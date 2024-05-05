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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Парма
1:1
Конец матча
Кремонезе
0'
7' Желтая карточка
Васкес Франко
14' Красная карточка
Болог Ботонд
18' Желтая карточка
Квальята Джакомо
0:1
25' Гол
Васкес Франко
38' Желтая карточка
Ман Деннис
40' Желтая карточка
Майер Жан
45' Желтая карточка
Пикель Шарль
1:1
56' Гол
Михэйлэ Валентин
64' Желтая карточка
Эно Антони
70' Вторая желтая карточка
Пикель Шарль
90' Желтая карточка
Чиркати Алессандро
90'+5
40
Корви
Эдоардо
15
Дель
Прато
Энрико
4
Болог
Ботонд
39
Чиркати
Алессандро
26
Кулибали
Войо
10
Бернабе
Адриан
27
Эрнани
Азеведо
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
28
Михэйлэ
Валентин
13
Бонни
Анж-Йоан
21
Саро
Джанлука
26
Антов
Валентин
4
Марроне
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
18
Гильоне
Паоло
33
Квальята
Джакомо
37
Майер
Жан
6
Пикель
Шарль
20
Васкес
Франко
71
Йонсен
Деннис
74
Тсаджут
Франк
Парма
4-2-3-1
Кремонезе
3-4-2-1

История личных встреч

Парма
Кремонезе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
1:2
СB
3:1
СB
1:2
СB
1:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 11 (2) 0.3
Бенедычак Адриан 10 (6) 0.27
Бернабе Адриан 8 0.22
Михэйлэ Валентин 6 0.16
Бонни Анж-Йоан 4 0.11
Шарпантье Габриэль 4 0.11
Эрнани Азеведо 3 0.08
Партипило Антони 3 0.08
Эстевес Науэль 3 0.08
Чолак Антонио-Мирко 3 0.08
Дель Прато Энрико 2 0.05
Сиприен Вилан 2 0.05
Камара Дрисса 2 0.05
Чиркати Алессандро 1 0.03
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Чичисола Леандро 0 0
Осорио Йордан 0 0
Бегич Тьяс 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 15 (3) 0.41
Кастаньетти Микеле 4 0.11
Коллоколо Микеле 4 0.11
Васкес Франко 3 0.08
Пикель Шарль 3 0.08
Раванелли Лука 3 0.08
Дзанимачча Лука 2 0.05
Гильоне Паоло 2 0.05
Окереке Давид 2 0.05
Серникола Леонардо 1 0.03
Йонсен Деннис 1 0.03
Тсаджут Франк 1 0.03
Антов Валентин 1 0.03
Бьянкетти Маттео 1 0.03
Фалетти Сесар 1 0.03
Абрего Гонсало 1 0.03
Чофани Даниэль 1 (1) 0.03
Квальята Джакомо 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чиркати Алессандро 8 0
Болог Ботонд 3 2
Эстевес Науэль 6 0
Бернабе Адриан 6 0
Эрнани Азеведо 4 1
Кулибали Войо 4 1
Камара Дрисса 5 0
Бонни Анж-Йоан 5 0
Ди Кьяра Джанлука 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Бенедычак Адриан 4 0
Эно Антони 2 1
Чичисола Леандро 3 0
Партипило Антони 3 0
Зом Симон 1 1
Сиприен Вилан 2 0
Осорио Йордан 2 0
Ман Деннис 2 0
Шарпантье Габриэль 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Чолак Антонио-Мирко 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пикель Шарль 9 1
Васкес Франко 9 0
Бьянкетти Маттео 9 0
Антов Валентин 7 1
Майер Жан 8 0
Лочошвили Лука 5 1
Кастаньетти Микеле 6 0
Коллоколо Микеле 6 0
Раванелли Лука 4 1
Квальята Джакомо 4 1
Йонсен Деннис 1 2
Окереке Давид 4 0
Серникола Леонардо 2 1
Фалетти Сесар 3 0
Дзанимачча Лука 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Кода Массимо 2 0
Тсаджут Франк 2 0
Абрего Гонсало 2 0
Туйя Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Результаты матчей

Парма
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
37% (7)
0% (0)
Кремонезе
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

7
6
Парма
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
Кремонезе
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

25
21
Парма
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (9)
41% (15)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
49% (18)
14% (5)
Кремонезе
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (8)
51% (19)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
41% (15)
22% (8)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

32
27

Голы по времени матча

Забито

33
23
13 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 12
21 Не забивали 23
7
21%
2
9%
1-15
3
9%
4
17%
16-30
3
9%
3
13%
31-45
7
21%
2
9%
46-60
2
6%
6
26%
61-75
11
33%
6
26%
76-90

Пропущено

18
18
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
3
17%
3
17%
1-15
5
28%
3
17%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
3
17%
5
28%
76-90

Забито

29
24
17 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 12
24 Не забивали 22
6
21%
4
17%
1-15
6
21%
6
25%
16-30
5
17%
3
13%
31-45
5
17%
4
17%
46-60
4
14%
2
8%
61-75
3
10%
5
21%
76-90

Пропущено

19
14
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
3
21%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
5
26%
4
29%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
3
16%
3
21%
76-90

Забито

62
47
30 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 25
22 Забивали первыми 24
8 Не забивали 8
13
21%
6
13%
1-15
9
15%
10
21%
16-30
8
13%
6
13%
31-45
12
19%
6
13%
46-60
6
10%
8
17%
61-75
14
23%
11
23%
76-90

