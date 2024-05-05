Тур: 37. Стадион: King Power at Den Dreef.
Ход матча
21'
42'
0:1
24
Руссо
Франко
88
Мазиз
Юссеф
33
Сахабо
Хаким
13
Фосси
Марлон
61
Cihan
Canak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Руссо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Cihan CanakПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сова КамалПолузащитник
-
28 Перица СтипеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
АХ Лёвен
Стандард
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
20 матчей
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
0.89
1.09
Среднее время на гол
101
82
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.09
1.56
Среднее время на гол
82
57
Всего голов
20
26
Голов в среднем за матч
1
1.3
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
90
69
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|6
|0.16
|Торстейнссон Йон
|4
|0.11
|Мертенс Матье
|4
|0.11
|Шрейверс Сьебе
|3 (3)
|0.08
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.08
|Мендиль Хамза
|3
|0.08
|Плетинкс Эвауд
|3
|0.08
|Nachon Nsingi
|2
|0.05
|Richie Sagrado
|2
|0.05
|Nathaniel Opoku
|2 (1)
|0.05
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0.05
|Мисао Кенто
|1
|0.03
|Мигель Флориан
|1
|0.03
|Рикка Федерико
|1
|0.03
|Шломо Раз
|1
|0.03
|Муеанта Супханат
|1
|0.03
|Joel Schingtienne
|1
|0.03
|Дом Джорен
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
|Н'Дри Конан
|0
|0
|Акимото Такахиро
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|12 (2)
|0.32
|Кавабэ Хаяо
|7
|0.19
|Йебоа Келвин
|4
|0.11
|Альсате Стивен
|2
|0.05
|Баликвиша Вильям
|2
|0.05
|Лайфис Константинос
|2
|0.05
|Сова Камал
|2
|0.05
|Фосси Марлон
|1
|0.03
|Прайс Айзек
|1
|0.03
|Бокади Мервей
|1
|0.03
|О'Нил Эйден
|1
|0.03
|Дженепо Мусса
|1
|0.03
|Драгус Денис
|1
|0.03
|Панзо Джонатан
|1
|0.03
|Nathan Ngoy
|1
|0.03
|Cihan Canak
|0
|0
|Девале Жиль
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|9
|0
|Торстейнссон Йон
|7
|0
|Ezechiel Banzuzi
|7
|0
|Richie Sagrado
|5
|1
|Мертенс Матье
|6
|0
|Рикка Федерико
|5
|0
|Мазиз Юссеф
|5
|0
|Мигель Флориан
|4
|0
|Плетинкс Эвауд
|4
|0
|Joel Schingtienne
|4
|0
|Мисао Кенто
|3
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Nachon Nsingi
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Акимото Такахиро
|2
|0
|Oscar Garcia II
|1
|0
|Руссо Франко
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
|Christ Souanga
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|7
|0
|Канга Вилфрид
|5
|0
|Альсате Стивен
|3
|1
|Хефкенс Карл
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Баликвиша Вильям
|2
|1
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Кавабэ Хаяо
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Прайс Айзек
|3
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|3
|0
|Девале Жиль
|2
|0
|Думбия Сулейман
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Йебоа Келвин
|2
|0
|Сахабо Хаким
|2
|0
|Бокади Мервей
|0
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Панзо Джонатан
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Огайо Ноа
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Стандард
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
17
АХ Лёвен
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Стандард
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
30
4
Упущенные победы
9
18
АХ Лёвен
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (15)
39% (14)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
33% (12)
22% (8)
Стандард
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (7)
53% (19)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
47% (17)
36% (13)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
31
6
Упущенные победы
17
35
Голы по времени матча
Забито
25
22
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
22 Не забивали 24
5
20%
2
9%
1-15
4
16%
2
9%
16-30
2
8%
6
27%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
8
32%
6
27%
76-90
Пропущено
18
40
8 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 18
1
6%
4
10%
1-15
2
11%
6
15%
16-30
5
28%
8
20%
31-45
3
17%
5
13%
46-60
4
22%
5
13%
61-75
2
11%
12
30%
76-90
1
0%
0%
Забито
17
18
12 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
24 Не забивали 26
5
29%
29%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
6
35%
2
11%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
4
24%
3
17%
76-90
Пропущено
35
14
15 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
5
14%
2
14%
1-15
6
17%
4
29%
16-30
4
11%
1
7%
31-45
7
20%
0
0%
46-60
6
17%
2
14%
61-75
7
20%
5
36%
76-90
Забито
42
40
23 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 12
10 Не забивали 14
10
24%
4
10%
1-15
5
12%
5
13%
16-30
8
19%
8
20%
31-45
5
12%
6
15%
46-60
2
5%
8
20%
61-75
12
29%
9
23%
76-90
Пропущено
53
54
23 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 29
18 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 30
6
11%
6
11%
1-15
8
15%
10
19%
16-30
9
17%
9
17%
31-45
10
19%
5
9%
46-60
10
19%
7
13%
61-75
9
17%
17
31%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1
Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0
Стандард
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3
Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0 Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0
Результаты матчей
АХ Лёвен
Стандард
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
0:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
4
2 раза 11%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
3:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 47%
0
10 раз 28%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
0
13 раз 36%
1
13 раз 36%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
108
612
414
315
315
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
135
315
612
117
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2610
Больше Меньше
2313
927
1026
432
630
135
234
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|25 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (3)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9