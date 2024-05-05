Тур: 12.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаджимурадов Рамазан
|6 (3)
|0.21
|Сафронов Илья
|5
|0.17
|Арсентьев Даниил
|5
|0.17
|Зуйков Сергей
|3
|0.1
|Магомедов Рашид
|3 (1)
|0.1
|Никитин Алексей
|2
|0.07
|Дворецков Филипп
|2
|0.07
|Шумских Алексей
|1
|0.03
|Болов Руслан
|1
|0.03
|Агеев Михаил
|1
|0.03
|Усанов Алексей
|1
|0.03
|Шмаков Иван
|1
|0.03
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.03
|Пяткин Иван
|1
|0.03
|Камлашев Даниил
|1
|0.03
Челябинск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мацхарашвили Никита
|4
|0.14
|Горбачик Валерий
|4
|0.14
|Библик Станислав
|3
|0.11
|Козлов Данила
|2
|0.07
|Vladimir Ulyanovskiy
|2
|0.07
|Вазитдинов Рустам
|2 (1)
|0.07
|Газиев Азиз
|2 (1)
|0.07
|Носов Александр
|1
|0.04
|Майрович Максим
|1
|0.04
|Косянчук Роман
|1
|0.04
|Великородный Дмитрий
|1
|0.04
|Никитенков Алексей
|1
|0.04
|Курышев Виктор
|1
|0.04
|Першин Никита
|1
|0.04
|Бахтияров Акмаль
|1 (1)
|0.04
|Киселёв Виктор
|1 (1)
|0.04
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедханов Ризван
|0
|1
Челябинск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Першин Никита
|0
|2
|Герчиков Леонид
|0
|1
|Курышев Виктор
|0
|1
Результаты матчей
Ротор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Челябинск
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
9
Ротор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Челябинск
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (11)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
10
16
Ротор
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
61% (17)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
Челябинск
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
4% (1)
70% (19)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
17
25
Голы по времени матча
Забито
22
12
4 В 1-м тайме 0
18 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
2
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
18%
6
50%
46-60
6
27%
2
17%
61-75
8
36%
4
33%
76-90
Пропущено
12
19
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
3
16%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
25%
5
26%
46-60
3
25%
3
16%
61-75
2
17%
6
32%
76-90
Забито
13
16
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
23%
3
19%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
3
23%
4
25%
61-75
3
23%
4
25%
76-90
Пропущено
16
9
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
1
11%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
3
19%
1
11%
76-90
Забито
35
28
8 В 1-м тайме 5
27 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 10
7 Не забивали 11
3
9%
1
4%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
14%
3
11%
31-45
7
20%
9
32%
46-60
9
26%
6
21%
61-75
11
31%
8
29%
76-90
Пропущено
28
28
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
2
7%
1
4%
1-15
6
21%
3
11%
16-30
4
14%
3
11%
31-45
5
18%
8
29%
46-60
6
21%
6
21%
61-75
5
18%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0
Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка - Ротор 0:1
Челябинск
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Краснодар-2 - Челябинск 0:0 Металлург Липецк - Челябинск 2:2 Муром - Челябинск 3:2 Челябинск - Велес Москва 0:0
Уфа - Челябинск 2:0 Новосибирск - Челябинск 3:1 Чайка - Челябинск 1:1 Челябинск - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Родина-2 Москва 2:1 Челябинск - Алания 3:2 Челябинск - Химки-2 2:0 Челябинск - Кызылжар 2:0 Челябинск - Волга Ульяновск 0:1 СКА-Хабаровск - Челябинск 3:4 Амкар Пермь - Челябинск 1:0 Челябинск - Чертаново 1:0 Челябинск - Новосибирск 1:0 Салют - Челябинск 0:3 Челябинск - Родина-2 Москва 0:1 Авангард Курск - Челябинск 0:0
Результаты матчей
Ротор
Челябинск
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
0:0
5 раз 19%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ротор
Челябинск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
93
69
57
312
210
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
78
49
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
1611
1018
918
325
324
127
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|2.
|11
|5
|5
|1
|13 - 6
|20
|3.
|2:1 Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 7
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|5.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 12
|15
|6.
|11
|3
|4
|4
|18 - 15
|13
|7.
|1:2 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|8.
|0:0
|10
|2
|5
|3
|9 - 12
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|6 - 12
|11
|10.
|12
|2
|4
|6
|7 - 16
|10
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 5
|24
|2.
|11
|5
|2
|4
|10 - 11
|17
|3.
|11
|4
|5
|2
|12 - 10
|17
|4.
|11
|4
|3
|4
|8 - 10
|15
|5.
|10
|3
|5
|2
|15 - 14
|14
|6.
|11
|2
|8
|1
|11 - 10
|14
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 11
|13
|8.
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|9.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|7 - 12
|11
|10.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 18
|4
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|3.
|2:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|7.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|8.
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|2.
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|3.
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|4.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|5.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|10.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|2.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|4.
|1:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|6.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 3
|4
|7.
|2:1 Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|8.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|6 - 11
|4
|9.
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|10.
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|2.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|3.
|6
|2
|3
|1
|8 - 9
|9
|4.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|7.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 6
|3
|10.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|Муром
|Азявин Илья
|16
|Чайка
|Долгов Павел
|11
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|11
|Текстильщик
|Евсеев Алексей
|8
|Уфа
|Агеян Мигран
|8
|Челябинск
|Першин Никита
|2
|Авангард Курск
|Куприянов Никита
|2
|Велес Москва
|Макеев Евгений
|1
|Новосибирск
|Ларенц Вячеслав
|1
|Химик Дзержинск
|Чубукин Алексей
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ротор 0:0 Челябинск
Исход игры
Ротор
83.7% (108)
Ничья
13.2% (17)
Челябинск
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
40.18% (45)
Меньше
59.82% (67)
Обе команды забьют
Да
52.68% (59)
Нет
47.32% (53)
Популярный счёт
2:1 Ротор
31% (40)
1:0 Ротор
29.5% (38)
1:1 Ничья
10.9% (14)
2:0 Ротор
9.3% (12)
3:1 Ротор
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!