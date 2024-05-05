Тур: 37. Стадион: Эннио Тардини.
0'
7' Желтая карточкаВаскес Франко
14' Красная карточкаБолог Ботонд
18' Желтая карточкаКвальята Джакомо
0:1
25' ГолВаскес Франко
38' Желтая карточкаМан Деннис
40' Желтая карточкаМайер Жан
45' Желтая карточкаПикель Шарль
1:1
56' ГолМихэйлэ Валентин
64' Желтая карточкаЭно Антони
70' Вторая желтая карточкаПикель Шарль
90' Желтая карточкаЧиркати Алессандро
90'+5
Ход матча
14'
18'
25'
0:1
38'
40'
45'
56'
1:1
64'
70'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 8
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 1
-
279 Количество передач 325
-
46 Владение мячом, % 54
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Эно АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роккетти ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Парма
Кремонезе
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|11 (2)
|0.3
|Бенедычак Адриан
|10 (6)
|0.27
|Бернабе Адриан
|8
|0.22
|Михэйлэ Валентин
|6
|0.16
|Бонни Анж-Йоан
|4
|0.11
|Шарпантье Габриэль
|4
|0.11
|Эрнани Азеведо
|3
|0.08
|Партипило Антони
|3
|0.08
|Эстевес Науэль
|3
|0.08
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.08
|Дель Прато Энрико
|2
|0.05
|Сиприен Вилан
|2
|0.05
|Камара Дрисса
|2
|0.05
|Чиркати Алессандро
|1
|0.03
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Чичисола Леандро
|0
|0
|Осорио Йордан
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|15 (3)
|0.41
|Кастаньетти Микеле
|4
|0.11
|Коллоколо Микеле
|4
|0.11
|Васкес Франко
|3
|0.08
|Пикель Шарль
|3
|0.08
|Раванелли Лука
|3
|0.08
|Дзанимачча Лука
|2
|0.05
|Гильоне Паоло
|2
|0.05
|Окереке Давид
|2
|0.05
|Серникола Леонардо
|1
|0.03
|Йонсен Деннис
|1
|0.03
|Тсаджут Франк
|1
|0.03
|Антов Валентин
|1
|0.03
|Бьянкетти Маттео
|1
|0.03
|Фалетти Сесар
|1
|0.03
|Абрего Гонсало
|1
|0.03
|Чофани Даниэль
|1 (1)
|0.03
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чиркати Алессандро
|8
|0
|Болог Ботонд
|3
|2
|Эстевес Науэль
|6
|0
|Бернабе Адриан
|6
|0
|Эрнани Азеведо
|4
|1
|Кулибали Войо
|4
|1
|Камара Дрисса
|5
|0
|Бонни Анж-Йоан
|5
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Бенедычак Адриан
|4
|0
|Эно Антони
|2
|1
|Чичисола Леандро
|3
|0
|Партипило Антони
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Сиприен Вилан
|2
|0
|Осорио Йордан
|2
|0
|Ман Деннис
|2
|0
|Шарпантье Габриэль
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пикель Шарль
|9
|1
|Васкес Франко
|9
|0
|Бьянкетти Маттео
|9
|0
|Антов Валентин
|7
|1
|Майер Жан
|8
|0
|Лочошвили Лука
|5
|1
|Кастаньетти Микеле
|6
|0
|Коллоколо Микеле
|6
|0
|Раванелли Лука
|4
|1
|Квальята Джакомо
|4
|1
|Йонсен Деннис
|1
|2
|Окереке Давид
|4
|0
|Серникола Леонардо
|2
|1
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Дзанимачча Лука
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Парма
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
37% (7)
0% (0)
Кремонезе
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
7
6
Парма
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
Кремонезе
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
25
21
Парма
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (9)
41% (15)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
49% (18)
14% (5)
Кремонезе
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (8)
51% (19)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
41% (15)
22% (8)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
32
27
Голы по времени матча
Забито
33
23
13 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 12
21 Не забивали 23
7
21%
2
9%
1-15
3
9%
4
17%
16-30
3
9%
3
13%
31-45
7
21%
2
9%
46-60
2
6%
6
26%
61-75
11
33%
6
26%
76-90
Пропущено
18
18
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
3
17%
3
17%
1-15
5
28%
3
17%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
3
17%
5
28%
76-90
Забито
29
24
17 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 12
24 Не забивали 22
6
21%
4
17%
1-15
6
21%
6
25%
16-30
5
17%
3
13%
31-45
5
17%
4
17%
46-60
4
14%
2
8%
61-75
3
10%
5
21%
76-90
Пропущено
19
14
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
3
21%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
5
26%
4
29%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
3
16%
3
21%
76-90
Забито
62
47
30 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 25
22 Забивали первыми 24
8 Не забивали 8
13
21%
6
13%
1-15
9
15%
10
21%
16-30
8
13%
6
13%
31-45
12
19%
6
13%
46-60
6
10%
8
17%
61-75
14
23%
11
23%
76-90
Пропущено
37
32
18 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 21
5
14%
3
9%
1-15
8
22%
6
19%
16-30
5
14%
3
9%
31-45
8
22%
8
25%
46-60
5
14%
4
13%
61-75
6
16%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0 Парма - Специя 2:0
Зюйдтироль - Парма 0:0 Парма - Катанзаро 0:2 ФералпиСало - Парма 1:2 Парма - Брешия 2:1 Тернана - Парма 1:3 Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0
Кремонезе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кремонезе - Пиза 2:1 Венеция - Кремонезе 2:1 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2
Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0
Результаты матчей
Парма
Кремонезе
Точный счет
1:1
5 раз 26%
2:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
1
5 раз 26%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
7 раз 19%
1:2
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
15 раз 41%
1
8 раз 22%
0
6 раз 16%
3
6 раз 16%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 38%
2
10 раз 27%
0
9 раз 24%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Парма
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
144
127
612
415
216
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
145
117
811
414
217
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
316
Больше Меньше
289
2314
1423
829
433
235
136
136
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|15 (5)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15