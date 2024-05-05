  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Jens Grabski Maae
Силькеборг
0:2
Второй тайм: 60'
Копенгаген
0'
0:1
3' Гол
Эльюнусси Мохамед
0:2
27' Гол
Эльюнусси Мохамед
45' Желтая карточка
Ачури Мохамед Элиас

Ход матча

3'
0:1
Эльюнусси Мохамед
(Ачури Мохамед Элиас)
27'
0:2
Эльюнусси Мохамед
45'
 
Ачури Мохамед Элиас
46'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
Клинг Андерс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 380 Количество передач 242
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Копенгаген
5.50
Реклама, pari.ru
5.75
Реклама, betboom.ru
4.60
Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
25
Редин
Понтус
4
Феликс
Йоэль
2
Поульсен
Андреас
20
Mads
Larsen
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
23
Адамсен
Тонни
17
Маккоуотт
Каллум
9
Линд
Александр
1
Грабара
Камиль
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
26
Маккена
Скотт
22
Анкерсен
Петер
19
Йелерт
Элиас
36
Клем
Виллиам
8
Маттссон
Магнус
10
Эльюнусси
Мохамед
30
Ачури
Мохамед
Элиас
18
Оскарссон
Орри
Силькеборг
4-3-2-1
Копенгаген
3-4-2-1

История личных встреч

Силькеборг
Копенгаген

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 16 побед

35 матчей

20%
20%
60%
7 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

17.1%
40%
42.9%
6 побед 14 ничьих 15 побед

Второй тайм

28.6%
25.7%
45.7%
10 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

СД
2:0
СД
0:3
К
1:2
К
0:2
СД
1:3
ТМК
2:1
СД
0:3
СД
1:0
ТМК
0:2
СД
2:1
СД
3:1
СД
0:0
СД
0:0
ТМС
1:3
СД
1:1
СД
4:2
СД
1:3
СД
4:0
СД
1:3
СД
2:0
СД
0:4
СД
1:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
3:1
СД
5:0
СД
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
2:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
20

Голов в среднем за матч

0.71
0.95

Среднее время на гол

126
94

Всего голов

38
23

Голов в среднем за матч

1.81
1.64

Среднее время на гол

49
54

Всего голов

48
43

Голов в среднем за матч

1.37
1.23

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

65
73

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.36
Тордарсон Стефан-Тейтюр 7 0.25
Адамсен Тонни 4 0.14
Маккоуотт Каллум 4 0.14
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.14
Клинг Андерс 2 0.07
Маттссон Пелле 2 0.07
Сонне Оливер 1 0.04
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Бринк Марк 0 0
Энгель Лукас 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 8 0.29
Оскарссон Орри 7 0.25
Бардгджи Руни 7 0.25
Гонсалвеш Диогу 6 (3) 0.21
Ачури Мохамед Элиас 4 0.14
Классон Виктор 4 0.14
Фальк Расмус 3 0.11
Ларссон Джордан 3 0.11
Лерагер Лукас 2 0.07
Корнелиус Андреас 2 0.07
Маттссон Магнус 2 0.07
Дикс Кевин 2 (1) 0.07
Вавро Денис 2 0.07
Фрохолдт Виктор 1 0.04
Анкерсен Петер 1 0.04
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.04
Соренсен Кристиан I 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хёйлунн Оскар 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маттссон Пелле 6 0
Сонне Оливер 6 0
Линд Александр 3 1
Бринк Марк 4 0
Буш Александер Магнус 4 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 3 0
Мусонда Лубамба 3 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Куск Каспер 1 0
Феликс Йоэль 1 0
Клинг Андерс 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ачури Мохамед Элиас 6 0
Фальк Расмус 4 0
Гонсалвеш Диогу 4 0
Йелерт Элиас 4 0
Дикс Кевин 2 1
Нееструп Якоб 3 0
Ларссон Джордан 3 0
Соренсен Кристиан I 3 0
Анкерсен Петер 2 0
Классон Виктор 2 0
Лерагер Лукас 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Вавро Денис 2 0
Грабара Камиль 2 0
Бардгджи Руни 2 0
Бойлесен Николай 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Клем Виллиам 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Копенгаген
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

6
7
Силькеборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Копенгаген
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

11
24
Силькеборг
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (11)
48% (13)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Копенгаген
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
19% (5)
44% (12)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

