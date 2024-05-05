Тур: 37. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
2:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаЛелла Нунцио
51' Желтая карточкаЛа Мантия Андреа
57' Желтая карточкаСвобода Михаэль
1:0
60' ГолПохьянпало Йоэль
78' Желтая карточкаДембеле Али
1:1
83' ГолКомпаньон Маттиа
85' Желтая карточкаЭллертссон Микаэль-Эгиль
90' Желтая карточкаАндерсен Магнус
2:1
90' ГолПохьянпало Йоэль
90'+6
Ход матча
22'
51'
57'
60'
78'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 8
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
525 Количество передач 390
-
57 Владение мячом, % 43
24
Лелла
Нунцио
18
Яяло
Мато
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крастев ДимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
История личных встреч
Венеция
ФералпиСало
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.6
0.67
Среднее время на гол
56
135
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.63
0.88
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
102
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|0.59
|Гюткьяр Кристиан
|11 (1)
|0.3
|Бузио Джанлука
|7
|0.19
|Тессманн Таннер
|6
|0.16
|Пьерини Николас
|5
|0.14
|Альтаре Джорджо
|4
|0.11
|Йонсен Деннис
|3
|0.08
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|3
|0.08
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.05
|Идзес Джей
|2
|0.05
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|Оливьери Марко
|1
|0.03
|Дембеле Али
|1
|0.03
|Свобода Михаэль
|0
|0
|Кандела Антонио
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
|Лелла Нунцио
|0
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|8 (3)
|0.22
|Компаньон Маттиа
|5
|0.14
|Бутич Карло
|5 (1)
|0.14
|Феличи Маттиа
|4
|0.11
|Дубицкас Эдгарас
|4
|0.11
|Зеннаро Маттиа
|3
|0.08
|Курфалидис Христос
|3
|0.08
|Davide Balestrero
|3
|0.08
|Federico Bergonzi
|2
|0.05
|Mattia Tonetto
|2
|0.05
|Ди Мольфетта Давиде
|1
|0.03
|Мартелла Бруно
|1
|0.03
|Сау Марко
|1
|0.03
|Alessandro Pietrelli
|1
|0.03
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Чеппители Лука
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Alessandro Pilati
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сверко Марин
|8
|1
|Альтаре Джорджо
|7
|0
|Тессманн Таннер
|7
|0
|Дзампано Франческо
|5
|1
|Кандела Антонио
|5
|0
|Йонсен Деннис
|4
|0
|Бузио Джанлука
|4
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|4
|0
|Лелла Нунцио
|3
|0
|Дембеле Али
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Яяло Мато
|2
|0
|Похьянпало Йоэль
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Свобода Михаэль
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеппители Лука
|11
|0
|Davide Balestrero
|11
|0
|Фьордилино Лука
|8
|1
|Феличи Маттиа
|6
|1
|Бутич Карло
|3
|1
|Ла Мантия Андреа
|4
|0
|Париджини Витторио
|4
|0
|Пицциньякко Семуэль
|4
|0
|Зеннаро Маттиа
|4
|0
|Компаньон Маттиа
|4
|0
|Federico Bergonzi
|4
|0
|Курфалидис Христос
|4
|0
|Мартелла Бруно
|3
|0
|Летиция Гаэтано
|1
|1
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Christopher Attys
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
68% (13)
11% (2)
21% (4)
ФералпиСало
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
11
9
Венеция
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
72% (13)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
ФералпиСало
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
13
22
Упущенные победы
21
18
Венеция
63.3%
36.7%
19 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (12)
51% (19)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
19% (7)
32% (12)
ФералпиСало
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (13)
35% (13)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
24
27
Упущенные победы
32
27
Голы по времени матча
Забито
42
20
19 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
4
10%
2
10%
1-15
7
17%
1
5%
16-30
8
19%
3
15%
31-45
10
24%
4
20%
46-60
5
12%
1
5%
61-75
8
19%
9
45%
76-90
Пропущено
24
30
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 17
3
13%
3
10%
1-15
3
13%
5
17%
16-30
4
17%
4
13%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
6
25%
4
13%
61-75
5
21%
9
30%
76-90
Забито
27
24
9 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
24 Не забивали 24
2
7%
4
17%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
2
7%
2
8%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
2
7%
5
21%
61-75
12
44%
5
21%
76-90
Пропущено
19
34
8 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
2
11%
5
15%
1-15
4
21%
6
18%
16-30
2
11%
8
24%
31-45
5
26%
3
9%
46-60
1
5%
5
15%
61-75
5
26%
7
21%
76-90
Забито
69
44
28 В 1-м тайме 16
41 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 11
5 Не забивали 10
6
9%
6
14%
1-15
12
17%
5
11%
16-30
10
14%
5
11%
31-45
14
20%
8
18%
46-60
7
10%
6
14%
61-75
20
29%
14
32%
76-90
Пропущено
43
64
18 В 1-м тайме 31
25 Во 2-м тайме 33
16 Пропускали первыми 26
25 Не пропускали 33
5
12%
8
13%
1-15
7
16%
11
17%
16-30
6
14%
12
19%
31-45
8
19%
8
13%
46-60
7
16%
9
14%
61-75
10
23%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Катанзаро - Венеция 3:2 Венеция - Кремонезе 2:1 Лекко - Венеция 1:2 Венеция - Брешия 2:0
Асколи - Венеция 0:0 Венеция - Реджана 2:3 Палермо - Венеция 0:3 Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2
ФералпиСало
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ФералпиСало - Брешия 2:2 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Пиза - ФералпиСало 3:1
ФералпиСало - Козенца 2:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 ФералпиСало - Парма 1:2 Модена - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Специя - ФералпиСало 0:2 ФералпиСало - Асколи 0:1 Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0
Результаты матчей
Венеция
ФералпиСало
Точный счет
2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
10 раз 53%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
5
1 раз 5%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
0:3
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
1
3 раза 17%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:1
6 раз 16%
1:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
16 раз 43%
3
8 раз 22%
1
7 раз 19%
0
5 раз 14%
5
1 раз 3%
1
15 раз 41%
0
11 раз 30%
2
6 раз 16%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Венеция
ФералпиСало
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
711
514
315
118
117
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
136
108
415
414
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
325
Больше Меньше
2611
2512
1126
928
532
136
136
136
136
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|22 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|19 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (5)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|16 (7)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|15 (5)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 15
|Бьянко Алессандро
|15