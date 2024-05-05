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  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 12.
Ротор
0:0
Первый тайм: 19'
Челябинск
0'
Прогнозы 126
Ротор 83.3% (105)
X 13.5% (17)
Челябинск 3.2% (4)
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Ротор
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаджимурадов Рамазан 6 (3) 0.21
Сафронов Илья 5 0.17
Арсентьев Даниил 5 0.17
Зуйков Сергей 3 0.1
Магомедов Рашид 3 (1) 0.1
Никитин Алексей 2 0.07
Дворецков Филипп 2 0.07
Шумских Алексей 1 0.03
Болов Руслан 1 0.03
Агеев Михаил 1 0.03
Усанов Алексей 1 0.03
Шмаков Иван 1 0.03
Прищепа Дмитрий 1 0.03
Пяткин Иван 1 0.03
Камлашев Даниил 1 0.03
Челябинск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мацхарашвили Никита 4 0.14
Горбачик Валерий 4 0.14
Библик Станислав 3 0.11
Козлов Данила 2 0.07
Vladimir Ulyanovskiy 2 0.07
Вазитдинов Рустам 2 (1) 0.07
Газиев Азиз 2 (1) 0.07
Носов Александр 1 0.04
Майрович Максим 1 0.04
Косянчук Роман 1 0.04
Великородный Дмитрий 1 0.04
Никитенков Алексей 1 0.04
Курышев Виктор 1 0.04
Першин Никита 1 0.04
Бахтияров Акмаль 1 (1) 0.04
Киселёв Виктор 1 (1) 0.04

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедханов Ризван 0 1
Челябинск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Першин Никита 0 2
Герчиков Леонид 0 1
Курышев Виктор 0 1

Результаты матчей

Ротор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Челябинск
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
9
Ротор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Челябинск
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (11)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

10
16
Ротор
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
61% (17)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
Челябинск
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
4% (1)
70% (19)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

17
25

Голы по времени матча

Забито

22
12
4 В 1-м тайме 0
18 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
2
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
18%
6
50%
46-60
6
27%
2
17%
61-75
8
36%
4
33%
76-90

Пропущено

12
19
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
3
16%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
25%
5
26%
46-60
3
25%
3
16%
61-75
2
17%
6
32%
76-90

Забито

13
16
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
23%
3
19%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
3
23%
4
25%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Пропущено

16
9
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
1
11%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
3
19%
1
11%
76-90

Забито

35
28
8 В 1-м тайме 5
27 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 10
7 Не забивали 11
3
9%
1
4%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
14%
3
11%
31-45
7
20%
9
32%
46-60
9
26%
6
21%
61-75
11
31%
8
29%
76-90

Пропущено

28
28
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
2
7%
1
4%
1-15
6
21%
3
11%
16-30
4
14%
3
11%
31-45
5
18%
8
29%
46-60
6
21%
6
21%
61-75
5
18%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0
Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка - Ротор 0:1
Челябинск
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Краснодар-2 - Челябинск 0:0 Металлург Липецк - Челябинск 2:2 Муром - Челябинск 3:2 Челябинск - Велес Москва 0:0
Уфа - Челябинск 2:0 Новосибирск - Челябинск 3:1 Чайка - Челябинск 1:1 Челябинск - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Родина-2 Москва 2:1 Челябинск - Алания 3:2 Челябинск - Химки-2 2:0 Челябинск - Кызылжар 2:0 Челябинск - Волга Ульяновск 0:1 СКА-Хабаровск - Челябинск 3:4 Амкар Пермь - Челябинск 1:0 Челябинск - Чертаново 1:0 Челябинск - Новосибирск 1:0 Салют - Челябинск 0:3 Челябинск - Родина-2 Москва 0:1 Авангард Курск - Челябинск 0:0

Результаты матчей

Ротор
Челябинск

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
0:0
5 раз 19%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ротор
Челябинск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
3
6
9
1.5
5
7
3
12
2.5
2
10
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
8
4
9
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
16
11
10
18
1.5
9
18
3
25
2.5
3
24
1
27
3.5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
2.
Новосибирск
 11 5 5 1 13 - 6 20
3.
Чайка
 2:1 Заявка 11 4 6 1 12 - 7 18
4.
Краснодар-2
 Заявка 11 4 4 3 12 - 12 16
5.
Ротор
 0:0 Заявка 11 4 3 4 14 - 12 15
6.
Родина-2 Москва
 11 3 4 4 18 - 15 13
7.
Муром
 1:2 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
8.
Челябинск
 0:0 10 2 5 3 9 - 12 11
9.
Велес Москва
 Заявка 11 3 2 6 6 - 12 11
10.
Металлург Липецк
 12 2 4 6 7 - 16 10

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 11 7 3 1 16 - 5 24
2.
Авангард Курск
 11 5 2 4 10 - 11 17
3.
Химик Дзержинск
 11 4 5 2 12 - 10 17
4.
Машук-КМВ
 11 4 3 4 8 - 10 15
5.
Калуга
 10 3 5 2 15 - 14 14
6.
Текстильщик
 11 2 8 1 11 - 10 14
7.
Волга Ульяновск
 Заявка 11 3 4 4 15 - 11 13
8.
Торпедо Миасс
 11 2 5 4 10 - 12 11
9.
Иртыш Омск
 Заявка 11 2 5 4 7 - 12 11
10.
Динамо Брянск
 Заявка 10 0 4 6 9 - 18 4