19
15

Упущенные победы

17
31

Голы по времени матча

Забито

21
27
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
3
14%
3
11%
1-15
4
19%
3
11%
16-30
5
24%
3
11%
31-45
2
10%
6
22%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
4
19%
7
26%
76-90

Пропущено

14
17
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
3
21%
6
35%
16-30
1
7%
2
12%
31-45
4
29%
2
12%
46-60
5
36%
4
24%
61-75
1
7%
2
12%
76-90

Забито

14
27
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
2
14%
5
19%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
1
7%
4
15%
31-45
3
21%
4
15%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
4
29%
6
22%
76-90

Пропущено

23
14
14 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
4
17%
1
7%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
7
30%
3
21%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
3
13%
6
43%
61-75
4
17%
2
14%
76-90

Забито

35
54
16 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 16
8 Не забивали 3
5
14%
8
15%
1-15
5
14%
6
11%
16-30
6
17%
7
13%
31-45
5
14%
10
19%
46-60
6
17%
10
19%
61-75
8
23%
13
24%
76-90

Пропущено

37
31
18 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 18
4
11%
2
6%
1-15
6
16%
6
19%
16-30
8
22%
5
16%
31-45
6
16%
4
13%
46-60
8
22%
10
32%
61-75
5
14%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0
Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0
Копенгаген
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1
Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0

Результаты матчей

Силькеборг
Копенгаген

Точный счет

0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
4:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 31%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
6 раз 22%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
2
10 раз 37%
1
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
0
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
9
5
2
12
2.5
4
10
1
13
3.5
3
11
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
9
4
2
11
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
24
3
10
17
1.5
18
9
4
23
2.5
8
19
1
26
3.5
4
23
1
26
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 27 16 8 3 52 - 26 56
2.
Копенгаген
 2:0 28 17 4 7 56 - 31 55
3.
Норшелланн
 28 15 8 5 52 - 28 53
4.
Мидтьюлланн
 27 16 4 7 49 - 33 52
5.
АГФ Орхус
 28 9 11 8 35 - 39 38
6.
Силькеборг
 0:2 28 9 5 14 34 - 40 32

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 28 10 7 11 34 - 41 37
2.
Раннерс
 28 8 10 10 37 - 45 34
3.
Люнгбю
 28 7 8 13 34 - 50 29
4.
Оденсе
 27 6 8 13 29 - 40 26
5.
Вайле
 27 5 9 13 24 - 32 24
6.
Видовре
 28 4 6 18 24 - 55 18

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 14 8 5 1 30 - 13 29
2.
Копенгаген
 2:0 14 9 1 4 28 - 13 28
3.
Мидтьюлланн
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Брондбю
 13 8 3 2 26 - 12 27
5.
Силькеборг
 0:2 15 6 3 6 20 - 17 21
6.
АГФ Орхус
 14 5 4 5 17 - 20 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 14 7 4 3 22 - 16 25
2.
Люнгбю
 15 5 7 3 23 - 19 22
3.
Раннерс
 13 4 5 4 18 - 20 17
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Видовре
 14 1 2 11 11 - 32 5
6.
Оденсе
 14 0 3 11 10 - 28 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 14 8 5 1 26 - 14 29
2.
Копенгаген
 2:0 14 8 3 3 28 - 18 27
3.
Мидтьюлланн
 14 8 1 5 23 - 21 25
4.
Норшелланн
 14 7 3 4 22 - 15 24
5.
АГФ Орхус
 14 4 7 3 18 - 19 19
6.
Силькеборг
 0:2 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 13 6 5 2 19 - 12 23
2.
Раннерс
 15 4 5 6 19 - 25 17
3.
Видовре
 14 3 4 7 13 - 23 13
4.
Виборг
 14 3 3 8 12 - 25 12
5.
Вайле
 14 2 5 7 11 - 18 11
6.
Люнгбю
 13 2 1 10 11 - 31 7

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Люнгбю Гудьонсен Андри 12
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (7)
Силькеборг Линд Александр 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Силькеборг
    Ничья
    Копенгаген
    5.50
    Реклама, pari.ru
    5.75
    Реклама, betboom.ru
    4.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Силькеборг 0:2 Копенгаген онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Силькеборг
    Копенгаген
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный