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  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
АХ Лёвен
3:1
Конец матча
Стандард
0'
22' Желтая карточка
Сахабо Хаким
0:1
43' Гол
Йебоа Келвин
1:1
46' Гол
Мазиз Юссеф
2:1
74' Гол
Nachon Nsingi
3:1
90' Гол
Торстейнссон Йон
90' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
90'+7
16
Прево
Максенс
23
Joel
Schingtienne
24
Руссо
Франко
14
Рикка
Федерико
30
Акимото
Такахиро
52
Richie
Sagrado
11
Ezechiel
Banzuzi
8
Шрейверс
Сьебе
88
Мазиз
Юссеф
33
Мертенс
Матье
19
Муеанта
Супханат
40
Matthieu
Epolo
51
Lucas
Noubi
Ngnokam
34
Лайфис
Константинос
5
Панзо
Джонатан
33
Сахабо
Хаким
13
Фосси
Марлон
6
Кавабэ
Хаяо
8
Прайс
Айзек
61
Cihan
Canak
9
Йебоа
Келвин
14
Канга
Вилфрид
АХ Лёвен
3-4-1-2
Стандард
3-1-4-2

История личных встреч

АХ Лёвен
Стандард

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
3:2
ПДА
1:3
ПДА
2:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ТМК
0:1
ТМС
1:2
ТМК
1:1
ТМК
0:1
ТМК
1:2
ЛП
0:2
ЛП
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:4
ЛЖ
2:0

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

0.89
1.09

Среднее время на гол

101
82

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.09
1.56

Среднее время на гол

82
57

Всего голов

20
26

Голов в среднем за матч

1
1.3

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

90
69

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 7 0.19
Торстейнссон Йон 5 0.14
Мертенс Матье 4 0.11
Nachon Nsingi 3 0.08
Шрейверс Сьебе 3 (3) 0.08
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.08
Мендиль Хамза 3 0.08
Плетинкс Эвауд 3 0.08
Richie Sagrado 2 0.05
Nathaniel Opoku 2 (1) 0.05
Ezechiel Banzuzi 2 0.05
Мисао Кенто 1 0.03
Мигель Флориан 1 0.03
Рикка Федерико 1 0.03
Шломо Раз 1 0.03
Муеанта Супханат 1 0.03
Joel Schingtienne 1 0.03
Дом Джорен 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Н'Дри Конан 0 0
Акимото Такахиро 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 12 (2) 0.32
Кавабэ Хаяо 7 0.19
Йебоа Келвин 5 0.14
Альсате Стивен 2 0.05
Баликвиша Вильям 2 0.05
Лайфис Константинос 2 0.05
Сова Камал 2 0.05
Фосси Марлон 1 0.03
Прайс Айзек 1 0.03
Бокади Мервей 1 0.03
О'Нил Эйден 1 0.03
Дженепо Мусса 1 0.03
Драгус Денис 1 0.03
Панзо Джонатан 1 0.03
Nathan Ngoy 1 0.03
Cihan Canak 0 0
Девале Жиль 0 0
Доннум Арон 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 9 1
Шрейверс Сьебе 9 0
Торстейнссон Йон 8 0
Ezechiel Banzuzi 7 0
Richie Sagrado 5 1
Мертенс Матье 6 0
Рикка Федерико 5 0
Мазиз Юссеф 5 0
Мигель Флориан 4 0
Плетинкс Эвауд 4 0
Joel Schingtienne 4 0
Мисао Кенто 3 0
Влитинк Тибо 3 0
Nachon Nsingi 3 0
Дом Джорен 2 0
Кийине Софиан 2 0
Акимото Такахиро 2 0
Oscar Garcia II 1 0
Руссо Франко 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Шломо Раз 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Nathaniel Opoku 1 0
Christ Souanga 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 6 1
Ванхесден Зиньо 7 0
Канга Вилфрид 5 0
Альсате Стивен 3 1
Хефкенс Карл 4 0
О'Нил Эйден 4 0
Баликвиша Вильям 2 1
Лайфис Константинос 3 0
Хэйден Айзак 3 0
Кавабэ Хаяо 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Прайс Айзек 3 0
Lucas Noubi Ngnokam 3 0
Девале Жиль 2 0
Думбия Сулейман 2 0
Доннум Арон 2 0
Йебоа Келвин 2 0
Сахабо Хаким 2 0
Бокади Мервей 0 1
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Драгус Денис 1 0
Панзо Джонатан 1 0
Фосси Марлон 1 0
Огайо Ноа 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Cihan Canak 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Стандард
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
18
АХ Лёвен
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Стандард
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