Пропущено

37
32
18 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 21
5
14%
3
9%
1-15
8
22%
6
19%
16-30
5
14%
3
9%
31-45
8
22%
8
25%
46-60
5
14%
4
13%
61-75
6
16%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0 Парма - Специя 2:0
Зюйдтироль - Парма 0:0 Парма - Катанзаро 0:2 ФералпиСало - Парма 1:2 Парма - Брешия 2:1 Тернана - Парма 1:3 Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2 Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0
Кремонезе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кремонезе - Пиза 2:1 Венеция - Кремонезе 2:1 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2
Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0

Результаты матчей

Парма
Кремонезе

Точный счет

1:1
5 раз 26%
2:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
1
5 раз 26%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
7 раз 19%
1:2
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
15 раз 41%
1
8 раз 22%
0
6 раз 16%
3
6 раз 16%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 38%
2
10 раз 27%
0
9 раз 24%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Парма
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
14
4
12
7
1.5
6
12
4
15
2.5
2
16
1
18
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
5
11
7
1.5
8
11
4
14
2.5
2
17
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
6
0.5
Больше Меньше
28
9
23
14
1.5
14
23
8
29
2.5
4
33
2
35
3.5
1
36
1
36
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 37 21 12 4 65 - 34 75
2.
Комо
 37 21 9 7 57 - 39 72
3.
Венеция
 37 21 7 9 68 - 44 70
4.
Кремонезе
 37 18 10 9 47 - 32 64
5.
Катанзаро
 37 17 9 11 58 - 47 60
6.
Сампдория
 37 15 9 13 50 - 49 54
7.
Палермо
 37 14 11 12 61 - 53 53
8.
Брешия
 37 12 15 10 44 - 38 51
9.
Зюйдтироль
 37 12 11 14 46 - 47 47
10.
Козенца
 37 11 13 13 46 - 41 46
11.
Пиза
 37 11 13 13 50 - 52 46
12.
Читтаделла
 37 11 13 13 40 - 44 46
13.
Реджана
 37 10 16 11 37 - 44 46
14.
Модена
 37 9 17 11 38 - 45 44
15.
Специя
 37 8 17 12 34 - 48 41
16.
Тернана
 37 10 10 17 42 - 50 40
17.
Асколи
 37 8 14 15 36 - 41 38
18.
Бари
 37 7 17 13 36 - 49 38
19.
ФералпиСало
 37 8 9 20 44 - 64 33
20.
Лекко
 37 6 8 23 33 - 71 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 19 13 3 3 41 - 25 42
2.
Комо
 18 12 4 2 31 - 18 40
3.
Парма
 19 11 7 1 34 - 17 40
4.
Катанзаро
 18 9 4 5 33 - 25 31
5.
Кремонезе
 18 8 5 5 23 - 15 29
6.
Брешия
 19 7 8 4 24 - 17 29
7.
Палермо
 19 8 4 7 33 - 27 28
8.
Читтаделла
 19 7 6 6 25 - 22 27
9.
Зюйдтироль
 18 7 5 6 23 - 20 26
10.
Пиза
 19 6 8 5 30 - 27 26
11.
Сампдория
 19 7 4 8 25 - 25 25
12.
Бари
 18 5 9 4 19 - 19 24
13.
Модена
 19 6 6 7 19 - 21 24
14.
Специя
 18 5 8 5 16 - 16 23
15.
Козенца
 19 5 7 7 29 - 25 22
16.
Тернана
 19 5 7 7 16 - 16 22
17.
Асколи
 18 4 8 6 17 - 15 20
18.
Реджана
 18 3 10 5 15 - 23 19
19.
Лекко
 18 4 2 12 17 - 31 14
20.
ФералпиСало
 18 3 5 10 25 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 10 5 3 31 - 17 35
2.
Кремонезе
 19 10 5 4 24 - 17 35
3.
Комо
 19 9 5 5 26 - 21 32
4.
Сампдория
 18 8 5 5 25 - 24 29
5.
Катанзаро
 19 8 5 6 25 - 22 29
6.
Венеция
 18 8 4 6 27 - 19 28
7.
Реджана
 19 7 6 6 22 - 21 27
8.
Палермо
 18 6 7 5 28 - 26 25
9.
Козенца
 18 6 6 6 17 - 16 24
10.
Брешия
 18 5 7 6 20 - 21 22
11.
Зюйдтироль
 19 5 6 8 23 - 27 21
12.
Пиза
 18 5 5 8 20 - 25 20
13.
Модена
 18 3 11 4 19 - 24 20
14.
Читтаделла
 18 4 7 7 15 - 22 19
15.
ФералпиСало
 19 5 4 10 19 - 31 19
16.
Тернана
 18 5 3 10 26 - 34 18
17.
Асколи
 19 4 6 9 19 - 26 18
18.
Специя
 19 3 9 7 18 - 32 18
19.
Бари
 19 2 8 9 17 - 30 14
20.
Лекко
 19 2 6 11 16 - 40 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (7)
Катанзаро Йемелло Пьетро 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 15
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Пикель Шарль получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Майер Жан получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Ман Деннис получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Йонсен Деннис сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Васкес Франко бьет в цель!
    • 18'
      Джакомо Квальята получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      УДАЛЕНИЕ! - Болог Ботонд увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 7'
      Васкес Франко получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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