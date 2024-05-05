Тур: 32. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Зрители: 22012 Главный судья: Фритц Марко
3:4
Конец матча
0'
0:1
16' ГолВиттек Максимилиан
0:2
31' ГолВиттек Максимилиан
0:3
37' ГолШлоттербек Кевен
1:3
59' ГолВертессен Йорбе
2:3
63' ГолБедья Крис
2:4
70' ГолХофманн Филипп
3:4
74' ГолХоллербах Бенедикт
90' Желтая карточкаГамбоа Кристиан
90'+7
Ход матча
16'
31'
37'
46'
59'
1:3
63'
2:3
70'
2:4
74'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 4
-
3 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
360 Количество передач 386
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.95 Победа "Униона"
-
13
Шефер
Андраш
29
Тусар
Люка
20
Ордец
Иван
19
Беро
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
11 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Луте АндреасВратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
-
14 Оерманн ТимПолузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
-
17 Элези АгонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бучер Хайко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Унион Берлин
Бохум
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
23 матча
47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.73
1.33
Среднее время на гол
52
67
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
40
27
Голов в среднем за матч
1.74
1.17
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
51
76
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Госенс Робин
|6
|0.19
|Бехренс Кевин
|4
|0.13
|Холлербах Бенедикт
|4
|0.13
|Вертессен Йорбе
|3
|0.09
|Фолланд Кевин
|2 (1)
|0.06
|Ааронсон Бренден
|2
|0.06
|Духи Данило
|2
|0.06
|Шефер Андраш
|1
|0.03
|Бедья Крис
|1
|0.03
|Пантович Милош
|1
|0.03
|Кауфманн Миккель
|1
|0.03
|Фофана Датро
|1
|0.03
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.03
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|Хаберер Яник
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штёгер Кевин
|7 (4)
|0.22
|Асано Такума
|6
|0.19
|Шлоттербек Кевен
|5
|0.16
|Хофманн Филипп
|4
|0.13
|Пасьенса Гонсало
|3
|0.09
|Виттек Максимилиан
|3
|0.09
|Пасслак Феликс
|2
|0.06
|Брошински Мориц
|2
|0.06
|Патрик Остерхаге
|2
|0.06
|Лосилья Антони
|1
|0.03
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.03
|Беро Матуш
|1
|0.03
|Дашнер Лукас
|1
|0.03
|Ордец Иван
|1
|0.03
|Бернардо Фернандес
|1
|0.03
|Гамбоа Кристиан
|0
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госенс Робин
|7
|1
|Хаберер Яник
|6
|0
|Лейте Диогу
|6
|0
|Хедира Рани
|4
|1
|Фогт Кевин
|5
|0
|Тусар Люка
|5
|0
|Фолланд Кевин
|1
|2
|Белица Ненад
|2
|1
|Ааронсон Бренден
|2
|1
|Бехренс Кевин
|3
|0
|Триммель Кристофер
|1
|1
|Шефер Андраш
|1
|1
|Руссийон Жером
|2
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Юранович Йосип
|2
|0
|Духи Данило
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Холлербах Бенедикт
|2
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|10
|0
|Бернардо Фернандес
|9
|0
|Штёгер Кевин
|8
|0
|Шлоттербек Кевен
|8
|0
|Гамбоа Кристиан
|7
|0
|Машович Эрхан
|7
|0
|Беро Матуш
|6
|0
|Риман Мануэль
|5
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|5
|0
|Патрик Остерхаге
|5
|0
|Брошински Мориц
|4
|0
|Ордец Иван
|3
|0
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|1
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Асано Такума
|2
|0
|Пасслак Феликс
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Оерманн Тим
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Лоосли Ноа
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Бохум
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
7
9
Унион Берлин
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Бохум
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
22
8
Упущенные победы
6
25
Унион Берлин
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
25% (8)
25% (8)
Бохум
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
9% (3)
38% (12)
53% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
Сухие победы
11
0
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
25
12
Упущенные победы
13
34
Голы по времени матча
Забито
20
15
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
3
15%
4
27%
31-45
5
25%
2
13%
46-60
5
25%
3
20%
61-75
4
20%
2
13%
76-90
Пропущено
29
41
14 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
3
10%
4
10%
1-15
4
14%
5
12%
16-30
7
24%
12
29%
29%
31-45
2
7%
3
7%
46-60
6
21%
8
20%
61-75
7
24%
9
22%
76-90
Забито
10
29
8 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 12
26 Не забивали 16
2
20%
2
7%
1-15
1
10%
4
14%
16-30
5
50%
7
24%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
1
10%
6
21%
61-75
1
10%
6
21%
76-90
Пропущено
24
21
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 13
3
13%
1
5%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
2
8%
4
19%
31-45
8
33%
4
19%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
3
13%
6
29%
76-90
Забито
30
44
14 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 17
16 Не забивали 8
