встреч
Читтаделла
Бари
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
18 матчей
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
3 победы 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.89
1
Среднее время на гол
101
90
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.28
1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пандольфи Лука
|8
|0.22
|Filippo Pittarello
|6
|0.16
|Вита Алессио
|4
|0.11
|Кассано Клаудио
|3
|0.08
|Маистрелло Томми
|3
|0.08
|Andrea Magrassi
|3
|0.08
|Кариссони Лоренцо
|2
|0.05
|Бранка Симоне
|2
|0.05
|Stefano Negro
|2
|0.05
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.05
|Francesco Amatucci
|2
|0.05
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|Паван Никола
|1
|0.03
|Бальдини Энрико
|1 (1)
|0.03
|Federico Giraudo
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|10 (3)
|0.27
|Насти Марко
|6
|0.16
|Пушкаш Георге
|4 (1)
|0.11
|Ди Чезаре Валерио
|3
|0.08
|Куцупиас Илиас
|2
|0.05
|Дьяв Давиде
|2
|0.05
|Эджума Малком
|2
|0.05
|Риччи Джакомо
|1
|0.03
|Дорваль Мехди
|1
|0.03
|Викари Франческо
|1
|0.03
|Ismail Achik
|1
|0.03
|Пучино Раффаэле
|1
|0.03
|Бенали Ахмед
|1
|0.03
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.03
|Майта Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Моракьоли Грегорио
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Лулич Карло
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|15
|1
|Сальви Алессандро
|10
|0
|Кариссони Лоренцо
|9
|0
|Federico Giraudo
|7
|0
|Stefano Negro
|7
|0
|Анжели Маттео
|5
|1
|Francesco Amatucci
|5
|0
|Каррьеро Джузеппе
|4
|0
|Тессьоре Андреа
|4
|0
|Filippo Pittarello
|4
|0
|Бальдини Энрико
|3
|0
|Вита Алессио
|3
|0
|Andrea Magrassi
|3
|0
|Паван Никола
|3
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Мастрантонио Валерио
|3
|0
|Кассано Клаудио
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Соттини Эдоардо
|2
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Рицца Алессио
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|16
|1
|Бенали Ахмед
|10
|0
|Сибилли Джузеппе
|10
|0
|Насти Марко
|9
|0
|Риччи Джакомо
|8
|0
|Викари Франческо
|7
|0
|Майта Маттиа
|4
|1
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Белломо Никола
|2
|1
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Пучино Раффаэле
|3
|0
|Матино Эммануэле
|3
|0
|Бренно
|3
|0
|Дорваль Мехди
|3
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Лулич Карло
|1
|0
|Гиебр Абдул
|1
|0
|Моракьоли Грегорио
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Бари
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
9
15
Читтаделла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Бари
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
10
18
Читтаделла
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (14)
51% (19)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
46% (17)
30% (11)
Бари
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (8)
49% (18)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
43% (16)
41% (15)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
19
33
Голы по времени матча
Забито
26
18
16 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
22 Не забивали 24
7
27%
2
11%
1-15
6
23%
2
11%
16-30
3
12%
4
22%
31-45
1
4%
4
22%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
7
27%
5
28%
76-90
Пропущено
21
29
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 17
3
14%
9
31%
1-15
3
14%
1
3%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
4
19%
3
10%
46-60
3
14%
5
17%
61-75
5
24%
9
31%
76-90
Забито
15
20
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
25 Не забивали 24
2
13%
2
10%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
3
20%
5
25%
61-75
5
33%
4
20%
76-90
Пропущено
22
18
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
4
18%
1
6%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
4
18%
2
11%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
2
9%
8
44%
76-90
Забито
41
38
22 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 14
10 Не забивали 11
9
22%
4
11%
1-15
8
20%
5
13%
16-30
5
12%
6
16%
31-45
2
5%
8
21%
46-60
5
12%
6
16%
61-75
12
29%
29%
9
24%
76-90
Пропущено
43
47
20 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 31
7
16%
10
21%
1-15
6
14%
4
9%
16-30
7
16%
4
9%
31-45
8
19%
5
11%
46-60
8
19%
7
15%
61-75
7
16%
17
36%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0
Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1
Бари
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1
Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0
Результаты матчей
Читтаделла
Бари
Точный счет
1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
1
10 раз 53%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
0:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
11 раз 30%
1:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 46%
0
10 раз 27%
2
8 раз 22%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
19 раз 51%
0
11 раз 30%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
135
712
414
217
216
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
136
315
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2710
Больше Меньше
2611
1027
730
235
334
136
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|15 (5)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15