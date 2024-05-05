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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 22012 Главный судья: Фритц Марко
Унион Берлин
3:4
Конец матча
Бохум

Ход матча

16'
0:1
Виттек Максимилиан
(Брошински Мориц)
31'
0:2
Виттек Максимилиан
(Патрик Остерхаге)
37'
0:3
Шлоттербек Кевен
(Пасслак Феликс)
46'
Бедья Крис
Тусар Люка
 
46'
Ааронсон Бренден
Фолланд Кевин
 
46'
Вертессен Йорбе
Фогт Кевин
 
59'
Вертессен Йорбе
(Госенс Робин)
1:3
63'
Бедья Крис
(Шефер Андраш)
2:3
67'
 
Антви-Аджей Кристофер
Брошински Мориц
67'
 
Оерманн Тим
Виттек Максимилиан
70'
Крал Алекс
Шефер Андраш
 
70'
2:4
Хофманн Филипп
(Пасслак Феликс)
74'
Холлербах Бенедикт
(Ааронсон Бренден)
3:4
79'
 
Дашнер Лукас
Хофманн Филипп
79'
 
Машович Эрхан
Беро Матуш
88'
Кнохе Робин
Хедира Рани
 
88'
 
Гамбоа Кристиан
Пасслак Феликс
90'
 
Гамбоа Кристиан

Статистика матча

  • 3 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 360 Количество передач 386
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Унион Берлин 79.2% (95)
X 17.5% (21)
Бохум 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
18
Юранович
Йосип
13
Шефер
Андраш
8
Хедира
Рани
29
Тусар
Люка
6
Госенс
Робин
10
Фолланд
Кевин
16
Холлербах
Бенедикт
1
Риман
Мануэль
15
Пасслак
Феликс
20
Ордец
Иван
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
6
Патрик
Остерхаге
19
Беро
Матуш
29
Брошински
Мориц
7
Штёгер
Кевин
32
Виттек
Максимилиан
33
Хофманн
Филипп
Унион Берлин
3-5-2
Бохум
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Берлин
Бохум

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

23 матча

47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:2
Б
0:1
Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
0:4
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
4:2
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
0:1

Голы

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.73
1.33

Среднее время на гол

52
67

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

40
27

Голов в среднем за матч

1.74
1.17

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

51
76

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Госенс Робин 6 0.19
Бехренс Кевин 4 0.13
Холлербах Бенедикт 4 0.13
Вертессен Йорбе 3 0.09
Фолланд Кевин 2 (1) 0.06
Ааронсон Бренден 2 0.06
Духи Данило 2 0.06
Шефер Андраш 1 0.03
Бедья Крис 1 0.03
Пантович Милош 1 0.03
Кауфманн Миккель 1 0.03
Фофана Датро 1 0.03
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.03
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Хаберер Яник 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штёгер Кевин 7 (4) 0.22
Асано Такума 6 0.19
Шлоттербек Кевен 5 0.16
Хофманн Филипп 4 0.13
Пасьенса Гонсало 3 0.09
Виттек Максимилиан 3 0.09
Пасслак Феликс 2 0.06
Брошински Мориц 2 0.06
Патрик Остерхаге 2 0.06
Лосилья Антони 1 0.03
Антви-Аджей Кристофер 1 0.03
Беро Матуш 1 0.03
Дашнер Лукас 1 0.03
Ордец Иван 1 0.03
Бернардо Фернандес 1 0.03
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 7 1
Хаберер Яник 6 0
Лейте Диогу 6 0
Хедира Рани 4 1
Фогт Кевин 5 0
Тусар Люка 5 0
Фолланд Кевин 1 2
Белица Ненад 2 1
Ааронсон Бренден 2 1
Бехренс Кевин 3 0
Триммель Кристофер 1 1
Шефер Андраш 1 1
Руссийон Жером 2 0
Рённов Фредерик 2 0
Юранович Йосип 2 0
Духи Данило 2 0
Крал Алекс 2 0
Холлербах Бенедикт 2 0
Лайдуни Аисса 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 10 0
Бернардо Фернандес 9 0
Штёгер Кевин 8 0
Шлоттербек Кевен 8 0
Гамбоа Кристиан 7 0
Машович Эрхан 7 0
Беро Матуш 6 0
Риман Мануэль 5 0
Антви-Аджей Кристофер 5 0
Патрик Остерхаге 5 0
Брошински Мориц 4 0
Ордец Иван 3 0
Виттек Максимилиан 3 0
Квартенг Мориц-Брони 1 1
Пасьенса Гонсало 2 0
Асано Такума 2 0
Пасслак Феликс 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Оерманн Тим 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Лоосли Ноа 1 0
Фёрстер Филипп 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Бохум
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

7
9
Унион Берлин
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Бохум
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

22
8

Упущенные победы

6
25
Унион Берлин
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
25% (8)
25% (8)
Бохум
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
9% (3)
38% (12)
53% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)

Сухие победы

11
0

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

25
12

Упущенные победы

13
34

Голы по времени матча

Забито

20
15
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
3
15%
4
27%
31-45
5
25%
2
13%
46-60
5
25%
3
20%
61-75
4
20%
2
13%
76-90

Пропущено

29
41
14 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
3
10%
4
10%
1-15
4
14%
5
12%
16-30
7
24%
12
29%
29%
31-45
2
7%
3
7%
46-60
6
21%
8
20%
61-75
7
24%
9
22%
76-90

Забито

10
29
8 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 12
26 Не забивали 16
2
20%
2
7%
1-15
1
10%
4
14%
16-30
5
50%
7
24%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
1
10%
6
21%
61-75
1
10%
6
21%
76-90