4
13%
3
7%
1-15
2
7%
7
16%
16-30
8
27%
11
25%
31-45
5
17%
6
14%
46-60
6
20%
9
20%
61-75
5
17%
8
18%
76-90
Пропущено
53
62
23 В 1-м тайме 28
30 Во 2-м тайме 34
20 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 27
6
11%
5
8%
1-15
8
15%
7
11%
16-30
9
17%
16
26%
31-45
10
19%
7
11%
46-60
10
19%
12
19%
61-75
10
19%
15
24%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0
Бохум
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бохум - Хоффенхайм 3:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 Бохум - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Бохум 2:1
Бохум - Дармштадт 2:2 Майнц - Бохум 2:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1
Результаты матчей
Унион Берлин
Бохум
Точный счет
0:3
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 38%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
10 раз 63%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 69%
1
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 53%
1
7 раз 22%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
15 раз 47%
0
7 раз 22%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
610
610
313
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
511
Больше Меньше
97
214
412
115
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1517
Больше Меньше
257
824
1022
428
527
230
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|32
|26
|6
|0
|80 - 23
|84
|2.
|Заявка
|32
|22
|3
|7
|90 - 41
|69
|3.
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|73 - 39
|67
|4.
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|74 - 36
|63
|5.
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|64 - 40
|60
|6.
|1:3 Заявка
|32
|11
|12
|9
|48 - 45
|45
|7.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|43 - 55
|41
|8.
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|56 - 64
|40
|9.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|49 - 57
|39
|10.
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|43 - 52
|38
|11.
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|44 - 52
|37
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|40 - 51
|37
|13.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|55 - 62
|33
|14.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|41 - 65
|33
|15.
|Заявка
|32
|8
|6
|18
|29 - 54
|30
|16.
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|32 - 49
|28
|17.
|Заявка
|32
|4
|12
|16
|24 - 54
|24
|18.
|Заявка
|32
|3
|8
|21
|30 - 76
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|16
|13
|3
|0
|45 - 10
|42
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|51 - 12
|40
|3.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|46 - 15
|39
|4.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|39 - 11
|36
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 22
|30
|6.
|1:3 Заявка
|16
|7
|7
|2
|27 - 17
|28
|7.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 25
|24
|8.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|26 - 24
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 24
|22
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 25
|22
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 29
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|20 - 29
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 18
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|27 - 29
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|26 - 25
|20
|17.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|15 - 38
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|16
|13
|3
|0
|35 - 13
|42
|2.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 18
|30
|3.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|39 - 29
|29
|4.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 24
|28
|5.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|35 - 25
|27
|6.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|29 - 35
|20
|7.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 26
|20
|8.
|1:3 Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 28
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 27
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 32
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|19 - 28
|15
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|13.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|29 - 37
|13
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|15 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|12 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 25
|10
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 41
|10
|18.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|12 - 31
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|36 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (2)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|24 (7)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|18 (10)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 10
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 10
|РБ Лейпциг
|Симонс Хави
|1 9
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 7