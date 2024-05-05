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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Читтаделла
1:1
Конец матча
Бари
0'
1:0
6' Гол
Filippo Pittarello
1:1
16' Гол
Насти Марко
60' Желтая карточка
Federico Giraudo
84' Желтая карточка
Риччи Джакомо
90'+5

Ход матча

6'
Filippo Pittarello
(Federico Giraudo)
1:0
16'
1:1
Насти Марко
(Акампора Дженнаро)
23'
 
Ismail Achik
Майта Маттиа
46'
Andrea Magrassi
Соттини Эдоардо
 
56'
Бранка Симоне
Каррьеро Джузеппе
 
56'
Мастрантонио Валерио
Кассано Клаудио
 
59'
 
Пушкаш Георге
Лулич Карло
60'
Federico Giraudo
 
76'
Рицца Алессио
Federico Giraudo
 
80'
 
Каллон Яя
Насти Марко
80'
 
Матино Эммануэле
Ди Чезаре Валерио
81'
 
Майелло Раффаэле
Акампора Дженнаро
84'
 
Риччи Джакомо
87'
Nicholas Saggionetto
Тессьоре Андреа
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 260 Количество передач 325
  • 45 Владение мячом, % 55
36
Кастари
Элхан
4
Анжели
Маттео
26
Паван
Никола
6
Соттини
Эдоардо
18
Тессьоре
Андреа
16
Вита
Алессио
8
Francesco
Amatucci
20
Каррьеро
Джузеппе
98
Federico
Giraudo
10
Кассано
Клаудио
11
Filippo
Pittarello
38
Писсардо
Марко
93
Дорваль
Мехди
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
4
Майта
Маттиа
8
Бенали
Ахмед
14
Лулич
Карло
44
Акампора
Дженнаро
20
Сибилли
Джузеппе
9
Насти
Марко
Читтаделла
3-5-2
Бари
4-3-1-2

История личных встреч

Читтаделла
Бари

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

18 матчей

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
3 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
0:3
СB
2:2
СB
0:0
СB
4:2
СB
2:0
СB
1:2
СB
1:0
СB
0:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
2:2
СB
2:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.89
1

Среднее время на гол

101
90

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.28
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пандольфи Лука 8 0.22
Filippo Pittarello 6 0.16
Вита Алессио 4 0.11
Кассано Клаудио 3 0.08
Маистрелло Томми 3 0.08
Andrea Magrassi 3 0.08
Кариссони Лоренцо 2 0.05
Бранка Симоне 2 0.05
Stefano Negro 2 0.05
Каррьеро Джузеппе 2 0.05
Francesco Amatucci 2 0.05
Сальви Алессандро 1 0.03
Паван Никола 1 0.03
Бальдини Энрико 1 (1) 0.03
Federico Giraudo 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 10 (3) 0.27
Насти Марко 6 0.16
Пушкаш Георге 4 (1) 0.11
Ди Чезаре Валерио 3 0.08
Куцупиас Илиас 2 0.05
Дьяв Давиде 2 0.05
Эджума Малком 2 0.05
Риччи Джакомо 1 0.03
Дорваль Мехди 1 0.03
Викари Франческо 1 0.03
Ismail Achik 1 0.03
Пучино Раффаэле 1 0.03
Бенали Ахмед 1 0.03
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.03
Майта Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Моракьоли Грегорио 0 0
Каллон Яя 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Менез Жереми 0 0
Лулич Карло 0 0
Араму Маттиа 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 15 1
Сальви Алессандро 10 0
Кариссони Лоренцо 9 0
Federico Giraudo 7 0
Stefano Negro 7 0
Анжели Маттео 5 1
Francesco Amatucci 5 0
Каррьеро Джузеппе 4 0
Тессьоре Андреа 4 0
Filippo Pittarello 4 0
Бальдини Энрико 3 0
Вита Алессио 3 0
Andrea Magrassi 3 0
Паван Никола 3 0
Пандольфи Лука 3 0
Мастрантонио Валерио 3 0
Кассано Клаудио 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Фраре Доменико 2 0
Соттини Эдоардо 2 0
Кастари Элхан 1 0
Рицца Алессио 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 16 1
Бенали Ахмед 10 0
Сибилли Джузеппе 10 0
Насти Марко 9 0
Риччи Джакомо 8 0
Викари Франческо 7 0
Майта Маттиа 4 1
Акампора Дженнаро 5 0
Менез Жереми 2 1
Белломо Никола 2 1
Майелло Раффаэле 3 0
Пучино Раффаэле 3 0
Матино Эммануэле 3 0
Бренно 3 0
Дорваль Мехди 3 0
Дьяв Давиде 2 0
Эджума Малком 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Каллон Яя 2 0
Ismail Achik 2 0
Лулич Карло 1 0
Гиебр Абдул 1 0
Моракьоли Грегорио 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Бари
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
15
Читтаделла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Бари
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

10
18
Читтаделла
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (14)
51% (19)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
46% (17)
30% (11)
Бари
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (8)
49% (18)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
43% (16)
41% (15)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

19
33

Голы по времени матча

Забито

26
18
16 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
22 Не забивали 24
7
27%
2
11%
1-15
6
23%
2
11%
16-30
3
12%
4
22%
31-45
1
4%
4
22%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
7
27%
5
28%
76-90

Пропущено

21
29
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 17
3
14%
9
31%
1-15
3
14%
1
3%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
4
19%
3
10%
46-60
3
14%
5
17%
61-75
5
24%
9
31%
76-90

Забито

15
20
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
25 Не забивали 24
2
13%
2
10%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
3
20%
5
25%
61-75
5
33%
4
20%
76-90

Пропущено

22
18
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
4
18%
1
6%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
4
18%
2
11%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
2
9%
8
44%
76-90

Забито

41
38
22 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 14
10 Не забивали 11
9
22%
4
11%
1-15
8
20%
5
13%
16-30
5
12%
6
16%
31-45
2
5%
8
21%
46-60
5
12%
6
16%
61-75
12
29%
29%
9
24%
76-90

Пропущено

43
47
20 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 31
7
16%
10
21%
1-15
6
14%
4
9%
16-30
7
16%
4
9%
31-45
8
19%
5
11%
46-60
8
19%
7
15%
61-75
7
16%
17
36%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0
Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2 Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1
Бари
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1
Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0

Результаты матчей

Читтаделла
Бари

Точный счет

1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 33%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
1
10 раз 53%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
0:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
11 раз 30%
1:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 46%
0
10 раз 27%
2
8 раз 22%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
19 раз 51%
0
11 раз 30%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
13
5
7
12
1.5
4
14
2
17
2.5
2
16
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
6
3
15
1.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
26
11
10
27
1.5
7
30
2
35
2.5
3
34
1
36
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 37 21 12 4 65 - 34 75
2.
Комо
 37 21 9 7 57 - 39 72
3.
Венеция
 37 21 7 9 68 - 44 70
4.
Кремонезе
 37 18 10 9 47 - 32 64
5.
Катанзаро
 37 17 9 11 58 - 47 60
6.
Сампдория
 37 15 9 13 50 - 49 54
7.
Палермо
 37 14 11 12 61 - 53 53
8.
Брешия
 37 12 15 10 44 - 38 51
9.
Зюйдтироль
 37 12 11 14 46 - 47 47
10.
Козенца
 37 11 13 13 46 - 41 46
11.
Пиза
 37 11 13 13 50 - 52 46
12.
Читтаделла
 37 11 13 13 40 - 44 46
13.
Реджана
 37 10 16 11 37 - 44 46
14.
Модена
 37 9 17 11 38 - 45 44
15.
Специя
 37 8 17 12 34 - 48 41
16.
Тернана
 37 10 10 17 42 - 50 40
17.
Асколи
 37 8 14 15 36 - 41 38
18.
Бари
 37 7 17 13 36 - 49 38
19.
ФералпиСало
 37 8 9 20 44 - 64 33
20.
Лекко
 37 6 8 23 33 - 71 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 19 13 3 3 41 - 25 42
2.
Комо
 18 12 4 2 31 - 18 40
3.
Парма
 19 11 7 1 34 - 17 40
4.
Катанзаро
 18 9 4 5 33 - 25 31
5.
Кремонезе
 18 8 5 5 23 - 15 29
6.
Брешия
 19 7 8 4 24 - 17 29
7.
Палермо
 19 8 4 7 33 - 27 28
8.
Читтаделла
 19 7 6 6 25 - 22 27
9.
Зюйдтироль
 18 7 5 6 23 - 20 26
10.
Пиза
 19 6 8 5 30 - 27 26
11.
Сампдория
 19 7 4 8 25 - 25 25
12.
Бари
 18 5 9 4 19 - 19 24
13.
Модена
 19 6 6 7 19 - 21 24
14.
Специя
 18 5 8 5 16 - 16 23
15.
Козенца
 19 5 7 7 29 - 25 22
16.
Тернана
 19 5 7 7 16 - 16 22
17.
Асколи
 18 4 8 6 17 - 15 20
18.
Реджана
 18 3 10 5 15 - 23 19
19.
Лекко
 18 4 2 12 17 - 31 14
20.
ФералпиСало
 18 3 5 10 25 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 10 5 3 31 - 17 35
2.
Кремонезе
 19 10 5 4 24 - 17 35
3.
Комо
 19 9 5 5 26 - 21 32
4.
Сампдория
 18 8 5 5 25 - 24 29
5.
Катанзаро
 19 8 5 6 25 - 22 29
6.
Венеция
 18 8 4 6 27 - 19 28
7.
Реджана
 19 7 6 6 22 - 21 27
8.
Палермо
 18 6 7 5 28 - 26 25
9.
Козенца
 18 6 6 6 17 - 16 24
10.
Брешия
 18 5 7 6 20 - 21 22
11.
Зюйдтироль
 19 5 6 8 23 - 27 21
12.
Пиза
 18 5 5 8 20 - 25 20
13.
Модена
 18 3 11 4 19 - 24 20
14.
Читтаделла
 18 4 7 7 15 - 22 19
15.
ФералпиСало
 19 5 4 10 19 - 31 19
16.
Тернана
 18 5 3 10 26 - 34 18
17.
Асколи
 19 4 6 9 19 - 26 18
18.
Специя
 19 3 9 7 18 - 32 18
19.
Бари
 19 2 8 9 17 - 30 14
20.
Лекко
 19 2 6 11 16 - 40 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (7)
Катанзаро Йемелло Пьетро 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 15
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Майта Маттиа уходит с поля. Исмаил Ачик выходит вместо него
  • 16'
    Акампора Дженнаро сделал результативную передачу.
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