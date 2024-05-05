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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Венеция
2:1
Конец матча
ФералпиСало
0'
22' Желтая карточка
Лелла Нунцио
51' Желтая карточка
Ла Мантия Андреа
57' Желтая карточка
Свобода Михаэль
1:0
60' Гол
Похьянпало Йоэль
78' Желтая карточка
Дембеле Али
1:1
83' Гол
Компаньон Маттиа
85' Желтая карточка
Эллертссон Микаэль-Эгиль
90' Желтая карточка
Андерсен Магнус
2:1
90' Гол
Похьянпало Йоэль
90'+6
1
Йоронен
Йессе
15
Альтаре
Джорджо
30
Свобода
Михаэль
4
Идзес
Джей
27
Кандела
Антонио
24
Лелла
Нунцио
18
Яяло
Мато
6
Бузио
Джанлука
19
Бьярксон
Бьярки
Стейнн
20
Похьянпало
Йоэль
9
Гюткьяр
Кристиан
1
Пицциньякко
Семуэль
19
Alessandro
Pilati
23
Чеппители
Лука
66
Federico
Bergonzi
94
Летиция
Гаэтано
20
Зеннаро
Маттиа
16
Фьордилино
Лука
39
Курфалидис
Христос
97
Феличи
Маттиа
11
Дубицкас
Эдгарас
91
Ла
Мантия
Андреа
Венеция
3-5-2
ФералпиСало
3-5-2

История личных встреч

Венеция
ФералпиСало

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

СB
2:2
ЛП
1:0
ЛП
0:1
ЛП
2:1
ЛП
2:1
ЛП
4:1
ППД
0:1
ППД
2:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.67

Среднее время на гол

56
135

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.63
0.88

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
102

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 22 (4) 0.59
Гюткьяр Кристиан 11 (1) 0.3
Бузио Джанлука 7 0.19
Тессманн Таннер 6 0.16
Пьерини Николас 5 0.14
Альтаре Джорджо 4 0.11
Йонсен Деннис 3 0.08
Бьярксон Бьярки Стейнн 3 0.08
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.05
Идзес Джей 2 0.05
Дзампано Франческо 1 0.03
Оливьери Марко 1 0.03
Дембеле Али 1 0.03
Свобода Михаэль 0 0
Кандела Антонио 0 0
Андерсен Магнус II 0 0
Лелла Нунцио 0 0
ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 8 (3) 0.22
Компаньон Маттиа 5 0.14
Бутич Карло 5 (1) 0.14
Феличи Маттиа 4 0.11
Дубицкас Эдгарас 4 0.11
Зеннаро Маттиа 3 0.08
Курфалидис Христос 3 0.08
Davide Balestrero 3 0.08
Federico Bergonzi 2 0.05
Mattia Tonetto 2 0.05
Ди Мольфетта Давиде 1 0.03
Мартелла Бруно 1 0.03
Сау Марко 1 0.03
Alessandro Pietrelli 1 0.03
Летиция Гаэтано 0 0
Чеппители Лука 0 0
Париджини Витторио 0 0
Alessandro Pilati 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сверко Марин 8 1
Альтаре Джорджо 7 0
Тессманн Таннер 7 0
Дзампано Франческо 5 1
Кандела Антонио 5 0
Йонсен Деннис 4 0
Бузио Джанлука 4 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 4 0
Лелла Нунцио 3 0
Дембеле Али 3 0
Оливьери Марко 1 1
Яяло Мато 2 0
Похьянпало Йоэль 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Пьерини Николас 1 0
Андерсен Магнус II 1 0
Идзес Джей 1 0
Свобода Михаэль 1 0
Бертинато Бруно 1 0
ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеппители Лука 11 0
Davide Balestrero 11 0
Фьордилино Лука 8 1
Феличи Маттиа 6 1
Бутич Карло 3 1
Ла Мантия Андреа 4 0
Париджини Витторио 4 0
Пицциньякко Семуэль 4 0
Зеннаро Маттиа 4 0
Компаньон Маттиа 4 0
Federico Bergonzi 4 0
Курфалидис Христос 4 0
Мартелла Бруно 3 0
Летиция Гаэтано 1 1
Ди Мольфетта Давиде 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Denis Hergheligiu 1 0
Christopher Attys 1 0
Mattia Tonetto 1 0

