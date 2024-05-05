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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 6481 Главный судья: Jens Grabski Maae
Силькеборг
0:3
Конец матча
Копенгаген
0'
0:1
3' Гол
Эльюнусси Мохамед
0:2
27' Гол
Эльюнусси Мохамед
45' Желтая карточка
Ачури Мохамед Элиас
78' Желтая карточка
Анкерсен Петер
0:3
87' Гол
Гонсалвеш Диогу
90'+6

Ход матча

3'
0:1
Эльюнусси Мохамед
(Ачури Мохамед Элиас)
27'
0:2
Эльюнусси Мохамед
45'
 
Ачури Мохамед Элиас
46'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
Клинг Андерс
 
62'
Эстрём Робин
Бринк Марк
 
62'
Мусонда Лубамба
Поульсен Андреас
 
62'
Гаммельбю Йенс-Мартин
Сонне Оливер
 
65'
 
Фрохолдт Виктор
Ачури Мохамед Элиас
72'
 
Классон Виктор
Оскарссон Орри
72'
 
Гонсалвеш Диогу
Эльюнусси Мохамед
74'
Куск Каспер
Адамсен Тонни
 
78'
 
Анкерсен Петер
87'
0:3
Гонсалвеш Диогу
(Классон Виктор)
90'
 
Мелинг Биргер
Анкерсен Петер
90'
 
Хёйлунн Оскар
Маттссон Магнус

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 9
  • 8 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 692 Количество передач 471
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
25
Редин
Понтус
4
Феликс
Йоэль
2
Поульсен
Андреас
20
Mads
Larsen
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
23
Адамсен
Тонни
17
Маккоуотт
Каллум
9
Линд
Александр
1
Грабара
Камиль
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
26
Маккена
Скотт
22
Анкерсен
Петер
19
Йелерт
Элиас
36
Клем
Виллиам
8
Маттссон
Магнус
10
Эльюнусси
Мохамед
30
Ачури
Мохамед
Элиас
18
Оскарссон
Орри
Силькеборг
4-3-2-1
Копенгаген
3-4-2-1

История личных встреч

Силькеборг
Копенгаген

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 16 побед

35 матчей

20%
20%
60%
7 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

17.1%
40%
42.9%
6 побед 14 ничьих 15 побед

Второй тайм

28.6%
25.7%
45.7%
10 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

СД
2:0
СД
0:3
К
1:2
К
0:2
СД
1:3
ТМК
2:1
СД
0:3
СД
1:0
ТМК
0:2
СД
2:1
СД
3:1
СД
0:0
СД
0:0
ТМС
1:3
СД
1:1
СД
4:2
СД
1:3
СД
4:0
СД
1:3
СД
2:0
СД
0:4
СД
1:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
3:1
СД
5:0
СД
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
2:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
20

Голов в среднем за матч

0.71
0.95

Среднее время на гол

126
94

Всего голов

38
23

Голов в среднем за матч

1.81
1.64

Среднее время на гол

49
54

Всего голов

48
43

Голов в среднем за матч

1.37
1.23

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

65
73

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.36
Тордарсон Стефан-Тейтюр 7 0.25
Адамсен Тонни 4 0.14
Маккоуотт Каллум 4 0.14
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.14
Клинг Андерс 2 0.07
Маттссон Пелле 2 0.07
Сонне Оливер 1 0.04
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Бринк Марк 0 0
Энгель Лукас 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 8 0.29
Оскарссон Орри 7 0.25
Гонсалвеш Диогу 7 (3) 0.25
Бардгджи Руни 7 0.25
Ачури Мохамед Элиас 4 0.14
Классон Виктор 4 0.14
Фальк Расмус 3 0.11
Ларссон Джордан 3 0.11
Лерагер Лукас 2 0.07
Корнелиус Андреас 2 0.07
Маттссон Магнус 2 0.07
Дикс Кевин 2 (1) 0.07
Вавро Денис 2 0.07
Фрохолдт Виктор 1 0.04
Анкерсен Петер 1 0.04
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.04
Соренсен Кристиан I 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хёйлунн Оскар 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маттссон Пелле 6 0
Сонне Оливер 6 0
Линд Александр 3 1
Бринк Марк 4 0
Буш Александер Магнус 4 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 3 0
Мусонда Лубамба 3 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Куск Каспер 1 0
Феликс Йоэль 1 0
Клинг Андерс 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ачури Мохамед Элиас 6 0
Фальк Расмус 4 0
Гонсалвеш Диогу 4 0
Йелерт Элиас 4 0
Дикс Кевин 2 1
Нееструп Якоб 3 0
Анкерсен Петер 3 0
Ларссон Джордан 3 0
Соренсен Кристиан I 3 0
Классон Виктор 2 0
Лерагер Лукас 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Вавро Денис 2 0
Грабара Камиль 2 0
Бардгджи Руни 2 0
Бойлесен Николай 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Клем Виллиам 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Копенгаген
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

