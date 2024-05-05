Тур: 37. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
1:0
5' ГолТутино Дженнаро
23' Желтая карточкаРеца Аркадиуш
44' Желтая карточкаВивиани Маттиа
45' Желтая карточкаМаррас Мануэль
45' Желтая карточкаЭспозито Франческо
45' Желтая карточкаМикай Алессандро
1:0
45' Не забитый пенальтиВерде Даниэле
1:1
45' ГолРеца Аркадиуш
2:1
50' ГолТутино Дженнаро
64' Желтая карточкаФонтанаросса Алессандро
2:2
73' ГолЭлия Сальваторе
90' Желтая карточкаНиколау Димитрис
90'+8
Ход матча
5'
1:0
23'
44'
45'
45'
45'
1:0
45'
1:1
50'
73'
2:2
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 11
-
5 Угловые 15
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
254 Количество передач 262
-
48 Владение мячом, % 52
37
Матею
Алеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: William Viali
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Виньяли ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
97 Ягелло ФилипНападающий
-
80 Rachid Kouda
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Козенца
Специя
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
2.2
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
40
225
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|19 (4)
|0.51
|Форте Франческо
|5
|0.14
|Маццокки Симоне
|4
|0.11
|Вока Идриз
|3
|0.08
|Фработта Джанлука
|3
|0.08
|Маррас Мануэль
|2
|0.05
|Вентури Майкл
|2
|0.05
|Кало Джакомо
|1
|0.03
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0.03
|Кампорезе Микеле
|1
|0.03
|Канотто Луиджи
|1
|0.03
|Ариоли Алессандро
|1
|0.03
|Massimo Zilli
|1
|0.03
|Valerio Crespi
|1
|0.03
|Дзуккон Федерико
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Гьямфи Брайт
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|7 (3)
|0.19
|Моро Лука
|4 (1)
|0.11
|Реца Аркадиуш
|3
|0.08
|Христов Петко
|3
|0.08
|Ди Серио Джузеппе
|3
|0.08
|Rachid Kouda
|2
|0.05
|Антонуччи Мирко
|2
|0.05
|Эспозито Франческо
|2
|0.05
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.03
|Виньяли Лука
|1
|0.03
|Ягелло Филип
|1
|0.03
|Элия Сальваторе
|1
|0.03
|Матею Алеш
|1
|0.03
|Мюль Лукас
|1
|0.03
|Гелашвили Ива
|1
|0.03
|Бертола Николо
|1
|0.03
|Фальчинелли Диего
|0
|0
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вентури Майкл
|15
|1
|Прашелик Матеуш
|11
|1
|Д'Орацио Томмазо
|11
|0
|Маррас Мануэль
|7
|1
|Тутино Дженнаро
|8
|0
|Флоренци Альдо
|8
|0
|Кало Джакомо
|6
|1
|Дзуккон Федерико
|7
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|7
|0
|Микай Алессандро
|6
|0
|Маццокки Симоне
|5
|0
|Вока Идриз
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|4
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Фработта Джанлука
|4
|0
|Вивиани Маттиа
|4
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Гьямфи Брайт
|2
|0
|Мерони Андреа
|2
|0
|Baldovino Cimino
|2
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассата Франческо
|11
|0
|Николау Димитрис
|9
|1
|Эспозито Сальваторе
|8
|0
|Rachid Kouda
|8
|0
|Журковски Шимон
|5
|1
|Бертола Николо
|4
|1
|Бандинелли Филиппо
|5
|0
|Элия Сальваторе
|5
|0
|Матею Алеш
|4
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Мюль Лукас
|4
|0
|Антонуччи Мирко
|4
|0
|Эспозито Франческо
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Гелашвили Ива
|2
|1
|Верде Даниэле
|3
|0
|Надь Адам
|3
|0
|Виньяли Лука
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Моро Лука
|3
|0
|Фальчинелли Диего
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|Пьетра Никколо
|2
|0
|Канделари Пьетро
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0
|Gregorio Tanco
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Специя
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (2)
78% (14)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
13
12
Козенца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Специя
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (8)
58% (11)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
18
14
Козенца
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (9)
54% (20)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
38% (14)
30% (11)
Специя
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (7)
65% (24)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (4)
49% (18)
41% (15)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
31
26
Голы по времени матча
Забито
29
19
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 6
21 Не забивали 26
6
21%
1
5%
1-15
9
31%
4
21%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
4
14%
2
11%
46-60
5
17%
4
21%
61-75
5
17%
2
11%
76-90
Пропущено
25
31
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
0
0%
4
13%
1-15
3
12%
2
6%
16-30
7
28%
4
13%
31-45
3
12%
8
26%
46-60
6
24%
4
13%
61-75
6
24%
9
29%
29%
76-90
Забито
18
16
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
27 Не забивали 26
3
17%
3
19%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
5
28%
4
25%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
5
28%
5
31%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
20%
2
13%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
4
25%
76-90
Забито
47
35
25 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 12
11 Не забивали 15
9
19%
4
11%
1-15
11
23%
5
14%
16-30
5
11%
10
29%
31-45
5
11%
4
11%
46-60
7
15%
5
14%
61-75
10
21%
7
20%
76-90
Пропущено
40
47
16 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 26
3
8%
6
13%
1-15
6
15%
4
9%
16-30
7
18%
8
17%
31-45
7
18%
10
21%
46-60
8
20%
6
13%
61-75
9
23%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1
ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0
Специя
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Специя - Палермо 1:0 Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0 Парма - Специя 2:0
Специя - Лекко 1:1 Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0
Результаты матчей
Козенца
Специя
Точный счет
1:2
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 47%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:2
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
8 раз 22%
1:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 41%
0
11 раз 30%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
0
17 раз 46%
1
10 раз 27%
2
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Козенца
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
108
712
414
415
117
217
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
109
414
613
216
217
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2611
Больше Меньше
2017
1126
1027
631
334
334
136
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|15 (5)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15