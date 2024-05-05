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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Козенца
2:2
Конец матча
Специя
0'
1:0
5' Гол
Тутино Дженнаро
23' Желтая карточка
Реца Аркадиуш
44' Желтая карточка
Вивиани Маттиа
45' Желтая карточка
Маррас Мануэль
45' Желтая карточка
Эспозито Франческо
45' Желтая карточка
Микай Алессандро
1:0
45' Не забитый пенальти
Верде Даниэле
1:1
45' Гол
Реца Аркадиуш
2:1
50' Гол
Тутино Дженнаро
64' Желтая карточка
Фонтанаросса Алессандро
2:2
73' Гол
Элия Сальваторе
90' Желтая карточка
Николау Димитрис
90'+8
1
Микай
Алессандро
13
Мерони
Андреа
5
Кампорезе
Микеле
23
Вентури
Майкл
7
Маррас
Мануэль
98
Дзуккон
Федерико
24
Вивиани
Маттиа
16
Антонуччи
Мирко
11
Д'Орацио
Томмазо
9
Тутино
Дженнаро
30
Маццокки
Симоне
1
Зут
Йерун
37
Матею
Алеш
55
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
99
Верде
Даниэле
8
Надь
Адам
10
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
13
Реца
Аркадиуш
9
Эспозито
Франческо
20
Ди
Серио
Джузеппе
Козенца
3-5-2
Специя
3-5-2

История личных встреч

Козенца
Специя

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

СB
0:0
СB
5:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
4:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

2.2
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

40
225

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 19 (4) 0.51
Форте Франческо 5 0.14
Маццокки Симоне 4 0.11
Вока Идриз 3 0.08
Фработта Джанлука 3 0.08
Маррас Мануэль 2 0.05
Вентури Майкл 2 0.05
Кало Джакомо 1 0.03
Д'Орацио Томмазо 1 0.03
Кампорезе Микеле 1 0.03
Канотто Луиджи 1 0.03
Ариоли Алессандро 1 0.03
Massimo Zilli 1 0.03
Valerio Crespi 1 0.03
Дзуккон Федерико 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Гьямфи Брайт 0 0
Baldovino Cimino 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 7 (3) 0.19
Моро Лука 4 (1) 0.11
Реца Аркадиуш 3 0.08
Христов Петко 3 0.08
Ди Серио Джузеппе 3 0.08
Rachid Kouda 2 0.05
Антонуччи Мирко 2 0.05
Эспозито Франческо 2 0.05
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.03
Виньяли Лука 1 0.03
Ягелло Филип 1 0.03
Элия Сальваторе 1 0.03
Матею Алеш 1 0.03
Мюль Лукас 1 0.03
Гелашвили Ива 1 0.03
Бертола Николо 1 0.03
Фальчинелли Диего 0 0
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вентури Майкл 15 1
Прашелик Матеуш 11 1
Д'Орацио Томмазо 11 0
Маррас Мануэль 7 1
Тутино Дженнаро 8 0
Флоренци Альдо 8 0
Кало Джакомо 6 1
Дзуккон Федерико 7 0
Фонтанаросса Алессандро 7 0
Микай Алессандро 6 0
Маццокки Симоне 5 0
Вока Идриз 5 0
Кампорезе Микеле 4 0
Канотто Луиджи 4 0
Фработта Джанлука 4 0
Вивиани Маттиа 4 0
Сгарби Филиппо 1 1
Гьямфи Брайт 2 0
Мерони Андреа 2 0
Baldovino Cimino 2 0
Ариоли Алессандро 1 0
Pietro Martino 1 0
Valerio Crespi 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассата Франческо 11 0
Николау Димитрис 9 1
Эспозито Сальваторе 8 0
Rachid Kouda 8 0
Журковски Шимон 5 1
Бертола Николо 4 1
Бандинелли Филиппо 5 0
Элия Сальваторе 5 0
Матею Алеш 4 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Мюль Лукас 4 0
Антонуччи Мирко 4 0
Эспозито Франческо 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Гелашвили Ива 2 1
Верде Даниэле 3 0
Надь Адам 3 0
Виньяли Лука 3 0
Христов Петко 3 0
Моро Лука 3 0
Фальчинелли Диего 2 0
Дронговски Бартломей 2 0
Реца Аркадиуш 2 0
Пьетра Никколо 2 0
Канделари Пьетро 2 0
Лука Д'Анджело 0 1
Ди Серио Джузеппе 1 0
Gregorio Tanco 1 0
Giovanni Corradini 1 0

Результаты матчей

Козенца
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Специя
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (2)
78% (14)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

13
12
Козенца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Специя
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (8)
58% (11)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

18
14
Козенца
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (9)
54% (20)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
38% (14)
30% (11)
Специя
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (7)
65% (24)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (4)
49% (18)
41% (15)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

31
26

Голы по времени матча

Забито

29
19
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 6
21 Не забивали 26
6
21%
1
5%
1-15
9
31%
4
21%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
4
14%
2
11%
46-60
5
17%
4
21%
61-75
5
17%
2
11%
76-90

Пропущено

25
31
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
0
0%
4
13%
1-15
3
12%
2
6%
16-30
7
28%
4
13%
31-45
3
12%
8
26%
46-60
6
24%
4
13%
61-75
6
24%
9
29%
29%
76-90

Забито

18
16
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
27 Не забивали 26
3
17%
3
19%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
5
28%
4
25%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
5
28%
5
31%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
20%
2
13%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
4
25%
76-90

Забито

47
35
25 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 12
11 Не забивали 15
9
19%
4
11%
1-15
11
23%
5
14%
16-30
5
11%
10
29%
31-45
5
11%
4
11%
46-60
7
15%
5
14%
61-75
10
21%
7
20%
76-90

Пропущено

40
47
16 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 26
3
8%
6
13%
1-15
6
15%
4
9%
16-30
7
18%
8
17%
31-45
7
18%
10
21%
46-60
8
20%
6
13%
61-75
9
23%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1
ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0
Специя
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Специя - Палермо 1:0 Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0 Парма - Специя 2:0
Специя - Лекко 1:1 Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1 Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0

Результаты матчей

Козенца
Специя

Точный счет

1:2
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 47%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:2
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
8 раз 22%
1:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 41%
0
11 раз 30%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
0
17 раз 46%
1
10 раз 27%
2
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Козенца
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
10
8
7
12
1.5
4
14
4
15
2.5
1
17
2
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
10
9
4
14
1.5
6
13
2
16
2.5
2
17
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
11
0.5
Больше Меньше
20
17
11
26
1.5
10
27
6
31
2.5
3
34
3
34
3.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 37 21 12 4 65 - 34 75
2.
Комо
 37 21 9 7 57 - 39 72
3.
Венеция
 37 21 7 9 68 - 44 70
4.
Кремонезе
 37 18 10 9 47 - 32 64
5.
Катанзаро
 37 17 9 11 58 - 47 60
6.
Сампдория
 37 15 9 13 50 - 49 54
7.
Палермо
 37 14 11 12 61 - 53 53
8.
Брешия
 37 12 15 10 44 - 38 51
9.
Зюйдтироль
 37 12 11 14 46 - 47 47
10.
Козенца
 37 11 13 13 46 - 41 46
11.
Пиза
 37 11 13 13 50 - 52 46
12.
Читтаделла
 37 11 13 13 40 - 44 46
13.
Реджана
 37 10 16 11 37 - 44 46
14.
Модена
 37 9 17 11 38 - 45 44
15.
Специя
 37 8 17 12 34 - 48 41
16.
Тернана
 37 10 10 17 42 - 50 40
17.
Асколи
 37 8 14 15 36 - 41 38
18.
Бари
 37 7 17 13 36 - 49 38
19.
ФералпиСало
 37 8 9 20 44 - 64 33
20.
Лекко
 37 6 8 23 33 - 71 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 19 13 3 3 41 - 25 42
2.
Комо
 18 12 4 2 31 - 18 40
3.
Парма
 19 11 7 1 34 - 17 40
4.
Катанзаро
 18 9 4 5 33 - 25 31
5.
Кремонезе
 18 8 5 5 23 - 15 29
6.
Брешия
 19 7 8 4 24 - 17 29
7.
Палермо
 19 8 4 7 33 - 27 28
8.
Читтаделла
 19 7 6 6 25 - 22 27
9.
Зюйдтироль
 18 7 5 6 23 - 20 26
10.
Пиза
 19 6 8 5 30 - 27 26
11.
Сампдория
 19 7 4 8 25 - 25 25
12.
Бари
 18 5 9 4 19 - 19 24
13.
Модена
 19 6 6 7 19 - 21 24
14.
Специя
 18 5 8 5 16 - 16 23
15.
Козенца
 19 5 7 7 29 - 25 22
16.
Тернана
 19 5 7 7 16 - 16 22
17.
Асколи
 18 4 8 6 17 - 15 20
18.
Реджана
 18 3 10 5 15 - 23 19
19.
Лекко
 18 4 2 12 17 - 31 14
20.
ФералпиСало
 18 3 5 10 25 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 10 5 3 31 - 17 35
2.
Кремонезе
 19 10 5 4 24 - 17 35
3.
Комо
 19 9 5 5 26 - 21 32
4.
Сампдория
 18 8 5 5 25 - 24 29
5.
Катанзаро
 19 8 5 6 25 - 22 29
6.
Венеция
 18 8 4 6 27 - 19 28
7.
Реджана
 19 7 6 6 22 - 21 27
8.
Палермо
 18 6 7 5 28 - 26 25
9.
Козенца
 18 6 6 6 17 - 16 24
10.
Брешия
 18 5 7 6 20 - 21 22
11.
Зюйдтироль
 19 5 6 8 23 - 27 21
12.
Пиза
 18 5 5 8 20 - 25 20
13.
Модена
 18 3 11 4 19 - 24 20
14.
Читтаделла
 18 4 7 7 15 - 22 19
15.
ФералпиСало
 19 5 4 10 19 - 31 19
16.
Тернана
 18 5 3 10 26 - 34 18
17.
Асколи
 19 4 6 9 19 - 26 18
18.
Специя
 19 3 9 7 18 - 32 18
19.
Бари
 19 2 8 9 17 - 30 14
20.
Лекко
 19 2 6 11 16 - 40 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (7)
Катанзаро Йемелло Пьетро 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 15
Весь список
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