30
4

Упущенные победы

9
18
АХ Лёвен
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (15)
38% (14)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
32% (12)
22% (8)
Стандард
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (8)
51% (19)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
46% (17)
38% (14)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

32
6

Упущенные победы

17
36

Голы по времени матча

Забито

28
23
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
22 Не забивали 24
5
18%
2
9%
1-15
4
14%
2
9%
16-30
2
7%
7
30%
31-45
5
18%
3
13%
46-60
3
11%
3
13%
61-75
9
32%
6
26%
76-90

Пропущено

19
43
9 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 19
1
5%
4
9%
1-15
2
11%
6
14%
16-30
6
32%
8
19%
31-45
3
16%
6
14%
46-60
4
21%
6
14%
61-75
2
11%
13
30%
76-90
1
0%
0%

Забито

17
18
12 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
25 Не забивали 27
5
29%
29%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
6
35%
2
11%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
4
24%
3
17%
76-90

Пропущено

35
14
15 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
5
14%
2
14%
1-15
6
17%
4
29%
16-30
4
11%
1
7%
31-45
7
20%
0
0%
46-60
6
17%
2
14%
61-75
7
20%
5
36%
76-90

Забито

45
41
23 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 13
10 Не забивали 14
10
22%
4
10%
1-15
5
11%
5
12%
16-30
8
18%
9
22%
31-45
6
13%
6
15%
46-60
3
7%
8
20%
61-75
13
29%
9
22%
76-90

Пропущено

54
57
24 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 32
19 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 31
6
11%
6
11%
1-15
8
15%
10
18%
16-30
10
19%
9
16%
31-45
10
19%
6
11%
46-60
10
19%
8
14%
61-75
9
17%
18
32%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1
Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0
Стандард
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3
Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0 Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0

Результаты матчей

АХ Лёвен
Стандард

Точный счет

1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
0:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
4
2 раза 11%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
3:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 46%
0
10 раз 27%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
13 раз 35%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
10
8
7
12
1.5
4
14
4
15
2.5
3
15
1
18
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
14
5
3
15
1.5
6
13
1
17
2.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
24
13
10
27
1.5
10
27
5
32
2.5
6
31
1
36
3.5
2
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 7 6 0 1 21 - 8 42
2.
Мехелен
 7 3 1 3 14 - 14 33
3.
Сент-Трейден
 7 2 3 2 11 - 11 29
4.
АХ Лёвен
 7 3 2 2 9 - 9 26
5.
Стандард
 7 0 5 2 9 - 15 22
6.
Вестерло
 7 0 3 4 10 - 17 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3 3 0 0 11 - 4 33
2.
Сент-Трейден
 3 1 1 1 5 - 5 24
3.
АХ Лёвен
 4 3 0 1 8 - 5 24
4.
Мехелен
 4 2 0 2 10 - 9 6
5.
Стандард
 3 0 3 0 1 - 1 3
6.
Вестерло
 4 0 3 1 6 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 5 27
2.
Стандард
 4 0 2 2 8 - 14 19
3.
Вестерло
 3 0 0 3 4 - 8 15
4.
Гент
 4 3 0 1 10 - 4 9
5.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 6 5
6.
АХ Лёвен
 3 0 2 1 1 - 4 2

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 25 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (3)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
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Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Г О О О О Л - Йебоа Келвин бьет в цель!
    • 22'
      Сахабо Хаким получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч АХ Лёвен 3:1 Стандард онлайн

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