Пропущено

24
21
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 13
3
13%
1
5%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
2
8%
4
19%
31-45
8
33%
4
19%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
3
13%
6
29%
76-90

Забито

30
44
14 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 17
16 Не забивали 8
4
13%
3
7%
1-15
2
7%
7
16%
16-30
8
27%
11
25%
31-45
5
17%
6
14%
46-60
6
20%
9
20%
61-75
5
17%
8
18%
76-90

Пропущено

53
62
23 В 1-м тайме 28
30 Во 2-м тайме 34
20 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 27
6
11%
5
8%
1-15
8
15%
7
11%
16-30
9
17%
16
26%
31-45
10
19%
7
11%
46-60
10
19%
12
19%
61-75
10
19%
15
24%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0
Бохум
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бохум - Хоффенхайм 3:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 Бохум - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Бохум 2:1
Бохум - Дармштадт 2:2 Майнц - Бохум 2:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1

Результаты матчей

Унион Берлин
Бохум

Точный счет

0:3
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 38%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
10 раз 63%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
11 раз 69%
1
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 53%
1
7 раз 22%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
15 раз 47%
0
7 раз 22%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
6
10
1.5
6
10
3
13
2.5
4
12
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
11
0.5
Больше Меньше
9
7
2
14
1.5
4
12
1
15
2.5
1
15
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
17
0.5
Больше Меньше
25
7
8
24
1.5
10
22
4
28
2.5
5
27
2
30
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 3:1 Заявка 32 26 6 0 80 - 23 84
2.
Бавария
 Заявка 32 22 3 7 90 - 41 69
3.
Штутгарт
 Заявка 32 21 4 7 73 - 39 67
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 32 19 6 7 74 - 36 63
5.
Боруссия Д
 Заявка 32 17 9 6 64 - 40 60
6.
Айнтрахт Фр
 1:3 Заявка 32 11 12 9 48 - 45 45
7.
Фрайбург
 Заявка 32 11 8 13 43 - 55 41
8.
Хоффенхайм
 Заявка 32 11 7 14 56 - 64 40
9.
Аугсбург
 Заявка 32 10 9 13 49 - 57 39
10.
Вердер
 Заявка 32 10 8 14 43 - 52 38
11.
Хайденхайм
 Заявка 31 9 10 12 44 - 52 37
12.
Вольфсбург
 Заявка 32 10 7 15 40 - 51 37
13.
Боруссия М
 Заявка 32 7 12 13 55 - 62 33
14.
Бохум
 Заявка 32 7 12 13 41 - 65 33
15.
Унион Берлин
 Заявка 32 8 6 18 29 - 54 30
16.
Майнц
 Заявка 31 5 13 13 32 - 49 28
17.
Кёльн
 Заявка 32 4 12 16 24 - 54 24
18.
Дармштадт
 Заявка 32 3 8 21 30 - 76 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 3:1 Заявка 16 13 3 0 45 - 10 42
2.
Бавария
 Заявка 16 13 1 2 51 - 12 40
3.
Штутгарт
 Заявка 16 12 3 1 46 - 15 39
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 11 3 2 39 - 11 36
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 9 3 4 33 - 22 30
6.
Айнтрахт Фр
 1:3 Заявка 16 7 7 2 27 - 17 28
7.
Аугсбург
 Заявка 16 6 6 4 26 - 25 24
8.
Бохум
 Заявка 16 5 8 3 26 - 24 23
9.
Хайденхайм
 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
10.
Вердер
 Заявка 16 6 4 6 25 - 25 22
11.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
12.
Фрайбург
 Заявка 16 5 6 5 27 - 29 21
13.
Унион Берлин
 Заявка 16 6 2 8 20 - 29 20
14.
Майнц
 Заявка 16 5 5 6 20 - 18 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 16 5 5 6 27 - 29 20
16.
Боруссия М
 Заявка 16 5 5 6 26 - 25 20
17.
Кёльн
 Заявка 16 3 4 9 12 - 26 13
18.
Дармштадт
 Заявка 16 1 3 12 15 - 38 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 3:1 Заявка 16 13 3 0 35 - 13 42
2.
Боруссия Д
 Заявка 16 8 6 2 31 - 18 30
3.
Бавария
 Заявка 16 9 2 5 39 - 29 29
4.
Штутгарт
 Заявка 16 9 1 6 27 - 24 28
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 8 3 5 35 - 25 27
6.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 29 - 35 20
7.
Фрайбург
 Заявка 16 6 2 8 16 - 26 20
8.
Айнтрахт Фр
 1:3 Заявка 16 4 5 7 21 - 28 17
9.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 18 - 27 16
10.
Аугсбург
 Заявка 16 4 3 9 23 - 32 15
11.
Хайденхайм
 Заявка 16 3 6 7 19 - 28 15
12.
Вольфсбург
 Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
13.
Боруссия М
 Заявка 16 2 7 7 29 - 37 13
14.
Дармштадт
 Заявка 16 2 5 9 15 - 38 11
15.
Кёльн
 Заявка 16 1 8 7 12 - 28 11
16.
Унион Берлин
 Заявка 16 2 4 10 9 - 25 10
17.
Бохум
 Заявка 16 2 4 10 15 - 41 10
18.
Майнц
 Заявка 15 0 8 7 12 - 31 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 36 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (2)
РБ Лейпциг Опенда Лои 24 (7)
Штутгарт Ундав Дениз 18 (10)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 10
Хоффенхайм Кабак Озан 1 10
РБ Лейпциг Симонс Хави 1 9
Дармштадт Маглица Матей 2 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Бохум вырывает победу
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Унион Берлин: 50%, Бохум: 50%.
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 22012 болельщиков
  • 96'
    Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Риман Мануэль из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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