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Новосибирск
 7 4 3 0 9 - 2 15
3.
Чайка
 2:1 Заявка 6 4 2 0 9 - 3 14
4.
Краснодар-2
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5.
Родина-2 Москва
 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Ротор
 0:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 5 9
7.
Челябинск
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
8.
Муром
 1:2 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Металлург Липецк
 6 1 4 1 4 - 5 7
10.
Велес Москва
 Заявка 4 2 0 2 3 - 4 6

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
2.
Химик Дзержинск
 7 3 3 1 7 - 5 12
3.
Авангард Курск
 6 3 1 2 5 - 5 10
4.
Иртыш Омск
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Машук-КМВ
 7 2 2 3 6 - 9 8
6.
Волга Ульяновск
 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
7.
Калуга
 4 1 2 1 7 - 5 5
8.
Торпедо Миасс
 5 1 2 2 5 - 6 5
9.
Текстильщик
 5 0 5 0 4 - 4 5
10.
Динамо Брянск
 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 0:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
2.
Новосибирск
 4 1 2 1 4 - 4 5
3.
Велес Москва
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
4.
Муром
 1:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
5.
Краснодар-2
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
6.
Уфа
 Заявка 5 1 1 3 1 - 3 4
7.
Чайка
 2:1 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
8.
Челябинск
 0:0 7 0 4 3 6 - 11 4
9.
Металлург Липецк
 6 1 0 5 3 - 11 3
10.
Родина-2 Москва
 6 0 3 3 4 - 9 3

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
2.
Текстильщик
 6 2 3 1 7 - 6 9
3.
Калуга
 6 2 3 1 8 - 9 9
4.
Волга Ульяновск
 Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
5.
Машук-КМВ
 4 2 1 1 2 - 1 7
6.
Авангард Курск
 5 2 1 2 5 - 6 7
7.
Торпедо Миасс
 6 1 3 2 5 - 6 6
8.
Химик Дзержинск
 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Иртыш Омск
 Заявка 5 0 3 2 1 - 6 3
10.
Динамо Брянск
 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 16
Чайка Долгов Павел 11
Текстильщик Скворцов Алексей 11
Текстильщик Евсеев Алексей 8
Уфа Агеян Мигран 8
Весь список

Топ нарушителей
Челябинск Першин Никита 2
Авангард Курск Куприянов Никита 2
Велес Москва Макеев Евгений 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Химик Дзержинск Чубукин Алексей 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Пока не понятно, на что сегодня претендует "Челябинск". Гостевая команда играет под диктовку соперника и ждет своих шансов впереди.
  • 18'
    А сейчас Гаджимурадов на ближнюю штангу отправлял мяч, где были только футболисты "Челябинска". Они спокойно вынесли сферу подальше от собственного створа. 
  • Угловой
    16'
    Очень энергозатратный футбол пока показывают игроки "Ротора". Лаврищев в атаке справа оказался сейчас. Нанес он выстрел по рамке оппонента, но попал в ногу сопернику. Будет угловой. 
  • Угловой
    15'
    Еще один угловой удар заработали игроки команды хозяев. Гаджимурадов подал мяч в штрафную, но защитники команды гостей смогли выбить сферу в аут. 
  • 14'
    А ничего не получилось. В итоге банальную подачу в руки голкиперу мы увидели. На выходе вратарь сработал самым наилучшим образом.
  • Угловой
    12'
    Теперь уже угловой заработали футболисты "Челябинска" у ворот соперника. С правого края последует навесная подача. Посмотрим, что из этого получится. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Никитин прибежал на подачу стандарта, который заработали хозяева на левом фланге. Именно он пробил по воротам соперника головой, но мяч полетел намного выше цели. 
  • 10'
    Гаджимурадов сейчас подавал сферу с правого края. В итоге мяч улетел за пределы поля. Так до мяча никто из футболистов "Ротора" и не добрался. 
  • Угловой
    8'
    Сегодня немало болельщиков на трибунах местного стадиона. Поддержка у волгоградцев весьма солидная. Тем временем волгоградцы первый в матче угловой заработали. 
  • Травма, повреждение
    7'
    Дворецкову досталось по ноге сейчас. Было тревожно за здоровье игрока, но тот все-таки поднялся с газона. Встречу он смог продолжить.  
  • 6'
    Нанесли игроки "Ротора" еще  один удар по воротам соперника. Лаврищев это был, но мяч от его ноги полетел выше рамки. Получилось неточно. 
  • 5'
    Дворецкову позволяют нанести удар по воротам соперники, но мяч летит значительно выше цели. Сфера ушла за пределы футбольного газона. 
  • 3'
    Олега Сергеева нам показывают. И. о. главного тренера "Ротора" сидит сейчас на скамейке и о чем-то успевает общаться со своими помощниками. 
  • 2'
    Челябинский коллектив владеет снарядом в центре поля. Следует подача в штрафную волгоградцев - на выходе спокойно играет вратарь. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Встреча в Волгограде стартовала! Удачи соперникам, поехали!
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    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 12-го тура Второй лиги России в группе «Золото» схлестнутся в очной схватке футболисты «Ротора» и «Челябинска». Встреча состоится в Волгограде.

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
    Прогнозы 126
    Ротор 83.3% (105)
    X 13.5% (17)
    Челябинск 3.2% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Челябинск
    1.60
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    3.95
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    4.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ротор 0:0 Челябинск

    Исход игры
    Ротор
    83.7% (108)
    Ничья
    13.2% (17)
    Челябинск
    3.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.18% (45)
    Меньше
    59.82% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    52.68% (59)
    Нет
    47.32% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Ротор
    31% (40)
    1:0 Ротор
    29.5% (38)
    1:1 Ничья
    10.9% (14)
    2:0 Ротор
    9.3% (12)
    3:1 Ротор
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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    Ротор
    Челябинск
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