Первый тайм

19' Пока не понятно, на что сегодня претендует "Челябинск". Гостевая команда играет под диктовку соперника и ждет своих шансов впереди.

18' А сейчас Гаджимурадов на ближнюю штангу отправлял мяч, где были только футболисты "Челябинска". Они спокойно вынесли сферу подальше от собственного створа.

16' Очень энергозатратный футбол пока показывают игроки "Ротора". Лаврищев в атаке справа оказался сейчас. Нанес он выстрел по рамке оппонента, но попал в ногу сопернику. Будет угловой.

15' Еще один угловой удар заработали игроки команды хозяев. Гаджимурадов подал мяч в штрафную, но защитники команды гостей смогли выбить сферу в аут.

14' А ничего не получилось. В итоге банальную подачу в руки голкиперу мы увидели. На выходе вратарь сработал самым наилучшим образом.

12' Теперь уже угловой заработали футболисты "Челябинска" у ворот соперника. С правого края последует навесная подача. Посмотрим, что из этого получится.