Тур: 28. Стадион: ДжиЮСК Парк. Главный судья: Jens Grabski Maae
0:2
Второй тайм: 60'
0'
0:1
3' ГолЭльюнусси Мохамед
0:2
27' ГолЭльюнусси Мохамед
45' Желтая карточкаАчури Мохамед Элиас
Ход матча
3'
27'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 7
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
380 Количество передач 242
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
25
Редин
Понтус
20
Mads
Larsen
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
19
Йелерт
Элиас
36
Клем
Виллиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Редин ПонтусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
61 Буур ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Oliver Hojer
-
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Силькеборг
Копенгаген
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 16 побед
35 матчей
20%
20%
60%
7 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
17.1%
40%
42.9%
6 побед 14 ничьих 15 побед
Второй тайм
28.6%
25.7%
45.7%
10 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
20
Голов в среднем за матч
0.71
0.95
Среднее время на гол
126
94
Всего голов
38
23
Голов в среднем за матч
1.81
1.64
Среднее время на гол
49
54
Всего голов
48
43
Голов в среднем за матч
1.37
1.23
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
65
73
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|10
|0.36
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|7
|0.25
|Адамсен Тонни
|4
|0.14
|Маккоуотт Каллум
|4
|0.14
|Тенгстедт Сёрен
|4 (2)
|0.14
|Клинг Андерс
|2
|0.07
|Маттссон Пелле
|2
|0.07
|Сонне Оливер
|1
|0.04
|Куск Каспер
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльюнусси Мохамед
|8
|0.29
|Оскарссон Орри
|7
|0.25
|Бардгджи Руни
|7
|0.25
|Гонсалвеш Диогу
|6 (3)
|0.21
|Ачури Мохамед Элиас
|4
|0.14
|Классон Виктор
|4
|0.14
|Фальк Расмус
|3
|0.11
|Ларссон Джордан
|3
|0.11
|Лерагер Лукас
|2
|0.07
|Корнелиус Андреас
|2
|0.07
|Маттссон Магнус
|2
|0.07
|Дикс Кевин
|2 (1)
|0.07
|Вавро Денис
|2
|0.07
|Фрохолдт Виктор
|1
|0.04
|Анкерсен Петер
|1
|0.04
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.04
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хёйлунн Оскар
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маттссон Пелле
|6
|0
|Сонне Оливер
|6
|0
|Линд Александр
|3
|1
|Бринк Марк
|4
|0
|Буш Александер Магнус
|4
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|3
|0
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Феликс Йоэль
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ачури Мохамед Элиас
|6
|0
|Фальк Расмус
|4
|0
|Гонсалвеш Диогу
|4
|0
|Йелерт Элиас
|4
|0
|Дикс Кевин
|2
|1
|Нееструп Якоб
|3
|0
|Ларссон Джордан
|3
|0
|Соренсен Кристиан I
|3
|0
|Анкерсен Петер
|2
|0
|Классон Виктор
|2
|0
|Лерагер Лукас
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Бардгджи Руни
|2
|0
|Бойлесен Николай
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Клем Виллиам
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Копенгаген
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
6
7
Силькеборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Копенгаген
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
11
24
Силькеборг
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (11)
48% (13)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Копенгаген
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
19% (5)
44% (12)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
19
15
Упущенные победы
17
31
Голы по времени матча
Забито
21
27
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
3
14%
3
11%
1-15
4
19%
3
11%
16-30
5
24%
3
11%
31-45
2
10%
6
22%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
4
19%
7
26%
76-90
Пропущено
14
17
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
3
21%
6
35%
16-30
1
7%
2
12%
31-45
4
29%
2
12%
46-60
5
36%
4
24%
61-75
1
7%
2
12%
76-90
Забито
14
27
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
2
14%
5
19%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
1
7%
4
15%
31-45
3
21%
4
15%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
4
29%
6
22%
76-90
Пропущено
23
14
14 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
4
17%
1
7%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
7
30%
3
21%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
3
13%
6
43%
61-75
4
17%
2
14%
76-90
Забито
35
54
16 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 16
8 Не забивали 3
5
14%
8
15%
1-15
5
14%
6
11%
16-30
6
17%
7
13%
31-45
5
14%
10
19%
46-60
6
17%
10
19%
61-75
8
23%
13
24%
76-90
Пропущено
37
31
18 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 18
4
11%
2
6%
1-15
6
16%
6
19%
16-30
8
22%
5
16%
31-45
6
16%
4
13%
46-60
8
22%
10
32%
61-75
5
14%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0
Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0
Копенгаген
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1
Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0
Результаты матчей
Силькеборг
Копенгаген
Точный счет
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
4:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 31%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
6 раз 22%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 33%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
2
10 раз 37%
1
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
0
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
68
95
212
410
113
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
121
49
94
211
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
243
1017
189
423
819
126
423
126
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|16
|8
|3
|52 - 26
|56
|2.
|2:0
|28
|17
|4
|7
|56 - 31
|55
|3.
|28
|15
|8
|5
|52 - 28
|53
|4.
|27
|16
|4
|7
|49 - 33
|52
|5.
|28
|9
|11
|8
|35 - 39
|38
|6.
|0:2
|28
|9
|5
|14
|34 - 40
|32
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|30 - 13
|29
|2.
|2:0
|14
|9
|1
|4
|28 - 13
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|5.
|0:2
|15
|6
|3
|6
|20 - 17
|21
|6.
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|26 - 14
|29
|2.
|2:0
|14
|8
|3
|3
|28 - 18
|27
|3.
|14
|8
|1
|5
|23 - 21
|25
|4.
|14
|7
|3
|4
|22 - 15
|24
|5.
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|6.
|0:2
|13
|3
|2
|8
|14 - 23
|11
Группа вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|12
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (7)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8