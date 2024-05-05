Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Игрок из команды Унион Берлин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Холлербах Бенедикт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Пасслак Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Штёгер Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

86' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Патрик Остерхаге из команды Бохум наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

85' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

84' Крал Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

83' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

83' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Патрик Остерхаге ослабляет давление, выбив мяч.

82' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

81' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Ордец Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Беро Матуш из команды Бохум наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

78' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

78' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Унион Берлин пробьет пенальти!

77' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Унион Берлин

77' Штёгер Кевин из команды Бохум наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

76' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Г О О О О Л - Холлербах Бенедикт забивает с правой ноги!

74' Ааронсон Бренден создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Пасслак Феликс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

69' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Юранович Йосип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

65' Пасслак Феликс из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Шефер Андраш наказан за толчок Патрик Остерхаге

64' Виттек Максимилиан из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

64' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Г О О О О Л - Бедья Крис забивает с левой ноги!

63' Шефер Андраш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Матч возобновится спорным мячом

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Вертессен Йорбе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

57' Духи Данило нанес удар головой, но Мануэль Риманн спокойно отбил мяч.

55' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

54' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Патрик Остерхаге выиграл воздушное противоборство у Шефер Андраш

52' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

52' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Хедира Рани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Ордец Иван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Штёгер Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Бохум

49' Ааронсон Бренден создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

46' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника