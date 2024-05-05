Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Орри Оскарссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

51' Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Орри Оскарссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Удар от ворот произведет Силькеборг

47' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Маккоуотт Каллум навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Адамсен Тонни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Удар от ворот произведет Копенгаген

43' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Мадс Ларсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Хорошую попытку сделал Эльюнусси Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Силькеборг

40' Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Орри Оскарссон наказан за толчок Поульсен Андреас

37' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

36' Орри Оскарссон из команды Копенгаген нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

36' Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Копенгаген

30' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Г О О О О Л - Эльюнусси Мохамед первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

27' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Редин Понтус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Клем Виллиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Поульсен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Копенгаген

22' Матч возобновлен

22' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Силькеборг пробьет пенальти!

22' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Силькеборг

21' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Орри Оскарссон из команды Копенгаген в офсайде

16' Оооо... вот это был удар! Орри Оскарссон должен был забить с этой позиции.

16' Хорошую попытку сделал Орри Оскарссон. Удар в створ, но вратарь начеку

16' Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

13' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Копенгаген

12' Поульсен Андреас из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Адамсен Тонни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Мадс Ларсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Адамсен Тонни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Силькеборг

5' Анкерсен Петер из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

4' Команда Копенгаген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Г О О О О Л - Эльюнусси Мохамед забивает с правой ноги!

3' Ачури Мохамед Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Удар от ворот произведет Силькеборг

3' Анкерсен Петер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Орри Оскарссон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Удар от ворот произведет Силькеборг

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Копенгаген начинает с центра поля