Результаты матчей

Венеция
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
68% (13)
11% (2)
21% (4)
ФералпиСало
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

11
9
Венеция
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
72% (13)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
ФералпиСало
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

13
22

Упущенные победы

21
18
Венеция
63.3%
36.7%
19 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (12)
51% (19)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
19% (7)
32% (12)
ФералпиСало
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (13)
35% (13)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

24
27

Упущенные победы

32
27

Голы по времени матча

Забито

42
20
19 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
4
10%
2
10%
1-15
7
17%
1
5%
16-30
8
19%
3
15%
31-45
10
24%
4
20%
46-60
5
12%
1
5%
61-75
8
19%
9
45%
76-90

Пропущено

24
30
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 17
3
13%
3
10%
1-15
3
13%
5
17%
16-30
4
17%
4
13%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
6
25%
4
13%
61-75
5
21%
9
30%
76-90

Забито

27
24
9 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
24 Не забивали 24
2
7%
4
17%
1-15
5
19%
4
17%
16-30
2
7%
2
8%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
2
7%
5
21%
61-75
12
44%
5
21%
76-90

Пропущено

19
34
8 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
2
11%
5
15%
1-15
4
21%
6
18%
16-30
2
11%
8
24%
31-45
5
26%
3
9%
46-60
1
5%
5
15%
61-75
5
26%
7
21%
76-90

Забито

69
44
28 В 1-м тайме 16
41 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 11
5 Не забивали 10
6
9%
6
14%
1-15
12
17%
5
11%
16-30
10
14%
5
11%
31-45
14
20%
8
18%
46-60
7
10%
6
14%
61-75
20
29%
14
32%
76-90

Пропущено

43
64
18 В 1-м тайме 31
25 Во 2-м тайме 33
16 Пропускали первыми 26
25 Не пропускали 33
5
12%
8
13%
1-15
7
16%
11
17%
16-30
6
14%
12
19%
31-45
8
19%
8
13%
46-60
7
16%
9
14%
61-75
10
23%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Катанзаро - Венеция 3:2 Венеция - Кремонезе 2:1 Лекко - Венеция 1:2 Венеция - Брешия 2:0
Асколи - Венеция 0:0 Венеция - Реджана 2:3 Палермо - Венеция 0:3 Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2
ФералпиСало
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ФералпиСало - Брешия 2:2 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Пиза - ФералпиСало 3:1
ФералпиСало - Козенца 2:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 ФералпиСало - Парма 1:2 Модена - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Специя - ФералпиСало 0:2 ФералпиСало - Асколи 0:1 Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2 Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0

Результаты матчей

Венеция
ФералпиСало

Точный счет

2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
10 раз 53%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
5
1 раз 5%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
0:3
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
1
3 раза 17%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:1
6 раз 16%
1:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
16 раз 43%
3
8 раз 22%
1
7 раз 19%
0
5 раз 14%
5
1 раз 3%
1
15 раз 41%
0
11 раз 30%
2
6 раз 16%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Венеция
ФералпиСало

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
1.5
Больше Меньше
7
11
5
14
2.5
3
15
1
18
3.5
1
17
1
18
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
6
10
8
1.5
4
15
4
14
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
5
0.5
Больше Меньше
26
11
25
12
1.5
11
26
9
28
2.5
5
32
1
36
3.5
1
36
1
36
4.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 37 21 12 4 65 - 34 75
2.
Комо
 37 21 9 7 57 - 39 72
3.
Венеция
 37 21 7 9 68 - 44 70
4.
Кремонезе
 37 18 10 9 47 - 32 64
5.
Катанзаро
 37 17 9 11 58 - 47 60
6.
Сампдория
 37 15 9 13 50 - 49 54
7.
Палермо
 37 14 11 12 61 - 53 53
8.
Брешия
 37 12 15 10 44 - 38 51
9.
Зюйдтироль
 37 12 11 14 46 - 47 47
10.
Козенца
 37 11 13 13 46 - 41 46
11.
Пиза
 37 11 13 13 50 - 52 46
12.
Читтаделла
 37 11 13 13 40 - 44 46
13.
Реджана
 37 10 16 11 37 - 44 46
14.
Модена
 37 9 17 11 38 - 45 44
15.
Специя
 37 8 17 12 34 - 48 41
16.
Тернана
 37 10 10 17 42 - 50 40
17.
Асколи
 37 8 14 15 36 - 41 38
18.
Бари
 37 7 17 13 36 - 49 38
19.
ФералпиСало
 37 8 9 20 44 - 64 33
20.
Лекко
 37 6 8 23 33 - 71 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 19 13 3 3 41 - 25 42
2.
Комо
 18 12 4 2 31 - 18 40
3.
Парма
 19 11 7 1 34 - 17 40
4.
Катанзаро
 18 9 4 5 33 - 25 31
5.
Кремонезе
 18 8 5 5 23 - 15 29
6.
Брешия
 19 7 8 4 24 - 17 29
7.
Палермо
 19 8 4 7 33 - 27 28
8.
Читтаделла
 19 7 6 6 25 - 22 27
9.
Зюйдтироль
 18 7 5 6 23 - 20 26
10.
Пиза
 19 6 8 5 30 - 27 26
11.
Сампдория
 19 7 4 8 25 - 25 25
12.
Бари
 18 5 9 4 19 - 19 24
13.
Модена
 19 6 6 7 19 - 21 24
14.
Специя
 18 5 8 5 16 - 16 23
15.
Козенца
 19 5 7 7 29 - 25 22
16.
Тернана
 19 5 7 7 16 - 16 22
17.
Асколи
 18 4 8 6 17 - 15 20
18.
Реджана
 18 3 10 5 15 - 23 19
19.
Лекко
 18 4 2 12 17 - 31 14
20.
ФералпиСало
 18 3 5 10 25 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 18 10 5 3 31 - 17 35
2.
Кремонезе
 19 10 5 4 24 - 17 35
3.
Комо
 19 9 5 5 26 - 21 32
4.
Сампдория
 18 8 5 5 25 - 24 29
5.
Катанзаро
 19 8 5 6 25 - 22 29
6.
Венеция
 18 8 4 6 27 - 19 28
7.
Реджана
 19 7 6 6 22 - 21 27
8.
Палермо
 18 6 7 5 28 - 26 25
9.
Козенца
 18 6 6 6 17 - 16 24
10.
Брешия
 18 5 7 6 20 - 21 22
11.
Зюйдтироль
 19 5 6 8 23 - 27 21
12.
Пиза
 18 5 5 8 20 - 25 20
13.
Модена
 18 3 11 4 19 - 24 20
14.
Читтаделла
 18 4 7 7 15 - 22 19
15.
ФералпиСало
 19 5 4 10 19 - 31 19
16.
Тернана
 18 5 3 10 26 - 34 18
17.
Асколи
 19 4 6 9 19 - 26 18
18.
Специя
 19 3 9 7 18 - 32 18
19.
Бари
 19 2 8 9 17 - 30 14
20.
Лекко
 19 2 6 11 16 - 40 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 22 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 17 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 16 (7)
Катанзаро Йемелло Пьетро 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Асколи Беллучи Джузеппе 3 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Козенца Вентури Майкл 1 15
Бьянко Алессандро 15
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Лелла Нунцио получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Венеция 2:1 ФералпиСало онлайн

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