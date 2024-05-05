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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Тернана
1:0
Конец матча
Катанзаро
0'
5' Желтая карточка
Касасола Тиаго
34' Желтая карточка
Вандепутте Яри
48' Желтая карточка
Петриччоне Якопо
55' Желтая карточка
Понтиссо Симоне
1:0
78' Гол
Ди Стефано Филиппо
90'+6

Ход матча

5'
Касасола Тиаго
 
34'
 
Вандепутте Яри
48'
 
Петриччоне Якопо
55'
 
Понтиссо Симоне
59'
 
Стоппа Маттео
Вандепутте Яри
59'
 
Доннарумма Альфредо
Йемелло Пьетро
66'
Дионизи Федерико
Карбони Франко
 
69'
 
Помпетти Марко
Понтиссо Симоне
69'
 
Миранда Кевин
Оливери Андреа
73'
Вивиани Федерико
Фатиканти Джакомо
 
73'
Раймондо Антонио
Перейро Гастон
 
78'
Ди Стефано Филиппо
1:0
83'
Riccardo Zoia
Ди Стефано Филиппо
 
90'
 
Верна Лука
Шитум Марио

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 5 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 248 Количество передач 466
  • 36 Владение мячом, % 64
18
Витали
Томмазо
15
Касасола
Тиаго
6
Далле
Мура
Кристиан
44
Lorenzo
Lucchesi
27
Фавазули
Костантино
71
Луперини
Грегорио
72
Аматуччи
Лоренцо
16
Фатиканти
Джакомо
79
Карбони
Франко
28
Ди
Стефано
Филиппо
10
Перейро
Гастон
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
14
Сконьямилло
Стефано
4
Антонини
Матиас
72
Вероли
Давиде
33
Оливери
Андреа
20
Понтиссо
Симоне
10
Петриччоне
Якопо
27
Вандепутте
Яри
28
Бьяши
Томмазо
9
Йемелло
Пьетро
Тернана
3-5-2
Катанзаро
4-4-2

История личных встреч

Тернана
Катанзаро

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
2:1
СC
2:1
СC
5:1
СC
1:3
К
2:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

3.5
1.67

Среднее время на гол

25
54

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2.4
1.4

Тотал матчей

3.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

37
64

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 9 0.24
Ди Стефано Филиппо 6 0.16
Перейро Гастон 5 0.14
Касасола Тиаго 4 0.11
Луперини Грегорио 4 0.11
Диаките Салим 3 0.08
Lorenzo Lucchesi 2 0.05
Соренсен Фредерик 2 0.05
Фалетти Сесар 1 (1) 0.03
Пююхтя Никлас 1 0.03
Дионизи Федерико 1 0.03
Фавилли Андреа 1 0.03
Челли Алессандро III 1 0.03
Сгарби Филиппо 1 0.03
Карбони Франко 1 0.03
Де Бур Кес 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Коррадо Никколо 0 0
Фатиканти Джакомо 0 0
Фавазули Костантино 0 0
Аматуччи Лоренцо 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 15 (1) 0.41
Бьяши Томмазо 10 0.27
Вандепутте Яри 9 (1) 0.24
Сунас Димитрис 3 0.08
Амброзино Джузеппе 3 0.08
Верна Лука 3 0.08
Антонини Матиас 3 0.08
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.05
Понтиссо Симоне 2 0.05
Помпетти Марко 1 0.03
Бригенти Николо 1 0.03
Бриньола Энрико 1 0.03
Гион Андреа 1 0.03
Шитум Марио 0 0
Стоппа Маттео 0 0
Кацерис Панос 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Петриччоне Якопо 0 0
Вероли Давиде 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 8 0
Де Бур Кес 6 1
Луперини Грегорио 7 0
Диаките Салим 7 0
Фалетти Сесар 6 0
Касасола Тиаго 5 0
Lorenzo Lucchesi 5 0
Капуано Марко 3 1
Фавилли Андреа 3 1
Яннарилли Энтони 4 0
Перейро Гастон 4 0
Карбони Франко 4 0
Раймондо Антонио 4 0
Болока Габриэл 2 1
Дионизи Федерико 3 0
Челли Алессандро III 3 0
Пююхтя Никлас 3 0
Ди Стефано Филиппо 3 0
Аматуччи Лоренцо 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Соренсен Фредерик 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Маргинеан Юлиус 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Витали Томмазо 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 13 0
Бригенти Николо 9 1
Вандепутте Яри 7 0
Вероли Давиде 6 0
Шитум Марио 5 0
Сунас Димитрис 5 0
Петриччоне Якопо 5 0
Бьяши Томмазо 4 0
Кацерис Панос 4 0
Оливери Андреа 2 1
Миранда Кевин 2 1
Понтиссо Симоне 3 0
Помпетти Марко 3 0
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Амброзино Джузеппе 3 0
Д'Андреа Лука 3 0
Йемелло Пьетро 2 0
Крайнц Лука 2 0
Верна Лука 2 0
Фулиньяти Андреа 1 0
Антонини Матиас 1 0
Бриньола Энрико 1 0