6
7
Силькеборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Копенгаген
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

11
24
Силькеборг
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
46% (13)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
21% (6)
36% (10)
Копенгаген
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
18% (5)
43% (12)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

19
15

Упущенные победы

17
31

Голы по времени матча

Забито

21
30
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
3
14%
4
13%
1-15
4
19%
4
13%
16-30
5
24%
3
10%
31-45
2
10%
6
20%
46-60
3
14%
5
17%
61-75
4
19%
8
27%
76-90

Пропущено

17
17
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
6%
1
6%
1-15
4
24%
6
35%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
5
29%
29%
4
24%
61-75
2
12%
2
12%
76-90

Забито

14
27
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 8
20 Не забивали 16
2
14%
5
19%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
1
7%
4
15%
31-45
3
21%
4
15%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
4
29%
6
22%
76-90

Пропущено

23
14
14 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
4
17%
1
7%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
7
30%
3
21%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
3
13%
6
43%
61-75
4
17%
2
14%
76-90

Забито

35
57
16 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 34
10 Забивали первыми 17
9 Не забивали 3
5
14%
9
16%
1-15
5
14%
7
12%
16-30
6
17%
7
12%
31-45
5
14%
10
18%
46-60
6
17%
10
18%
61-75
8
23%
14
25%
76-90

Пропущено

40
31
20 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
5
13%
2
6%
1-15
7
18%
6
19%
16-30
8
20%
5
16%
31-45
6
15%
4
13%
46-60
8
20%
10
32%
61-75
6
15%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0
Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0
Копенгаген
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1
Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0

Результаты матчей

Силькеборг
Копенгаген

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
4:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 31%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
6 раз 21%
0:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
1
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
2
10 раз 36%
1
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
4 раза 14%
0
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
2
6
9
1.5
9
5
2
13
2.5
4
10
1
14
3.5
3
11
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
13
1
4
9
1.5
10
4
2
11
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
25
3
10
18
1.5
19
9
4
24
2.5
9
19
1
27
3.5
4
24
1
27
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 2:2 28 16 9 3 54 - 28 57
2.
Копенгаген
 28 17 4 7 57 - 31 55
3.
Мидтьюлланн
 2:2 28 16 5 7 51 - 35 53
4.
Норшелланн
 28 15 8 5 52 - 28 53
5.
АГФ Орхус
 28 9 11 8 35 - 39 38
6.
Силькеборг
 28 9 5 14 34 - 41 32

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 28 10 7 11 34 - 41 37
2.
Раннерс
 28 8 10 10 37 - 45 34
3.
Люнгбю
 28 7 8 13 34 - 50 29
4.
Оденсе
 27 6 8 13 29 - 40 26
5.
Вайле
 27 5 9 13 24 - 32 24
6.
Видовре
 28 4 6 18 24 - 55 18

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 14 8 5 1 30 - 13 29
2.
Копенгаген
 14 9 1 4 28 - 13 28
3.
Мидтьюлланн
 2:2 14 8 4 2 28 - 14 28
4.
Брондбю
 2:2 13 8 3 2 26 - 12 27
5.
Силькеборг
 15 6 3 6 20 - 18 21
6.
АГФ Орхус
 14 5 4 5 17 - 20 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 14 7 4 3 22 - 16 25
2.
Люнгбю
 15 5 7 3 23 - 19 22
3.
Раннерс
 13 4 5 4 18 - 20 17
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Видовре
 14 1 2 11 11 - 32 5
6.
Оденсе
 14 0 3 11 10 - 28 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 2:2 15 8 6 1 28 - 16 30
2.
Копенгаген
 14 8 3 3 29 - 18 27
3.
Мидтьюлланн
 2:2 14 8 1 5 23 - 21 25
4.
Норшелланн
 14 7 3 4 22 - 15 24
5.
АГФ Орхус
 14 4 7 3 18 - 19 19
6.
Силькеборг
 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 13 6 5 2 19 - 12 23
2.
Раннерс
 15 4 5 6 19 - 25 17
3.
Видовре
 14 3 4 7 13 - 23 13
4.
Виборг
 14 3 3 8 12 - 25 12
5.
Вайле
 14 2 5 7 11 - 18 11
6.
Люнгбю
 13 2 1 10 11 - 31 7

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Люнгбю Гудьонсен Андри 12
Брондбю Валлис Николай 11 (7)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Силькеборг Линд Александр 10 (3)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
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