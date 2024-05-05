Тур: 37. Стадион: Либеро Либерати.
0'
5' Желтая карточкаКасасола Тиаго
34' Желтая карточкаВандепутте Яри
48' Желтая карточкаПетриччоне Якопо
55' Желтая карточкаПонтиссо Симоне
1:0
78' ГолДи Стефано Филиппо
90'+6
Ход матча
34'
48'
55'
78'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
5 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
248 Количество передач 466
-
36 Владение мячом, % 64
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Франчи ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
История личных встреч
Тернана
Катанзаро
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
3.5
1.67
Среднее время на гол
25
54
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2.4
1.4
Тотал матчей
3.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
37
64
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|9
|0.24
|Ди Стефано Филиппо
|6
|0.16
|Перейро Гастон
|5
|0.14
|Касасола Тиаго
|4
|0.11
|Луперини Грегорио
|4
|0.11
|Диаките Салим
|3
|0.08
|Lorenzo Lucchesi
|2
|0.05
|Соренсен Фредерик
|2
|0.05
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.03
|Пююхтя Никлас
|1
|0.03
|Дионизи Федерико
|1
|0.03
|Фавилли Андреа
|1
|0.03
|Челли Алессандро III
|1
|0.03
|Сгарби Филиппо
|1
|0.03
|Карбони Франко
|1
|0.03
|Де Бур Кес
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Коррадо Никколо
|0
|0
|Фатиканти Джакомо
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|15 (1)
|0.41
|Бьяши Томмазо
|10
|0.27
|Вандепутте Яри
|9 (1)
|0.24
|Сунас Димитрис
|3
|0.08
|Амброзино Джузеппе
|3
|0.08
|Верна Лука
|3
|0.08
|Антонини Матиас
|3
|0.08
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.05
|Понтиссо Симоне
|2
|0.05
|Помпетти Марко
|1
|0.03
|Бригенти Николо
|1
|0.03
|Бриньола Энрико
|1
|0.03
|Гион Андреа
|1
|0.03
|Шитум Марио
|0
|0
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|Вероли Давиде
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|8
|0
|Де Бур Кес
|6
|1
|Луперини Грегорио
|7
|0
|Диаките Салим
|7
|0
|Фалетти Сесар
|6
|0
|Касасола Тиаго
|5
|0
|Lorenzo Lucchesi
|5
|0
|Капуано Марко
|3
|1
|Фавилли Андреа
|3
|1
|Яннарилли Энтони
|4
|0
|Перейро Гастон
|4
|0
|Карбони Франко
|4
|0
|Раймондо Антонио
|4
|0
|Болока Габриэл
|2
|1
|Дионизи Федерико
|3
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Пююхтя Никлас
|3
|0
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0
|Аматуччи Лоренцо
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Маргинеан Юлиус
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Витали Томмазо
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|13
|0
|Бригенти Николо
|9
|1
|Вандепутте Яри
|7
|0
|Вероли Давиде
|6
|0
|Шитум Марио
|5
|0
|Сунас Димитрис
|5
|0
|Петриччоне Якопо
|5
|0
|Бьяши Томмазо
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Понтиссо Симоне
|3
|0
|Помпетти Марко
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Амброзино Джузеппе
|3
|0
|Д'Андреа Лука
|3
|0
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Антонини Матиас
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Катанзаро
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
7
7
Тернана
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Катанзаро
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
24
12
Упущенные победы
18
25
Тернана
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (9)
57% (21)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
32% (12)
30% (11)
Катанзаро
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
38% (14)
35% (13)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
41% (15)
38% (14)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
26
19
Упущенные победы
25
32
Голы по времени матча
Забито
17
25
5 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 10
26 Не забивали 24
2
12%
3
12%
1-15
2
12%
4
16%
16-30
1
6%
10
40%
31-45
4
24%
3
12%
46-60
4
24%
2
8%
61-75
4
24%
3
12%
76-90
Пропущено
15
22
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
4
27%
6
27%
76-90
Забито
27
30
9 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 14
23 Не забивали 21
4
15%
7
23%
1-15
2
7%
6
20%
16-30
3
11%
1
3%
31-45
3
11%
8
27%
46-60
8
30%
30%
3
10%
61-75
7
26%
5
17%
76-90
Пропущено
33
28
15 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 14
5
15%
3
11%
1-15
4
12%
6
21%
16-30
6
18%
3
11%
31-45
5
15%
8
29%
46-60
1
3%
2
7%
61-75
12
36%
6
21%
76-90
Забито
44
55
14 В 1-м тайме 31
30 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 24
12 Не забивали 8
6
14%
10
18%
1-15
4
9%
10
18%
16-30
4
9%
11
20%
31-45
7
16%
11
20%
46-60
12
27%
5
9%
61-75
11
25%
8
15%
76-90
Пропущено
48
50
22 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 27
19 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 29
7
15%
6
12%
1-15
6
13%
9
18%
16-30
9
19%
8
16%
31-45
6
13%
11
22%
46-60
4
8%
4
8%
61-75
16
33%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Зюйдтироль - Тернана 4:3 Тернана - Асколи 0:1 Брешия - Тернана 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2
Тернана - Модена 0:0 Сампдория - Тернана 4:1 Тернана - Козенца 1:0 Пиза - Тернана 1:0 Тернана - Парма 1:3 Палермо - Тернана 2:3 Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3
Катанзаро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3
Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0
Результаты матчей
Тернана
Катанзаро
Точный счет
0:1
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
0:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 38%
0
12 раз 32%
3
6 раз 16%
2
5 раз 14%
2
13 раз 35%
0
9 раз 24%
1
8 раз 22%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тернана
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
153
316
117
217
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
136
810
910
414
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2512
Больше Меньше
289
1126
2017
631
730
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|15 (5)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15