Результаты матчей

Тернана
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Катанзаро
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

7
7
Тернана
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Катанзаро
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

24
12

Упущенные победы

18
25
Тернана
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (9)
57% (21)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
32% (12)
30% (11)
Катанзаро
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
38% (14)
35% (13)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
41% (15)
38% (14)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

26
19

Упущенные победы

25
32

Голы по времени матча

Забито

17
25
5 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 10
26 Не забивали 24
2
12%
3
12%
1-15
2
12%
4
16%
16-30
1
6%
10
40%
31-45
4
24%
3
12%
46-60
4
24%
2
8%
61-75
4
24%
3
12%
76-90

Пропущено

15
22
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
4
27%
6
27%
76-90

Забито

27
30
9 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 14
23 Не забивали 21
4
15%
7
23%
1-15
2
7%
6
20%
16-30
3
11%
1
3%
31-45
3
11%
8
27%
46-60
8
30%
30%
3
10%
61-75
7
26%
5
17%
76-90

Пропущено

33
28
15 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 14
5
15%
3
11%
1-15
4
12%
6
21%
16-30
6
18%
3
11%
31-45
5
15%
8
29%
46-60
1
3%
2
7%
61-75
12
36%
6
21%
76-90

Забито

44
55
14 В 1-м тайме 31
30 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 24
12 Не забивали 8
6
14%
10
18%
1-15
4
9%
10
18%
16-30
4
9%
11
20%
31-45
7
16%
11
20%
46-60
12
27%
5
9%
61-75
11
25%
8
15%
76-90

Пропущено

48
50
22 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 27
19 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 29
7
15%
6
12%
1-15
6
13%
9
18%
16-30
9
19%
8
16%
31-45
6
13%
11
22%
46-60
4
8%
4
8%
61-75
16
33%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Зюйдтироль - Тернана 4:3 Тернана - Асколи 0:1 Брешия - Тернана 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2
Тернана - Модена 0:0 Сампдория - Тернана 4:1 Тернана - Козенца 1:0 Пиза - Тернана 1:0 Тернана - Парма 1:3 Палермо - Тернана 2:3 Тернана - Лекко 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Тернана - Специя 1:1 Тернана - Комо 0:1 Венеция - Тернана 1:0 Тернана - Читтаделла 3:1 Бари - Тернана 3:1 Тернана - Пиза 1:1 Парма - Тернана 3:1 Лекко - Тернана 2:3
Катанзаро
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3
Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0

Результаты матчей

Тернана
Катанзаро

Точный счет

0:1
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
7 раз 37%
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

0:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 38%
0
12 раз 32%
3
6 раз 16%
2
5 раз 14%
2
13 раз 35%
0
9 раз 24%
1
8 раз 22%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тернана
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
15
3
3
16
1.5
11
7
2
17
2.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
6
8
10
1.5
9
10
4
14
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
12
0.5
Больше Меньше
28
9
11
26
1.5
20
17
6
31
2.5
7
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 37 21 12 4 65 - 34 75
2.
Комо
 37 21 9 7 57 - 39 72
3.
Венеция
 37 21 7 9 68 - 44 70
4.
Кремонезе
 37 18 10 9 47 - 32 64
5.
Катанзаро
 37 17 9 11 58 - 47 60
6.
Сампдория
 37 15 9 13 50 - 49 54
7.
Палермо
 37 14 11 12 61 - 53 53
8.
Брешия
 37 12 15 10 44 - 38 51
9.
Зюйдтироль
 37 12 11 14 46 - 47 47
10.
Козенца
 37 11 13 13 46 - 41 46
11.
Пиза
 37 11 13 13 50 - 52 46
12.
Читтаделла
 37 11 13 13 40 - 44 46
13.
Реджана
 37 10 16 11 37 - 44 46
14.
Модена
 37 9 17 11 38 - 45 44
15.
Специя
 37 8 17 12 34 - 48 41
16.
Тернана
 37 10 10 17 42 - 50 40
17.
Асколи
 37 8 14 15 36 - 41 38
18.
Бари
 37 7 17 13 36 - 49 38
19.
ФералпиСало
 37 8 9 20 44 - 64 33
20.
Лекко
 37 6 8 23 33 - 71 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 19 13 3 3 41 - 25 42
2.
Комо
 18 12 4 2 31 - 18 40
3.
Парма
 19 11 7 1 34 - 17 40
4.
Катанзаро
 18 9 4 5 33 - 25 31
5.
Кремонезе
 18 8 5 5 23 - 15 29
6.
Брешия
 19 7 8 4 24 - 17 29
7.
Палермо
 19 8 4 7 33 - 27 28
8.
Читтаделла
 19 7 6 6 25 - 22 27
9.
Зюйдтироль
 18 7 5 6 23 - 20 26
10.
Пиза
 19 6 8 5 30 - 27 26
11.
Сампдория
 19 7 4 8 25 - 25 25
12.
Бари
 18 5 9 4 19 - 19 24
13.
Модена
 19 6 6 7 19 - 21 24
14.
Специя
 18 5 8 5 16 - 16 23
15.
Козенца
 19 5 7 7 29 - 25 22
16.
Тернана
 19 5 7 7 16 - 16 22
17.
Асколи
 18 4 8 6 17 - 15 20
18.
Реджана
 18 3 10 5 15 - 23 19
19.
Лекко
 18 4 2 12 17 - 31 14
20.
ФералпиСало
 18 3 5 10 25 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 10 5 3 31 - 17 35
2.
Кремонезе
 19 10 5 4 24 - 17 35
3.
Комо
 19 9 5 5 26 - 21 32
4.
Сампдория
 18 8 5 5 25 - 24 29
5.
Катанзаро
 19 8 5 6 25 - 22 29
6.
Венеция
 18 8 4 6 27 - 19 28
7.
Реджана
 19 7 6 6 22 - 21 27
8.
Палермо
 18 6 7 5 28 - 26 25
9.
Козенца
 18 6 6 6 17 - 16 24
10.
Брешия
 18 5 7 6 20 - 21 22
11.
Зюйдтироль
 19 5 6 8 23 - 27 21
12.
Пиза
 18 5 5 8 20 - 25 20
13.
Модена
 18 3 11 4 19 - 24 20
14.
Читтаделла
 18 4 7 7 15 - 22 19
15.
ФералпиСало
 19 5 4 10 19 - 31 19
16.
Тернана
 18 5 3 10 26 - 34 18
17.
Асколи
 19 4 6 9 19 - 26 18
18.
Специя
 19 3 9 7 18 - 32 18
19.
Бари
 19 2 8 9 17 - 30 14
20.
Лекко
 19 2 6 11 16 - 40 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (7)
Катанзаро Йемелло Пьетро 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 15
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Вандепутте Яри получил желтую карточку от судьи
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